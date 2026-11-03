ગાંધીનગરને મળ્યા સૌથી યુવા મેયર; 29 વર્ષીય રૂપસિંહ ઠાકોરની મેયર તરીકે વરણી
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને નવા મેયર મળ્યા છે. વોર્ડ નંબર 4માંથી ચૂંટાયેલા 29 વર્ષીય રૂપસિંહ ઠાકોરની વરણી કરવામાં આવી છે.
Published : November 3, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 3:14 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને નવા મેયર મળ્યા છે. વોર્ડ નંબર 4માંથી ચૂંટાયેલા 29 વર્ષીય રૂપસિંહ ઠાકોરની વરણી કરવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર-11માં કોર્પોરેટર અનિલસિંહ વાઘેલા દ્વારા દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી. જશુ પટેલ દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે અંજનાબેન મહેતાની વરણી કરવામાં આવી છે. અંજનાબેન વોર્ડ 1માંથી ચૂંટણી લડીને જીત્યા છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના નવા પદાધિકારીઓ
મેયરઃ રૂપસિંહ ઠાકોર
ડેપ્યુટી મેયરઃ અંજનાબેન મહેતા
સેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન: મહેન્દ્ર પટેલ
શાસક પક્ષના નેતાઃ જશપાલસિંહ બિહોલા
દંડકઃ સેજલબેન પરમાર
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોઃ
- મહેન્દ્રભાઈ દાસ
- મહેશ (વિષ્ણુ)ચૌધરી
- ગૌરાંગભાઈ
- સોનલ વાઘેલા
- મિત્તલ ખેમસુરી
- ધ્વનિ શાહ
- સોનલબા
- વિષ્ણુજી
- અમિષાબેન
- ધર્મેન્દ્ર નાયી
- કમુબેન માણેકજી
- રવિ પટેલ
કોણ છે મહેન્દ્ર પટેલ
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે મહેન્દ્ર પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. મહેન્દ્ર પટેલ ગાંધીનગર મનપાના વોર્ડ નંબર 9માંથી બીજી વખત ચૂંટણી લડ્યા છે. મહેન્દ્ર પટેલ હાલમાં નાગરિક બેંકના ચેરમેન તરીકે પણ ફરજ બજાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત તેઓ ગાંધીનગર શહેર ભાજપના પ્રમુખ તરીકે પણ જવાબદારી નીભાવી ચુક્યા છે.
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