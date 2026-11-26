ગુજરાતમાં સમાજકારણ પાછળ શું છે રાજકારણ! આંજણા ચૌધરી અને પાટીદાર એક થાય તો કોને ફાયદો?
2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને હજી એક વર્ષની વાર છે, ત્યાં સમાજ-જ્ઞાતિ કેન્દ્રીત રાજકારણ હાવી થતું જાય છે. પરેશ દવે દ્વારા વિશ્લેષણ
Published : November 26, 2026 at 6:21 PM IST
પરેશ દવે/ અમદાવાદઃ ગુજરાતનું સમાજકારણ હવે રાજકારણ ઉપર હાવી થતું જાય છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને હજી એક વર્ષની વાર છે, ત્યાં સમાજ-જ્ઞાતિ કેન્દ્રીત રાજકારણ હાવી થતું જાય છે. પહેલા સૌરાષ્ટ્રથી પાટીદાર, કોળી સમાજે પોતાના મુખ્યમંત્રી હોવાની માંગ કરી ત્યાં 25, નવેમ્બરે સાબરકાંઠાના હિંમતનગરથી આંજણા ચૌધરી અને પાટીદારોના રાજકીય સમીકરણ અંગે નિવેદન કરી પ્રફુલ પટેલે રાજ્યના રાજકારણમાં ચર્ચા જગાવી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં આંજણા ચૌધરી અને પાટીદાર સમાજની એકતા થાય તો શું થઈ શકે એ અંગે જાણીએ...
હિંમતનગરથી આવ્યું નિવેદન, રાજકીય નિવેદનોનો દોર ચાલુ થયો
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 'મા અર્બુદા માતાજી'ના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં દીવ-દમણના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલના પાટીદાર - આંજણા ચૌધરી સમાજની એકતા પરના નિવેદને રાજકીય ચર્ચા જન્માવી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીની હાજરીમાં પ્રફુલ પટેલે પહેલા ધાર્મિક નિવેદન આપ્યું કે, 'મા ઉમિયા, મા અર્બુદા અને મા ખોડિયાર ત્રણેય સગી બહેનો છે, તમે શું કરવા જુદા પડો છો?' બસ, આ નિવેદન બાદ રાજકીય ચર્ચા જામી છે. આનો સીધો સંદર્ભ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં પાટીદાર - આંજણા ચૌધરી સમાજ એકતા માટેની અપીલ તરીકે જોવાય છે. આ નિવેદન બાદ પાટીદાર સમાજની સંસ્થાઓ અને અગ્રણીઓએ પણ આ મુદ્દે વિવિધ નિવેદન કર્યા છે. જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણ સાથે રાજ્યનું રાજકારણ ગરમાયું છે.
2027ની ચૂંટણી પહેલાનું સમાજકારણ, રાજ્યના રાજકારણ પર હાવી રહેશે
રાજ્યમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્ઞાતિગત સમીકરણો અને સમાજની વસ્તી સ્થાનિક અને રાજ્યના રાજકારણને પ્રભાવિત કરે છે. છેલ્લાં ત્રણ અઠવાડિયાથી રાજ્યમાં પહેલા પાટીદાર સમાજે, ત્યાર બાદ કોળી સમાજે પોતાના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ અને મુખ્યમંત્રી બનાવવા અંગે નિવેદનો કર્યા છે. મૂળે સૌરાષ્ટ્રથી જ્ઞાતિની જેટલી ટકાવારી, એટલી ચૂંટણી બેઠકો અને મંત્રી મંડળમાં હિસ્સેદારીના સૂર પાટીદાર અને કોળી સમાજથી ઉઠ્યા છે. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણી પાટીદાર, ઓબીસી અને અનુસૂચિત જાતિની માંગ અને આંદોલન-પ્રતિ આંદોલનથી પ્રભાવિત રહી હતી. 2017ના પાટીદારના અનામત અને ઓબીસી-અનુસૂચિત સમાજના પ્રતિ-અનામત આંદોલનના મુદ્દાના કારણે ભાજપ 99 બેઠકો અને કોંગ્રેસ ગઠબંધન 80 બેઠકો સુધી પહોચ્યું હતું. એક દસકા બાદ હવે ગુજરાત ફરીથી જ્ઞાતિગત માંગ અને સમાજના પ્રતિનિધિત્વના મુદ્દે રાજકીય રીતે વહેંચાતો જાય છે. 25, નવેમ્બરના રોજ સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે આંજણા ચૌધરી સમાજ આયોજિત કાર્યક્રમમાં મૂળે પાટીદાર નેતા અને હાલ દીવ-દમણના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલે આંજણા ચૌધરી અને પાટીદાર સમાજની રાજકીય એકતા અંગે અપીલ કરી હતી. અલબત્ત આ અપીલ બાદ પાટીદાર આગેવાનોએ પણ વિવિધ નિવેદનો કરી રાજકીય ચર્ચાને રાજ્યવ્યાપી બનાવી છે.
પ્રફુલ પટેલે આંજણા ચૌધરી - પાટીદાર એકતા પર રાજકીય નિવેદન કેમ કર્યું?
હાલ દીવ-દમણના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલ રાજકીય ક્ષેત્રે દિગ્ગજ આગેવાન છે. તેમના નિવેદનો તોળીને અપાય એ સ્વાભાવિક છે. રાજ્યમાં પાટીદાર સમાજ હાલ રાજકીય રીતે એક ધરી બનાવવાની દિશામાં સક્રિય છે, જેમાં તેઓ સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં કોળી સમાજ સાથે જોડાવવા પ્રયત્નશીલ છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં સામાજિક - રાજકીય રીતે અગ્રણી અને પ્રભાવક સમાજ તરીકે આંજણા ચોધરી સમાજ છે. જે ઉત્તર ગુજરાતની નિર્ણાયક ઓબીસી જ્ઞાતિ છે. રાજ્યમાં આંજણા ચૌધરી સમાજની કુલ વસ્તી અંદાજે વીસેક લાખની આસપાસ મનાય છે. જે રાજ્યની કુલ વસ્તીના બે ટકા વસ્તી છે. રાજ્યમાં આંજણા ચૌધરી સમાજ ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, મહેસાણા, પાટણ, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગર સુધી વિસ્તરેલો છે. આંજણા ચૌધરી સમાજ રાજ્યની કુલ 182 વિધાનસભા બેઠકો પૈકી ઉત્તર ગુજરાતની 53 વિધાનસભા બેઠકો પૈકીની 30 બેઠકો પર પરિણામ પર નિર્ણાયક સાબિત થતો હોય છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં આંજણા ચૌધરી સમાજ જો પાટીદાર સમાજ સાથે રાજકીય એકતા સાધે તો ભાજપને રાજકીય ફાયદો થઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતની મહત્ત્વની વિધાનસભા બેઠકો જેવી કે, વાવ, થરાદ, ધાનેરા, ડીસા, પાલનપુર, ખેરાલુ, વિસનગર, વિજાપુર, માણસા, મોડાસા અને બાયડ પર પાટીદાર-આંજણા ચૌધરી સમાજ એકતાનો ફાયદો ભાજપને થઈ શકે છે. વિધાનસભા બેઠકો સાથે રાજ્યની બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ અને સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠકો પર પણ 2029માં રાજકીય ફાયદો થઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં આદિવાસી, દલિત અને મુસ્લિમ સમાજ કોંગ્રેસ તરફી રહે, તો 2027ની વિધાનસભા અને 2029ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને આંજણા ચૌધરી સમાજ ફાયદો કરાવી શકે છે.
ચૂંટણીલક્ષી રાજકારણમાં રાજ્યની કઈ બેઠકો પર આંજણા ચૌધરી સમાજનો પ્રભાવ છે
ઉત્તર ગુજરાતના છ જિલ્લાની 35 વિધાનસભા બેઠકો પર આંજણા ચૌધરી સમાજનો પ્રભાવ જોવા મળ્યો છે. આ સાથે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા લોકસભા ઉપર પણ આંજણા ચૌધરી મતદારો મહત્વના નિર્ણાયક રહેતા હોય છે. જિલ્લા પ્રમાણે જોઈએ તો એવી વિધાનસભા બેઠકો છે, જ્યાં આંજણા સમાજના મતદારો નિર્ણાયક સાબિત થાય છે.
- બનાસકાંઠા - વાવ, થરાદ, ધાનેરા, ડીસા અને પાલનપુર
- મહેસાણા - ખેરાલુ, વિસનગર અને વિજાપુર
- સાબરકાંઠા - અરવલ્લી - મોડાસા, બાયડ, ધનસુરા, હિંમતનગર અને પ્રાંતિજ
- ગાંધીનગર- પાટણ - માણસા, ગાંધીનગર ઉત્તર, રાધનપુર અને પાટણ
આંજણા ચૌધરી સમાજની વિશેષતા શું છે, કોણ છે સમાજના અગ્રણીઓ
ઉત્તર ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે વસતા આંજણા ચૌધરી સમાજને આંજણા પટેલ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જો કે આંજણા ચૌધરી સમાજની વસ્તી ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ સહિત ઉત્તર ભારતમાં છે. મૂળે ખેતી અને પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો આંજણા ચૌધરી સમાજ હાલ સહકાર ક્ષેત્રે અગ્રણી છે. ગુજરાતમાં આંજણા ચૌધરી સમાજમાં આંજણા પટેલ, આંજણા પાટીદાર અને આંજણા દેસાઈથી પણ ઓળખાય છે. ગુજરાતમાં આંજણા ચૌધરી સમાજ ઓબીસી શ્રેણીમાં આવે છે. રાજ્યમાં વસતા આંજણા ચૌધરી સમાજના કુળદેવી મા અર્બુદા (અધ્ધર દેવી) છે. સમાજના આરાધ્ય ગુરુ સંત શ્રી રાજારામજી મહારાજ છે. આંજણા ચૌધરી સમાજમાં ગોળ અને પરગણા વ્યવસ્થા છે. જેમાં 65 ગોળ અને 54 અને 42 ગોળમાં સમાજ વહેંચાયેલો છે. આંજણા ચૌધરી સમાજ શૈક્ષણિક, સામાજિક, સહકારી અને રાજકીય ક્ષેત્રે સુધારાવાદી સમાજ તરીકે જાણીતો છે. થોડા સમય પહેલા આંજણા ચૌધરી સમાજે સામાજિક એકતા માટે એક નીતિ, એક સમાજનો નારો આપી સમાજનું નવું સુધારાવાદી બંધારણ અમલી કર્યું છે. આંજણા ચૌધરી સમાજ માટે અખિલ આંજણા મહાસભા અને અર્બુદા સેના જેવા સક્રિય સંગઠનો કાર્યરત છે.
વર્ષ - 2022ની ચૂંટણીમાં થરાદથી શંકર ચૌધરી અને મહેસાણાના ખેરાલુથી સરદારભાઈ ચૌધરી વિજેતા થયા હતા. શંકર ચૌધરી હાલ ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ છે, અને એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી બનાસના ચેરમેન તરીકે તેમનો દબદબો રહ્યો છે. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થરાદ બેઠક ઉપરથી પરબત પટેલ ભાજપથી જીત્યા હતા અને ધાનેરા બેઠક પરથી નાથાભાઈ પટેલ કોંગ્રેસ પક્ષથી વિજેતા થયા હતા. સહકાર ક્ષેત્રના દિગ્ગજ આગેવાન મોતીભાઈ ચૌધરી, વિશ્વ આંજણા ધામના પ્રમુખ મણીભાઈ ચૌધરી, અમિતભાઈ ચૌધરી, સમાજ અગ્રણી કેશુભાઈ પટેલ અને થરાદ-વાવ 64 પરગણાના અગ્રણી જેતશીભાઈ પટેલ આંજણા ચૌધરીના મોભી છે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે મહંત શ્રી દયારામજી મહારાજ મહત્ત્વના સ્થાને છે. રાજકીય ક્ષેત્રે શંકર ચૌધરી સાથે વિપુલ ચૌધરી, પરબત પટેલ, હરિભાઈ પટેલ, સરદારભાઈ ચૌધરી, વસંતભાઈ ભટોળ, નાથાભાઈ પટેલ અને દિનેશભાઈ અનવાડિયા મોખરે છે. સાહિત્ય ક્ષેત્રે જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર અને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત રધુવીર ચૌધરી સન્માનિત સ્થાને છે.
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