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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: 203 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા, 29મીએ 3 વાગ્યે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે; 11 ઓક્ટોબરે મતદાન

11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે યોજાનારી ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં કુલ 203 ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ થયા છે.

ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં 203 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં 203 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 9:14 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો આજે અંતિમ દિવસ હોવાથી જિલ્લા પંચાયત અને કલેક્ટર કચેરી ખાતે દિવસભર રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો અને સમર્થકોનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો. 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે યોજાનારી ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં કુલ 203 ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ થયા છે.

29 સપ્ટેમ્બરે ઉમેદવારોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે

ચૂંટણી કાર્યક્રમ મુજબ 26 સપ્ટેમ્બર ઉમેદવારી નોંધાવવાનો અંતિમ દિવસ હતો. હવે 28 સપ્ટેમ્બરે ફોર્મની ચકાસણી થશે અને 29 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ઉમેદવારી પાછી ખેંચી શકાશે. ત્યારબાદ ચૂંટણી મેદાનમાં રહેલા ઉમેદવારોનું અંતિમ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. અંતિમ દિવસે ભાજપ અને કોંગ્રેસના મોટા ભાગના ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કર્યા હતા. જેના કારણે બંને કચેરીઓ ખાતે રાજકીય પક્ષોના કાર્યકરો અને ઉમેદવારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. 44 બેઠકો માટે ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી, અપક્ષ તેમજ અન્ય પક્ષોના ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામ્યો છે.

ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

ભાજપના 85, કોંગ્રેસના 54 અને AAPના 42 ફોર્મ

ચૂંટણી તંત્રના આંકડા મુજબ, 203 ફોર્મમાંથી ભાજપના 85, કોંગ્રેસના 54 અને આમ આદમી પાર્ટીના 42 ફોર્મ રજૂ થયા છે. આ ઉપરાંત 16 અપક્ષ, બહુજન સમાજ પાર્ટીના 2 અને અન્ય પક્ષોના 4 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા છે.

વોર્ડ નંબર-4માં સૌથી વધુ ફોર્મ ભરાયા

વોર્ડ વાર આંકડા જોવામાં આવે તો વોર્ડ નંબર-4 સૌથી વધુ ઉમેદવારો સાથે હોટસીટ બની રહ્યો છે. અહીં કુલ 25 ફોર્મ ભરાયા છે. જ્યારે વોર્ડ નંબર-2માં 23 અને વોર્ડ નંબર-6માં 21 ફોર્મ રજૂ થયા છે. બીજી તરફ વોર્ડ નંબર-7 અને વોર્ડ નંબર-11માં સૌથી ઓછા 15-15 ફોર્મ ભરાયા છે.

  • વોર્ડ નંબર-1માં 17 ફોર્મ ભરાયા છે, જેમાં ભાજપના 8, કોંગ્રેસના 4, AAPના 4 અને એક અપક્ષનો સમાવેશ થાય છે.
  • વોર્ડ નંબર-2માં 23 ફોર્મ ભરાયા છે, જેમાં ભાજપના 8, કોંગ્રેસના 7, AAPના 4, અપક્ષના 3 અને અન્ય પક્ષના એક ઉમેદવાર છે.
  • વોર્ડ નંબર-3માં 17 ફોર્મ આવ્યા છે, જેમાં ભાજપના 8, કોંગ્રેસના 4 અને AAPના 5 ઉમેદવારો છે.
  • વોર્ડ નંબર-4માં સૌથી વધુ 25 ફોર્મ ભરાયા છે. તેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના 8-8, AAPના 4, BSPનો 1 અને અપક્ષના 4 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.
  • વોર્ડ નંબર-5માં 18 ફોર્મ ભરાયા છે. તેમાં ભાજપના 8, કોંગ્રેસના 5, AAPના 3 અને અપક્ષના 2 ઉમેદવારો છે.
  • વોર્ડ નંબર-6માં 21 ફોર્મ ભરાયા છે, જેમાં ભાજપના 7, કોંગ્રેસના 4, AAPના 4, BSPનો 1, અપક્ષના 3 અને અન્ય પક્ષોના 2 ઉમેદવારો છે.
  • વોર્ડ નંબર-7માં 15 ફોર્મ ભરાયા છે, જેમાં ભાજપના 7, કોંગ્રેસના 5 અને AAPના 3 ઉમેદવારો છે.
  • વોર્ડ નંબર-8માં 18 ફોર્મ ભરાયા છે, જેમાં ભાજપના 8, કોંગ્રેસના 4, AAPના 4, અપક્ષનો 1 અને અન્ય પક્ષનો 1 ઉમેદવાર છે.
  • વોર્ડ નંબર-9માં 17 ફોર્મ ભરાયા છે. તેમાં ભાજપના 7, કોંગ્રેસના 5, AAPના 4 અને એક અપક્ષ ઉમેદવાર છે.
  • વોર્ડ નંબર-10માં પણ 17 ફોર્મ ભરાયા છે, જેમાં ભાજપના 8, કોંગ્રેસના 4, AAPના 4 અને એક અપક્ષ ઉમેદવાર છે.
  • જ્યારે વોર્ડ નંબર-11માં 15 ફોર્મ ભરાયા છે, જેમાં ભાજપના 8, કોંગ્રેસના 4 અને AAPના 3 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.

કોંગ્રેસમાં ફોર્મ ભરાયા બાદ ‘રિસોર્ટ પોલિટિક્સ’

ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં જ કોંગ્રેસ દ્વારા પોતાના ઉમેદવારોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસ સુધી પોતાના ઉમેદવારોને અન્ય પક્ષોના સંપર્કથી દૂર રાખવા માટે કેટલાક ઉમેદવારોને બે દિવસ માટે ગુપ્ત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

AAPના બે ઉમેદવારો કોંગ્રેસના બની ગયા, વોર્ડ-5માં પેનલ તૂટી

ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર-5નો ઘટનાક્રમ પણ ખાસ ચર્ચામાં રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ઉમેદવારી કરવા માટે તૈયારી કરનારા જીતેન્દ્ર ધારવાડિયા અને જય વાઘેલા AAPના ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા હતા. જોકે, ફોર્મ ભરવાના સ્થળે પહોંચ્યા બાદ બંનેએ AAPના બદલે કોંગ્રેસના મેન્ડેટ સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આ ઘટનાના પગલે વોર્ડ નંબર-5માં AAPની ઉમેદવાર પેનલ અધૂરી રહી ગઈ છે. પરિણામે અહીં AAPને ઉમેદવારની પસંદગીના અંતિમ તબક્કે મોટો રાજકીય ફટકો પડ્યો છે. અગાઉ AAPએ ગાંધીનગરની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી હતી અને 2021ની ચૂંટણીમાં પાર્ટીએ એક બેઠક જીતી હતી.

આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર
આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર (ETV Bharat Gujarat)

આ વખતે AAP દ્વારા અત્યાર સુધી 29 ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને ફોર્મ ભરવાના તબક્કામાં પણ પક્ષને તમામ વોર્ડમાં સંપૂર્ણ પેનલ ઊભી કરવામાં મુશ્કેલી પડી હોવાનું રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

હવે 29 સપ્ટેમ્બરે આખરી ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે 28 સપ્ટેમ્બરે ફોર્મની ચકાસણી થશે. ચકાસણી દરમિયાન પક્ષના મેન્ડેટ સહિતના જરૂરી દસ્તાવેજોમાં ખામી હોય અથવા નિયમ મુજબ ઉમેદવારી યોગ્ય ન હોય તેવા ફોર્મ અંગે નિર્ણય લેવાશે.

ત્યારબાદ 29 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ઉમેદવારી પરત ખેંચવાનો સમય રહેશે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ કયા વોર્ડમાં કેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં છે અને કઈ પાર્ટીની પેનલ સંપૂર્ણ છે તેનું અંતિમ ચિત્ર સામે આવશે. ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં 11 ઓક્ટોબરે મતદાન અને 13 ઓક્ટોબરે મતગણતરી યોજાવાની છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, 2021ની ચૂંટણીમાં ભાજપે 44માંથી 41 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસને બે અને AAPને એક બેઠક મળી હતી. આ વખતની ચૂંટણીમાં ત્રણેય મુખ્ય પક્ષો ઉપરાંત અપક્ષ અને અન્ય પક્ષોના ઉમેદવારોના કારણે વોર્ડવાર સ્પર્ધાનું ગણિત ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા બાદ વધુ સ્પષ્ટ બનશે.

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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી
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