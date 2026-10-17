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એકતા પ્રકાશ પર્વ-2026: એકતા દિવસની ઉજવણી પહેલા એકતા નગર રંગબેરંગી લાઈટોથી ઝળહળી ઉઠ્યું

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે તા.31 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ એકતાનગર ખાતે યોજાનાર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીની પૂર્વ તૈયારીઓના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્રીએ એકતાનગરની મુલાકાત લીધી હતી. ‘એકતા પ્રકાશ પર્વ-2026’ના શુભારંભે મુખ્યમંત્રીએ એકતાનગરમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની મુખ્ય પરેડના સ્થળનું નિરીક્ષણ કરીને તૈયારીઓ અંગેનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે તા.31 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ એકતાનગર ખાતે યોજાનાર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીની પૂર્વ તૈયારીઓના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્રીએ એકતાનગરની મુલાકાત લીધી હતી. ‘એકતા પ્રકાશ પર્વ-2026’ના શુભારંભે મુખ્યમંત્રીએ એકતાનગરમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની મુખ્ય પરેડના સ્થળનું નિરીક્ષણ કરીને તૈયારીઓ અંગેનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. (Gujarat Information Department)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2026 at 10:35 PM IST

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TAGGED:

EKTA DIWAS
STATUE OF UNITY
CM BHUPENDRA PATEL
એકતા નગરી
EKTA DIVAS CELEBRATION

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