બનાસકાંઠામાં AAPની કિસાન મહાપંચાયત યોજાઈ, સરકાર ખેડૂતો માટે 30 વર્ષથી નિષ્ફળ રહ્યાનો ઈસુદાનનો આક્ષેપ

પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ કિસાન મહાપંચાયતમાં મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેલા ખેડૂતો સમક્ષ સરકાર છેલ્લા 30 વર્ષથી નિષ્ફળ રહી રહેવાના આક્ષેપો કર્યા હતા.

બનાસકાંઠામાં AAPની કિસાન મહાપંચાયત
બનાસકાંઠામાં AAPની કિસાન મહાપંચાયત (X/@AAPGujarat)
Published : November 30, 2025 at 9:27 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં આજે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કિસાન મહાપંચાયતનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મહાપંચાયતમાં AAPના પ્રદેશ નેતાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર જાહેર મંચ ઉપરથી વરસ્યા હતા. પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ બનાસ ડેરીમાં નોકરીને લઈને નિશાન તાક્યું હતું. તો બીજી તરફ ચૈતર વસાવાએ આદિવાસી સમાજના યુવાનોને 1950 પહેલાના પુરાવા માંગીને હેરાન કરાતા હોવાના આક્ષેપો કર્યા છે. તો ગોપાલ ઈટાલિયાએ ડ્રગ્સ અને દારૂ બાબતે ફરી એકવાર જાહેર મંચથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.

બનાસકાંઠામાં AAPની કિસાન મહાપંચાયત (ETV Bharat Gujarat)

પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ કિસાન મહાપંચાયતમાં મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેલા ખેડૂતો સમક્ષ સરકાર છેલ્લા 30 વર્ષથી નિષ્ફળ રહી રહેવાના આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમને કહ્યું કે, એકવાર આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનાવો તમારા એક મિસકોલથી ઘણા પ્રશ્નો હલ થઈ જશે. ઈશુદાન ગઢવી આટલે ના રોકાયા તેમને વધુમાં ભાજપ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, ભાજપના ઘણા લોકો મને કહે છે એ ઈસુદાનભાઈ તમે ગમે એટલી વાર જેલમાં જાવ તમે ગમે એટલી વાર ચીસો પાડો બૂમ ભરાડા પાડો પરંતુ લોકો તો વોટ અમને જ આપશે. કારણ કે અમે દરેક જ્ઞાતિના આગેવાનોને ભાજપના દલ્લા બનાવી દીધા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોના પ્રાણ પ્રશ્નો હજુ સુધી નથી ઉકેલાયા. વર્ષોથી સિંચાઈ માટે પાણી હોય કે પૂરતા ભાવ હોય એ ખેડૂતોને નથી મળી રહ્યા. ઈશુદાન ગઢવીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઉપર પ્રહારો કર્યા હતા.

તો આ તરફ ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પાલનપુરની એરોમા સર્કલનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. તેમને કહ્યું કે, 15 મિનિટ સુધી અમારી ગાડીઓ જો ટ્રાફિકમાં ફસાતી હોય તો અહીંયા રહેતા સામાન્ય લોકોની પરિસ્થિતિ શું થતી હશે. ભાજપના ચડોતર ખાતે બનેલા કમલમ બિલ્ડીંગને પણ નિશાન બનાવ્યું હતું. તેમને કહ્યું કે, સેવન સ્ટાર હોટલના જેમ ભ્રષ્ટાચારનું આટલું મોટું કમલમ બનાવ્યું છે. ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં કડદા પ્રથા ચાલે છે તે સંપૂર્ણ બંધ થવી જોઈએ. તેમજ જે કમોસમી વરસાદમાં ખેડૂતોને નુકસાન થયું તેમાં સરકાર વારંવાર સર્વે કરાવે છે અને જે વળતર આપ્યું છે તે પણ ખૂબ જ ઓછું છે એટલે કે મજાક જેવું છે.

મનસુખ વસાવાના આરોપ 'ચૈતર વસાવાના માણસો દારૂ વેચે છે' તેનો પણ ચૈતર વસાવાએ જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, દારૂ બાબતે શરૂઆતથી હું લડતો આવ્યો છું અને અને જે આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે તેમાં તપાસ થશે ત્યારે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે. તેમને કહ્યું કે, ક્યાંક પોલીસ પાછલા બારણે દારૂ મૂકી જાય છે ને ફસાવાના પ્રયાસો કરતી હોવાનું નિવેદન પણ તેમને આપ્યું છે.

આમ આદમી પાર્ટીના વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ પણ ફરી એકવાર દારૂ ડ્રગ્સ મુદ્દે પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમને કહ્યું કે, જીગ્નેશ મેવાણીએ જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે તેમને સમર્થન છે. એવા પોલીસવાળોઓના પટ્ટા ઉતરવા જ જોઈએ જે ટોમી બનેલા છે. જે પટ્ટા પોલીસવાળાઓને કમર પર પહેરવા માટે આપ્યા છે અને જે કમર પર પહેરે છે અને ઈમાનદારીથી કામ કરે છે તેવા પોલીસવાળાઓને હું બે હાથથી કડક સેલ્યુટ કરું છું. પરંતુ જે પોલીસવાળા ગળામાં પટ્ટા પહેરે છે અને ટોમી બને છે તેમના તો પટ્ટા ઉતરવા જ જોઈએ. તેવું ફરી એકવાર તેમને નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીને અમે સમર્થન આપ્યું છે, પરંતુ કોંગ્રેસે જાણે જીગ્નેશ મેવાણી આગળ ન વધે તેમ તેને સાથ નથી આપી રહી.

