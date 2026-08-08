વિશ્વ-સ્તરીય પ્રતિભા છતાં ભારતમાં પૂરતી વિશ્વ-સ્તરીય કંપનીઓની અછત!
આન્ત્રપ્રિન્યોરશિપ દ્વારા ઈનોવેશન સમાજ સુધી પહોંચે છે. સ્ટાર્ટ-અપ્સ સંશોધનને ઉત્પાદનોમાં પરિવર્તિત કરે છે, રોકાણ આકર્ષે છે અને નોકરીઓનું સર્જન કરે છે
Published : August 8, 2026 at 7:12 PM IST
ગત અઠવાડિયે કોલંબિયાથી પરત ફરેલા પાંચ ભારતીય કિશોરો પોતાની સાથે મેડલ કરતાં પણ વધુ મૂલ્યવાન વસ્તુ લઈને આવ્યા હતા. તેઓ ભારતની સૌથી મોટી રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ - તેની પ્રતિભા- નો અહેસાસ સાથે લઈને આવ્યા.
5થી 12 જુલાઈ દરમિયાન યોજાયેલી 56મી આંતરરાષ્ટ્રીય ભૌતિકશાસ્ત્ર ઓલિમ્પિયાડમાં ભારતની પાંચ સભ્યોની ટીમે પાંચેય સુવર્ણ ચંદ્રક જીતીને ચીન, રશિયા, દક્ષિણ કોરિયા, કઝાકિસ્તાન અને તાઈવાન જેવી વૈજ્ઞાનિક શક્તિઓ સાથે સંયુક્ત રીતે દેશને ટોચના સ્થાને પહોંચાડ્યો. આ સિદ્ધિ અસાધારણ હતી. 85થી વધુ દેશોના 381 તેજસ્વી શાળાકીય વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા કરતાં ભારતીય ટીમે પાંચ-પાંચ કલાકની બે કઠિન પરીક્ષાઓમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ પરીક્ષાઓમાં પાઠ્યપુસ્તક આધારિત જ્ઞાન કરતાં મૌલિક વિચારશક્તિની વધુ કસોટી કરવામાં આવી હતી.
આ સફળતા આકસ્મિક નથી. તેની પાછળ ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ હેઠળના હોમી ભાભા સેન્ટર ફોર સાયન્સ એજ્યુકેશન (HBCSE) દ્વારા લગભગ ત્રણ દાયકાથી કરવામાં આવી રહેલું ધૈર્યપૂર્ણ અને સતત કાર્ય છે. પ્રતિભાની ઓળખ, માર્ગદર્શન અને વૈજ્ઞાનિક તાલીમની કઠોર પ્રક્રિયા દ્વારા ભારતે સતત વિશ્વસ્તરીય યુવા વૈજ્ઞાનિકો તૈયાર કર્યા છે. છેલ્લા એક દાયકામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર ઓલિમ્પિયાડમાં ભાગ લેનાર દરેક ભારતીય વિદ્યાર્થી મેડલ સાથે પરત ફર્યો છે, જેમાં લગભગ બે તૃતીયાંશ વિદ્યાર્થીઓએ સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો છે.
જોકે, આ નોંધપાત્ર સફળતા પાછળ એક ચિંતાજનક આંકડો છુપાયેલો છે. HBCSEના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતના ઓલિમ્પિયાડ મેડલ વિજેતાઓમાંથી લગભગ 64 ટકા વિદ્યાર્થીઓ ડૉક્ટરલ સંશોધન તરફ આગળ વધે છે, પરંતુ અંતે માત્ર 32 ટકા વિદ્યાર્થીઓ જ ભારતમાં રહે છે. એટલે કે, ભારતે પ્રતિભાને શોધવાની કળા તો શીખી લીધી છે, પરંતુ તેને દેશમાં જાળવી રાખવામાં હજુ એટલી સફળતા મળી નથી.
આ વિરોધાભાસ માત્ર વિજ્ઞાન ઓલિમ્પિયાડ પૂરતો મર્યાદિત નથી. તે એક વધુ મોટો સવાલ ઊભો કરે છે: શું ભારત પોતાની વિશાળ બૌદ્ધિક મૂડીને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકે તેવા સાહસો અને ઉદ્યોગોમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે?
પ્રતિભા એટલે માત્ર બુદ્ધિમત્તા નહીં
પ્રતિભાને ઘણીવાર શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતા સાથે સરખાવવામાં આવે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં પ્રતિભાનો વ્યાપ ઘણો મોટો છે. પ્રતિભા એટલે અવલોકન કરવાની, પ્રશ્નો પૂછવાની, નવીનતા લાવવાની અને સમસ્યાઓ ઉકેલવાની ક્ષમતા. તેમાં જ્ઞાન સાથે સર્જનાત્મકતા, જિજ્ઞાસા સાથે શિસ્ત અને કલ્પનાશક્તિ સાથે દૃઢતાનો સમન્વય થાય છે.
જોકે, માત્ર પ્રતિભા ન તો રોજગારનું સર્જન કરે છે કે ન તો સમૃદ્ધિ લાવે છે. વિચારોને ઉત્પાદનો, ટેક્નોલોજી અને વ્યવસાયમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે ત્યારે જ તેનું આર્થિક મૂલ્ય ઊભું થાય છે. કમ્પ્યુટર અને બાયોટેક્નોલોજીથી લઈને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સુધીની દરેક મોટી ટેક્નોલોજિકલ ક્રાંતિની શરૂઆત કોઈના મનમાં જન્મેલા એક વિચારથી થઈ હતી, જે બાદમાં વ્યાવસાયિક સાહસમાં પરિવર્તિત થયો.
આથી, કોઈ દેશની સફળતાનું સાચું માપદંડ માત્ર તે કેટલા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરે છે એ નથી, પરંતુ તે કેટલા નવીન વિચારકો અને ઉદ્યોગસાહસિકોને આગળ વધવાની તક આપે છે એ છે.
વિચારોથી સ્ટાર્ટ-અપ સુધી
ઉદ્યોગસાહસિકતા દ્વારા નવીનતા સમાજ સુધી પહોંચે છે. સ્ટાર્ટ-અપ્સ સંશોધનને ઉત્પાદનોમાં રૂપાંતરિત કરે છે, રોકાણ આકર્ષે છે, રોજગારીનું સર્જન કરે છે અને ઉત્પાદકતામાં વધારો કરે છે.
જ્યારે કોઈ સ્ટાર્ટ-અપ ખાનગી માલિકી હેઠળ રહેતાં 1 અબજ અમેરિકી ડૉલરથી વધુનું મૂલ્યાંકન હાંસલ કરે છે, ત્યારે તેને ‘યુનિકોર્ન’ કહેવામાં આવે છે. યુનિકોર્ન કંપનીઓ નવીનતાની વ્યાવસાયિક સફળતા અને દેશના ઉદ્યોગસાહસિક પર્યાવરણની મજબૂતીનું સૂચક છે. આજની વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં અગ્રેસર દેશો વિશ્વમાં સૌથી વધુ યુનિકોર્ન કંપનીઓ ઊભી કરનારા દેશો પણ છે.
ભારતનો સ્ટાર્ટ-અપ યુગ
ભારત અમેરિકા અને ચીન પછી વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ ઇકોસિસ્ટમ બનીને ઉભરી આવ્યું છે. 100થી વધુ ભારતીય સ્ટાર્ટ-અપ્સ 1 અબજ અમેરિકી ડૉલરના મૂલ્યાંકનનો આંકડો પાર કરી ચૂક્યા છે, જે ડિજિટલ ઉદ્યોગસાહસિકતાના ઝડપી વિકાસને દર્શાવે છે. સ્ટાર્ટ-અપ ઈન્ડિયા, ડિજિટલ ઈન્ડિયા, આધાર અને UPIના વિસ્તરણ, ઈન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીમાં થયેલો સુધારો અને ટેક્નોલોજી સાથે જોડાયેલી યુવા વસ્તીએ નવીનતા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે.
આજે ભારતીય સ્ટાર્ટ-અપ્સ ફિનટેક, હેલ્થકેર, શિક્ષણ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, લોજિસ્ટિક્સ, સ્વચ્છ ઊર્જા અને અવકાશ ટેક્નોલોજી જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત છે. તેઓ લાખો ગ્રાહકોને સેવાઓ પૂરી પાડવાની સાથે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી રોજગારીનું પણ સર્જન કરી રહ્યા છે.
દેશી યુનિકોર્ન ભારતની ક્ષમતા દર્શાવે છે
કેટલીક ભારતીય કંપનીઓ એ સાબિત કરે છે કે સ્થાનિક પ્રતિભા વૈશ્વિક સ્તરના વ્યવસાયો ઊભા કરી શકે છે. ફિનટેક ક્ષેત્રમાં ઝેરોધા (Zerodha)ના સ્થાપકો નિતિન અને નિખિલ કામથે ઓછા ખર્ચે બ્રોકરેજ સેવા આપીને રિટેલ રોકાણના ક્ષેત્રમાં મોટો બદલાવ લાવ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે કંપનીનો વિકાસ મોટા ભાગે બાહ્ય રોકાણ વિના, પોતાના જ સંસાધનોના આધારે થયો છે.
પાઈન લેબ્સ (Pine Labs) મર્ચન્ટ કોમર્સ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપની બની છે. ફાલ્ગુની નાયર દ્વારા સ્થાપિત **નાયકા (Nykaa)**એ ટેક્નોલોજી અને ઓમ્નિચેનલ બિઝનેસ મોડલ દ્વારા ભારતના બ્યુટી રિટેલ ઉદ્યોગમાં ક્રાંતિ લાવી છે. તેવી જ રીતે, **લેન્સકાર્ટ (Lenskart)**એ ચશ્માં અને આઈવેરના બજારમાં મોટો બદલાવ લાવ્યો છે.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ક્ષેત્રમાં બેંગલુરુ સ્થિત સર્વમ AI (Sarvam AI) ભારતની પ્રથમ મોટી જનરેટિવ AI (GenAI) યુનિકોર્ન કંપની તરીકે ઉભરી છે. કંપની ભારતીય ભાષાઓને અનુરૂપ સ્વદેશી ભાષા મોડલ અને સ્પીચ ટેક્નોલોજી વિકસાવી રહી છે.
હેલ્થકેર ક્ષેત્રમાં ઇનોવેકર (Innovaccer) જેવી કંપનીઓ નવીનતાનું ઉદાહરણ છે. આ કંપની આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને અદ્યતન ડેટા એનાલિટિક્સનો ઉપયોગ કરીને આરોગ્યસેવાઓની પહોંચ અને ગુણવત્તા સુધારવા માટે કામ કરે છે.
આ કંપનીઓ દર્શાવે છે કે ભારતીય ઉદ્યોગસાહસિકો સ્થાનિક પડકારોનો સફળતાપૂર્વક ઉકેલ લાવવાની સાથે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકે તેવા વ્યવસાયો પણ ઊભા કરી શકે છે.
વિદેશમાં ભારતીય પ્રતિભા વધુ ખીલી
વિડંબના એ છે કે ભારતની ઉદ્યોગસાહસિક સફળતાની કહાની દેશની બહાર વધુ પ્રભાવશાળી બની જાય છે. ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગસાહસિકોએ વિદેશમાં 150થી વધુ યુનિકોર્ન કંપનીઓ ઊભી કરી છે. માત્ર અમેરિકામાં જ ભારતીય મૂળના સ્થાપકોએ 96 અબજ ડૉલરથી વધુ મૂલ્યાંકન ધરાવતા સ્ટાર્ટ-અપ્સ ઊભા કર્યા છે, જે ઇઝરાયેલ, ચીન અથવા બ્રિટનના મૂળના સ્થાપકો કરતાં પણ વધુ છે.
આમાં પર્પ્લેક્સિટી AI (Perplexity AI) નો પણ સમાવેશ થાય છે, જેના સહ-સ્થાપક IIT મદ્રાસના સ્નાતક અરવિંદ શ્રીનિવાસ છે. આ કંપની આજે વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કંપનીઓમાંની એક છે.
ડેટાબ્રિક્સ (Databricks) નું મૂલ્યાંકન 100 અબજ અમેરિકી ડૉલરથી પણ ઘણું વધારે છે અને તે AI તથા ક્લાઉડ ડેટા એનાલિટિક્સના ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક અગ્રણી કંપની બની છે. અરવિંદ જૈન દ્વારા સ્થાપિત ગ્લીન (Glean)એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ઉપયોગથી એન્ટરપ્રાઇઝ સર્ચના ક્ષેત્રમાં મોટો બદલાવ લાવ્યો છે. જ્યારે મર્કોર (Mercor) ઝડપથી AI આધારિત ભરતી પ્લેટફોર્મ તરીકે મહત્વપૂર્ણ સ્થાન બનાવી રહી છે.
એકંદરે, ભારતીય ઉદ્યોગસાહસિકોએ વિશ્વભરમાં 200થી વધુ યુનિકોર્ન કંપનીઓ સ્થાપી છે. વિડંબના એ છે કે તેમણે ભારતમાં સ્થાપેલી કંપનીઓ કરતાં વિદેશમાં વધુ યુનિકોર્ન ઊભા કર્યા છે. આ રીતે ભારત વિદેશમાં વસતા યુનિકોર્ન સ્થાપકોનો વિશ્વનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત બન્યું છે.
પ્રતિભા દેશ છોડીને કેમ જાય છે?
માત્ર અમેરિકા જ દર વર્ષે વેન્ચર કેપિટલમાં 240 અબજ અમેરિકી ડૉલરથી વધુનું રોકાણ કરે છે, જ્યારે ભારતમાં આ રકમ અંદાજે 7થી 8 અબજ ડૉલર જેટલી છે. જોખમી પરંતુ મહત્ત્વાકાંક્ષી વિચારોમાં રોકાણ કરવા માટે ઉપલબ્ધ મૂડીનો મોટો ભંડાર ઉદ્યોગસાહસિકોને પોતાના વિચારોને ઝડપથી મોટા પાયે વિકસાવવાની તક આપે છે.
સ્ટેનફોર્ડ અને MIT જેવી વિશ્વની અગ્રણી યુનિવર્સિટીઓ એવા ઇનોવેશન ઇકોસિસ્ટમમાં કાર્ય કરે છે, જ્યાં સંશોધકો, રોકાણકારો, માર્ગદર્શકો અને ઉદ્યોગજગતના આગેવાનો વચ્ચે સરળતાથી સંવાદ અને સહયોગ થાય છે.
ત્યાં નિયમનકારી વ્યવસ્થા સામાન્ય રીતે વધુ આગાહી કરી શકાય તેવી છે, બૌદ્ધિક સંપદાનું રક્ષણ વધુ મજબૂત છે, સ્ટોક-ઓપ્શન સંબંધિત નીતિઓ વધુ અનુકૂળ છે અને વૈશ્વિક બજારો સુધી પહોંચ પણ સરળ છે.
ચીન આ બાબતે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સરખામણી પૂરી પાડે છે. યુનિકોર્ન કંપનીઓ ઊભી કરવામાં ચીન અમેરિકા પછી બીજા ક્રમે છે, તેમ છતાં ચીનની મોટાભાગની યુનિકોર્ન કંપનીઓ દેશમાં જ કાર્યરત રહે છે. ચીને પોતાની પ્રતિભાને દેશમાં જાળવી રાખવાની અને તેનું વ્યાવસાયિક મૂલ્ય ઊભું કરવાની પ્રક્રિયામાં સફળતા મેળવી છે.
તેની સરખામણીમાં ભારત હજુ પણ પોતાની સૌથી તેજસ્વી અને પ્રતિભાશાળી નવીન વિચારશક્તિ ધરાવતી પ્રતિભાનો નોંધપાત્ર હિસ્સો વિદેશમાં જવા દે છે.
ખૂટતી કડી
ભારતની સૌથી મોટી તાકાત અંગે કોઈ શંકા નથી. દેશ દર વર્ષે લાખો એન્જિનિયરો, વૈજ્ઞાનિકો અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો તૈયાર કરે છે. ભારતીય મૂળના CEO વિશ્વની ઘણી મોટી કંપનીઓનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. ભારતીય સંશોધકો વિજ્ઞાનના અદ્યતન ક્ષેત્રોમાં થઈ રહેલી શોધોમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે. ભારતીય ઉદ્યોગસાહસિકો વિવિધ ખંડોમાં અબજો ડૉલરની કંપનીઓ ઊભી કરી રહ્યા છે.
નબળાઈ ક્યાંક બીજી જગ્યાએ છે. ભારત પ્રતિભા તૈયાર કરવામાં અસાધારણ રીતે સફળ બન્યું છે, પરંતુ પ્રતિભાનું વ્યાવસાયિક મૂલ્ય ઊભું કરવાનું તે હજુ શીખી રહ્યું છે. એક તેજસ્વી પ્રયોગશાળાના વિચારથી સફળ કંપની સુધી પહોંચવા વચ્ચેનું અંતર વિશ્વની અગ્રણી ઇનોવેશન ઇકોનોમીની સરખામણીમાં ભારતમાં હજુ પણ વધારે છે.
સુધારાની આગામી પેઢી
સ્ટાર્ટ-અપ ઈન્ડિયા, અટલ ઈનોવેશન મિશન, બાયોટેક્નોલોજી ઇન્ક્યુબેટર્સ અને ડિજિટલ ઈન્ડિયા જેવી સરકારી પહેલોએ ઉદ્યોગસાહસિકતાના વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. હવે આગામી તબક્કામાં નીચેના ક્ષેત્રોમાં વધુ ઊંડા પરિવર્તનની જરૂર છે:
- 1. ખાસ કરીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, સેમિકન્ડક્ટર, બાયોટેક્નોલોજી, રોબોટિક્સ અને ક્વાન્ટમ ટેક્નોલોજી જેવા ક્ષેત્રોમાં સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રના R&D રોકાણમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવો.
- 2. વધુને વધુ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓએ નવીનતા અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના કેન્દ્રો તરીકે વિકસવું જોઈએ. ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફર ઓફિસ, ઇન્ક્યુબેટર અને સ્ટાર્ટ-અપ ગ્રાન્ટ્સ દ્વારા ફેકલ્ટી સભ્યો અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાના સંશોધનનું વ્યાવસાયિક મૂલ્ય ઊભું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ.
- 3. દેશમાં વેન્ચર કેપિટલના મોટા ભંડારો ઊભા કરવા જોઈએ અને ડીપ-ટેક સ્ટાર્ટ-અપ્સને પૂરતું ધિરાણ ઉપલબ્ધ કરાવવું જોઈએ.
- 4. નિયમનકારી પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવી જોઈએ, જેથી ઉદ્યોગસાહસિકો મંજૂરી મેળવવાની પ્રક્રિયામાં સમય વેડફવાને બદલે નવીનતા પર વધુ ધ્યાન આપી શકે.
- 5. પેટન્ટ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવી, બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોને વધુ મજબૂત બનાવવા અને ટેક્નોલોજી લાઇસન્સિંગને વધુ સરળ બનાવવાની જરૂર છે.
- 6. અંતે, ભારતે પોતાના વૈશ્વિક ભારતીય મૂળના સમુદાયની પ્રતિભાનો સક્રિયપણે લાભ લેવો જોઈએ. સફળ ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગસાહસિકો માર્ગદર્શક, રોકાણકાર અને સહયોગી બની શકે છે અને ભારતમાં જ વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકે તેવા ઉદ્યોગો ઊભા કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
ભારતને જરૂરી સાચું સોનું
ભૌતિકશાસ્ત્ર ઓલિમ્પિયાડમાં જીતેલા પાંચ સુવર્ણ ચંદ્રકની ઉજવણી થવી જ જોઈએ. આ મેડલ સાબિત કરે છે કે જ્યારે ભારતીય બાળકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન અને તક મળે છે, ત્યારે તેઓ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓ સાથે સ્પર્ધા કરી શકે છે.
ભારત પહેલેથી જ વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ ઇકોસિસ્ટમ બની ગયું છે અને વિદેશમાં યુનિકોર્ન કંપનીઓ ઊભી કરનારા સ્થાપકોનો વિશ્વનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત પણ છે. હવે દેશનું આગામી રાષ્ટ્રીય લક્ષ્ય એવું હોવું જોઈએ કે ભારતીય પ્રતિભા માત્ર વૈશ્વિક સ્પર્ધાઓમાં જ વિજય મેળવે નહીં, પરંતુ ભારતમાં રહીને વૈશ્વિક મૂલ્ય ધરાવતા વ્યવસાયો અને કંપનીઓ પણ ઊભી કરે.
પ્રતિભા ભારતનો સૌથી સમૃદ્ધ કુદરતી સંસાધન છે. પરંતુ માત્ર પ્રતિભા સમૃદ્ધિનું સર્જન કરતી નથી. તેને વિશ્વસ્તરીય સંશોધન, પૂરતી જોખમી મૂડી, દૂરંદેશી જાહેર નીતિઓ અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપતી સંસ્થાઓનું સમર્થન જરૂરી છે.
21મી સદીમાં જે દેશોનું વર્ચસ્વ રહેશે, તેઓ માત્ર તેજસ્વી દિમાગોને શિક્ષિત નહીં કરે, પરંતુ આ દિમાગોને પરિવર્તનકારી વ્યવસાયો ઊભા કરવા માટે સશક્ત પણ બનાવશે.
ભારતે પહેલેથી જ સાબિત કરી દીધું છે કે તે વિશ્વસ્તરીય પ્રતિભા પેદા કરી શકે છે. હવે કસોટી એ છે કે શું ભારત આ પ્રતિભાને વિશ્વસ્તરીય કંપનીઓમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે?
ઓલિમ્પિયાડમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીતવો એક સિદ્ધિ છે. પરંતુ વિશ્વની આગામી પેઢીની યુનિકોર્ન કંપનીઓ ઊભી કરવાની દોડ જીતવી એ ભારત માટે તેનાથી પણ મોટી રાષ્ટ્રીય સિદ્ધિ હશે.
લેખક: પ્રો. અપ્પા રાવ પોડિલે - INSAના સીનિયર સાયન્ટિસ્ટ અને હૈદરાબાદ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ છે
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