ગુજરાત ભાજપે 3 જિલ્લા પ્રમુખોના નામની કરી જાહેરાત, વડોદરા, વાવ-થરાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં કોની થઈ પસંદગી?

ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સોશિયલ મીડિયા સાઈટ X પર પોસ્ટ કરીને વડોદરા, વાવ-થરાદ અને સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા પ્રમુખોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 4:47 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ ભાજપમાં સંગઠન અને જિલ્લા સ્તરમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ જ ક્રમમાં ગુજરાતના વધુ ત્રણ જિલ્લામાં નવા જિલ્લા પ્રમુખોના નામની ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી છે.

ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સોશિયલ મીડિયા સાઈટ X પર પોસ્ટ કરીને વડોદરા, વાવ-થરાદ અને સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા પ્રમુખોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે ડૉ. બી.જે બ્રહ્મભટ્ટ, વાવ-થરાદ જિલ્લાના પ્રમુખ તરીકે ડૉ. નરેશભાઈ ઠાકોર અને સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે હાર્દિક ટમાલીયાના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ડૉ. નરેશ ઠાકોરની વાત કરવામાં આવે તો તે દિયોદરના કુવાતાના વતની છે. ધારાસભ્ય કેશાજી ચૌહાણના મત વિસ્તારમાંથી જ યુવા ચહેરાની જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે.

