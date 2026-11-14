ખોરજમાં 150 કરોડની જમીન પચાવી પાડવાના આક્ષેપો મુદ્દે કોંગ્રેસે પોલીસ તંત્ર અને સરકારને ઘેર્યા; જીગ્નેશ મેવાણીનો રેન્જ IG સામે સવાલોનો મારો
જગદીશ ઠાકોર, જીગ્નેશ મેવાણી અને લાલજી દેસાઈએ જમીન વિવાદમાં ગરીબ ખેડૂતોને અન્યાય થતો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો
Published : November 14, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 5:35 PM IST
અમદાવાદ: ગાંધીનગરના ખોરજમાં અંદાજે ₹150 કરોડની જમીન પચાવી પાડવાના મુદ્દે ગુજરાત કોંગ્રેસે અમદાવાદમાં પત્રકાર પરિષદ યોજીને રાજ્ય સરકાર, ગૃહ વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર, વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી અને કોંગ્રેસના નેતા લાલજી દેસાઈએ જમીન વિવાદમાં ગરીબ ખેડૂતોને અન્યાય થતો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે પોલીસના કેટલાક અધિકારીઓની ભૂમિકા સામે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ પોલીસ તંત્રના એક IG અને કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવતાં કહ્યું હતું કે, આ સમગ્ર મામલે FIR દાખલ કરાવનાર IG કોણ છે? જમીન પચાવીને પત્ની માટે સોનાનો નેકલેસ બનાવે છે તે કયા IG છે? ગાંધીનગરમાં ઉત્તર પ્રદેશના ગોલ્ડી નામના વ્યક્તિને એક IGએ રાખ્યો હોવાનો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ગોલ્ડી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરનો ભાઈ છે.
મેવાણીએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ગરીબોની જમીન પચાવીને કેટલાક લોકો તગડા થઈ રહ્યા છે અને રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. વિક્રમ, વિરેન્દ્ર, વાસુ અને મંથન સહિતના લોકો કયા IGના વહીવટદારો છે તેવો સવાલ પણ તેમણે ઉઠાવ્યો હતો. ગુજરાતમાં દારૂના કટીંગના વ્યવહારો માટે કયા IGએ વહીવટદારો રાખ્યા છે તે અંગે પણ તપાસની માગ કરી હતી. બ્લેક કલરની આર્ટિગા અને હેરિયર કાર કોની છે તેવા સવાલો પણ તેમણે કર્યા હતા.
અડાલજના PI સામે ₹70 લાખ લેવાનો આરોપ લગાવતા મેવાણીએ કહ્યું હતું કે, સંબંધિત PIએ પોલીસના ગામમાં 60 વીઘા જમીન ખરીદી છે અને તાજેતરમાં ₹5 કરોડનો બંગલો પણ લીધો હોવાનો આક્ષેપ છે. આટલા ગંભીર આક્ષેપો છતાં રેન્જ IG વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ મુદ્દે અમે ચૂપ બેસવાના નથી. પેથાપુરમાં મારી સામે FIR કરવી હોય તો કરી દેવામાં આવે, પરંતુ અમે આ મુદ્દો ઉઠાવતા રહીશું.
બીજી તરફ કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે ભાજપ સરકાર અને ગૃહ વિભાગને ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, ભાજપની સરકાર અને ગૃહ વિભાગમાં દમ હોય તો જવાબદાર પ્રવક્તા આ આક્ષેપોનો જવાબ આપે. અધિકારીઓ કે ભાજપનું સંગઠન જ્યાં કહે ત્યાં કોંગ્રેસ જાહેર મંચ પર ડિબેટ કરવા તૈયાર છે.
જગદીશ ઠાકોરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રીને પણ આ સમગ્ર મામલે અવગત કરાવીને સમય માગવામાં આવ્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી સમય આપવામાં આવ્યો નથી. આ કારણે અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસ કાનૂની સલાહ-સૂચન લઈ રહી છે અને આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કોઈ IPS કે IAS અધિકારી સામે થઈ ન હોય તેવી ફરિયાદ કરવાની તૈયારી પણ કરી રહી છે. આ ઘટનાથી અન્ય પીડિત લોકોને પણ હિંમત મળી છે અને અનેક લોકોના ફોન આવી રહ્યા છે. તેમણે સરકાર પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું હતું કે, ગંગાજળનો ઉપયોગ ભ્રષ્ટાચારને ઢાંકવા માટે કરવામાં આવે છે. સરકારના જવાબદાર લોકોએ આ મુદ્દે જવાબ આપવો જોઈએ.
કોંગ્રેસના નેતા લાલજી દેસાઈએ આ સમગ્ર મુદ્દાને માત્ર એક જમીન વિવાદ નહીં, પરંતુ ગુજરાતમાં ખેડૂતોની જમીન છીનવાઈ રહી હોવાના મોટા પ્રશ્ન સાથે જોડ્યો હતો. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ત્રણ લાખ ખેડૂતો ગાયબ થયા છે. ગયા વર્ષે રાજ્યમાં 18 લાખ દસ્તાવેજ નોંધાયા હતા, જેમાંથી આશરે આઠ લાખ દસ્તાવેજ ખેડૂતોના ખેતરોને લગતા હતા. ગરીબ ખેડૂત જમીન ખરીદતો નથી, પરંતુ પોતાની જમીન વેચવા મજબૂર બની રહ્યો છે, જ્યારે નેતાઓ, અધિકારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ જમીનો ખરીદી રહ્યા છે.
લાલજી દેસાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીની આવકમાં ₹4,700 કરોડનો વધારો થયો છે, પરંતુ બીજી તરફ ખેડૂતો, પશુપાલકો અને દલિતોની જમીન ઘટી રહી છે. રાજ્યમાં 38 ટકા પરિવારો પાસે એક હેક્ટર કરતાં ઓછી જમીન છે. તેમણે નવયાણી ગામનું ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે એક સમયે વીઘાના ₹30 હજારની કિંમત ધરાવતી જમીન આજે વધીને ₹1.5 કરોડ સુધી પહોંચી છે.
તેમણે ઠાકોર સમાજના એક પરિવારની જમીનના કિસ્સામાં પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ખેડૂત ન હોવા છતાં વિરાટ પટેલે જમીન પડાવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અભણ પરિવારના અંગૂઠા લઈ ખોટા ચેક આપવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ જમીન વિષ્ણુ રબારીને વેચવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. પરિવારને એક પણ રૂપિયો મળ્યો નથી. આ મામલે તપાસ કરતાં પોલીસની સંડોવણી હોવાની શંકા ઊભી થઈ હતી અને પોલીસ ફરિયાદ લેવા પણ તૈયાર નહોતી તેવો આક્ષેપ તેમણે કર્યો હતો.
અંતમાં લાલજી દેસાઈએ ગરીબ, વંચિત અને શોષિત લોકોને અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈની જમીન ખોટી રીતે પચાવી પાડવામાં આવી હોય અથવા જમીનના વ્યવહારમાં અન્યાય થયો હોય તો તેઓ કોંગ્રેસનો સંપર્ક કરે. કોંગ્રેસ આવા પરિવારોને શક્ય તમામ મદદ કરશે.
આમ, ખોરજની ₹150 કરોડની જમીનના વિવાદને લઈને કોંગ્રેસે પોલીસ તંત્રથી લઈને રાજ્ય સરકાર સુધી અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે. હવે આક્ષેપો અંગે સરકાર અને પોલીસ વિભાગ શું જવાબ આપે છે તથા સમગ્ર મામલે કોઈ તપાસ કે કાર્યવાહી થાય છે કે નહીં તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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