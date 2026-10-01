ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસનો ચૂંટણી ઢંઢેરો: 10 હજાર યુવાનોને નોકરી- Gen-Z સિટી બનાવવાનું વચન
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે 11 ઓક્ટોબરે મતદાન અને 13 ઓક્ટોબરે પરિણામ જાહેર થશે.
Published : October 1, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 4:32 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે પોતાનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો છે. કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ફિક્સ પગાર, આઉટસોર્સિગ અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા નાબૂદ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ સિવાય 10 હજાર યુવાનોને રોજગારી, મહિલાઓના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં 50 ટકા રાહત અને દરેક વોર્ડમાં જનતા ઓડિટ કમિટી બનાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય ગાંધીનગર મનપામાં કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો ગાંધીનગરને Gen-Z સિટી બનાવવાનું પણ વચન આપવામાં આવ્યું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે 11 ઓક્ટોબરે મતદાન અને 13 ઓક્ટોબરે પરિણામ જાહેર થશે.
ગાંધીનગર મનપા માટે કોંગ્રેસનો મેનિફેસ્ટો
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસ પક્ષે ગુરુવારે ‘કમિટમેન્ટ’ નામે પોતાનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને મનપામાં વિપક્ષ નેતા તુષાર ચૌધરીની ઉપસ્થિતિમાં જાહેર કરાયેલા ઢંઢેરામાં શહેરની માળખાગત સુવિધાઓ, રોજગારી, સફાઈ, આરોગ્ય, મહિલા સુરક્ષા, શિક્ષણ-સ્પોર્ટ્સ સહિતના મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસે ગાંધીનગરને ફરી ‘ગ્રીન સિટી’ની ઓળખ અપાવવાની સાથે શહેરને ‘Gen-Z’ મોડલ બનાવવાનો વાયદો કર્યો છે.
કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગર ગ્રીન સિટી તરીકે ઓળખાતું હતું, પરંતુ આજે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ખાડા અને માળખાગત સુવિધાઓના અભાવે સ્થિતિ કથળી છે. કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો જ્યાં સુધી જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નહીં થાય ત્યાં સુધી સંબંધિત વિસ્તારોમાં ટેક્સ નહીં લેવામાં આવે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. એટલે કે ‘સુવિધા નહીં તો ટેક્સ નહીં’ના મુદ્દાને કોંગ્રેસે પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં મહત્વ આપ્યું છે.
મનપાના કર્મચારીઓના પ્રશ્ને કોંગ્રેસે ફિક્સ પગાર, આઉટસોર્સિંગ અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા નાબૂદ કરી કાયમી નોકરી આપવાનો વાયદો કર્યો છે. સાથે જ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા હેઠળ 10 હજાર યુવાનોને રોજગારી આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભ્રષ્ટાચાર સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવાની તથા દરેક વોર્ડમાં જનતા ઓડિટ કમિટી બનાવવાની પણ કોંગ્રેસે વાત કરી છે.
મહિલાઓ માટે દરેક વોર્ડમાં ચાર ‘પિંક વ્હીલ્સ’ સિટી બસ સેવા શરૂ કરવાની અને મહિલાઓના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં 50 ટકા રાહત આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત ત્રણ વર્ષ સુધી નિયમિત રીતે ટેક્સ ભરનારા નાગરિકોને મહાનગરપાલિકા તરફથી રૂ. બે લાખનું અકસ્માત વીમા કવચ આપવાનો વાયદો પણ કરવામાં આવ્યો છે.કોંગ્રેસે ગાંધીનગરને ‘ઝેન-ઝી સિટી’ મોડલ તરીકે વિકસાવવાની વાત કરી છે. શહેરમાં સ્પોર્ટ્સ, જિમ, લાઇબ્રેરી અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ માટેની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવશે. રહેણાંક વિસ્તારોમાંથી ડમ્પિંગ સાઇટ દૂર કરવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
આરોગ્ય અને આવાસ ક્ષેત્રે પણ મોટા વાયદા
વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના વિપક્ષ નેતા તુષાર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો ગાંધીનગરના દરેક વોર્ડમાં મેડિકલ ક્લિનિક શરૂ કરવામાં આવશે. શહેરમાં 200 બેડની નવી ગાંધીનગર મનપા હોસ્પિટલ બનાવવાની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ગાંધીનગરને ‘સ્લમ ફ્રી’ બનાવવાની દિશામાં કામગીરી કરી ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને આવાસ યોજનાઓનો લાભ અપાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
તુષાર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ પોતાના 10 પોઇન્ટના કાર્યક્રમ સાથે ગાંધીનગરના લોકો સુધી પહોંચશે અને નાગરિકોના પ્રશ્નો સાંભળી તેના આધારે કામગીરી કરશે. ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કરાયેલા આ વાયદાઓ દ્વારા કોંગ્રેસે ગાંધીનગરના વિકાસ અને નાગરિક સુવિધાઓને મુખ્ય ચૂંટણી મુદ્દો બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
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