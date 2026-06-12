FIFA 2026: શકીરાના 'ડાઇ-ડાઇ' ગીતે સ્ટેડિયમમાં ધૂમ મચાવી, જુઓ FIFA ઉદ્ઘાટન સમારોહના ફોટો
FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: FIFA World Cup 2026 ની શરૂઆત મેક્સિકો સિટીમાં રંગારંગ કાર્યક્રમ સાથે થઈ. શકીરાએ સમારોહમાં 'ડાઇ ડાઇ' ગીત પર પોતાના શાનદાર ડાન્સ શોથી ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. શકીરા ઉપરાંત, બાર્ના બોય જેવા લેટિન અમેરિકન સંગીત સ્ટાર્સે ઓપનિંગ સેરેમનીમાં ભાગ લીધો હતો. (AP Photo)
Published : June 12, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 1:51 PM IST
Last Updated : June 12, 2026 at 1:51 PM IST