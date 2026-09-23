ભાજપમાં નવા પ્રભારીઓની નિમણૂકઃ ગુજરાત માટે તરૂણ ચુગ, છત્તીસગઢમાં સ્મૃતિ ઈરાનીને સુકાન
દાર્જિલિંગના સાંસદ રાજુ બિસ્ટને સિક્કિમ, કનાદ પુરકાયસ્થને મેઘાલય, તરુણ ચુગને ગુજરાત અને સતીશ પૂનિયાને જમ્મુ-કાશ્મીર તથા પંજાબના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : September 23, 2026 at 6:27 PM IST
નવી દિલ્હી: ભાજપે બુધવારે અનેક નવા રાજ્ય પ્રભારીઓ અને સહ-પ્રભારીઓની નિમણૂક કરી. આ નિમણૂકોની જાહેરાત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીન દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
તરુણ ચુગને ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જ્યારે ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીને છત્તીસગઢના પ્રભારી બનાવાયા છે. સિદ્ધાર્થ શંભુને છત્તીસગઢના સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે હરિયાણાના પ્રભારીની જવાબદારી પણ તેમને સોંપવામાં આવી છે.
આ તરફ વિનય સહસ્રબુદ્ધેને દિલ્હીના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, તો જામ્યાંગ ત્સેરિંગ નામગ્યાલ અને દર્શના જરદોશની સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin ने विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। https://t.co/S3as4bSf3q— BJP (@BJP4India) September 23, 2026
ત્રિપુરાના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બિપ્લબકુમાર દેબને મધ્યપ્રદેશના પ્રભારી અને રેખા વર્માને સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે શ્રીકાંત શર્મા હિમાચલ પ્રદેશની જવાબદારી સંભાળશે.
ભાજપના સાંસદ વૈજયંત 'જય' પાંડાને મહારાષ્ટ્રની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જેમાં અમિત માલવીયા, સદાનંદ શેઠ તણાવડે અને કમલજીત સેહરાવત સહ-પ્રભારી તરીકે કામ કરશે.
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા સુનીલ બંસલને પશ્ચિમ બંગાળ અને તેલંગાણાના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે રામ માધવને ઉત્તરાખંડ અને તમિલનાડુના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
પશ્ચિમ બંગાળના ભાજપ સાંસદ રાજુ બિસ્ટને સિક્કિમના પ્રભારી અને કનાદ પુરકાયસ્થને મેઘાલયના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સતીશ પૂનિયાને જમ્મુ-કાશ્મીર અને પંજાબ, ગજેન્દ્ર પટેલને ઝારખંડ, હરીશ દ્વિવેદીને બિહાર અને કર્ણાટક, એમ. નાગરાજાને કેરળ, અરવિંદ ભદોરિયાને આંધ્રપ્રદેશ, મંગલ પાંડેને આસામ, મહેન્દ્ર પાંડેને ચંદડીગઢ અને સંજય ભાટિયાને રાજસ્થાનના પ્રભારી તરીકે ભાજપે પસંદ કર્યા છે.
એક ફેરફારના ભાગરૂપે ભાજપે અનિલ બલુનીને તેમના સંચાર વિભાગના સંયોજક તરીકે બઢતી આપી છે; આ વિભાગમાં પક્ષનો રાષ્ટ્રીય મીડિયા સેલ અને સોશિયલ મીડિયા યુનિટનો સમાવેશ થાય છે. આશિષ ઉષા અગ્રવાલ જેમની તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય મીડિયા વિભાગના સહ-સંયોજક તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, તેમને હવે બઢતી આપીને તે વિભાગના સંયોજક બનાવવામાં આવ્યા છે; આ પદ અત્યાર સુધી બાલુની સંભાળતા હતા.
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