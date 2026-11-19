શિકાગોમાં રાહુલ ગાંધીના દાવાઓ પર ભાજપનો આક્રોશ, 'અપરિપક્વ અને રાષ્ટ્રવિરોધી' ગણાવ્યા
અમેરિકામાં કોંગ્રેસ નેતા દ્વારા કરાયેલા દાવાઓ અંગે ભાજપે જણાવ્યું છે કે, રાહુલ ગાંધી હતાશામાં દેશને બદનામ કરી રહ્યા છે. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ
Published : November 19, 2026 at 9:40 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ તાજેતરમાં કરેલી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મુલાકાત દરમિયાન આપેલા નિવેદનો પર ભાજપે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં આપેલા એક ભાષણમાં, રાહુલ ગાંધીએ ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને "આર્થિક આપત્તિ" ગણાવી હતી અને મત ચોરી અંગેના પોતાના આરોપોનું પુનરાવર્તન કર્યું હતું.
ભાજપે ફરી એકવાર આ ટિપ્પણીઓને "ભારત-વિરોધી પ્રચાર" ગણાવ્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય વિદેશી ધરતી પર ભારતની છબી ખરડવાનો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાહુલ ગાંધી 16 થી 19 નવેમ્બર દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં હતા. ન્યૂયોર્કની કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના પત્રકાર લિડિયા પોલગ્રીન સાથેની એક અનૌપચારિક વાતચીત દરમિયાન, તેમજ વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટી સાથેના સંવાદમાં તેમણે કહ્યું, "ભારત એક આર્થિક આપત્તિના મુખ પર બેઠું છે. આ જ વાસ્તવિકતા છે. મીડિયા કદાચ તેનો ઇનકાર કરે, પરંતુ ભારત અત્યંત બેરોજગારી અને પોતાની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ગંભીર સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે."
તેમણે 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા' જેવી પહેલો પર સવાલો ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે આ પહેલો રોજગારી સર્જન કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે. તેમણે દાવો કર્યો કે અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ ગણાતા નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો (SMEs) તથા કૃષિ ક્ષેત્રની કમર તૂટી ગઈ છે, અને આર્થિક વિકાસ માત્ર થોડા મોટા કોર્પોરેટ જૂથો પૂરતો સીમિત થઈ ગયો છે.
રાહુલ ગાંધીએ અદાણી અને અંબાણીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. એટલું જ નહીં, વિદેશની ધરતી પર તેમણે માત્ર પોતાના દેશની ટીકા જ ન કરી, પરંતુ ત્યાંથી 'મત ચોરી'નો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો. તેમણે મતદાર યાદીઓની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન થયેલા જંગી ખર્ચ, 13 થી 14 કરોડ મતદારોના નામ હટાવવા અને ચૂંટણીમાં જીતના અસામાન્ય મોટા અંતર (માર્જિન) પર સવાલો ઊભા કર્યા.
તેમણે દાવો કર્યો કે ચૂંટણીઓમાં 20 થી 50 ગણું વધારે નાણું ખર્ચવામાં આવ્યું છે અને ઉમેર્યું કે જ્યાં સુધી ચૂંટણી પ્રણાલીને સુધારવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી કશું બદલાશે નહીં. રાહુલ ગાંધીએ ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીના સંદર્ભમાં 'મત ચોરી'ને એક મોટી ચિંતા તરીકે રજૂ કરી. બાદમાં, તેમણે શિકાગો યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત એક ચર્ચામાં પણ ભાગ લીધો.
ભાજપે વળતો પ્રહાર કરતા રાહુલ ગાંધી પર આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાના જ દેશને બદનામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. ભાજપના નેતા નરેશ બંસલે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય ભારતની પ્રગતિ અને તેની વૈશ્વિક છબીને નુકસાન પહોંચાડવાનો છે. તેમણે રાહુલ ગાંધીને 'અપરિપક્વ' અને 'ભારત-વિરોધી' ગણાવ્યા.
બંસલે આરોપ લગાવ્યો કે રાહુલ ગાંધી ભારતની મજબૂત લોકશાહી અને અર્થવ્યવસ્થાને અસ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. વર્લ્ડ બેંક અને આઈએમએફ (IMF) જેવી સંસ્થાઓ તેમજ મૂડીઝ (Moody’s) જેવી રેટિંગ એજન્સીઓએ ભારતને સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા તરીકે ઓળખાવી છે. નરેશ બંસલે જણાવ્યું કે ભારત 7.1 ટકાના દરે વિકાસ કરી રહ્યું છે, તેમ છતાં રાહુલ ગાંધી હતાશામાં આવીને દેશને બદનામ કરી રહ્યા છે.
પક્ષના નેતા નરેશ બંસલે નોંધ્યું કે, છેલ્લા 12 વર્ષોમાં સરકારે ગરીબી નિવારણ, યુવા સશક્તિકરણ અને વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા મેળવવા જેવા ક્ષેત્રોમાં સફળતા હાંસલ કરી છે. ભાજપના અનેક નેતાઓએ રાહુલની વારંવારની વિદેશ યાત્રાઓ પર પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
રાહુલના નિવેદનો પર ટિપ્પણી કરતા ભાજપના નેતા નરેશ બંસલે કહ્યું કે, પછી તે બર્કલે, બ્રસેલ્સ, બોસ્ટન હોય કે કોલંબિયા યુનિવર્સિટી જ્યારે પણ રાહુલ ગાંધી વિદેશ પ્રવાસે જાય છે, ત્યારે તેઓ ભારતની લોકશાહી અને રાષ્ટ્રીય ઓળખ વિરુદ્ધ ઝેર ઓકે છે. આ માત્ર ચૂંટણી હારવાની હતાશા નથી; પરંતુ દેશ સાથે કરેલો સ્પષ્ટ વિશ્વાસઘાત છે. બંસલે વધુમાં પૂછ્યું કે, જો રાહુલ એવો આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે મતોની ચોરી થઈ રહી છે, તો તેઓ કોઈ પુરાવા કેમ રજૂ કરતા નથી?
મતદાર યાદીમાં વ્યક્તિઓના સમાવેશના મુદ્દે બચાવ કરતા તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, ઘૂસણખોરોને મતદાન કરવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ નહીં. ટૂંકમાં, ભાજપનું માનવું છે કે રાહુલ ગાંધી હારની હતાશામાં આવીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશને બદનામ કરી રહ્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓનો આગ્રહ છે કે તેઓ માત્ર સત્ય કહી રહ્યા છે.
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