ગુજરાત ભાજપ કિસાન મોરચાનો એક્શન પ્લાન: ગામડે-ગામડે પહોંચશે સંગઠન, ખેડૂતો સાથે સીધો સંવાદ
કિસાન મોરચા દ્વારા ‘ધરતીનો સાદ - કિસાન સંવાદ’ અંતર્ગત પ્રદેશ અધ્યક્ષ હિરેન હિરપરાના રાજ્યવ્યાપી સંગઠનાત્મક પ્રવાસની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : September 22, 2026 at 9:04 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં ગુજરાત ભાજપ કિસાન મોરચાની પ્રદેશ બેઠક યોજાઈ હતી. પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ્’ ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તથા કિસાન મોરચાના પ્રદેશ પ્રભારી ભરતભાઈ પંડ્યા અને કિસાન મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ હિરેન હિરપરા સહિત સંગઠનના હોદ્દેદારો, જિલ્લા અધ્યક્ષો, જિલ્લા મહામંત્રીઓ અને વિવિધ સેલના કન્વીનરો હાજર રહ્યા હતા.
બેઠકમાં કિસાન મોરચાની સંગઠનાત્મક કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સાથે જ આગામી સમયમાં રાજ્યભરમાં ખેડૂત સંપર્ક, પ્રાકૃતિક ખેતી, યુવા કૃષિ ઉદ્યોગસાહસિકતા અને સરકારની ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદ સહિતના કાર્યક્રમોની કાર્યયોજના અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
કિસાન મોરચા દ્વારા ‘ધરતીનો સાદ - કિસાન સંવાદ’ અંતર્ગત પ્રદેશ અધ્યક્ષ હિરેન હિરપરાના રાજ્યવ્યાપી સંગઠનાત્મક પ્રવાસની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન વિવિધ જિલ્લાઓ, મહાનગરો અને ગામડાઓમાં સંગઠનાત્મક બેઠકો યોજાશે અને ખેડૂતો સાથે સીધો સંવાદ કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત લાભાર્થી ખેડૂતો, સહકારી ક્ષેત્ર, પ્રગતિશીલ અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતો, કૃષિ સાહસિકો તથા કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સાથે પણ સંપર્ક કરવામાં આવશે. જિલ્લા, મંડળ અને ગામ સ્તરે સંગઠનને વધુ સક્રિય બનાવવાનો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો છે.
બેઠકમાં પ્રાકૃતિક ખેતી અને ગૌસેવા સેલ દ્વારા ‘મન કી બાત, પ્રાકૃતિક કૃષિ કે સાથ’ કાર્યક્રમની કાર્યયોજના રજૂ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ સેલ દ્વારા ‘આત્મનિર્ભર યુવા કિસાન ફોર વિકસિત ભારત’ કાર્યક્રમ મારફતે યુવાનોને કૃષિ, આધુનિક ટેકનોલોજી અને કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગસાહસિકતા સાથે જોડવાની યોજના રજૂ કરવામાં આવી.
સાથે જ ‘નમો કિસાન લાભાર્થી સંપર્ક અભિયાન’ હેઠળ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની ખેડૂત કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભાર્થી ખેડૂતો સાથે સીધો સંપર્ક કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ‘ચાલો ભેરું ગામડે’, ‘ખેડૂત પુત્રી સન્માન’, ‘કૃષિ હેકાથોન - Idea Exchange’, ‘કિસાન ડિજિટલ હેલ્પલાઇન’ અને ‘કિસાન ગ્લોબલ કનેક્ટ’ જેવા કાર્યક્રમો પણ હાથ ધરાશે.Conclusion:કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારની કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણની યોજનાઓની માહિતી અને તેનો લાભ છેવાડાના ખેડૂત સુધી પહોંચે તે માટે સરકાર અને સંગઠન વચ્ચેનું સક્રિય સંકલન મહત્વપૂર્ણ છે. કિસાન મોરચાના કાર્યકર્તાઓ ખેડૂતો સાથે સતત સંપર્કમાં રહી તેમની સમસ્યાઓ અને સૂચનો યોગ્ય સ્તર સુધી પહોંચાડે તે જરૂરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
ભાજપા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ અને કિસાન મોરચાના પ્રદેશ પ્રભારી ભરતભાઈ પંડ્યાએ પ્રદેશથી ગામ સુધી સંગઠનને વધુ સક્રિય બનાવવા અને વિવિધ સેલની કામગીરીમાં સંકલન વધારવા પર ભાર મૂક્યો હતો.કિસાન મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ હિરેન હિરપરાએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો સાથે સીધો સંપર્ક, નવી પેઢીને કૃષિ સાથે જોડવી, પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે જાગૃતિ અને સરકારની ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અંગે અસરકારક સંવાદને આગામી કામગીરીમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
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