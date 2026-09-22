ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં બસપાની પણ એન્ટ્રી, બીજા દિવસે 113 ફોર્મ ઉપડ્યા, કોંગ્રેસની સ્થિતિ અંગે રણદીપ સુરજેવાલાની બેઠક
રણદીપ સુરજેવાલાએ ગુજરાત કોંગ્રેસના સિનિયર નેતાઓ સાથે પક્ષની સ્થિતિ અંગે બેઠક કરી હતી જેમાં ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી અંગે બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી.
Published : September 22, 2026 at 9:25 PM IST
ગાંધીનગર: વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાની સેમીફાઇનલ સમી ગણાતી ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના અસ્તિત્વ બાદ ચોથી વખત યોજાનારી ચૂંટણી માટે આગામી 11 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાવાનું છે. ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા 21 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ છે અને 26 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. દરમિયાન આજે મંગળવારે ઉમેદવારી પ્રક્રિયાના બીજા દિવસે કુલ 113 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ઉપાડ્યા છે. બીજી તરફ ગુજરાત પહોંચેલા કોંગ્રેસ નેતા રણદીપ સુરજેવાલાએ પણ ચૂંટણી તથા રાજ્યમાં કોંગ્રેસની પરિસ્થિતિ અંગે બેઠક યોજી હતી.
બીજા દિવસે ભાજપના 31, કોંગ્રેસના 38, આમ આદમી પાર્ટીના 27, બસપાના 2, અપક્ષના 14 અને અન્ય 1 ઉમેદવારે ફોર્મ ઉપાડ્યું છે. આમ, પ્રથમ બે દિવસમાં કુલ 194 ફોર્મ ઉમેદવારો દ્વારા ઉપાડવામાં આવ્યા છે. જોકે, ફોર્મ ઉપાડ્યા બાદ ખરેખર કેટલા ઉમેદવારો ઉમેદવારી નોંધાવે છે તે આગામી દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે.
ચૂંટણીમાં મુખ્ય રાજકીય પક્ષો દ્વારા હજુ સુધી ઉમેદવારોના નામની સંપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આમ આદમી પાર્ટી સિવાય ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા ‘થોભો અને રાહ જુઓ’ની નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. જેના કારણે ટિકિટના દાવેદારોમાં પણ પોતાના નામની જાહેરાતને લઈને ચિંતા જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને ભાજપ અને કોંગ્રેસના દાવેદારોની નજર હવે પક્ષના મેન્ડેટ અને ઉમેદવાર યાદી પર ટકેલી છે.
ભાજપ દ્વારા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને વિવિધ સ્થળોએ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયામાં 1,000થી વધુ દાવેદારો દ્વારા ટિકિટ મેળવવા માટે દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસની સેન્સ પ્રક્રિયામાં 167 દાવેદારોએ ઉમેદવારી માટે દાવેદારી નોંધાવી હતી. હવે બંને પક્ષોમાં કોને ટિકિટ મળે છે અને કોની બાદબાકી થાય છે તેના પર રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા તેજ બની છે.
બીજી તરફ ગત મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં બીજા ક્રમે રહેલી આમ આદમી પાર્ટીએ અત્યાર સુધીમાં બે યાદી જાહેર કરી છે. બંને યાદીને મળીને પાર્ટીએ કુલ 29 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે. જ્યારે હજુ પણ 15 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની પસંદગી બાકી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જેના કારણે આપની ઉમેદવાર પસંદગી પ્રક્રિયા પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 44 બેઠકો માટે રાજકીય પક્ષો વચ્ચે રસાકસી જોવા મળશે. હાલમાં ઉમેદવારી ફોર્મ ઉપાડવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ પક્ષોના સત્તાવાર મેન્ડેટ જાહેર થયા બાદ ચૂંટણીનું ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ બનશે. આગામી દિવસોમાં ફોર્મ ભરવાની સાથે જ ટિકિટના દાવેદારોની દોડધામ અને પક્ષોની અંદરની રાજકીય ખેંચતાણ પણ વધુ સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે.
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી અને પક્ષની ભવિષ્યરૂપી રુપરેખા અંગે રણદીપસિંહ સૂરજેવાલાની બેઠક
રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના મહામંત્રી અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સંગઠન પ્રભારી રણદીપસિંહ સૂરજેવાલા, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા ડૉ.તુષાર ચૌધરી સહિતના વરિષ્ઠ આગેવાનોએ આગામી ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી સંદર્ભે બેઠક કરી ચૂંટણીલક્ષી વાતચીત કરી હતી. ગુજરાત કોંગ્રેસના સિનિયર નેતાઓ સાથે પક્ષની સ્થિતિ અંગે બેઠક કરી હતી જેમાં ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી અંગે બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. અગાઉની બેઠકમાં સહપ્રભારીઓને પક્ષની સ્થિતિ અંગે રિપોર્ટ સબમિટ કરવા સૂચના અપાઈ હતી.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સુરજેવાલા આવ્યા ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી અને પક્ષની ભવિષ્યરૂપી રુપરેખા અંગે બેઠક કરીશું. ગુજરાત અને દેશના સંદર્ભમાં એક દૂરગામી બાબત સામે આવી છે. અમેરિકાએ ભારત પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવાનું કહ્યું છે. મોરબી ઉદ્યોગનું શું થશે? અત્યારે ઓલરેડી 26 ટકા ટેક્સ લાગે છે. સુરતના ડાયમંડ અને મોરબીના ઉદ્યોગને તાળા વાગી જાય એવી સ્થિતિ બનશે. એક દેશ તરીકે આપણને આઝાદી છે કે આપણને જે સસ્તું મળે એ આપણે લઈએ. ગેસ ઉપલબ્ધતા આપણે ત્યાં નથી, બહારથી આવતા ગેસનું શું થશે? 48 કલાકથી મંત્રી કે વડાપ્રધાન પાસે જવાબ નથી, માત્ર અમે જોઈ રહ્યા છીએ એવો જ જવાબ આપે છે. નાના દેશો અમેરિકા સામે આંખમાં આંખ નાખીને રાષ્ટ્રહિત માટે બોલી શકે તો ભાજપ સરકાર કેમ નહીં? આપણાં મંત્રીઓ આટલા કમજોર કેમ બની ગયા કે તેઓ કંઈ બોલી શકતા નથી. ભારતે કહેવું જોઈએ કે જો અમારા પર ટેક્સ લાગ્યો તો તમારા પર પણ ટેક્સ લાગાવીશું.
ભારત સરકારે ગઈ દિવાળીએ આપેલી GSTનો લાભ કંપનીઓ ખાઈ ગઈ હોવાનો દાવો કર્યો હતા. કોંગ્રેસ પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલાએ કર્યા આક્ષેપ કર્યા હતા કે, ગઈ દિવાળીએ આપણે GST ઉત્સવ મનાવ્યો હતો. 10 મહિના બાદ તમામ વસ્તુઓની કિંમત ડબલ થઈ ગઈ. GSTનો બધો ફાયદો કંપનીઓ લઈ ગઈ. સામાન્ય વ્યક્તિઓને GST ઉત્સવ બાદ કઈ જ ના મળ્યું.
આ પણ વાંચો: