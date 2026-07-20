જુઓ ફિફા વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ટીમની ઉજવણી તસવીરોમાં

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા બાદ સ્પેનિશ ખેલાડીઓ ઉજવણી કરી રહ્યા છે.. સ્પેનના કેપ્ટન રોડ્રીને ગોલ્ડન બોલ એવોર્ડ મળ્યો.. સ્પેનના ગોલકીપર ઉનાઈ સિમોનને શ્રેષ્ઠ ગોલકીપરનો એવોર્ડ મળ્યો.. સ્પેનના પાઉ ક્યુબાર્સીએ શ્રેષ્ઠ યુવા ખેલાડીનો એવોર્ડ જીત્યો.. ફાઇનલમાં ગોલ કરનાર સ્પેનિશ ખેલાડી ટ્રોફીને ચુંબન કરે છે.. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા બાદ સ્પેનિશ ખેલાડીઓ ઉજવણી કરી રહ્યા છે.. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા બાદ સ્પેનિશ ખેલાડીઓ ઉજવણી કરી રહ્યા છે.. ફાઇનલ મેચ પછી લિયોનેલ મેસ્સી લેમિન યમલને ગળે લગાવે છે. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા બાદ સ્પેનિશ ખેલાડીઓ ઉજવણી કરી રહ્યા છે.. ત્રણ પુરસ્કાર જીતનારા સ્પેનિશ ખેલાડીઓ.