10 રાજ્યોની 37 રાજ્યસભા બેઠકો માટે 16 માર્ચે મતદાન યોજાશે, ચૂંટણી પંચની જાહેરાત

ચૂંટણી પંચના જાહેરનામા મુજબ, મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ સાત બેઠકો ખાલી થઈ રહી છે. તમિલનાડુમાં છ, પશ્ચિમ બંગાળ અને બિહારમાંથી પાંચ-પાંચ બેઠકો ખાલી થઈ રહી છે.

રાજ્યસભાની તસવીર
રાજ્યસભાની તસવીર (PTI)
Published : February 18, 2026 at 12:08 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચે બુધવારે જાહેરાત કરી હતી કે એપ્રિલમાં અલગ અલગ તારીખે ખાલી પડી રહેલી 10 રાજ્યોની 37 રાજ્યસભા બેઠકો માટે દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણી 16 માર્ચે યોજાશે. જે રાજ્યોમાં બેઠકો ખાલી પડી રહી છે તેમાં મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, તેલંગાણા, તમિલનાડુ, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ અને બિહારનો સમાવેશ થાય છે.

ચૂંટણી પંચના જાહેરનામા મુજબ, મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ સાત બેઠકો ખાલી પડી રહી છે. તમિલનાડુમાં છ અને પશ્ચિમ બંગાળ અને બિહારમાંથી પાંચ-પાંચ બેઠકો ખાલી થઈ રહી છે. ઓડિશામાં ચાર બેઠકો, જ્યારે આસામમાં ત્રણ, તેલંગાણા, છત્તીસગઢ અને હરિયાણામાં બે-બે બેઠકો ખાલી પડી રહી છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં એક બેઠક પડી રહી છે.

તેલંગાણામાં, અભિષેક મનુ સિંઘવી અને કે.આર સુરેશ રેડ્ડી 9 એપ્રિલે ઉપલા ગૃહમાંથી સાંસદ તરીકે નિવૃત્ત થશે, જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાનાર છે એવા આસામમાં, રામેશ્વર તેલી, ભુવનેશ્વર કાલિતા અને અજિત કુમાર ભૂયાન તે જ તારીખે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે.

ચૂંટણી પંચ મુજબ, તમિલનાડુમાં, ઈ.આર ઈલાન્ગો, પી. સેલ્વરાસુ, એમ. થંબીદુરાઈ, તિરુચી સિવા, કનીમોઝી એન.વી.એન સોમુ અને જી.કે વાસન 2 એપ્રિલના રોજ નિવૃત્ત થશે. 10 રાજ્યોમાં રાજ્યસભા ચૂંટણીના સમયપત્રક મુજબ, મતદાન 16 માર્ચે થવાનું છે. મતદાનનું જાહેરનામું 26 ફેબ્રુઆરીએ બહાર પાડવામાં આવશે.

નોમિનેશન માટેની છેલ્લી તારીખ 5 માર્ચ છે અને ઉમેદવારીપત્રકની ચકાસણી બીજા દિવસે થશે. સમયપત્રક મુજબ, ઉમેદવારીપત્રક પાછું ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 9 માર્ચ છે. મતદાન સવારે 9 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. ચૂંટણી પૂર્ણ થવાની તારીખ 20 માર્ચ છે.

પોલ પેનલે જણાવ્યું હતું કે, તેણે નિર્દેશ આપ્યો છે કે બેલેટ પેપર પર પોતાની પસંદગી દર્શાવવા માટે માત્ર રિટર્નિંગ ઓફિસર દ્વારા આપવામાં આવેલી પહેલાથી નક્કી કરેલા સ્પેસિફિકેશનવાળી ઈન્ટિગ્રેટેડ જાંબલી રંગની સ્કેચ પેનનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

મતદાન માટે અન્ય કોઈ પેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં, એમ તેમાં જણાવાયું છે. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરીને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર નજીકથી નજર રાખવા માટે પૂરતા પગલાં લેવામાં આવશે.

