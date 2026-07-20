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જુઓ ફિફા વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ટીમની ઉજવણી તસવીરોમાં

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા બાદ સ્પેનિશ ખેલાડીઓ ઉજવણી કરી રહ્યા છે
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં સ્પેન આર્જેન્ટિનાને 1-0 થી હરાવીને બીજી વખત ચેમ્પિયન બન્યું. (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 12:08 PM IST

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FIFA WORLD CUP FINAL 2026
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