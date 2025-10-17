ડીસાના યુવા ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળી રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનતા પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ, સમર્થકોએ મિઠાઈ વહેંચી
ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળીએ જળસંચયના કામો અને હર ઘર શૌચાલયના કામો માટે જે અભિયાન ઉપાડ્યું હતું.
Published : October 17, 2025 at 1:44 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવિણ માળીનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગરમાં આજે યોજાયેલી મંત્રીમંડળની શપથ વિધિમાં ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળીએ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. પ્રવીણ માળીનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરવાના સમાચાર સામે આવતા જ તેમના સમર્થકો ધારાસભ્યના કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઉપર મોટી સંખ્યામાં શુભેચ્છા પાઠવવા માટે પહોંચ્યા હતા.
નવા મંત્રીમંડળમાં શપથ લેનાર ધારાસભ્યોને ટેલિફોનીક જાણ કરવામાં આવી હતી. જોકે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા શપથ લેનાર ધારાસભ્યોના લિસ્ટની યાદી રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવી છે ત્યારે બનાસકાંઠાના ડીસાથી ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ ગોરધનભાઈ માળીને મંત્રીમંડળમાં સમાવિષ્ટ કરાયો હોવાનો ફોન આવ્યો હતો. ત્યારે તેમના સમર્થકોમાં અને પરિજનોમાં ભારે ખુશી જોવા મળી રહી છે.
ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળીએ જળસંચયના કામો અને હર ઘર શૌચાલયના કામો માટે જે અભિયાન ઉપાડ્યું હતું. આથી તેમનો સરકારની ગૂડ બુકમાં સમાવેશ કરાયો હોવાની હાલ માહિતી છે. ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળીના માતા અને બહેને પણ મંત્રી પદ મળતા ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેમને કહ્યું કે, ધારાસભ્ય તરીકે સારું કામ કરવાથી સરકારે તમને મંત્રી પદ આપ્યું છે. ત્યારે પ્રવીણભાઈ માળી વધુમાં વધુ પ્રગતિ કરે તેવી બહેને અને માતાએ આશીર્વાદ સાથે શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.
દેશ-દુનિયાના સમાચાર વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો
નામ: પ્રવીણ ગોરધનજી માળી
હાલનું હોદ્દો: વિધાનસભ્ય (MLA), ડીસા (Deesa) ચૂંટણી વિસ્તાર, બનાસકાંઠા જિલ્લા, ગુજરાત
શિક્ષણ: સ્નાતક (Graduate)
જન્મ- ઉંમર: લગભગ 38 વર્ષ
રાજનીતિક કારકિર્દી
- તેઓ 2022 ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ડીસા બેઠક પરથી BJP તરફથી જીત્યા.
- ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
નામચીન કામગીરી અને લોકસેવા
- રક્તદાન કેમ્પ, "બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ", તેમના પિતાની સ્મૃતિમાં દર વર્ષે યોજાય છે.
- “માળી સમાજ યુવા સંગઠન” ઉભું કર્યું છે, યુવાનોને સામાજિક તેમજ રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં લાવવામાં મદદ કરવાનો પ્રયાસ.
- સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત દરેક ઘરમાં શૌચાલય બનાવવાના આદેશ/અભિયાનમાં આગળ છે.
- વિકાસ-કામમાં રસ: રસ્તાઓ, LED સ્ટ્રીટ-લાઈટ્સ વિકાસના કામોમાં અગ્રેસર
ધોરણ અને વર્તમાન સ્થિતિ
- વિધાનસભામાં હાજરી (attendance) ઉચ્ચ છે, સરેરાશ કરતાં પણ વધુ.
- વહીવટી, સામાજિક પ્રસંગો, કાર્યક્રમોમાં પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રહેનાર છે.
- લોકપ્રિયતા: યુવાનોમાં, સ્થાનિકોમાં, તેમજ પક્ષમાં “નવા પેઢીના નેતા” તરીકે ઓળખાણ મળી છે.
પ્રવીણભાઈ ગોરધનભાઈ માળીને મંત્રી પદ અપાતા બનાસકાંઠામાં પણ ખુશીની લાગણી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી પોતાના મતવિસ્તારમાં જળસંચયના કામો માટે ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળીએ ખેડૂતો સાથે મળી અભ્યાનને પૂરજોશમાં ઉપાડ્યું હતું. સાથે હર ઘર શૌચાલય અભિયાનને પણ વેગવંતુ બનાવ્યું હતું. ત્યારે નવા મંત્રીમંડળ માં ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળીનો સમાવેશ કરાયો છે. ડીસાના ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં પદ મળતા બનાસકાંઠામાં આગામી દિવસોમાં વિકાસના કામો વધુ વેદવંતા બનશે તેવી આશા હાલ બનાસકાંઠા વાસીઓમાં જોવા મળી રહી છે.
પ્રવીણભાઈ માળી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સક્રિય કાર્યકર્તા છે. તેઓએ કાર્યકર્તા તરીકે તેમજ ધારાસભ્ય તરીકે પણ સારું એવું કામ કરીને કોઈ પણ વિવાદમાં ઘેરાયા વિના ભાજપની વિચારધારાથી સતત કામ કર્યું છે. પ્રવીણભાઈ માળી પોતાના વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં પણ સારી નામના મેળવી છે. ત્યારે કહી શકાય કે મંત્રી પદ મળતા ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળી દ્વારા જિલ્લામાં વધુ એવા વિકાસના કામોને વેગવંતા કરશે. જોવાનું રહ્યું કે ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળીને મંત્રી મંડળના સમાવેશ કરીને કેવી મહત્વની જવાબદારી ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે. જોકે હાલતો તેમને મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરી મંત્રી પદ આપવા બદલ સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.