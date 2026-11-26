અખિલેશ યાદવે સમાજવાદી પાર્ટીનો 'જન-મન' ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો, યુવાઓ માટે 25 લાખ સરકારી નોકરીનું વચન
સમાજવાદી પાર્ટી (SP)ના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી 2027 માટે પોતાની પાર્ટીનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે.
Published : November 26, 2026 at 7:09 PM IST
લખનૌ: સમાજવાદી પાર્ટી (SP)ના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી 2027 માટે પોતાની પાર્ટીનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે, જેને 'જન-મન કા મેનિફેસ્ટો' અને 'PDA કા પ્રણ પત્ર' નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં યુવાનો માટે 25 લાખ સરકારી નોકરીઓનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રની NDA સરકાર પર કટાક્ષ કરતા અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે, ભાજપે જે 'અચ્છે દિન'નું વચન આપ્યું હતું તે ક્યારેય આવ્યા જ નથી, પરંતુ હવે 'બુરે દિન' (ખરાબ દિવસો) જલદી જ દૂર થઇ જશે.
12 પાસ વિદ્યાર્થીઓને મફત લેપટોપનું વચન
આ ઉપરાંત, તેમણે પાંચ વર્ષમાં બેથી ત્રણ કરોડ યુવાનો માટે રોજગારીની તકો ઊભી કરવાનું, વૃદ્ધ મહિલાઓને વાર્ષિક 40,000 રૂપિયાની પેન્શન આપવાનું અને ખેડૂતોના દેવા માફ કરવાનું વચન આપ્યું છે. અખિલેશ યાદવે જણાવ્યું કે, ધોરણ 12 પાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓને મફત લેપટોપ આપવામાં આવશે. અખિલેશ યાદવે ઉલ્લેખ કર્યો કે 2012થી 2017 દરમિયાન રાજ્યમાં તેમની સરકાર હતી ત્યારે આ એક ખૂબ જ લોકપ્રિય યોજના હતી.
સમાજના નબળા વર્ગોને આર્થિક સહાય આપવાનું વચન આપતા અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે, વૃદ્ધ મહિલાઓને વાર્ષિક 40,000 રૂપિયા પેન્શન તરીકે આપવામાં આવશે અને આ રકમ સીધી તેમના બેન્ક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. શ્રમિકો, મહિલા કામદારો અને કારીગરોને પણ વાર્ષિક 40,000 રૂપિયાનું પેન્શન આપવામાં આવશે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, રાજ્યભરમાં 'સમાજવાદી કેન્ટીન' શરૂ કરવામાં આવશે, જે ખાસ કરીને PDA (પછાત, દલિત અને લઘુમતી) વર્ગની મહિલાઓ અને ગરીબો માટે હશે; અહીં માત્ર 5 રૂપિયામાં ભોજન મળી શકશે.
"हमारे घोषणापत्र में ये शामिल नहीं था कि मेदांता अस्पताल बनेगा लेकिन जब सपा सरकार आई हेल्थ को लेकर बात शुरू हुई तो यूपी का लखनऊ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ।" -माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/J550oVrAMH— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
અખિલેશ યાદવે ખેડૂતોના દેવા માફ કરવાનું વચન આપ્યું
અખિલેશ યાદવે ખેડૂતોના દેવા માફ કરવાનું વચન આપતા જણાવ્યું હતું કે, શેરડીના ખેડૂતોને તેનું ચૂકવણું 24 કલાકની અંદર મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે 15,000 કરોડ રૂપિયાનો એક કોપર્સ ફંડ ઊભો કરવામાં આવશે. રોજગાર અને શિક્ષણના મુદ્દે, તેમણે શહેરોમાં યુવાનો માટે 'શહેરી રોજગાર ગેરંટી કાયદો' લાવવાની અને મુખ્ય શહેરી કેન્દ્રોમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેણાંક હોસ્ટેલ બનાવવાની પણ જાહેરાત કરી હતી. અખિલેશ યાદવે જણાવ્યું કે, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ સુધી પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ નીતિ અમલમાં મૂકવામાં આવશે.
સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષે કહ્યું કે, રાજ્યમાં ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળની વર્તમાન સરકાર દ્વારા કથિત રીતે બંધ કરી દેવામાં આવેલી 26,000 પ્રાથમિક શાળાઓને સમાજવાદી પાર્ટીની સરકાર ફરીથી શરૂ કરશે. અખિલેશ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, જો તેમની પાર્ટી સત્તામાં આવશે તો તે સરકારી ભરતી પ્રક્રિયાને પારદર્શક અને સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ થાય તેવી બનાવશે જેમાં ખાલી જગ્યાઓ અને પરીક્ષાઓનું વાર્ષિક કેલેન્ડર પણ સામેલ હશે.
સંપૂર્ણ ભરતી પ્રક્રિયા ત્રણ મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરાશે
અખિલેશ યાદવે કહ્યું, "જે ખાલી જગ્યાઓ માટે માત્ર એક જ પરીક્ષા લેવાની હોય, તેની સંપૂર્ણ ભરતી પ્રક્રિયા ત્રણ મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવશે. જે ખાલી જગ્યાઓ માટે એકથી વધુ પરીક્ષાઓ લેવાની હોય, તેની પ્રક્રિયા છ મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવશે."
આ સાથે જ અખિલેશ યાદવે પેપર લીક થતા અટકાવવા માટે ભ્રષ્ટાચારમુક્ત ભરતી વ્યવસ્થાનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું કે કોઇપણ પ્રકારની ક્ષતિ કે ગેરરીતિ માટે અધિકારીઓ અને મંત્રીઓને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે પરિણામો સમયસર અને પારદર્શક રીતે જાહેર કરવામાં આવશે અને કોઇપણ પ્રકારની અનિયમિતતા ચલાલી લેવામાં નહીં આવે.
સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષે કહ્યું કે તેમનો પક્ષ ઉત્તર પ્રદેશમાં વિવિધ સમુદાયોની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે જાતિગત વસ્તી ગણતરી કરાવશે અને તે મુજબ કલ્યાણકારી યોજનાઓ ઘડશે. તેમણે 50 કરોડ રૂપિયા સુધીની સરકારી કરારોમાં દલિતો અને PDA સમુદાયો માટે 50 ટકા અનામતનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં દલિત વિકાસ પરિષદની પણ રચના કરવામાં આવશે.
સીનિયર નાગરિકો માટે, સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષે વરિષ્ઠ નાગરિક
અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે, અમે ઉત્તર પ્રદેશમાં તમામ 23 પાક અને દૂધ માટે લઘુતમ ટેકાના ભાવની કાનૂની ગેરંટી સુનિશ્ચિત કરીશું. તેમણે ઉમેર્યું કે બટાકા, ટામેટાં, ડુંગળી અને MSP સિસ્ટમ હેઠળ આવરી લેવામાં ન આવતા અન્ય પાક માટે ભાવ-વળતર પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવશે. યાદવે જણાવ્યું હતું કે, સમાજવાદી પાર્ટી ખેતીના વાસ્તવિક ખર્ચના આધારે શેરડીના ભાવમાં વાર્ષિક વધારો પણ સુનિશ્ચિત કરશે.
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