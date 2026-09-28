સૌર ઊર્જાના વિકાસ પાછળ છુપાયેલા કચરાનો પડકાર, ભારત માટે એક મોટી તક
જેમ જેમ સૌર ઉદ્યોગનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, તેમ તેનાથી ઉત્પન્ન થતા કચરાના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થાઓ વિકસાવવી પણ આવશ્યક છે.
Published : September 28, 2026 at 1:11 PM IST
ભારતમાં સૌર ઊર્જાનો વિસ્તાર, ક્લીન એનર્જી તરફ દેશના બદલાવની એક મુખ્ય ઓળખ બની ગઈ છે. દેશના વિશાળ વિસ્તારોમાં હવે સોલર પાર્ક પથરાયેલા છે. રૂફટોપ સિસ્ટમ્સ સામાન્ય બની રહી છે અને ફોટોવોલ્ટિક મૉડ્યૂલનું ઘરેલુ ઉત્પાદન ઝડપથી વધી રહ્યું છે. આ વધારો ફૉસિલ ફ્યૂલ પર નિર્ભરતા ઓછી કરવા અને ભારતના રિન્યૂએબલ એનર્જી લક્ષ્યોને પુરુ કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. પણ આ સફળતા પાછળ એક એવો પડકાર પણ છે જેના પર ખૂબ ઓછું ધ્યાન આપવામા આવ્યું છે.
જ્યારે લાખો સોલાર પેનલ પોતાની ઉપયોગી ઉંમર પુરી કરી લેશે, તો તેમનું શું થશે? સોલર ફોટોવોલ્ટિક મૉડ્યૂલ સામાન્ય રીતે લગભગ 25 વર્ષ સુધી કામ કરવા માટે ડિઝાઈન કરવામા આવે છે, જો કે કેટલાક મૉડ્યૂલ ખરાબ થવા, તૂટી જવા, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ખરાબી, ખરાબ હવામાન કે નવી ટેક્નોલૉજીથી રિપ્લેસમેન્ટના કારણે સમયથી પહેલા જ હટાવવામા આવી શકે છે. માટે, પાછલા દાયકામાં સોલર ઈન્સ્ટૉલેશનનું ઝડપથી વિસ્તારણ ન ફક્ત ભારતની ક્લિન વીજળી ક્ષમતામાં વધારાને દર્શાવે છે, પણ ભવિષ્યમાં કચરાની એક નવી સમસ્યા પણ પેદા કરે છે. આ મુદ્દો સોલાર પાવરના વિસ્તરણ વિરુદ્ધ કોઈ તર્ક નથી, પણ એ યાદ અપાવે છે કે સોલાર પેનલનું જીવન ચક્ર વીજળી ઉત્પાદન બંધ થવા પર ખતમ નથી થતું.
કાઉન્સિલ ઑન એનર્જી, એનવાર્યમેન્ટ એન્ડ વૉટર (CEEW)ના અનુસાર, નાણાકિય વર્ષ 2023 સુધી ઈન્સ્ટૉલ્ડ ક્ષમતાથી ભારતનો સોલાર કચરો 100 કિલોટન થવાનું અનુમાન હતું. માત્ર આ વર્તમાન ક્ષમતામાંથી ઉત્પન્ન થતો કચરો જ 2030 સુધીમાં અંદાજે 340 કિલોટન સુધી હોઈ શકે છે. ચાલુ દાયકા દરમિયાન જોડવામાં આવેલી સૌર ઊર્જા ક્ષમતાને પણ તેમાં સામેલ કરવામા આવે છે, તો કૂલ કચરો 2030 સુધીમાં લગભગ 600 કિલોટન સુધી પહોંચી શકે છે. રાજસ્થાન, ગુજરાત, કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ અને તમિલનાડુનો તેમાં મોટો ભાગ હોવાની આશા છે, જેમાં ફક્ત રાજસ્થાનનું યોગદાન લગભગ 24 ટકા હોવાનું અનુમાન છે. આ રાજસ્થાન માટે ખાસ રીતે મહત્ત્વનું છે, જે ભારતના સૌથી મોટા સોલાર પાવર સેન્ટરોમાંથી એક છે અને સોલાર કચરા માટે મેનેજમેન્ટનું પણ એક મહત્ત્વનું કેન્દ્ર બની શકે છે.
2030 બાદ તેમાં ખૂબ જ ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. એક અનુમાન છે કે પ્રોજેક્શનમાં ઉપયોગ કરવામા આવેલી માન્યતાઓના આધાર પર, કૂલ સોલાર વેસ્ટ 2040 સુધી લગભગ 4.98 મિલિયન ટન અને 2050 સુધીમાં લગભગ 19 મિલિયન ટન સુધી પહોંચી શકે છે. આ ફક્ત અનુમાન છે, પાક્કી ભવિષ્યવાણીઓ નહીં, કારણ કે અસલ માત્રા ભવિષ્યમાં સોલાર ક્ષમતામાં વધારો, મૉડ્યૂલની ઉંમર, બદલવાનો દર, ટેક્નિકલ ફેરફાર અને બીજીવાર ઉપયોગ પર નિર્ભર કરશે, તો પણ ટ્રેન્ડ સ્પષ્ટ છે.
આજે સોલાર વેસ્ટની જે માત્રા પેદા થઈ રહી છે, તે એક મોટી ઔદ્યોગિક અને પર્યાવરણીય પડકાર બની શકે છે, કારણ કે ભારતના વિસ્તારણના શરૂઆતી વર્ષોમાં લગાવવામા આવેલી મોટી સોલાર સિસ્ટમ હવે જૂની થવા લાગી છે. આ પડકાર સંસાધનોની દૃષ્ટિએ એક મોટી તક પણ છે. સોલાર મૉડ્યૂલમાં સિલિકૉન, કૉપર, સિલ્વર અને બીજા મટીરિયલ સાથે-સાથે મોટી માત્રામાં ગ્લાસ અને એલ્યુમીનિયમ હોય છે. આ સંસાધનોને બીજીવાર મેળવવાથી નવા કાચા માલ પર નિર્ભરતા ઓછી થઈ શકે છે અને ક્લીન એનર્જી ટેક્નોલૉજી માટે ઘરેલૂ સપ્લાય ચેન મજબૂત થઈ શકે છે. તાજેતરના એક અનુમાન પ્રમાણે, ભારત 2047 સુધી લગભગ 11.22 મિલિયન ટન સોલાર મૉડ્યૂલ વેસ્ટ પેદા કરી શકે છે અને તેના માટે લગભગ 299 રીસાયક્લિંગ સુવિધાઓની જરૂર પડી શકે છે, જેમાંથી દરેકની પ્રોસેસિંગ ક્ષમતા વાર્ષિક લગભગ 3600 ટન હશે. એવા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે જરૂરી અનુમાનિત રોકાણ લગભગ ₹4,274 કરોડ છે. તેનાથી ખબર પડે છે કે સોલાર વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ખુદ એક મહત્ત્વનો ઔદ્યોગિક સેક્ટર બની શકે છે.
સર્કુલર ઈકૉનોમી પર નીતિ આયોગનું કામ આ ફેરફાર માટે તૈયારી કરવાની જરૂરિયાતને વધારે મજબૂત બનાવે છે. જરૂરી ખનીજો પર તેના તાજેતરના આંકલનમાં, ઉપયોગ બાદ બેકાર થઈ ચૂકેલા સોલાર ફોટોવોલ્ટિક મૉડ્યૂલને બીજીવાર ઉપયોગ લાયક મટીરિયલ (ખાસ કરીને સિલિકૉન)ના એક ઉભરતા સ્ત્રોત તરીકે ઓળખવામા આવ્યું છે. સાથે જ, તેના માટે ખાસ કલેક્શન ચેનલ, રિવર્સ લૉજિસ્ટિક્સ અને ખાસ પ્રોસેસિંગ સુવિધાઓના મહત્ત્વ પર પણ ભાર આપવામા આવ્યો છે. તેના મૉડલિંગમાં હાલની પૉલિસી અંતર્ગત લગભગ 70 ટકા સોલર પેનલની પ્રોસેસિંગ પર વિચાર કરવામા આવ્યો છે, અને સુધારવાળી પરિસ્થિતિમાં તેને 90 ટકા સુધી વધારવાની શક્યતા છે.
નીતિ આયોગે સોલાર પેનલને સર્કુલર ઈકૉનોમી રણનીતિ માટે એક પ્રાથમિકતાવાળુ ક્ષેત્ર પણ માન્યુ છે, જેના માટે નવી અને નવીનીકરણીય ઊર્જા મંત્રાલય સંબંધિત મંત્રાલય છે. તેનો મુખ્ય સંદેશ એ છે કે, ભવિષ્યમાં નિકળતા સોલાર વેસ્ટને ફક્ત બેકાર મટીરિયલ નહીં, પણ સેકન્ડરી રિસોર્સના સ્ત્રોત તરીકે જોવું જોઈએ.
ભારતે સોલાર ફોટોવોલ્ટિક પેનલ, મૉડ્યૂલ અને સેલને પહેલા જ 'ઈ-વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સ, 2022'ના દાયરામાં સામેલ કરી લીધું છે. જોકે, આનો અસરકારક રીતે અમલ કરવા માટે પાયાના સ્તરે માળખાગત સુવિધાઓની જરૂર પડશે.
સોલાર પ્રોજેક્ટ્સ મોટા ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં ફેલાયેલા હોય છે, જ્યારે ઉપયોગ બાદ બેકાર થયેલા મૉડ્યૂલ ભારે હોય છે અને તેને લાવવા- લઈ જવામા વધારે ખર્ચ આવે છે. માટે, મોટા સોલાર ક્લસ્ટર્સ પાસે કલેક્શન અને એગ્રીગેશન સેન્ટર બનાવવાથી રીસાઈક્લિંગનું કામ આર્થિક રીતે વધારે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. રાજસ્થાન અને ગુજરાત જેવા રાજ્ય, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં સોલાર પ્રોજેક્ટ્સ છે, સોલાર વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ નેટવર્ક બનાવવામા પહેલ કરી શકે છે. એક અન્ય જરૂરી વાત છે 'ટ્રેસિબિલિટી' (એટલે મૉડ્યૂલની સમગ્ર જાણકારી રાખવી).
ભારત એક એવું નેશનલ ડિજિટલ સિસ્ટમ બનાવી શકે છે જેમાં સોલાર મૉડ્યૂલ બનાવનારી કંપની, મૉડ્યૂલની ટેક્નોલૉજી, લગાવવાની તારીખ, જગ્યા, ક્ષમતા અને અંતમાં તેના બેકાર થવાની જાણકારી નોંધાઈ હોય. આવી જાણકારીથી સરકારો અને રીસાઈક્લિંગ કરનારા લોકોને એ અંદાજો લગાવવામા મદદ મળશે કે કચરો ક્યાં અને ક્યારે નિકળશે, અને તે પહેલાથી જ પ્રોસેસિંગ ક્ષમતાની યોજના બનાવી શકશે. તેનાથી પ્રોડ્યૂસરની જવાબદારી પણ વધશે અને કિંમતી મૉડ્યૂલના અનૌપચારિક કચરા ચેનલોમાં જવાની શક્યતા ઓછી હશે. સોલાર મૉડ્યૂલના ડિઝાઈનમાં પણ ધીરે-ધીરે રિસાઈક્લિંગને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.
સરળતાથી અલગ-અલગ ભાગોમાં ખુલતી ડિઝાઈન, યોગ્ય સ્ટાન્ડર્ડાઈજેશન અને ગ્લાસ, એલ્યુમીનિયન, પૉલિમર, સિલિકૉન અને ધાતુઓને સરળતાથી અલગ કરવાની સુવિધાથી રીસાઈક્લિંગનો ખર્ચ ઓછો થઈ શકે છે. મૉડ્યૂલના ઉપયોગ બાદના વ્યવસ્થાપનમાં મેન્યુફેક્ચરર્સ અને પ્રોજેક્ટ ડેવલપર્સની ભૂમિકા સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ, સાથે જ યોગ્ય આર્થિક પ્રોત્સાહન રીસાઈક્લિંગને વ્યાવસાયિક રીતે ફાયદાકારક બનાવવામા મદદ કરી શકે છે.
રીસાઈક્લિંગ હમેશા પહેલો વિકલ્પ ન હોવો જોઈએ. કેટલાક મૉડ્યૂલ જે મોટા યૂટિલિટી-સ્કેલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે હવે યોગ્ય નથી, તે યોગ્ય ટેસ્ટિંગ અને સર્ટિફિકેશન બાદ ઓછી ડિમાન્ડવાળા કામોમાં હજુ પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. બીજીવાર ઉપયોગ અને મરામતથી તેની ઉપયોગી ઉંમર વધારવામા આવી શકે છે, અને જ્યારે મૉડ્યૂલ ટેકનિકલ રીતે ઉપયોગના લાયક ન રહે, તો તેનાથી મટીરિયલ રિકવર કરી શકાય છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવથી ઉપયોગી શીખ મળે છે. યૂરોપીય સંઘે પોતાના વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ફ્રોમવર્કમાં ફોટોવોલ્ટિક પેનલને સામેલ કર્યા છે, જ્યારે ચીન અને અમેરિકા જેવા દેશ પોતાના સોલાર ફ્લીટના વધવાની સાથે-સાથે ખાસ રીસાઈક્લિંગ અને મટીરિયલ રિકવરી સિસ્ટમ વિકસિત કરી રહ્યા છે. તેમના અનુભવથી ખ્યાલ આવે છે કે સફલ રિસાઈક્લિંગ માટે રેગ્યુલેશન, પ્રોડ્યૂસરની જવાબદારી, કલેક્શન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ટેક્નોલૉજી અને રિકવર કરવામા આવેલા મટીરિયલ માટે માર્કેટનો એક સાથે વિકાસ થવો જરૂરી છે.
રાજસ્થાન માટે, આ પડકાર એક આર્થિક અવસર બની શકે છે. રાજ્યમાં પહેલાથી જ મોટાપાયે સોલાર વીજળી ઉત્પાદન, મોટા સોલાર પાર્ક અને એક એવું ઔદ્યોગિક અને ટેકનોલોજી ઈકોસિસ્ટમ છે જે મૉડ્યૂલનું ટેસ્ટિંગ, સમારકામ, કલેક્શન અને રિસાઈક્લિંગમાં મદદ કરી શકે છે. એવી સુવિધાઓ વિકસિત કરવાથી રોજગાર પેદા થઈ શકે છે, કિંમતી મટીરિયલ રિકવર થઈ શકે છે અને ભારે કચરાને લાંબી દૂરી સુધી લઈ જવાની જરૂર ઓછી હોઈ શકે છે.
ભારત પાસે અત્યારે તૈયારી કરવાનો સમય છે. સોલાર કચરાની સૌથી મોટી લહેર ધીરે-ધીરે આવશે, પણ આજે લેવાયેલા નિર્ણયો એ નક્કી કરશે કે દેશ તેને કેટલા સારી રીતે મેનેજ કરે છે. કચરાની માત્રા ખૂબ જ વધારે થઈ ગયા બાદ રીસાઈક્લિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવું મોંઘુ અને ઓછું અસરદાર થશે. કલેક્શન નેટવર્ક, ટ્રેસેબિલિટી સિસ્ટમ, રિસાઈક્લિંગ ટેક્નોલૉજી અને રિકવર કરવામા આવેલા મટીરિયલ માટે માર્કેટનો વિકાસ ત્યારે કરવા જોઈએ જ્યારે સોલાર ઈન્ડસ્ટ્રી હજુ પણ વધી રહી હોય.
ભારતમાં સોલાર ક્રાંતિએ એક ક્લિન એનર્જી સિસ્ટમ બનાવવાની તક આપી છે. આગામી પગલું એ પાક્કુ કરવાનું છે કે આ ફેરફાર ટેક્નોલૉજીની આખી લાઈફ-સાઈકલ દરમિયાન ટકાઉ બની રહે. આજે લગાવવામા આવેલી સોલાર પેનલને ફક્ત ભવિષ્યના કચરા તરીકે ન જોવું જોઈએ, પણ તેને ભવિષ્યમાં ગ્લાસ, એલ્યૂમિનિયમ, સિલિકૉન, કૉપર સિલ્વર અને બીજા કિંમતી સંસાધનોના સ્ત્રોત તરીકે જોવું જોઈએ. જો ભારત કચરાની માત્રા ઝડપથી વધતા પહેલા જ તૈયારી કરી લે, તો પર્યાવરણ પર પડતા સંભવિત બોજને એક નવા સર્કુલર ઈકોનૉમી ઉદ્યોગમાં બદલી શકાય છે.
(ખુશ્બુ શાહ અને લલિત જ્યાણીએ પણ આ લેખમાં સહયોગ આપ્યો છે.)
(અસ્વીકરણ: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા મંતવ્યો લેખકોના છે. અહીં રજૂ કરાયેલા તથ્યો અને મંતવ્યો ETV ભારતના મંતવ્યો પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.)
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