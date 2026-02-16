ગુજરાત ભાજપે 3 જિલ્લા પ્રમુખોના નામની કરી જાહેરાત, વડોદરા, વાવ-થરાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં કોની થઈ પસંદગી?
Published : February 16, 2026 at 4:47 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ ભાજપમાં સંગઠન અને જિલ્લા સ્તરમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ જ ક્રમમાં ગુજરાતના વધુ ત્રણ જિલ્લામાં નવા જિલ્લા પ્રમુખોના નામની ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સોશિયલ મીડિયા સાઈટ X પર પોસ્ટ કરીને વડોદરા, વાવ-થરાદ અને સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા પ્રમુખોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે ડૉ. બી.જે બ્રહ્મભટ્ટ, વાવ-થરાદ જિલ્લાના પ્રમુખ તરીકે ડૉ. નરેશભાઈ ઠાકોર અને સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે હાર્દિક ટમાલીયાના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @iJagdishBJP દ્વારા ત્રણ જિલ્લાઓ માટે જિલ્લા પ્રમુખશ્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) February 16, 2026
નવનિયુક્ત જિલ્લા પ્રમુખશ્રીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ. pic.twitter.com/kqe8h81O2v
ડૉ. નરેશ ઠાકોરની વાત કરવામાં આવે તો તે દિયોદરના કુવાતાના વતની છે. ધારાસભ્ય કેશાજી ચૌહાણના મત વિસ્તારમાંથી જ યુવા ચહેરાની જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે.
