ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વર્ઝન 3.0: મંત્રી મંડળમાં ફેરબદલ, રાજકીય સાહસ સાથે જોખમ પણ વહોર્યું
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વર્ઝન 3.0 આશ્રય સાથે અપેક્ષિત રહ્યું. માત્ર મંડળના વિસ્તરણ બાબતે ભલભલા રાજકીય પંડિતો ખોટા પડ્યા તો કોઈનો તુક્કો કારગર સાબિત થયો.
Published : October 17, 2025 at 7:55 PM IST
અમદાવાદ: ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના શુક્રવારે વિસ્તરણ સાથે નવા મંત્રી મંડળની જાહેરાત રાજકીય રીતે સાહસ છે, સાથે જોખમ પણ વહોર્યું છે. અગાઉ 17 મંત્રીઓ અને હવે 26 મંત્રીઓની સાઈઝનું મંત્રી મંડળ રાજકીય રીતે બેલેન્સ ગણાવે છે, પણ આ સંતુલન મંત્રીઓની કાર્યક્ષમતા સામે પડકાર બની રહેશે. પૂર્વ ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી હવે દાદાની સરકારમાં નાયબ મુખ્ય મંત્રી બન્યા, જે રાજ્યના સૌથી નાની વયના નાયબ મુખ્ય મંત્રી છે. ETV BHARAT ની ગુરુવારે પ્રકાશિત કરેલ સ્ટોરીમાં દક્ષિણ ગુજરાત કરતા નવા મંત્રી મંડળમાં સૌરાષ્ટ્રનો દબદબો રહેશે એવું અનુમાન કરેલું જે સાચું ઠર્યું છે. અગાઉ સરકારમાં સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના પાંચ મંત્રી હતા, જે ભૂપેન્દ્ર પટેલ મંત્રી મંડળમાં મંત્રીઓની સંખ્યા વધી નવ સુધી પહોંચી છે. નવા મંત્રી મંડળમાં પ્રાદેશિક સમતુલા સાધવામાં રાજકીય સમતુલા પર અસર થશે એવું જણાય છે.
ગુજરાતના વર્તમાન પડકારો નજર અંદાજ કરાયા છે
મંત્રી મંડળના વિસ્તારમાં એવું જણાય છે કે, વર્તમાન રાજકીય અને પ્રજાકીય પડકારોને નજર અંદાજ કરાયા છે. ખેડૂતો, આમ આદમી પાર્ટીની વધતી હાજરી, નાના વેપારીઓની સમસ્યા, વિસ્થાપન, રોડ અને પ્રાથમિક સુવિધાની સ્થિતિ, મોંઘુ બનતું શિક્ષણ અને આરોગ્ય સામે ભાજપના મતદારો બોલકા થયા છે. જેની અસર વિસાવદર પેટા ચૂંટણી પર પડી. ઉત્તર ગુજરાત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં સહકાર ક્ષેત્રે જૂથવાદ ચરમસીમા એ છે. સરકારી અધિકારીઓ ધારાસભ્યોના ફોન પણ રીસીવ ન કરતા, મુખ્ય મંત્રીએ લેખિતમાં ઓર્ડર કરવો પડ્યો હતો. આ સ્થિતિમાં નવા સવા મંત્રીઓની પ્રજાકીય કાર્યોમાં કેવી ફાવટ હશે એ પડકાર બની રહેશે. સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી હવે નજીક છે, ત્યારે પાટીદાર, કોળી, ક્ષત્રિય અને આદિવાસી સમાજ કોઈને કોઈ કારણોસર નારાજ છે. આ સ્થિતિમાં સ્થાનિક પ્રજાકીય પ્રશ્નોના ઉકેલમાં વિલંબ કે નિષ્ફળતા સરકારને મોંઘી પડી શકે છે.
રાજ્યમાં મંત્રી મંડળમાં ફેર બદલ કેમ વિવાદમાં રહ્યો
છેલ્લા ઘણા સમયથી મંત્રી મંડળ વિસ્તારની ચર્ચામાં જે નામો મોખરે હતા એ નામોની બાદબાકી થઈ છે. સૌરાષ્ટ્રથી જયેશ રાદડિયા, બનાસકાંઠાથી શંકર ચૌધરી, કોંગ્રેસથી આવેલ સી. જે. ચાવડા, ઠાકોર યુવા નેતા અલ્પેશ ઠાકોરના નામો નવા મંત્રી મંડળથી બાદબાકી થતા પક્ષના કાર્યકરો પણ આશ્ચર્યચકિત થયા છે. સહકાર ક્ષેત્રે સૌરાષ્ટ્રમાં જયેશ રાદડિયા અને ઉત્તર ગુજરાતમાં શંકર ચૌધરી મોખરે છે. છેલ્લા થોડા સમયથી સહકારી સંસ્થાઓમાં ચૂંટણીમાં ભાજપ પક્ષ મેન્ડેટ આપતા છતાં પક્ષના મેન્ડેટ વિરૂદ્ધ મતદાન થાય છે. પક્ષમાં આંતરિક જૂથવાદ, વિવાદ, ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ પણ મંત્રી મંડળમાંથી બાદબાકીનું કારણ બન્યો છે. રાજ્યમાં અનેક પ્રસંગે અમદાવાદ સહિત વિવિધ વિસ્તારમાં આવતા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારીતા મંત્રી અમિત શાહની નવ નિયુક્ત મંત્રી મંડળના શપથ ગ્રહણ સમારંભમાં ગેર હાજરી રાજકીય રીતે સૂચક બની છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં ચાલતા આંદોલનો અને દાહોદ, ભરૂચ અને મહીસાગરમાં સરકારી યોજનામાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ ભાજપ સામે આગામી ચૂંટણીમાં પડકાર બની રહ્યા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ તો મધ્ય અને સૌરાષ્ટ્રમાં આમ આદમી પાર્ટી ભાજપને જો સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં પડકાર આપે તો મંત્રી મંડળની ફેર બદલ અંગે ચર્ચા જામી શકે છે.
નવા મંત્રીઓ વિશે, શું છે વિશેષ
ભૂપેન્દ્ર પટેલના 3.0 સરકારના મંત્રી મંડળમાં પહેલા કરતા નવ મંત્રીઓ વધુ છે. રાજ્યમાં પાટીદારોના રોષને ડામવા માટે પહેલા ચાર મંત્રીની સામે હવે સાત મંત્રી પદ અપાયા છે. OBC સમાજને પહેલા છ પદ આપ્યા હતા, હવે આઠ ઓબીસી સમાજના મંત્રી બનાવ્યા છે. અનુસૂચિત જાતિના એક સામે ત્રણ મંત્રી તો આદિવાસી સમાજના ચાર નવા મંત્રી બન્યા છે. મંત્રી મંડળમાં સૌથી વધુ પ્રતિનિધિત્વ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છને અને ઓછું પ્રતિનિધિત્વ ઉત્તર ગુજરાતને ચાર મંત્રી થકી મળ્યું છે. રાજ્યને હાલ સુધીના સૌથી યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે હર્ષ સંઘવી મળ્યા છે. પહેલા એક જ મહિલા મંત્રી સામે નવ નિયુક્ત મંત્રી મંડળમાં ત્રણ મહિલા મંત્રી બનાવાયા છે. સૌથી ધ્યાન જામનગરના રીવાબા જાડેજાના નામે ખેંચ્યું છે, જે જાણીતા ક્રિકેટર રવિન્દ્રસિંહ જાડેજાના પત્ની છે. નવ નિયુક્ત 26 પૈકી 12 મંત્રીઓ પહેલી વાર ધારાસભ્ય બન્યા છે. આ વાત જ નવ નિયુક્ત મંત્રી મંડળની વિશેષતા રહી છે. નવ નિયુક્ત મંત્રી મંડળે દિવાળીમાં કોઈને આકાશી તરલા તો કોઈને સુરસુરિયું બનાવી નાખ્યા છે. બસ, આ જ તો છે ભાજપનું રાજકીય એન્જિનિયરિંગ.
રિવાબા સૌથી ધનિક-યુવા મંત્રી
નવા મંત્રીમંડળમાં સૌથી યુવા મંત્રી રિવાબા જાડેજા છે, જેઓ 35 વર્ષના છે. જ્યારે સૌથી ઉંમર લાયક મંત્રી કનુ દેસાઈ છે, તેઓ 74 વર્ષના છે. સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા મંત્રી મામલે પણ રિવાબા જાડેજા 97.36 કરોડ સાથે પહેલા ક્રમે છે. તો સૌથી ઓછી સંપત્તિ ધરાવતા મંત્રી જયરામ ગામીત છે, જેઓ 47 લાખની સંપત્તિ ધરાવે છે. સૌથી વધુ ભણેલા મંત્રી મનીષા વકીલ અને જયરામ ગામીત છે અને સૌથી ઓછું ભણેલા મંત્રી હર્ષ સંઘવી છે.
