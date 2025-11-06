લખીસરાયમાં વોટ આપતા અટકાવવાનો પ્રયાસ, વિજય સિંહાનો આરોપ- RJDના લોકો બૂથ કેપ્ચરિંગ કરે છે
બિહારના લખીસરાયમાં લોકોને મતદાન કરતા અટકાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. વિજય સિન્હાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરજેડી પાસે બૂથ કબજે કરવાની માનસિકતા છે.
Published : November 6, 2025 at 3:52 PM IST
લખીસરાય: બિહારમાં 121 બેઠકો પર મતદાન ચાલી રહ્યું છે. દરમિયાન, લખીસરાયમાં મતદારોને મતદાન કરતા અટકાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. ભાજપનો આરોપ છે કે મહાગઠબંધનના સમર્થકોએ મતદારોને મતદાન કરતા અટકાવ્યા છે. એનડીએના ઉમેદવાર અને નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે પણ આરજેડીના સભ્યો બૂથ કેપ્ચરિંગમાં વ્યસ્ત રહે છે. જોકે, સપાએ કોઈપણ બૂથ કેપ્ચરિંગનો ઇનકાર કર્યો છે.
આરજેડી પર વિજય સિંહાનો આરોપ: લખીસરાય વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર વિજય કુમાર સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય જનતા દળ અને કોંગ્રેસની માનસિકતા યથાવત રહી છે. આ જ કારણ છે કે લોકોને મતદાન કરતા અટકાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે આરજેડી અને કોંગ્રેસ અરાજકતાના પ્રતીક છે અને બૂથ કેપ્ચરિંગથી દૂર રહેતા નથી, પરંતુ આ પ્રયાસો હવે સફળ થશે નહીં.
"આરજેડીની માનસિકતા હજુ પણ બૂથ કેપ્ચરિંગની આસપાસ ફરે છે, પરંતુ જાહેર મતદારો જ માસ્ટર છે. આરજેડી અને કોંગ્રેસ અરાજકતાના પ્રતીક છે અને બૂથ કેપ્ચરિંગથી દૂર રહેતા નથી. કદાચ તેઓ ભૂલી ગયા છે કે બિહારમાં સુશાસન છે, આતંકવાદ અને ઉગ્રવાદનો અંત આવ્યો છે, અને હવે ગુનાનો વારો છે." - વિજય કુમાર સિંહા, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના ઉમેદવાર, લખીસરાય વિધાનસભા મતવિસ્તાર
શું મામલો છે?: લખીસરાય જિલ્લાના હાલસી બ્લોકના ખુરિયારી ગામમાં મતદાન અટકાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે મહાગઠબંધનના સમર્થકોએ એનડીએ મતદારોને મતદાન કરતા અટકાવ્યા હતા. જોકે, વિવાદ વધ્યા પછી, વહીવટીતંત્રે પરિસ્થિતિ શાંત કરી. પોલીસ અધિક્ષક અજય કુમારે બૂથ કેપ્ચરિંગના આરોપોને નકારી કાઢ્યા અને કહ્યું કે મતદાન શાંતિપૂર્ણ અને ન્યાયી રીતે ચાલી રહ્યું છે.
"હાલસી બ્લોક હેઠળના ખુરિયારી ગામમાં મતદાન ન કરવા અંગે વિવાદ થયો હતો. હું જાતે મોનિટરિંગ વિધાનસભા નિરીક્ષક સાથે બૂથ નંબર 8 અને 9 પર ગયો હતો. લોકોને સમજાવ્યા પછી મતદાન ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. બૂથ કેપ્ચરિંગની વાત એક અફવા છે." - અજય કુમાર, પોલીસ અધિક્ષક, લખીસરાય
ઉમેદવારો કોણ છે?: નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય કુમાર સિંહા ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર છે. તેઓ કોંગ્રેસના અમરીશ કુમાર સામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જન સૂરજ પાર્ટીના સૂરજ કુમાર અને બહુજન સમાજ પાર્ટીના પ્રવલ કુમાર પણ ચૂંટણી મેદાનમાં છે.
2020 ચૂંટણી પરિણામ: વિજય કુમાર સિંહાએ 2020 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે જીત મેળવી હતી. તેમને 74,212 મત મળ્યા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસના અમરીશ કુમાર ઉર્ફે અનિશને 63,729 મત મળ્યા હતા. અપક્ષ સુજીત કુમારને 11,570 મત મળ્યા હતા, અને ફુલીના સિંહને 10,938 મત મળ્યા હતા.
