ચૂંટણી પંચની સૌથી મોટી મૂડી જનાતાનો ભરોસો છે, તેને ઓછો થવા ન દેવાય
SIRની પ્રક્રિયામાં આટલી ઉતાવળ કેમ, એ સમજી શકાતું નથી. વાંચો પૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર એસવાય કુરેશની વિચાર
Published : October 12, 2026 at 5:04 PM IST
એક સ્વસ્છ મતદાતા યાદી લોકશાહીના પાલન વિના તૈયાર ન થઇ શકે. મૃતક મતદાતાઓના નામ નિયમિત રીતે યાદીમાંથી દૂર કરવા જોઇએ, એક જ વ્યક્તિના અનેક વખત દાખલ કરાયેલા નામ પણ હટાવવા જોઇએ. બીજા રાજ્યમાંથી આવેલા લોકોની માહિતી અપડેટ થવી જોઇએ અને જે લોકો વોટ આપવાના હકદાર નથી તેમને યાદીમાંથી બહાર કરવા જોઇએ આ વાત પર કોઇ મતભેદ ન હોઇ શકે. પરંતુ ચૂંટણી ઇમાનદારીથી થવી જોઇએ અને દરેક યોગ્ય નાગરિકનું નામ મતદાર યાદીમાં હોવું જોઇએ. કોઇનું નામ ખોટી રીતે સામેલ કરવા કે હટાવવાથી યાદીની શુદ્ઘતા પર અસર પડે છે.
લગભગ 75 વર્ષથી સમયાંતરે ચૂંટણી પંચે આ જવાબદારીને સમજી છે. મતદાર યાદીની શુદ્ઘતા જાળવી રાખવી કોઇ નવી વાત નથી. આ એક પાયાનું બંધારણીય અને કાયદાની જવાબદારી છે. દેશનું ગણતંત્ર બન્યા બાદ દરેક મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર અને ચૂંટણી કમિશ્નરે આ જવાબદારી હેઠળ કામ કર્યું છે. આ સતત ચાલતી પ્રક્રિયાએ ભારતના બધા નાગરિકોના મતદાન રજીસ્ટ્રેશનના લક્ષ્યને ખૂબ જ નજીક પહોંચાડી દીધું છે. જે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા માપદંડો અનુસાર લગભગ 99 ટકા છે.
મતદાર યાદી ક્યારેય પણ સંપૂર્ણ રીતે સચોટ નથી રહી. તેનું કારણ એ છે કે લગભગ એક અબજ લોકોનો કોઇપણ ડેટાબેઝ સંપૂર્ણ સોચોટ રાખવો મુશ્કેલ છે. પરંતુ તેમાં સતત સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. એટલા માટે હું આ સમગ્ર પ્રક્રિયા સામે પહેલેથી જ સવાલ ઉઠાવી રહ્યો છું. દાયકાઓથી કામ કરી રહેલી સિસ્ટમને અચાનક કેમ છોડવામાં આવી રહી છે? સામાન્ય રીત છે 'સમરી રિવિઝન' (સંક્ષિપ્ત સમીક્ષા) અને સાથે જ સતત અપડેટ કરવું. મતદાન યાદી કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ થયા બાદ સામાન્ય રીતે આ જ રીતનું પાલન કરવામાં આવે છે. હાલની યાદી જ આધાર બની રહે છે. નવા મતદાર ઉમેરવામાં આવે છે. મૃતકો અને એક જ નામની બે એન્ટ્રીને હટાવવામાં આવે છે. ઘર બદલવાની માહિતી નોંધવામાં આવે છે. દાવા અને વાંધાઓ મંગાવવામાં આવે છે.
બૂથ લેવલના અધિકારી (BLO) જમીન સ્તર પર જાણકારીની સત્યતા તપાસે છે. ઇલેક્ટોરલ રજીસ્ટ્રેશન ઓફિસર (ERO) કાયદાકીય રીતે નિર્ણય લે છે. રાજકીય પક્ષોને મતદાર યાદી મળે છે અને તેઓ પોતાના બૂથ લેવલના એજન્ટો દ્વારા તેમાં ભાગ લે છે. આ કોઇ સામાન્ય પ્રક્રિયા નથી. આ એક સિસ્ટમ છે જેના દ્વારા પેઢીઓથી મતદાર યાદીને જાળવી રાખવામાં આવે છે. કાયદો સમીક્ષાની વિવિધ પદ્ધતિઓને માન્યતા આપે છે, અને ચોક્કસપણે એવી પરિસ્થિતિઓ હોઈ શકે છે જેમાં ઊંડાણપૂર્વકની અથવા વિશિષ્ટ પ્રક્રિયાની આવશ્યકતા હોય.
સુપ્રીમ કોર્ટે પણ એવી પ્રક્રિયા કરવાની કમીશનની શક્તિને યોગ્ય ગણાવી છે. પરંતુ શક્તિનું કાયદાકીય હોવું ચર્ચાની માત્ર શરુઆત છે, તેનો અંત નથી. મોટો પ્રશ્ન જરુરિયાત, માપદંડ અને પ્રકાર છે. તે મતદાર યાદીનું શું જે કેટલાક મહિના પહેલા જ અપડેટ થઇ હતી અને તેના આધારે ચૂંટણી થઇ હતી? જો તે યાદી સરકાર ચૂંટવા વિશ્વાસપાત્ર હતી તો તે અચાનક બિનજરુરી કેવી રીતે બની ગઇ કે લાખો મતદારોને પોતાને ફરીવાર સાબિત કરવા પડ્યા?
ચૂંટણી પંચે જે કારણ જણાવ્યા છે તેમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માઇગ્રેશન, શહેરીકરણ, ડુપ્લીકેટ એનરોલમેન્ટ (એક જ વ્યક્તિનું અનેકવાર નામ યાદીમાં હોવું) અને એ સુનિશ્ચિત કરવું કે માત્ર નાગિરક જ રજીસ્ટર હોય એ બાબતો સામેલ છે. આ બધી યોગ્ય ચિંતાઓ છે પરંતુ તેમાં કોઇપણ નવી વાત નથી. આઝાદી બાદથી લોકો માઇગ્રેટ થઇ રહ્યા છે. નાગરિકોના મૃત્યુ થાય છે, ઘર બદલે છે અને દર વર્ષે 18 વર્ષની ઉપરના થાય છે. ડુપ્લીકેટ નામ પણ સામે આવે છે. ચૂંટણી મશીનરીને આ સમસ્યાઓના સામાધાન માટે બનાવવામાં આવી છે.
ચૂંટણી અધિકારીઓની ઘણી પેઢીઓએ 30, 40 કે 70 વર્ષમાં જે કામ ધૈર્યપૂર્વક કર્યો છે, તેને અચાનક ત્રણ મહિનામાં ફરીથી ન કરી શકાય. આ કામ કોઇ જાદુની લાકડી નથી કે ફેરવી અને થઇ ગયું. પબ્લીક એડમિનિસ્ટ્રેશમાં કોઇ જાદુની લાકડી નથી હોતી. જો કોઇ વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ એનરોલમેન્ટ જોવા મળે તો તેની સઘનતાથી તપાસ કરવી પડે. જો ટેકોનોલોજી સંભવિત ડુપ્લીકેટ નામોની ઓળખ કરે તો તેની સત્યતા પણ તપાસે. જો કોઇ પેજ પર સેંકડો મતદાતા દેખાય તો તેની તપાસ કરવામાં આવે. પરંતુ મતદાર યાદીમાં વિદેશી નાગરીકોના નામ સામેલ હોવાનો આક્ષેપ હોય તો તેની તપાસ કરે. આવી માહિતી માટે પુરાવા મળી શકે છે. પરંતુ EROએ તથ્યોને સાબિત કરવા પડે, નોટિસ આપી જોઇએ અને નક્કી પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જોઇએ. શંકાને અંતિમ નિર્ણય ન માની શકાય.
તેંલગણાનો મામલો હવે એક ચેતવણી છે કે શું ખોટું થઇ શકે છે. સાચા મતદારોના નામ હટાવવા માટે પહેલેથી ભરેલા ફોર્મ 7 આવેદનોના રિપોર્ટ બાદ મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ સમગ્ર રાજ્યમાં તપાસના આદેશ આપ્યા છે. હૈદરાબાદમાં એક EROની ફરિયાદ પર FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, કારણ કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે એક મામલામાં જે 30 મતદારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા તે બધા અસલી રહેવસીઓ હતા.
ફોર્મ 7નો હેતુ કોઇ નાગરિકો દ્વારા સહી કરવામાં આવેલા ડિક્લેરેશનના આધારે કોઇ ખોટી એન્ટ્રી પર વાંધો વ્યક્ત કરવાનો છે. તેનો હેતું ક્યારેય પણ મોટા પ્રમાણમાં લોકોને વોટિંગ કરવાના અધિકારથી વંચિત રાખવાનો ન હતો. જો સિસ્ટમ અયોગ્ય લોકોના નામ હટાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે તેમાં યોગ્ય લોકોના નામ હટાવવાની સંગઠિત કોશિશોને રોકવા માટે પણ તેટલા જ મજબૂત ઉપાય થવા જોઇએ. દરેક વાંધાની અલગ-અલગ તપાસ થવી જોઇએ. મતદાતાને નોટિસ મળવી જોઇએ અને સુનાવણીનો મોકો પણ મળવો જોઇએ. મતદાતા યાદી સાથે જોડાયેલી ખોટી માહિતી આપવી રિપ્રેજેન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ 1950ની કલમ 31 હેઠળ ગુનો છે. નહીં તો લિસ્ટને યોગ્ય કરનારી સિસ્ટમ જ તેને સમાપ્ત કરવાનો રસ્તો બની જાય છે.
ખાસ કરીને તપાસ કરવી અને સમગ્ર વોટર બેઝને શંકાના ઘેરામાં લાવવું બંનેમાં મોટો ફેર છે. સ્પેશ્યલ ઇન્ટેંસિવ રિવિઝન વિશે મને આ વાત જ સૌથી પરેશાન કરે છે. નાગરિક અને ચૂંટણી અધિકારીઓ વચ્ચે એક સામાન્ય સંબંધ જ ઊંધો બનીતો નજર આવી રહ્યો છે. બની શકે કે કોઇ વ્યક્તિ 10 કે 20 વર્ષથી રજીસ્ટર્ડ હોય, તેણે ઘણીવાર મત આપ્યો હોય અને તેની પાસે ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું ઇલેક્શન ફોટો આઇડેન્ટિટી કાર્ડ હોય. અચાનક તેને કહવામાં આવે કે તે પોતાને જૂના મતદાતા લિસ્ટ સાથે જોડે અથવા પોતાની પાત્રતા સાબિત કરે, જેને ચૂંટણી પંચની યાદીએ જ દરેક ચૂંટણીમાં માન્યતા આપી હતી.
ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ વર્ષ 2008માં 18 વર્ષની થઈ. 2009થી યોજાયેલી દરેક સામાન્ય ચૂંટણીમાં તેમણે મતદાન કર્યું છે. વર્ષ 2003ની મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ ક્યારેય નહોતું—અને તે હોઈ પણ ન શકે. તેમ છતાં, હવે તેમણે તે યાદીમાં રહેલી તેમના માતા-પિતાની વિગતોના આધારે પોતાની ઓળખ સાબિત કરવી પડે છે. જો તેમના માતા-પિતાનું અવસાન થયું હોય, તેમના નામના જોડણીમાં ભૂલો હોય, અથવા ગામની જૂની યાદી મળી ન શકે, તો તેની જવાબદારી તે વ્યક્તિ પર આવે છે, ન કે તે તંત્ર પર જેમણે મૂળભૂત રીતે તેમની નોંધણી કરી હતી. જૂની મતદાર યાદીનો કોઇ તો મતલબ હોવો જોઇએ. મોટા પ્રમાણમાં નામ હટાવવાની કામગીરી ચિંતા અને ગંભીર બાબત બની ગયો છે. SIR (મતદાર યાદીના સુધારણા અને પુનરાવર્તનની પ્રક્રિયા) ના વિવિધ તબક્કાઓ દરમિયાન, મતદારોની મુસદ્દા યાદીમાંથી 13 કરોડથી વધુ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. મુસદ્દા યાદીમાંથી દૂર કરાયેલું દરેક નામ અંતિમ યાદીમાંથી પણ બાકાત જ રહેશે તેવું નથી; દાવા અને અપીલની જટિલ પ્રક્રિયા દ્વારા ઘણા સાચા મતદારોના નામો ફરીથી યાદીમાં સામેલ કરી શકાય છે. તેમ છતાં, આટલા મોટા પાયે નામો દૂર કરવાની બાબતને માત્ર નાની-મોટી ક્લેરિકલ ભૂલોના સુધારા તરીકે ગણાવીને નજરઅંદાજ કરી શકાય નહીં.
આયોગે હવે તેની સિસ્ટમ્સને SIR (સંક્ષિપ્ત સુધારણા પ્રક્રિયા) પહેલાંની અને પછીની મતદાર યાદીઓની તુલના કરવાનો અને યાદીમાંથી ગાયબ થઈ ગયેલા પાત્ર મતદારોને ઓળખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેથી તેમને ફરીથી સામેલ કરી શકાય. આ એક સકારાત્મક પગલું છે. જોકે, તેનાથી એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે: જો સાચા મતદારોને પાછા લાવવા માટે અગાઉની મતદાર યાદીની તુલના કરવી આવશ્યક હતી, તો તે યાદીને શરૂઆતથી જ 'બેઝલાઇન ડેટા' (આધારભૂત માહિતી) તરીકે કેમ ન ગણવામાં આવી અને તેને કેમ પડતી મૂકવામાં આવી? આટલા મોટા પાયે આ કાર્ય હાથ ધરવા પાછળની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા પણ તેના અમલીકરણ જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. કરોડો મતદારોને અસર કરતી આ પ્રક્રિયા એક બીજો પ્રશ્ન પણ ઊભો કરે છે: ચૂંટણી પંચમાં આ નિર્ણયો કેવી રીતે લેવામાં આવ્યા? બંધારણે ચૂંટણી પંચની સ્થાપના કરી છે, કોઈ એક વ્યક્તિની કચેરીની નહીં. બહુ-સભ્ય સંસ્થા હોવાથી, તેના નિર્ણયો સામૂહિક હોવા જોઈતા હતા. કાયદો પણ એવું નિર્ધારિત કરે છે કે પંચે સર્વસંમતિથી કામ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને જ્યાં સર્વસંમતિ ન થઈ શકે ત્યાં બહુમતીના અભિપ્રાયના આધારે નિર્ણયો લેવા જોઈએ.
જો ચૂંટણી કમિશનરોએ મહત્વપૂર્ણ બાબતો અંગે વાંધા ઉઠાવ્યા હોવાના અહેવાલો સાચા હોય, તો તેને માત્ર કચેરીના આંતરિક મતભેદો ગણીને નકારી શકાય નહીં. જ્યારે ચૂંટણી પંચના નામે કોઈ પગલું લેવામાં આવે છે, ત્યારે નાગરિકોને એ જાણવાનો અધિકાર છે કે પંચે ખરેખર તેને મંજૂરી આપી હતી કે કેમ. જ્યારે નિર્ણયો લાખો મતદારોને અસર કરતા હોય ત્યારે આ સિદ્ધાંત વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. તેથી, પારદર્શિતા એ માત્ર વૈકલ્પિક સૌજન્યની બાબત નથી; કાર્યસૂચિ, બેઠકની વિગતો, નોંધાયેલા અસંમતિના મુદ્દાઓ, નિર્દેશો અને મુખ્ય નિર્ણયો માટેની જવાબદારી અંગે સ્પષ્ટતા હોવી આવશ્યક છે. મતદારની ઓળખ, અરજીઓની પ્રક્રિયા કે અનિયમિતતાઓ શોધવા માટે ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે પણ, અંતિમ નિર્ણય માટે જવાબદાર માનવ કાયદાકીય અધિકારીની ભૂમિકા સ્પષ્ટપણે દેખાવી જોઈએ.
ટોકનોલોજી લોકશાહીમાં મદદ કરી શકે છે. પણ તે જવાબદારીનું સ્થાન ન લઇ શકે. ચૂંટણી પંચની હાલની જાહેરાતોનું સ્વાગત યોગ્ય છે, જેમાં આઇટી સિસ્ટમની વધુ સંસ્થાગત તપાસ, મજૂબત આંતરિક પ્રક્રિયા અને મતદાર યાદીમાં સામેલ ન હોય તેવા મતદારો પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરુરને માનવામાં આવી છે. સુધારાત્મક કાર્યવાહીને માત્ર એટલા માટે ફગાવી ન શકાય કે તે મોડેથી કરવામાં આવી. પરંતુ આ ઘટનાક્રમ એમ પણ જણાવે છે કે સુરક્ષા ઉપાય નાગરિકોએ પરિણામ ભોગવ્યા પહેલા અમલી થવા જોઇએ. અહીં એક બીજો બોધપાઠ પણ છે. ચૂંટણીની વિશ્વસનીયતાને યાદીમાંથી દૂર કરાયેલા નામોની સંખ્યા દ્વારા માપી શકાતી નથી. મતદાર યાદીની ચોકસાઈનો અર્થ શક્ય તેટલા વધુ લોકોને યાદીમાંથી દૂર કરવાનો નથી; તેનો અર્થ શક્ય તેટલી ઉચ્ચતમ સ્તરની ચોકસાઈ હાંસલ કરવાનો છે.
અયોગ્ય લોકોને બહાર રાખવા અને દરેક અસલી મતદાતાને સુરક્ષિત કરવા, આ બંને અલગ-અલગ કે વિરોધી લક્ષ્ય નથી. આ સમતોલને ભારત માટે સારુ કામ કર્યું છે. ચૂંટણી પંચ એ કોઈ સરકારી વિભાગ નથી; તે એક સ્વતંત્ર બંધારણીય સંસ્થા છે. તેની તાકાત માત્ર અનુચ્છેદ ૩૨૪, તેના વિશાળ તંત્ર કે નિર્દેશો જારી કરવાની તેની સત્તામાંથી નથી આવતી. તેને તેની તાકાત એક એવી બાબતમાંથી મળે છે જે ભલે અસ્પૃશ્ય હોય પણ અમૂલ્ય છે: લોકોનો વિશ્વાસ. પંચમાં મારા કાર્યકાળ દરમિયાન, મને વારંવાર એવું લાગ્યું કે તેની સૌથી મોટી સિદ્ધિ ન તો ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM) હતી, ન તો પહાડો, રણ, જંગલો અને ટાપુઓ પર ચૂંટણી યોજવાનું અદભૂત વ્યવસ્થાપન, કે ન તો વિશ્વના સૌથી મોટા મતદાર સમુદાયનું સંચાલન કરવાની ક્ષમતા. તેની સૌથી મોટી સિદ્ધિ એ વિશ્વાસ હતો જે રાજકીય પક્ષો અને સામાન્ય નાગરિકોએ તેના પર મૂક્યો હતો. વિશ્વાસ કેળવવામાં વર્ષો લાગે છે, છતાં તે ખૂબ જ ઝડપથી ગુમાવી શકાય છે.
આગળનો એક રસ્તો મુશ્કેલ નથી. સમરી રિવિઝન (સંક્ષિપ્ત સમીક્ષા) અને સતત અપડેટ કરવાની પ્રક્રિયાને મજબૂત કરે. 18 વર્ષના યુવાનોને નિયમિત રીતે રજીસ્ટર કરો. ઘર ઘર જઇને વેરિફિકેશન કરવામાં આવે. ડુપ્લીકેટ અને ગડબડની ઓળખ કરવા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે. અયોગ્ય એન્ટ્રી વિશેની ફરિયાદોની તપાસ કરવામાં આવે. નામ હટાવ્યા પહેલા નોટિસ આપવામાં આવે. ઇઆરઓને પોતાની કાયદાકીય ભૂમિકા ભજવવા દે. આયોગના નિર્ણયોને ખરેખર સામૂહિક બનાવો અને સ્થાપિત પ્રક્રિયાઓમાં થતા મોટા ફેરફારો અંગે ખુલીને વાતચીત કરો. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, દરેક મતદારને શંકાની નજરે ન જુઓ. આનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ અને યોગ્ય છે: દરેક પાત્ર ભારતીયનું નામ મતદાર યાદીમાં હોવું જોઈએ અને કોઈ પણ અપાત્ર વ્યક્તિનું નામ તેમાં સામેલ ન હોવું જોઈએ. ચૂંટણી પંચ છેલ્લા ૭૫ વર્ષથી બરાબર આ જ કામ કરી રહ્યું છે. આમાં કોઈ જાદુઈ લાકડી કામ નથી કરતી—માત્ર જનતાનો વિશ્વાસ જ મહત્વનો છે, અને તે વિશ્વાસ ડગમગવા ન દેવો જોઈએ.
(લેખક એસ.વાઇ.કરેશી ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી અને 'અનડોક્યુમેન્ટેડ વંડર: ધ મેકિંગ ઓફ ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન ઇલેક્શન' પુસ્તકના લેખક છે.
(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા વિચાર લેખકના પોતાના છે. અહીંયા વ્યક્ત તથ્ય અને વિચાર ઇટીવી ભારતના વિચારોને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.)