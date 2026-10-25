30 ઑક્ટોબરે કોંગ્રેસનો CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ જનતાની અદાલતમાં 'મહાભિયોગ'નો મોટો પ્લાન
1 નવેમ્બરે કોંગ્રેસ ઈન્ડિયા બ્લોક પાર્ટીઓ સાથે મળીને રામલીલા મેદાનમાં એક રેલી પણ યોજશે
Published : October 25, 2026 at 9:13 AM IST
નવી દિલ્હી: રામલીલા મેદાનમાં 1 નવેમ્બરે યોજાનારી 'I.N.D.I.A.' ગઠબંધનની રેલી પહેલાં, જે કથિત 'વોટ ચોરી'ના વિરોધમાં અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવાની માંગ સાથે આયોજિત કરવામાં આવી છે, કોંગ્રેસે શનિવારે જાહેરાત કરી છે કે વિપક્ષ 30મી ઓક્ટોબરે CEC વિરુદ્ધ 'જાહેર મહાભિયોગ' (public impeachment) કાર્યવાહી હાથ ધરશે.
પક્ષે જણાવ્યું છે કે તેના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ 'I.N.D.I.A.' ગઠબંધનમાં સામેલ અન્ય પક્ષોના નેતાઓ સાથે પરામર્શ કર્યો છે અને તેમને આમાં ભાગ લેવા અનુરોધ કર્યો છે. 'X' પર એક પોસ્ટમાં, કોંગ્રેસના મહાસચિવ (સંગઠન) કે.સી. વેણુગોપાલે જણાવ્યું હતું કે, "બંધારણના રક્ષણ અને 'મત ચોર'ને પરાજિત કરવાના અમારા પ્રયાસના ભાગરૂપે, 'I.N.D.I.A.' ગઠબંધન 30મી ઓક્ટોબરે એક મહત્વપૂર્ણ 'જાહેર મહાભિયોગ' કાર્યવાહી યોજશે. આ એક એવું મંચ હશે જ્યાં જનતાનો ચુકાદો, જેમાં 'વોટ ચોરી' કરનાર CEC જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરવામાં આવશે, તે સ્પષ્ટ અને પ્રબળ અવાજે રજૂ કરવામાં આવશે."
In our effort to save the Constitution and defeat the Vote Chors, INDIA bloc will be holding a crucial Public Impeachment proceeding on 30th October - where the public’s verdict to remove the Vote Chor CEC Gyanesh Kumar will be delivered loud and clear. After this Public Impeachment, we will hold a Dilli Chalo March against Vote Chori culminating at Ramleela Maidan on November 1st, where at least a million concerned citizens will participate. Hon’ble INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji has reached out to all INDIA Bloc parties requesting their leaders and members are present in Delhi during this period in full force.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 24, 2026
તેમણે જણાવ્યું કે આ જાહેર અભિયોગ બાદ, વિપક્ષ 'વોટ ચોરી' વિરુદ્ધ 'ચલો દિલ્હી' વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરશે, જેનો સમાપન કાર્યક્રમ 1 નવેમ્બરે રામલીલા મેદાનમાં યોજાશે. આ પ્રદર્શનમાં ઓછામાં ઓછા 'દસ લાખ' જાગૃત નાગરિકો ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે.
કોંગ્રેસના એક વરિષ્ઠ નેતાએ જણાવ્યું કે, "કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ I.N.D.I.A. ગઠબંધનના તમામ પક્ષોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ સુનિશ્ચિત કરે કે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમના નેતાઓ અને સભ્યો સંપૂર્ણ સંખ્યાબળ સાથે દિલ્હીમાં હાજર રહે." દિવસની શરૂઆતમાં, વેણુગોપાલે, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય ખજાનચી અજય માકન સાથે મળીને દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ દેવેન્દ્ર યાદવ અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા કરી હતી. CEC વિરુદ્ધની આ રેલીને સફળ બનાવવા માટે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ પક્ષના વિવિધ રાજ્ય એકમો સાથે અનેક બેઠકો યોજી રહ્યા છે.
Along with AICC Treasurer Sh. Ajay Maken ji, met with the AICC In-Charge, PCC President and senior leaders from Delhi to discuss preparations for our November 1st Mega Rally against Vote Chori. https://t.co/yi3QRqzBVp— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 24, 2026
કોંગ્રેસ 'મતોની ચોરી'ના કથિત મામલે I.N.D.I.A. ગઠબંધનના વિરોધ પ્રદર્શનોનું નેતૃત્વ કરી રહી છે અને કુમારને હટાવવાની માંગ કરી રહી છે. આ અગાઉ પક્ષે સત્તાધારી ભાજપને સવાલ કર્યો હતો કે તેઓ કુમારને હોદ્દા પરથી હટાવવાને બદલે તેમનો 'બચાવ' શા માટે કરી રહ્યા છે.
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