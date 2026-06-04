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વૈશ્વિક હવામાન બદલાવનો પ્રભાવ, અલ નીનો ભારતના મોનસૂનને કેવી રીતે બદલી શકે?

યુએનના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે વિડિયો નિવેદનમાં ચેતવણી આપી કે એલ નીનો “આવનારા મહિનાઓમાં લગભગ 90% નિશ્ચિતતા સાથે આપણી નજીક આવી રહ્યો છે.”

ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે એક માણસ વહેતા નળના પાણીની નીચે પોતાને ઠંડો પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે.
ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે એક માણસ વહેતા નળના પાણીની નીચે પોતાને ઠંડો પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 5:10 PM IST

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દરરોજ સાથે હવામાન વધુ ખરાબ તરફ બદલાઈ રહ્યું છે. તાજેતરમાં આપણે વારંવાર “અલ નીનો” (El Niño) શબ્દ સાંભળીએ છીએ, જે સમુદ્રની સપાટીનું અસામાન્ય રીતે ગરમ થવું અને તેના કારણે વૈશ્વિક હવામાન પર પડતા પ્રભાવને દર્શાવે છે.

2 જૂન 2026ના રોજ વર્લ્ડ મેટિયોરોલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WMO) એ જણાવ્યું હતું કે જૂન-ઑગસ્ટ 2026 દરમિયાન એલ નીનો ઘટનાની 80 ટકા શક્યતા છે, અને નવેમ્બર સુધી તે ચાલુ રહેવાની સંભાવના 90 ટકા અથવા તેથી વધુ છે.

WMO એ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે, “જોકે અલ નીનોની તીવ્રતા અને સમય અંગે થોડું અનિશ્ચિતતા છે, મોટાભાગના પૂર્વાનુમાન મોડલ સૂચવે છે કે તે ઓછામાં ઓછું મધ્યમ – અને શક્ય છે કે મજબૂત રહેશે.”

યુએનના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે વિડિયો નિવેદનમાં ચેતવણી આપી કે એલ નીનો “આવનારા મહિનાઓમાં લગભગ 90% નિશ્ચિતતા સાથે આપણી નજીક આવી રહ્યો છે.”

જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લામાં વાર્ષિક ખેતીની મોસમ શરૂ થતાં એક ખેડૂત ખેતરમાં ડાંગર વાવે છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લામાં વાર્ષિક ખેતીની મોસમ શરૂ થતાં એક ખેડૂત ખેતરમાં ડાંગર વાવે છે. (PTI)

તેમણે કહ્યું કે દુનિયાએ તેને તાત્કાલિક હવામાન ચેતવણી તરીકે લેવું જોઈએ. ગુટેરેસે કહ્યું કે,“અલ નીનોની પરિસ્થિતિઓ ગરમ થતા વિશ્વની આગમાં વધુ ઇંધણ ઉમેરશે. તેના પ્રભાવ વધુ તીવ્ર, વધુ દૂર સુધી અને સરહદો પાર કરીને વિનાશક ઝડપે પહોંચશે.”

વિશ્વના અન્ય ભાગોની જેમ ભારત પણ તેના નકારાત્મક અસરના કેટલાક લક્ષણો અનુભવી રહ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે તેના મોનસૂનના અનુમાનને લાંબા ગાળાના સરેરાશના લગભગ 90 ટકા સુધી સુધારી દીધું છે.

તો તેનો ભારત માટે શું અર્થ થાય છે?

સરકારના પોતાના મૂલ્યાંકન મુજબ, નિષ્ક્રિય એલ નીનો-સધર્ન ઓસિલેશન (ENSO) પરિસ્થિતિઓ હવે વિષુવવૃત્તીય પ્રશાંત મહાસાગર વિસ્તારમાં એલ નીનો પરિસ્થિતિઓ તરફ બદલાઈ રહી છે. અમેરિકાના નેશનલ સેન્ટર્સ ફોર એન્વાયરમેન્ટલ ઇન્ફોર્મેશન મુજબ ENSO એ એક આવર્તક ચક્ર છે (દર 2–7 વર્ષમાં), જેમાં પ્રશાંત મહાસાગરના સમતલ ભાગમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન (એલ નીનો) અને ઉપરના વાતાવરણના દબાણમાં ફેરફાર થાય છે. સરળ રીતે કહીએ તો ENSO વૈશ્વિક હવામાનનું મોટું ચક્ર છે, જ્યારે એલ નીનો તેનો ગરમ તબક્કો છે.

આસામના જોરહાટમાં, એક ખેડૂત ડાંગરની ખેતી માટે તૈયાર કરવા માટે બળદથી ચાલતા લાકડાના પાટિયાથી કાદવવાળા ખેતરને સમતળ કરે છે.
આસામના જોરહાટમાં, એક ખેડૂત ડાંગરની ખેતી માટે તૈયાર કરવા માટે બળદથી ચાલતા લાકડાના પાટિયાથી કાદવવાળા ખેતરને સમતળ કરે છે. (PTI)

IMDના તાજેતરના મોનસૂન મિશન ક્લાઇમેટ ફોરકાસ્ટિંગ સિસ્ટમ (MMCFS) અને અન્ય મોડલ સૂચવે છે કે દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોનસૂન દરમિયાન એલ નીનો પરિસ્થિતિઓ વિકસવાની સંભાવના છે.

હાલમાં હિંદ મહાસાગરમાં નિષ્ક્રિય ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (IOD) પરિસ્થિતિઓ જોવા મળી રહી છે. MMCFS અનુમાન મુજબ મોનસૂન દરમિયાન આ નિષ્ક્રિય સ્થિતિ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. ટુંકમાં કહીએ તો, એલ નીનો મોનસૂન સીઝન દરમિયાન ભારતને અસર કરી શકે છે અને સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલુ રહી શકે છે, જેના કારણે મોનસૂનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. ભારતીયોએ સુકા, મોડા અને વધુ ગરમ મોનસૂન મહિના માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ, કારણ કે એલ નીનો અહીં રહેવાનો છે.

એલ નીનો આપણા મોનસૂનને પૂર્વ તરફ પ્રશાંત મહાસાગર તરફ વાળવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. જો આપણે હાલના સેટેલાઇટ ડેટા જોશું તો આ ચળવળો સ્પષ્ટ જોવા મળે છે.

હવામાન નિષ્ણાતો પણ કહે છે કે ભારતમાં વધી રહેલા તીવ્ર હીટવેવ્સ એલ નીનોનું સંકેત છે. ભારતે અત્યંત તાપમાનનો સામનો કર્યો છે અને જણાવાયું છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન દુનિયાના સૌથી ગરમ શહેરોમાંથી દસથી વધુ શહેરો ભારતમાં હતા. દિવસ અને રાતના તાપમાન બંનેમાં વધારો થયો છે.

સરકારે પ્રેસ રિલીઝ દ્વારા પહેલેથી જ ચેતવણી આપી છે કે જૂન 2026 દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, પંજાબ, બિહાર, ઓડિશા, છત્તીસગઢ, ગુજરાત અને આંધ્ર પ્રદેશ તથા મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા, હિમાચલ પ્રદેશ અને તમિલનાડુના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય કરતાં વધુ હીટવેવ દિવસોની શક્યતા છે.

ગુવાહાટીમાં ઉનાળાના ગરમ દિવસે ગરમીથી બચવા માટે બ્રહ્મપુત્ર નદીમાં સ્નાન કરતા બાળકો
ગુવાહાટીમાં ઉનાળાના ગરમ દિવસે ગરમીથી બચવા માટે બ્રહ્મપુત્ર નદીમાં સ્નાન કરતા બાળકો (PTI)

આ બધાની વચ્ચે હિમાલયના ઉત્તરમાં 2,000-2,500 કિમી લાંબી વાદળોની રચના જોવા મળી રહી છે, જે દક્ષિણ તરફ ખસીને ગંગા મેદાનમાં હવામાન અસ્થિરતા પેદા કરી શકે છે. માત્ર ઉત્તર પ્રદેશના 30થી વધુ જિલ્લાઓમાં તેજ પવન, વાવાઝોડા અને વરસાદ જોવા મળ્યો છે. લોકો તેને રાહત માને છે, પરંતુ આ મોનસૂન નથી, પરંતુ મોનસૂન પવનને અંદર પ્રવેશવામાં અવરોધ કરતી હવામાનિક અસામાન્યતાઓ છે.

વર્ષ 2026 અત્યંત અસ્થિર હોઈ શકે છે, તેથી ભારતના સૌથી સંવેદનશીલ વર્ગ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે: વરસાદ આધારિત ખેડૂતો. તેઓ કુલ ખેતી સમુદાયના લગભગ 60 ટકા છે અને ખાદ્ય સુરક્ષામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. દાળથી લઈને તેલબિયાં અને મિલેટ્સ સુધી, આ ખેડૂતો ભારતને ખવડાવવામાં મહત્વપૂર્ણ છે. ખરાબ મોનસૂન સીધો ખાદ્ય સુરક્ષા અને લાખો ખેડૂતોની જીવનજરૂરિયાતને જોખમમાં મૂકે છે.

હવે અનિયમિત અને મોડા વરસાદને કારણે પરંપરાગત ખેતી પદ્ધતિઓ કામ નહીં કરે. ઓછો વરસાદ ઉત્પાદનને સીધો ઘટાડે છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મોનસૂન બહુ અનિયમિત રહ્યો છે. ભારતે એક જ નજીકના સમયમાં સૌથી ભીનો જૂન અને સૌથી સૂકો ઑગસ્ટ અને ઑક્ટોબર જોયો છે.

હીટવેવ અને પશ્ચિમી હવામાન વિક્ષેપોએ પરંપરાગત હવામાન ચક્રને ખલેલ પહોંચાડી છે. તેથી વરસાદ આધારિત ખેડૂતો સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થયા છે. 2025-2026 દરમિયાન સરકારએ રેકોર્ડ અનાજ ઉત્પાદનનો દાવો કર્યો હતો. પરંતુ 2021-22 પછી ભારત સરકારે ઘઉં અને કેટલીક પ્રકારના ચોખા તથા ખાંડ જેવી વસ્તુઓની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો કારણ કે ઉત્પાદન ઘટ્યું હતું.

આ પરિસ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવે છે ઈરાન યુદ્ધ અને તેનો વૈશ્વિક ઈંધણ, કૃષિ રાસાયણિક અને ખનિજ પુરવઠા પર પ્રભાવ. ઓછા પુરવઠાને કારણે વૈશ્વિક મોંઘવારી વધી રહી છે. સરકારે ખરીફ સિઝન માટે પૂરતું ખાતર સ્ટોક કરી દીધું છે, પરંતુ અનિયમિત હવામાનને કારણે તેની માંગ વધી શકે છે અને આગામી રબી સીઝન સુધી પૂરતું ન રહે તેવી શક્યતા છે.

પંજાબમાં ડાંગરની વાવણી શરૂ થતાં ખેતરમાં એક ખેડૂત
પંજાબમાં ડાંગરની વાવણી શરૂ થતાં ખેતરમાં એક ખેડૂત (PTI)

ઉપાયો તરફ જોઇએ તો ભારતીય નીતિનિર્માતાઓએ તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતોને સંગઠિત કરવા જોઈએ, હવામાન રિપોર્ટ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવી જોઈએ અને દરેક જિલ્લામાં કૃષિ અધિકારીઓ મોકલવા જોઈએ.

ખેડૂતોને ક્લાઇમેટ-પ્રતિરોધક બીજ ઉપલબ્ધ કરાવવાના જોઈએ. મલ્ટીક્રોપિંગ પ્રથા અપનાવવી જોઈએ. ગાયનું ખાતર અને ફાર્મયાર્ડ વેસ્ટ ઉપલબ્ધ કરાવવું જોઈએ કારણ કે તે જમીનની પાણી રાખવાની ક્ષમતા વધારે છે. બાયોચાર આધારિત જમીન સુધારણાની ટેકનિક અપનાવવી જોઈએ. સૂકા વિસ્તારોમાં મિલેટ્સ, દાળ અને તેલિબિયાંને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.

ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોમાં મિલેટ્સની ખરીદી અને આર્થિક પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ જેથી પાણી અને રસાયણોની બચત થાય. વરસાદ આધારિત વિસ્તારોની મોટાભાગની જમીનને પાક વીમા હેઠળ આવરી લેવી જોઈએ. અંતે, સરકારે દેશની અનાજ સંગ્રહ ક્ષમતા વધારવી જોઈએ. દરેક ગામમાં ગ્રામીણ ઉદ્યોગકારોને અનાજ સંગ્રહ શરૂ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ, જેથી ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર મજબૂત બને અને દરેક ગામમાં અનાજ સુરક્ષા ઉપલબ્ધ થાય.

(અસ્વીકરણ: આ લેખમાં વ્યક્ત થયેલ તથ્યો અને મંતવ્યો લેખકના છે અને તે ETV Bharatના દૃષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.)

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