પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં અમદવાદના મૃત્યુ પામેલા લોકોને થલતેજ સ્મશાનગૃહ ખાતે અંતિમ સંસ્કાર માટે લાવવામાં આવેલા હતા.. પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં અમદવાદના મૃત્યુ પામેલા લોકોને થલતેજ સ્મશાનગૃહ ખાતે અંતિમ સંસ્કાર માટે લાવવામાં આવેલા હતા.. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સમયે બી.જે. મેડિકલ હોસ્પિટલનો ફોટો. અમદવાદ થલતેજ સ્મશાનગૃહ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના મૃત્યુ બાદ તેમના દેહને પરિવારજનોને સોંપવામાં આવી રહ્યો છે.. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સમયે બી.જે. મેડિકલ હોસ્પિટલનો ફોટો. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સ્થળ: બી.જે. મેડિકલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સમયે બી.જે. મેડિકલ હોસ્પિટલનો ફોટો. અમદવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના સમયે બી.જે. મેડિકલ હોસ્પિટલનો ફોટો