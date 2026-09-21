ETV Bharat / politics

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને ભાજપમાં ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો, સેન્સ પ્રક્રિયામાં સમર્થકો સાથે દાવેદારો ઉમટ્યા

સેન્સ પ્રક્રિયાના પ્રથમ દિવસે જ ભાજપમાં ઉમેદવારી માટે દાવેદારોનો રાફડો ફાટ્યો હોય તેવું જોવા મળ્યું હતું.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને ભાજપમાં ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને ભાજપમાં ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને હવે રાજકીય માહોલ ધીરે ધીરે ગરમાઈ રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે આજથી, 21 સપ્ટેમ્બરથી ચૂંટણી પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ છે. ઉમેદવારી ફોર્મનું વિતરણ તેમજ ફોર્મ સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. આગામી 11 ઓક્ટોબરના રોજ મતદાન યોજાશે અને 13 ઓક્ટોબરના રોજ ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

ચૂંટણીને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આજથી ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ભાજપ દ્વારા ગાંધીનગરમાં અલગ-અલગ ત્રણ સ્થળોએ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. સેક્ટર-28, સેક્ટર-16 ભવન અને રાયસણ ખાતે મેયરના ખાનગી કાર્યાલયમાં દાવેદારોની સેન્સ લેવામાં આવી રહી છે. પ્રદેશના નેતાઓ અને મંત્રીઓ દ્વારા સંભવિત ઉમેદવારો સાથે ચર્ચા કરી તેમની દાવેદારી અંગે અભિપ્રાય મેળવવામાં આવી રહ્યો છે.

સેન્સ પ્રક્રિયાના પ્રથમ દિવસે જ ભાજપમાં ઉમેદવારી માટે દાવેદારોનો રાફડો ફાટ્યો હોય તેવું જોવા મળ્યું હતું. વિવિધ વોર્ડમાંથી ચૂંટણી લડવા ઈચ્છુક દાવેદારો પોતાના સમર્થકો સાથે સેન્સ પ્રક્રિયાના સ્થળોએ પહોંચ્યા હતા. અનેક દાવેદારોએ પક્ષ સમક્ષ પોતાની ઉમેદવારી માટે દાવેદારી રજૂ કરી હતી. જેના પગલે સેન્સ સ્થળોએ કાર્યકરો અને સમર્થકોની ભીડ જોવા મળી હતી.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને ભાજપમાં ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ભાજપ દ્વારા હવે સેન્સ પ્રક્રિયા બાદ વોર્ડ પ્રમાણે ઉમેદવારોના નામ અંગે ચર્ચા કરી અંતિમ પસંદગીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. પક્ષ દ્વારા ઉમેદવારોના નામ ઉપર આખરી મહોર માર્યા બાદ ઉમેદવારી પત્ર ભરાવવાની પ્રક્રિયા આગળ વધારવામાં આવશે.

બીજી તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા અગાઉથી જ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા આવતીકાલે, મંગળવારે ચૂંટણી માટેનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કરવામાં આવનાર છે. કોંગ્રેસ પણ હવે ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરી ઉમેદવારી પત્રો ભરાવવાની તૈયારીમાં છે.

આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા અગાઉ જ 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. જેના કારણે ત્રણેય મુખ્ય રાજકીય પક્ષો હવે ચૂંટણી મેદાનમાં સક્રિય બન્યા છે. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર છે. આ સમયગાળા દરમિયાન રાજકીય પક્ષો પોતાના ઉમેદવારોના નામ પર અંતિમ મહોર મારી ઉમેદવારી પત્રો ભરાવશે.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને હવે રાજકીય ગતિવિધિઓમાં તેજી આવી છે. આગામી દિવસોમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થયા બાદ ચૂંટણીનો માહોલ વધુ રસપ્રદ બનવાની શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સોમનાથ મંદિર-ભાજપ કાર્યાલયને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસ એલર્ટ પર
  2. રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ આજથી 3 દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે, આ કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી

TAGGED:

GANDHINAGAR CORPORATION ELECTION
BJP SENSE PROCESS
GANDHINAGAR ELECTION
ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
GANDHINAGAR BJP SENSE PROCESS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.