ભાજપનું 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' અભિયાન, SIR મુદ્દે વિપક્ષના પ્રચાર સામે BJPનું મેદાનમાં ઉતરવાનું એલાન
રાહુલ ગાંધીને ‘લિડર ઓફ ઓપોઝિશન’ નહીં, ‘લાયર ઓપોઝિશન’ ગણાવી ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા અનિલ પટેલનો પ્રહાર; સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરામાં પદયાત્રાઓ યોજાશે
Published : October 24, 2026 at 9:04 PM IST
અમદાવાદ: સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) મતદારયાદીની ખાસ સઘન સુધારણા પ્રક્રિયાને લઈને રાજકીય નિવેદનબાજી વચ્ચે ગુજરાત ભાજપે વિપક્ષના આક્ષેપોનો જવાબ આપવા રાજ્યવ્યાપી અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. અનિલ પટેલે ગાંધીનગરના કોબા સ્થિત પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજીને જણાવ્યું હતું કે, 25 ઓક્ટોબરથી ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે. ભાજપનો દાવો છે કે, આ અભિયાનના માધ્યમથી SIR મુદ્દે કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ કરાયેલી ભ્રામક માહિતીને તથ્યો સાથે પડકારવામાં આવશે.
વિપક્ષનો ચૂંટણી પંચ જેવી સંસ્થા સામે અવાજ ઉઠાવવો લોકશાહી માટે ચિંતાજનક
ડૉ. અનિલ પટેલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસ અને વિપક્ષ રાજકીય હતાશામાંથી ચૂંટણીપંચ જેવી સંવૈધાનિક સંસ્થાઓની વિશ્વસનીયતા સામે સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમના મતે, ખોટી અને ભ્રામક માહિતીના માધ્યમથી લોકોમાં સંસ્થાઓ પ્રત્યે અવિશ્વાસ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ લોકશાહી માટે ચિંતાજનક છે. તેમણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર સામે રાજકીય વિરોધના નામે અરાજકતાભર્યું વાતાવરણ ઊભું કરવાના પ્રયાસોમાં વિપક્ષને સફળતા મળશે નહીં. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કરતાં ડૉ. અનિલ પટેલે તેમને ‘લિડર ઓફ ઓપોઝિશન’ નહીં, પરંતુ ‘લાયર ઓપોઝિશન’ તરીકે વર્તી રહ્યા હોવાની ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસ જનતાના જનાદેશને સ્વીકારીને રચનાત્મક વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવવાને બદલે સતત આક્ષેપો અને ભ્રામક પ્રચાર દ્વારા સંસ્થાઓ સામે અવિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું કરી રહી છે. ઘૂસણખોરી જેવા મુદ્દાઓ પર પણ કોંગ્રેસનું વલણ રાષ્ટ્રહિત કરતાં રાજકીય સ્વાર્થને વધુ મહત્ત્વ આપતું હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.
સુરતના અડાજણ ખાતે પદયાત્રા યોજાશે
ભાજપ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ, 25 ઓક્ટોબરે સુરતના અડાજણ ખાતે સાંજે પાંચ વાગ્યે પદયાત્રા યોજાશે. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ ઉપસ્થિત રહેશે. પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટ પણ કાર્યક્રમમાં જોડાશે. ત્યારબાદ 27 ઓક્ટોબરે અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં પદયાત્રા યોજાશે. આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ મહામંત્રી અજય બ્રહ્મભટ્ટ હાજર રહેશે.27 ઓક્ટોબરે રાજકોટમાં પણ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, પ્રદેશ સહપ્રભારી અજય મહાવર, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણિયા અને પ્રદેશ મહામંત્રી અનિરુદ્ધ દવે સહિતના આગેવાનો જોડાશે. જ્યારે 28 ઓક્ટોબરે વડોદરામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં પદયાત્રા યોજાશે.
આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ મહામંત્રી હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ પણ હાજર રહેશે. ભાજપે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ ચાર મહાનગરો ઉપરાંત ક્રમશઃ રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ અને મહાનગરોમાં પણ પદયાત્રાઓ યોજવામાં આવશે.આ અભિયાન માત્ર પદયાત્રાઓ પૂરતું સીમિત નહીં રહે. ભાજપ દ્વારા રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓ અને મહાનગરોમાં પત્રકાર પરિષદો યોજીને SIR અંગે વિપક્ષના આક્ષેપોનો જવાબ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે સંવાદ, યુવાનો માટે ‘લોકતંત્ર વિરુદ્ધ ભીડતંત્ર’ વિષય પર ચર્ચા, વિદ્યાર્થીઓ માટે લોકશાહીની મજબૂતીને લગતી સ્પર્ધાઓ અને પ્રભાવશાળી નાગરિકો તથા સામાજિક માધ્યમોના પ્રભાવકો સાથે જનસંપર્ક કાર્યક્રમો યોજવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
યુવા સંવાદ દરમિયાન દેશના લોકતાંત્રિક ઇતિહાસ, સંવૈધાનિક સંસ્થાઓની ભૂમિકા, કોંગ્રેસના શાસનકાળ દરમિયાન ભારતીય બંધારણની કલમ 356ના ઉપયોગ અને વિવિધ રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત કટોકટીના સમયગાળા દરમિયાન પ્રેસ અને મીડિયાની સ્વતંત્રતા પર મૂકવામાં આવેલા નિયંત્રણો અંગે પણ યુવાનોને માહિતગાર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. ઘૂસણખોરી અને રાષ્ટ્રહિત સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર પણ જનજાગૃતિ ફેલાવવાની ભાજપની યોજના છે.ડૉ. અનિલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ‘લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો’ અભિયાનનો હેતુ લોકશાહીનાં મૂલ્યો, સંવૈધાનિક મર્યાદાઓ અને લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓ પ્રત્યે જનવિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.
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