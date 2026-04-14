વિશ્લેષણ: છત્તીસગઢનું જળ સંકટ રાષ્ટ્રીય ચિંતાનો વિષય શા માટે હોવું જોઈએ?
છત્તીસગઢ કાયદેસર અને ગેરકાયદેસર બંને રીતે મોટા પાયે જંગલનું નિકંદન મોટી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ વાંચો.
Published : April 14, 2026 at 10:24 PM IST
નવી દિલ્હી: એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆત સાથે છત્તીસગઢમાં નાની નદીઓ, નાળાઓ અને મુખ્ય નદીઓ સુકાઈ જવા લાગી છે. જશપુર, બલરામપુર, અંબિકાપુર અને સૂરજપુર સહિત તમામ પ્રદેશોમાં પાણીની અછત જોવા મળી રહી છે. આ સમસ્યાને વધુ ચિંતાજનક બનાવે છે તે એ છે કે છત્તીસગઢમાં અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં નોંધપાત્ર વરસાદ પડે છે અને તેમાં વ્યાપક જંગલ આવરણ છે; છતાં, પાણીની અછત સતત વધી રહી છે. દર વર્ષે, ગેરકાયદેસર વૃક્ષોનું નિકંદન, ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણ, અતિક્રમણ અને અનધિકૃત બાંધકામ જેવા પરિબળો પાણીની ઉપલબ્ધતામાં ભારે ઘટાડો તરફ દોરી જાય છે. પરિણામે, આ સંસાધનોની વિપુલતા હોવા છતાં અછત ચાલુ રહે તેનું એક સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે.
ચાલો કેટલાક તથ્યો જાણીએ: છત્તીસગઢમાં સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદ 1,200 મીમી અને 1,400 મીમી (આશરે 50-55 ઇંચ) ની વચ્ચે હોય છે. રાજ્યમાં ઉષ્ણકટિબંધીય ચોમાસાનું વાતાવરણ છે, જ્યાં કુલ વરસાદના 80-85% વરસાદ દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસા દરમિયાન થાય છે, મુખ્યત્વે જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન. અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં, છત્તીસગઢમાં મધ્યમ વરસાદ પડે છે; ખરેખર, રાજસ્થાન, ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણા જેવા રાજ્યો કરતાં અહીં નોંધપાત્ર રીતે વધુ વરસાદ પડે છે. તેમ છતાં, છત્તીસગઢ ઉપરોક્ત રાજ્યો જેવી જ પાણીની કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે, જે પ્રદેશો ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોમાં સ્થિત છે.
વન આવરણની દ્રષ્ટિએ, છત્તીસગઢ ભારતમાં ત્રીજા ક્રમે છે, જે રાજસ્થાન, ગુજરાત અને હરિયાણા જેવા પાણીના સંકટવાળા રાજ્યો કરતાં ઘણું આગળ છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે વરસાદ લાવનારી સૂક્ષ્મ આબોહવા બનાવવામાં વન વિસ્તારો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વધુમાં, જંગલો જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખવામાં અને સમય જતાં ધીમે ધીમે તેને નાળા અને નાની નદીઓમાં છોડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે છત્તીસગઢની નદીઓ શા માટે બારમાસી નથી? અને છત્તીસગઢ શા માટે પાણીની કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે?
છત્તીસગઢ રાજ્ય કુદરતી સંસાધનો અને જૈવવિવિધતાથી સમૃદ્ધ છે. જોકે, છત્તીસગઢના કિસ્સામાં, આ આશીર્વાદ વધુને વધુ શાપમાં ફેરવાઈ રહ્યો છે. આ શાપનું પ્રાથમિક પાસું ગેરકાયદેસર જંગલોનું નિકંદન છે. ખાણોનું નિર્માણ માટે હોય કે ગેરકાયદેસર ખાણકામ કામગીરી માટે, જંગલો હંમેશા પ્રથમ ભોગ બને છે.
લાકડા માફિયા લાંબા સમયથી આ પ્રદેશમાં સક્રિય છે, મોટા પ્રમાણમાં જૂના વૃક્ષો કાપી રહ્યા છે. નિયમો લાગુ કરવામાં સત્તાવાર કડકતાના અભાવે અને લાકડા માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે સામાન્ય નાગરિકો હવે વ્યક્તિગત લાભ માટે જંગલોના કાપવાનું સાહસ કરી રહ્યા છે. આદિવાસી સમુદાયો જેઓ એક સમયે જંગલોના રક્ષક હતા તેમણે પણ વૃક્ષો કાપવાનું શરૂ કરી દીધું છે; વધુમાં, ઉનાળાના મહિનાઓમાં, તેઓ વધુ વૃક્ષો કાપવા અને અધિકારીઓથી બચવા જાણી જોઈને જંગલોમાં આગ લગાવે છે. દુર્લભ અને પવિત્ર વૃક્ષો, જૈવવિવિધતાને કોઈપણ અવરોધ વિના ગેરકાયદેસર વેચાણ માટે આડેધડ કાપવામાં આવી રહ્યા છે. થોડા દાયકા પહેલા સુધી, પરિસ્થિતિ આવી નહોતી.
જેમ જેમ જંગલો અને વૃક્ષો અદૃશ્ય થઈ રહ્યા છે, તેમ તેમ જળ સંસાધનો અને સૂક્ષ્મ જળવાયુ પણ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. છત્તીસગઢ કાનૂની અને ગેરકાયદેસર બંને રીતે મોટા પાયે જંગલ નિકંદનની ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. કારણ કે પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ છે કે સ્થાનિક સમુદાયો પોતે નાણાકીય લાભના બદલામાં જંગલો અને પાણીના સ્ત્રોતો સાથેના તેમના આંતરિક જોડાણને તોડી રહ્યા છે.
વૃક્ષો કાપવાના કારણે ચોમાસાના મહિનાઓ દરમિયાન પૂર જેવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ રહી છે; નદીઓ અને નાળા તેમના કાંઠાઓથી છલકાઈ રહ્યા છે, અને પર્વતો અને જંગલોમાંથી ફળદ્રુપ જમીન નદીઓમાં ધોવાઈ રહી છે, જે આખરે સમુદ્રમાં વહે છે. આ છત્તીસગઢના એકંદર પર્યાવરણીય સ્વાસ્થ્ય માટે એક અશુભ સંકેત છે.
બીજી સૌથી મોટી સમસ્યા અતિક્રમણ છે. નાળા અને નાની નદીઓ જેવા જળમાર્ગોના સંકોચનને કારણે, લોકોએ નદીના વિસ્તારો પર અતિક્રમણ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. નદીઓ અને નાળાઓ સાથે સંકળાયેલા મોટાભાગના પૂરના મેદાનો અને ચેનલોમાં મોટા પાયે અતિક્રમણ છે. આ અતિક્રમણ કરનારા મુખ્યત્વે એવા ખેડૂતો છે જેમણે નદીના ભાગો પર કબજો કર્યો છે, પ્રવાહને અવરોધ્યો છે અને જમીનને મોસમી ડાંગરના ખેતરોમાં રૂપાંતરિત કરી છે. તે જ સમયે, શહેરી રહેવાસીઓએ રહેણાંક ઘરો બનાવવા માટે સૂકા નદીના પટ પર અતિક્રમણ કર્યું છે.
પાછલી સરકારે અજાણતામાં એક કાયદો ઘડીને આ અતિક્રમણને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું જેમાં વ્યક્તિઓને રાજ્યને વળતર ચૂકવવાના બદલામાં ગેરકાયદેસર રીતે કબજે કરાયેલ જંગલ અથવા સરકારી જમીનની નોંધણી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ છત્તીસગઢ સરકારની સૌથી મોટી ભૂલ હતી. પરિણામે, સૂકા જળમાર્ગોમાં આવેલી બધી જમીન સરળતાથી કબજે કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને નિયમિત કરવામાં આવી હતી. આનાથી છત્તીસગઢની નદી પ્રણાલીઓને ભારે નુકસાન થયું હતું અને તે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનું સીધું ઉલ્લંઘન છે જે પૂરના મેદાનો અને નદીના પટ પર બાંધકામ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે.
આ ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ પછી, અનધિકૃત બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થયો, સૂકી નદીઓ અને નાળાઓના કિનારા પર પણ અતિક્રમણ થયું. છત્તીસગઢમાં શહેરી વસ્તી ઝડપથી વધી રહી છે, જે નવા સ્થળાંતરિત કામદારોના ધસારાને કારણે છે. છત્તીસગઢના શહેરો ક્યારેય આટલી ગીચ વસ્તીવાળા શહેરી વસ્તીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા ન હતા. શહેરી વસ્તીમાં આ અતિશય વૃદ્ધિને કારણે, હવે તમામ કુદરતી જળસ્ત્રોતો અને શહેરી કેન્દ્રો તરફ જતા જળમાર્ગોમાં બાંધકામો થઈ રહ્યા છે. ઐતિહાસિક તળાવો પણ હવે કાંપથી ભરાઈ ગયા છે અને તેના પર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે. કોંક્રિટ સ્ટ્રક્ચરના અનિયંત્રિત વિસ્તરણને કારણે વરસાદી પાણીને જમીનમાં ભળતા અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે. છેલ્લે, છત્તીસગઢ એક એવું રાજ્ય પણ છે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગો છે. તેમાં મુખ્ય ખાણકામ કામગીરી તેમજ લોખંડ અને એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનથી લઈને વીજળી ઉત્પાદન સુધીના ઉદ્યોગો છે. આ ઉદ્યોગો નિઃશંકપણે નોંધપાત્ર પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરે છે અને સ્થાનિક જળસંગ્રહ અને હવાની ગુણવત્તાના દૂષણ માટે જવાબદાર છે. બિલાસપુર, રાયપુર અને રાયગઢ જેવા મુખ્ય શહેરો પણ પ્રદૂષણના પ્રકોપથી મુક્ત નથી.
ભારે ઉદ્યોગો પણ પાણીના પ્રદૂષણ માટે જવાબદાર છે, જેના કારણે પાણીની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ ભારત માટે ચિંતાનો વિષય કેમ છે? છત્તીસગઢ મહાનદી અને ઇન્દ્રાવતી જેવી મુખ્ય નદીઓનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, અને તે ગોદાવરી અને નર્મદા નદીઓના જળક્ષેત્રને પણ આવરી લે છે. જો ઉપરોક્ત કારણોસર પાણીનું સ્તર ઘટશે, તો આ નદીઓનો પ્રવાહ ખોરવાઈ જશે, જેના કારણે નીચેના પ્રદેશોમાં જમીનના વિશાળ વિસ્તારો પર અસર પડશે. બીજું, જ્યારે છત્તીસગઢનો નોંધપાત્ર ભાગ જંગલોથી ઢંકાયેલો છે, ત્યારે હવે વૃક્ષોનું નિકંદન થઈ રહ્યું છે. આ ભૌતિક પરિવર્તનની સાથે, સમાજની પર્યાવરણીય ચેતનામાં પણ નકારાત્મક પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. આ એક અશુભ સંકેત છે, કારણ કે તે પારિસ્થિતિક કેન્સરના અંતિમ તબક્કાનો સંકેત આપે છે. વન રક્ષકો હવે નાણાકીય લાભ માટે પર્યાવરણીય મૂલ્યો અને સંસાધનોનો વેપાર કરી રહ્યા છે. અને જો છત્તીસગઢનો સમાજ આ રીતે વર્તે છે, તો અન્ય રાજ્યોની દુર્દશાની કલ્પના જ કરી શકાય છે. શું આપણા દેશમાંથી પર્યાવરણીય ચેતના સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે?
હવે, જો સરકાર સુધારા શરૂ કરવા માંગે છે, તો તેનું પહેલું પગલું રાજ્યની નદી પ્રણાલીઓ અને જળ ઇકોસિસ્ટમ્સનું વ્યાપક મેપિંગ હાથ ધરવાનું હોવું જોઈએ. જિલ્લા કલેક્ટરની દેખરેખ હેઠળ, દરેક જિલ્લાને તમામ હાલની નદીઓ, નાળાઓ અને નાની નદીઓનું મેપિંગ કરવા અને એક વ્યાપક "જિલ્લા જળ નકશો" તૈયાર કરવા માટે સશક્ત બનાવવા જોઈએ અને નાણાકીય પ્રોત્સાહનો પૂરા પાડવા જોઈએ. આ કાર્ય હાથ ધરવા માટે સ્થાનિક જમીન મહેસૂલ અધિકારીઓને નિયુક્ત કરવા જોઈએ. બધી નદી પ્રણાલીઓના સ્ત્રોત પોઇન્ટ અને કેચમેન્ટ વિસ્તારો સ્પષ્ટ રીતે સીમાંકિત કરવા જોઈએ. ત્યારબાદ, જળ માર્ગો પર અતિક્રમણના કિસ્સાઓને ઓળખવા માટે, નવા મેળવેલા ડેટાને ઓછામાં ઓછા 25 વર્ષ જૂના રિમોટ સેન્સિંગ ડેટા સાથે અથવા ઉપલબ્ધ સૌથી તાજેતરના ડેટા સાથે ક્રોસ-રેફરન્સ કરવો જોઈએ. એકવાર બધા નકશા તૈયાર થઈ જાય અને ડેટા સેટની તુલના થઈ જાય, પછી સરકારે દરેક જિલ્લાની અંદર નદી પ્રણાલીઓને સત્તાવાર રીતે અધિસૂચિત કરવી જોઈએ. આ નિયુક્ત ઝોનમાં તમામ બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂકતી કડક નીતિનો કડક અમલ કરવો જોઈએ.
તબક્કાવાર પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, નદીના નિર્માણમાં ફાળો આપતી ઓછામાં ઓછી પાંચ પ્રાથમિક ઉપનદીઓ અથવા મુખ્ય પ્રવાહોને ઓળખવા જોઈએ, અને ત્યારબાદ તેમના પરના કોઈપણ અતિક્રમણને દૂર કરવા માટે પગલાં અમલમાં મૂકવા જોઈએ. જ્યાં લોકોએ સૂકા નદીના પટ પર ઘરો બનાવ્યા છે, ત્યાં તેમને સ્થાનાંતરિત કરવા જોઈએ. પાણીના પુનર્જીવનના કુદરતી ચક્રને ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે, એક વ્યાપક વૃક્ષારોપણ અભિયાન શરૂ કરવું જોઈએ, જેમાં સ્થાનિક જૈવવિવિધતા માટે મૂળ વૃક્ષો જેમ કે સેકુઆ, અર્જુન, અને સીતા અશોક, તેમજ બાઝ અથવા સહજ જેવી પાણી-પુનરુત્થાન કરતી વૃક્ષોની પ્રજાતિઓનો સમાવેશ થાય છે. વધુ જાહેર ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, સરકારે નદીઓ અને નાળાઓના કિનારે કૃષિ વનીકરણ, બાગાયતી પાકો અને સજીવ ખેતી માટે નાણાકીય પ્રોત્સાહનો આપવાની જરૂર છે. આ રીતે, સરકાર અને જનતા બંનેને ફાયદો થશે, અને ઇકોલોજી કૃષિ અર્થતંત્ર સાથે સુમેળમાં કામ કરશે, તેના વિરોધમાં નહીં.
