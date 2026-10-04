રામ મંદિર તપાસ મુદ્દે કોંગ્રેસે PM મોદી સહિત ભાજપ પર કર્યા પ્રહાર, કહ્યું - સત્તાનો અહંકાર આત્મઘાતી હોય છે
અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં ચઢાવાની કથિત ચોરી અંગે કોંગ્રેસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને સરકાર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે
By PTI
Published : October 4, 2026 at 3:51 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે રવિવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે રામ મંદિર માટેના ચઢાવાની ચોરીની તપાસમાં રામ મંદિર ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવ ચંપત રાય જેવા વ્યક્તિઓને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'મૌન' પર નિશાન સાધતા પક્ષે ટિપ્પણી કરી હતી કે 'સત્તાનો અહંકાર વિનાશકારી હોય છે'.
વિરોધ પક્ષે એવો સવાલ પણ ઉઠાવ્યો હતો કે 4 જૂનના રોજ ચોરાયેલી રકમ અંગેનો વીડિયો રાય સુધી પહોંચ્યા બાદ એફઆઈઆર (FIR) નોંધવામાં 21 દિવસનો વિલંબ કેમ થયો.
કોંગ્રેસના મહાસચિવ (સંચાર) જયરામ રમેશે પૂછ્યું હતું કે શું તપાસનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર છૂટક ચોરોને પકડવાનો છે કે પછી તેમની જવાબદારી નક્કી કરવાનો છે જેમની દેખરેખ અને નિરીક્ષણ હેઠળ આ ઘટનાઓ બની હતી.
'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં રમેશે હિન્દીમાં લખ્યું: "'દાનની ચોરી, આસ્થા સાથે વિશ્વાસઘાત' — ભગવાન રામના અયોધ્યા મંદિર માટેના ચઢાવાની ચોરી કરનારા ચોરો પ્રત્યે મોદી સરકાર આટલી નરમ કેમ છે?"
કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "મોદીજી, સરકાર વિપક્ષી નેતાઓ સામે ED અને CBIનો દુરુપયોગ કરવામાં જરાય અચકાતી નથી; તેમ છતાં, અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં ચઢાવાની ચોરીની 105 ઘટનાઓ CCTV ફૂટેજમાં સામે આવ્યા પછી, મંદિરના સંચાલનની જવાબદારી હોવા છતાં ચોરોને બચાવનારા શંકાસ્પદો સુધી તપાસ કેમ ન પહોંચી?"
चंदा चोरी, आस्था धोखा— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 4, 2026
भगवान श्रीराम के अयोध्या मंदिर के चढ़ावा चोरों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है?
मोदी जी, विपक्षी नेताओं के खिलाफ तो सरकार ED और CBI का दुरुपयोग भी करने में नहीं झिझकती है, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में 105 बार चढ़ावा चोरी की घटनाएं CCTV में सामने आने…
તેમણે પૂછ્યું કે ચોરીની 105 ઘટનાઓ સામે માત્ર ₹79.85 લાખની રકમ વસૂલીને આ મામલાને કેમ દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. રમેશે કહ્યું, "ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાને આરોપી કેમ બનાવવામાં આવ્યા નથી? તેઓ સાક્ષી કેવી રીતે બની ગયા? આવું કેમ?" તેમણે ઉમેર્યું, "અમારો પ્રશ્ન સ્પષ્ટ છે: ચોરાયેલી રકમનો વીડિયો 4 જૂને ચંપત રાય સુધી પહોંચ્યો હતો, 5 જૂને CCTV ફૂટેજ જોવામાં આવ્યા હતા અને 25 જૂને FIR નોંધવામાં આવી હતી. આ 21 દિવસના વિલંબ અંગેનું સંપૂર્ણ સત્ય દેશ સમક્ષ કેમ રજૂ કરવામાં આવ્યું નથી?"
રમેશે સવાલ ઉઠાવ્યો કે આ મામલો આટલો ગંભીર કેમ છે; તેમણે નોંધ્યું કે ઉચ્ચ સ્તરીય સાંઠગાંઠ, બેદરકારી કે સંરક્ષણ (પેટ્રોનેજ) વિના આટલી મોટી સંખ્યામાં ઘટનાઓ બની શકે નહીં.
તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે 105 ઘટનાઓ હોવા છતાં માત્ર આઠ જ આરોપીઓ કેવી રીતે હોઈ શકે. તેમણે પૂછ્યું કે શું તપાસનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ચઢાવાની ચોરી કરતા નાના-મોટા ચોરોને પકડવાનો હતો, કે પછી એવા લોકોની જવાબદારી નક્કી કરવાનો પણ હતો જેમની દેખરેખ અને સંરક્ષણ હેઠળ આ ઘટનાઓ બની હતી.
રમેશે કહ્યું કે આ જ કારણ છે કે કોંગ્રેસ શરૂઆતથી જ સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને વિશ્વસનીય તપાસની માંગ કરી રહી છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે આ ચઢાવો ભગવાન રામના નામે આપવામાં આવ્યો હતો; આવી સ્થિતિમાં, 105 ઘટનાઓ છતાં જો ચોરી થયેલા ચઢાવાની કુલ રકમ જ અજ્ઞાત હોય, તો તપાસ પૂર્ણ કરવાની આટલી ઉતાવળ શા માટે કરવામાં આવી રહી છે?
કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું, "દેશ જવાબ માંગે છે: શું મોદી સરકાર તે ચોરો સુધી પહોંચવા માંગે છે જેમણે ચઢાવા (દાન)ની ચોરી કરી હતી, કે પછી તે એવા પ્રશ્નોને શરૂઆતમાં જ દબાવી દેવા માંગે છે જે ઉચ્ચ હોદ્દા પર બેઠેલા જવાબદાર વ્યક્તિઓ સુધી દોરી જઈ શકે છે?"
રમેશે કહ્યું, "પ્રધાનમંત્રી, લોકોની આસ્થા સાથે જોડાયેલા આ મામલે તમે ક્યારે મૌન તોડશો? યાદ રાખો, સત્તાનો અહંકાર વિનાશકારી હોય છે. દેશ હવે એ જાણવા માંગે છે કે ચઢાવાની ચોરી માટે જવાબદારી ક્યારે નક્કી કરવામાં આવશે." કોંગ્રેસે રામ મંદિરમાં ચઢાવાની ચોરી અંગેની SIT તપાસને લઈને અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે માત્ર સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળની નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ જ સત્યને બહાર લાવી શકે છે.
આ મુદ્દે પ્રધાનમંત્રી મોદીના મૌન પર સવાલ ઉઠાવતા વિપક્ષી પક્ષે ટિપ્પણી કરી હતી કે આ સૂચવે છે કે ચોરોને "તેમનું સંરક્ષણ પ્રાપ્ત છે."
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