હરદીપસિંહ પુરી મધ્યપ્રદેશથી લડશે રાજ્યસભાની ચૂંટણી, ભાજપે કરી જાહેરાત
મધ્યપ્રદેશની ખાલી થયેલી રાજ્યસભા બેઠક માટે યોજાઇ રહેલી પેટા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.
Published : October 28, 2026 at 4:01 PM IST
ભોપાલ: મધ્યપ્રદેશની ખાલી થયેલી રાજ્યસભા બેઠક માટે યોજાઇ રહેલી પેટા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. એલ મુરૂગનના રાજીનામા બાદ આ બેઠક ખાલી થઇ હતી. મધ્યપ્રદેશમાં કોર કમિટીની બેઠક બાદ એમ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બેઠક પર ભાજપ પોતાના કેન્દ્રીય સ્તરે કોઇ નેતાને જ ઉતારશે.
મધ્યપ્રદેશમાંથી રાજ્યસભામાં જશે હરદીપ પુરી
ભાજપના કેન્દ્રીય કાર્યાલયમાંથી જાહેર પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મધ્યપ્રદેશમાં યોજાનારી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેન્દ્રીય નેતૃત્ત્વએ હરદીપ સિંહ પુરીના નામ પર સ્વીકૃતિ આપી છે. મધ્યપ્રદેશ ક્વોટામાંથી તરુણ ચુઘની સહી હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યો છે,જેઓ પક્ષના રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયના પ્રભારી તરીકે પણ જવાબદારી સંભાળે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. એલ.મુરુગનના રાજીનામા બાદ ખાલી પડેલી આ બેઠક માટે 2 નવેમ્બર સુધી ઉમેદવારી પત્રો ભરી શકાશે. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી 3 નવેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થશે. ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની અંતિમ તારીખ 5 નવેમ્બર છે, જ્યારે મતદાન અને મતગણતરી 12 નવેમ્બરે યોજાશે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા 16 નવેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થઇ જશે.
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उप-चुनाव 2026 के लिए श्री @HardeepSPuri के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। https://t.co/K4TmfcIXf2— BJP (@BJP4India) October 28, 2026
પૂર્વ રાજદ્વારી હરદીપ પુરી, જેમણે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો
2014માં રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા, હરદીપ સિંહ પુરી ભારતીય વિદેશ સેવામાં કાર્યરત હતા. તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. 15 ફેબ્રુઆરી, 1952ના રોજ નવી દિલ્હીમાં જન્મેલા પુરીએ દિલ્હીની સેન્ટ સ્ટીફન્સ કોલેજમાં ઇતિહાસનું અધ્યાપન પણ કર્યું છે. તેમણે હિન્દુ કોલેજમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે અને મેરિટ લિસ્ટમાં રહે છે. તે વિદેશ સેવામાં આવ્યા બાદ બ્રાઝીલમાં ભારતના રાજદૂત બ્રિટનમાં નાયબ હાઇ કમિશનર તરીકે સેવાઓ આપી હતી.
આ સિવાય જિનેવા અને ન્યૂયોર્કમાં યુનાઇટેડ નેશન્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. મધ્યપ્રદેશ પહેલા તે ઉત્તર પ્રદેશ કોટામાંથી રાજ્યસભા ગયા છે. પુરીના પુસ્તકોમાં પરલિયસ ઇન્ટરવેન્શન્સ ડેલ્યૂજનલ પોલીટિક્સ અને સેપરેટિંગ ધ વ્હીટ ફ્રોમ ધ કાફ પ્રમુખ છે.
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