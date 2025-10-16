નવા મંત્રીઓના શપથગ્રહણ પહેલા અંગત સચિવો-અંગત મદદનીશોની નિમણૂંક કરાઈ, જુઓ આખી યાદી
ગાંધીનગરમાં મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ પહેલા તેમના અંગત સચિવની કામગીરી માટે સેક્શન અધિકારીઓ તથા અંગત મદદનીશની કામગીરી માટે નાયબ સેક્શન અધિકારીઓની નિમણૂંક કરાઈ
Published : October 16, 2025 at 9:38 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના રાજકારણ માટે આવતીકાલે સૌથી મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. રાજ્યના મંત્રી મંડળમાં આવતીકાલે વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. નવા મંત્રીઓ ગાંધીનગરમાં શપથ ગ્રહણ કરે તે પહેલા જ તેમના અંગત સચિવની કામગીરી માટે 35 સેક્શન અધિકારીઓ તથા અંગત મદદનીશની કામગીરી માટે 35 નાયબ સેક્શન અધિકારીઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ તારીખથી બે માસ સુધી અથવા તેમના નિયમિત સ્ટાફની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી અધિકારીઓ તેમના અંગત સચિવની કામગીરી કરશે.
મંત્રીશ્રીઓના શપથ વિધિ સમારોહ બાદ તેમના કાર્યાલયમાં વચગાળાની વ્યવસ્થાના ભાગ રુપે સેકશન અધિકારીઓની અંગત સચિવની કામગીરી માટે અને નાયબ સેકશન અધિકારીઓની અંગત મદદનીશની કામગીરી માટે મંત્રીના હોદ્દા ગ્રહણ કર્યા તારીખથી બે માસના સમયગાળા માટે અથવા નિયમિત સ્ટાફની નિમણૂક કરવામાં આવે ત્યાં સુધી, એ બે પૈકી જે વહેલું હોય ત્યાં સુધી કામચલાઉ નિમણૂક કરવા માટે પસંદગી કરવામાં આવેલી છે. આ અધિકારી/કર્મચારીઓને મંત્રીઓના કાર્યાલયની કામગીરીથી અવગત કરાવવા તેઓને 17/10/2025ના રોજ સવારે 10 વાગ્યાથી કમિટી રૂમ-1, નવા સચિવાલય બ્લોક નં.1, 4—થો માળ, ખાતે મીટીંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા જણાવાયું છે.
મંત્રીઓના અંગત સચિવ અને અંગત મદદનીશ તરીકે આ અધિકારીઓની નિમણૂંક