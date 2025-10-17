ગુજરાત સરકારમાં નવા ચહેરાઓ વચ્ચે કુંવરજી બાવળિયા મંત્રી પદે યથાવત, જાણો તેમના શિક્ષકથી મંત્રી બનવા સુધીની સફર
ઈ.સ. 1995માં પ્રથમવાર ગુજરાત વિધાનસભામાં ચૂંટાયા. વિધાનસભાની ચાર ચૂંટણીમાં જીતની પરંપરા સર્જી.
રાજકોટ: ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળનું વિસ્તરણ થઈ રહ્યું છે. જેમાં કેટલાક જૂના મંત્રીઓ રિપીટ થયા છે, જ્યારે 20 નવા ચહેરાઓને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ બધા વચ્ચે રાજકોટની જસદણ સીટથી ભાજપના ધારાસભ્ય અને વર્તમાન સરકારમાં મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાને મંત્રીમંડળમાં યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. ત્યારે કુંવરજી બાવળિયાની શિક્ષક તરીકે કારકિર્દી શરૂ કરવાથી લઈને ફરી એકવાર સરકારમાં મંત્રી બનવા સુધીની તેમની રાજકીય સફર વિશે જાણો.
કુંવરજી બાવળીયાનો જન્મ 16 માર્ચ 1955ના રોજ રાજકોટ જિલ્લાના અમરાપુરમાં ખેડૂતપુત્ર મોહન બાવળીયા ઘરે થયો. પ્રાથમિક શિક્ષણ પોતાના ગામની સરકારી સ્કૂલમાં થયું પછી તેઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે બહાર ગયા. સોરાષ્ટ્રના યુનિવર્સિટીમાંથી બી.એડ., બી.એસ.સી. ડિગ્રીમાં સ્નાતક પદવી રાજકોટ ખાતે પ્રાપ્ત કરી.
ઈ.સ. 1995માં પ્રથમવાર ગુજરાત વિધાનસભામાં ચૂંટાયા. વિધાનસભાની ચાર ચૂંટણીમાં જીતની પરંપરા સર્જી. રાજકીય પવન ગમે તે બાજુનો હોય લોકોએ તો પોતાના સાચા હામી કુંવરજીભાઈ ઉપર જ પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો અને તેમને જ પોતાના પ્રતિનિધિ બનાવ્યા. પંદરમી લોકસભાની ચૂંટણી આવી ત્યારે રાજકોટ લોકસભા મતવિસ્તાર માટે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે કુંવરજી બાવળીયાની ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી કરી. તે સમયે તેમણે ભાજપના ઉમેદવારને જંગી લીડથી પરાસ્ત કર્યા.
તેમણે 9મી ગુજરાત વિધાનસભા માટે ચૂંટણી લડીને તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી અને પાંચ વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચુંટાયા. તેમના કાર્ય કરવાની પદ્ધતીના લીધે તેમને રાજકોટથી લોકસભાના સંસદ સભ્ય તરીકે ચુંટણી લડ્યા અને 25,800 મતની લીડ સાથે ચૂંટાયા. ગુજરાત વિધાનસભામાં PAC કમિટીના ચેરમેન તારીકે પણ કામગીરી કરેલી.
કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સમાજ અને સોસાયટી માટે અનેક સંસ્થાઓમાં સેવા પ્રદાન કરતા રહ્યા છે.
- રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ (રજી.) નવી દિલ્હી, જે ભારત ભરમાં કાર્ય કરે છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી રામનાથ કોવિંદજી પણ જેના પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ રહી ચુક્યા છે.
- Gujarat State Road Transport Corporation ના ડાયરેક્ટર તરીકે વર્ષ 1992 – 1995 સેવા આપી.
- સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ, સેનેટ સભ્ય તરીકે વર્ષ 1999 થી 2002 સુધી સેવા આપી.
- ભારતીય રેલવેમાં સલાહકાર સમિતિના સભ્ય તરીકે વર્ષ 1995 – 1998 સુધી સેવા આપી.
- ડો. આમ્બેડકર યુનિવર્સિટીના ડાયરેક્ટર તરીકે વર્ષ 1998 – 2000 સુધી સેવા આપી.
- જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડના ડાયરેક્ટર તરીકે વર્ષ 1997 – 2010 સુધી સેવા આપી.
- વર્ષ 2009-2014 સુધી રાજકોટ મતવિસ્તારમાંથી લોકસભામાં MP રહી ચૂક્યા છે.
- વર્ષ 2017માં તેઓ ફરી જસદણ મતવિસ્તારના હોદ્દેદાર બન્યા હતા.
કુંવરજી બાવળિયાએ જુલાઈ 2018માં ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપી કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. બાવળિયાએ રાજીનામું ધરતાની સાથે જ ભાજપે તેમને મંત્રી પદ સોંપ્યું હતું અને બાવળિયાએ પક્ષ પલટો કરતાં જ જસદણ બેઠક પર વર્ષ 2018માં પેટા ચૂંટણી યોજાઇ હતી. જેમાં તેમની જીત થઇ હતી. બાવળિયા ગુજરાતના ઓબીસી નેતા છે અને કોળી સમાજના આગેવાન છે અને પાંચ વખત ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેમજ એક વખત સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા. ગુજરાત સરકારના મંત્રાલયના સુધારા દરમિયાન, કુંવરજીભાઈ બાવળિયાને ગુજરાત રાજ્ય સરકારમાં પાણી પુરવઠો, પશુપાલન, અને ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ વિભાગના કેબીનેટ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
જસદણ બેઠકને હંમેશા સૌરાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠાનો જંગ માનવામાં આવે છે. આ બેઠક રાજ્યમાં સૌથી વધુ જાતિવાદી સમીકરણો બનાવતી બેઠક છે. જસદણમાં અંદાજે કુલ 2,28,223 મતદારો છે, જેમાં અંદાજે 1,07,935 મહિલા મતદાર અને 1,20,288 પુરૂષ મતદાર છે. અહીં લેઉવા પટેલ, કોળી, કડવા પટેલ, ક્ષત્રીય, માલધારી, દલિત અને લઘુમતી સમાજનું પ્રભુત્વ છે. 100 ટકામાંથી 35 ટકા કોળી, 20 ટકા લેઉવા પટેલ, 10 ટકા દલિત, 7 ટકા લઘુમતી, 7 ટકા કડવા પટેલ, 8 ટકા ક્ષત્રીય અને 13 ટકા અન્યનો સમાવેશ થાય છે.
કોળી સમાજમાંથી આવતા બાવળીયા તેના સમાજમાં અત્યંત અગ્રણી અને મોટા કદના નેતા માનવામાં આવે છે. તેથી કોળી સમાજની વોટ બેંક પર બાવળીયા સારું એવું પ્રભુત્વ ધરાવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં કોળી મતદારોની ટકાવારી વધારે છે. બાવળિયા કોળી નેતા છે અને ભારતીય જનતા પક્ષનું ગણિત કોળી મતદારોને રિજવવાનું હોવાથી કુંવરજી બાવળીયા તેમના માટે ચૂંટણીઓમાં તારણહાર બની શકે છે.
બાવળિયા અને વિવાદો વચ્ચે જૂનો નાતો
રાજ્ય સરકારના પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન કુંવરજી બાવળિયા પર ગૌચરની જમીન પચાવી પાડ્યાનો ગંભીર આક્ષેપ લાગ્યો હતો. જસદણ વિંછિયાના રાજ ગ્રુપ સર્વજ્ઞાતિ સેવા શક્તિના સ્થાપક મુકેશ રાજપરાએ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર પણ લખ્યો હતો. જેમાં કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા સંકુલ અને સ્ટોન ક્રશરના નામે 200 વિઘા જેટલી જમીનનું દબાણ કર્યુ હોવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો અને દબાણ દુર કરવા અથવા લેન્ડ ગ્રેબિંગ કરવા બાબતે રજૂઆત કરી હતી.
જસદણ ભાજપ કરતા કુંવરજીનો ગઢ વધારે
જસદણ વિધાનસભા બેઠક ભાજપનો ગઢ હોવા કરતાં વધારે કુંવરજીનો ગઢ હોવાનું વધુ માનવામાં આવે છે. જસદણ બેઠક પરથી કુંવરજી બાવળિયા સતત 1995થી જીતતા આવે છે અને વિધાનસભા સુધી પહોંચે છે. જો કે, તે સમયે કુંવરજી બાવળિયા કોંગ્રેસમાં હતા. પરંતુ, 2018માં વિજય રૂપાણીની સરકાર વખતે તેમણે કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડી ભાજપમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે સમયે પણ તેમને કેબિનેટમાં સ્થાન મળ્યું હતું. જોકે, બાદમાં, વિજય રૂપાણી સરકારના સમગ્ર મંત્રીમંડળનું વિસર્જન થતા કુંવરજી બાવળિયાને પણ મંત્રી પદેથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. હવે આજે ફરીથી તેમની સિનિયોરિટી અને અનુભવ તેમજ પ્રતિભાશાળી નેતાગીરીને ધ્યાનમાં રાખીને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 1995, 1998, 2002, 2007, 2012, 2017 અને હવે 2022 દરમિયાન પણ ચૂંટાઇને ધારાસભ્ય બન્યા છે.
કુંવરજી બાવળિયા 1995થી સક્રિય રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. સૌરાષ્ટ્રના જસદણ મત વિસ્તારમાં જાતિગત રાજકારણનો એવો દબદબો છે કે ત્રણ વખત તો અપક્ષ ઉમેદવાર પણ વિજેતા થયા છે. જેમાં સન 1975માં 11199 મતો તેમજ વર્ષ 1980માં 4628 મતો અને સન 1990માં 8187 મતોની લીડથી અપક્ષ ઉમેદવારોએ રાજકીય પક્ષોને કારમો પરાજય આપ્યો હતો. એ જ રીતે વર્ષ 1967ની બીજી ચુંટણીમાં કોંગ્રેસ સામે ભારે રસાકસી વચ્ચે સ્વતંત્ર પાર્ટીના ઉમેદવારની માત્ર 67 મતોના માર્જીનથી જીત થઈ હતી. અત્યાર સુધીમાં 13 સામાન્ય અને 1 પેટા ચુંટણી યોજાઈ છે. જેમાં સૌથી વધુ નવ વખત કોંગ્રેસ, ત્રણ વખત અપક્ષ અને એક વખત ભાજપની જીત થઈ છે.
