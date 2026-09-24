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ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણી: કલેક્ટર કચેરી સુધી AAPની રેલી, પણ ફોર્મ ભર્યા વિના જ પરત ફર્યા ઉમેદવારો!

ગોપાલ ઈટાલિયાની આગેવાનીમાં યોજાયેલી આ રેલીમાં AAPના ઉમેદવારો અને કાર્યકરો જોડાયા હતા.

ગાંધીનગરમાં AAPની રેલી
ગાંધીનગરમાં AAPની રેલી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 3:24 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે આજે આમ આદમી પાર્ટીએ પથિકાશ્રમ સર્કલથી કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી યોજી હતી. ગોપાલ ઈટાલિયાની આગેવાનીમાં યોજાયેલી આ રેલીમાં AAPના ઉમેદવારો અને કાર્યકરો જોડાયા હતા. જોકે, કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચ્યા બાદ ઉમેદવારો દ્વારા ઉમેદવારી પત્ર ભરવામાં આવ્યા ન હતા અને તમામ ઉમેદવારો તથા કાર્યકરો પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતે પરત ફર્યા હતા.

આ ઘટનાને લઈને ગાંધીનગરના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. સામાન્ય રીતે રાજકીય પક્ષના ઉમેદવારો રેલી સ્વરૂપે ઉમેદવારી પત્ર ભરવા પહોંચતા હોય છે અને ત્યારબાદ ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાય છે. પરંતુ AAPના ઉમેદવારો કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી યોજીને પહોંચ્યા બાદ ફોર્મ ભર્યા વિના પરત ફર્યા હતા.

ગાંધીનગરમાં AAPની રેલી (ETV Bharat Gujarat)

AAPના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, તમામ ઉમેદવારો પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા બાદ મેન્ડેટ મેળવશે અને ત્યારબાદ બપોર પછી ફરીથી કલેક્ટર કચેરી ખાતે જઈ ઉમેદવારી પત્ર ભરશે. જેના કારણે હવે ચર્ચા એ પણ શરૂ થઈ છે કે ઉમેદવારો મેન્ડેટ વગર જ કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી સ્વરૂપે પહોંચ્યા હતા કે રેલી માત્ર શક્તિપ્રદર્શનના ભાગરૂપે યોજવામાં આવી હતી.

હાલમાં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં વોર્ડ નંબર-6માં માત્ર એક અપક્ષ ઉમેદવારે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું છે. જ્યારે ભાજપ અને કોંગ્રેસે હજુ સત્તાવાર રીતે પોતાના તમામ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા નથી. AAP દ્વારા ઉમેદવારોને લઈને પ્રક્રિયા આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.

રેલી દરમિયાન ગોપાલ ઈટાલિયાએ ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીને લઈને AAPના ઉમેદવારોને વિજયી બનાવવા માટે મતદારોને અપીલ કરી હતી. તેમણે ગાંધીનગરમાં પાણી, સ્ટ્રીટલાઈટ સહિતની સુવિધાઓના પ્રશ્નો હોવાનો દાવો કર્યો હતો. ગાંધીનગર રાજ્યનું પાટનગર હોવા છતાં નાગરિકોને યોગ્ય સુવિધાઓ મળતી ન હોવાનો આક્ષેપ પણ તેમણે કર્યો હતો.

ઈટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગરના ગામડાઓમાં પણ પાણીના પ્રશ્નો જોવા મળી રહ્યા છે અને આમ આદમી પાર્ટી સત્તામાં આવશે તો પ્રજાના પ્રશ્નોને પ્રાથમિકતા આપીને કામ કરશે. ગાંધીનગરમાં પરિવર્તનની જરૂરિયાત હોવાનો દાવો કરતાં તેમણે ચૂંટણીમાં AAPના ઉમેદવારોને જીતાડવાની હાકલ કરી હતી. ગોપાલ ઈટાલિયાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, આમ આદમી પાર્ટી માટે સામાન્ય નાગરિકો જ સ્ટાર પ્રચારક છે. અન્ય પક્ષોના સ્ટાર પ્રચારકો ગાડીઓ અને હેલિકોપ્ટરમાં જોવા મળે છે, જ્યારે AAP માટે સામાન્ય નાગરિકો જ સ્ટાર પ્રચારક છે. સામાન્ય નાગરિકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો.

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