નવા મંત્રીઓને જિલ્લા પ્રભારીનો ચાર્જ સોંપાયો, કયા નેતા કયો જિલ્લો સંભાળશે જુઓ આખું લિસ્ટ
દિવાળી બાદ નવા મંત્રીઓને જિલ્લાના પ્રભારી બનાવીને લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળીને ઉકેલવા માટેની કામગીરી સોંપવામાં આવી છે.
Published : November 1, 2025 at 5:08 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં દિવાળી પહેલા જ મંત્રીમંડળનું રિસફલિંગ કરીને નવા મંત્રીમંડળની રચના કરવામાં આવી હતી. દિવાળી બાદ આ મંત્રીઓને જિલ્લાના પ્રભારી બનાવીને લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળીને ઉકેલવા માટેની કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા નોટિફિકેશન બહાર પાડીને આ અંગેની જાણકારી આપવામાં આવી છે.
સામાન્ય વહીવટ વિભાગના નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યું છે કે, રાજ્ય સરકારના દરેક જિલ્લાઓના સુવ્યવસ્થિત વહીવટ અને તેના પર ઉચ્ચ કક્ષાએ દેખરેખ રહે તે માટે મંત્રીઓને કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી તથા સહ પ્રભારી મંત્રીઓ સમયાંતરે જિલ્લાની મુલાકાત લઈને જિલ્લાના વહીવટી પ્રશ્નોથી વાકેફ થઈને તેના નિકાલ માટે જિલ્લા અધિકારીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવશે.
જિલ્લા પ્રભારી તરીકે નવા બનાવાયેલા 9 મંત્રીઓને બે-બે જિલ્લાની, 10 મંત્રીઓને એક જિલ્લાની તો 6 મંત્રીઓને જિલ્લાના સહપ્રભારી તરીકે નિમણૂંક કરીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જેમાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને વડોદરા, ગાંધીનગર જિલ્લાના પ્રભારી બનાવાયા છે. તો કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીને અમરેલી, રાજકોટ જિલ્લાના પ્રભારી બનાવાયા છે. જ્યારે રિવાબા જાડેજાને બોટાદ જિલ્લાના પ્રભારી બનાવાયા છે.
