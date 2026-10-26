ભારતનું નોકરીઓનું સંકટ: આર્થિક વૃદ્ધિ, શિક્ષણ અને રોજગારી વચ્ચેનો તાલમેલનો અભાવ
ભારત એક એવી અનોખી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે જેમાં મજબૂત આર્થિક વૃદ્ધિ મેળવવા છતાં આપોઆપ નોકરીની તકોમાં વધારો થતો નથી, એમ. વેંકટેશ્વરલુ લખે છે.
Published : October 26, 2026 at 9:24 PM IST
રાજકીય સ્થિરતા અને સતત મૂડી રોકાણના ટેકાથી ભારતનો જીડીપી (GDP) વૃદ્ધિ દર મજબૂત રહ્યો છે. પરંતુ આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન, સમાન રોજગાર સર્જનમાં પરિણમ્યું નથી, કારણ કે બેરોજગારીનો દર વધી રહ્યો છે. મજબૂત જીડીપી વૃદ્ધિ, વધતું રોકાણ અને વધતી જતી બેરોજગારી વચ્ચેના આ તાલમેલના અભાવને વધુ ઝીણવટપૂર્વક તપાસવાની જરૂર છે.
ઐતિહાસિક આંકડા દર્શાવે છે કે બેરોજગારી મુખ્યત્વે ગ્રામીણ અને મોસમી (સીઝનલ) સ્થિતિમાંથી બદલાઈને વધુ જટિલ સ્વરૂપોમાં વિકસી છે, જે ભારતીય અર્થતંત્રના માળખા, રોજગારની પદ્ધતિઓ, ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને કૌશલ્યની જરૂરિયાતોમાં થયેલા ફેરફારોને દર્શાવે છે. આમ, બેરોજગારીની સમસ્યા આંકડાઓ જે સૂચવે છે તેના કરતાં ઘણી વધુ જટિલ છે.
નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓફિસ (NSSO)ના સર્વેક્ષણો દર્શાવે છે કે 1990 અને 2000ના દાયકા દરમિયાન ભારતનો બેરોજગારીનો દર આશરે 2-3% જેટલો મધ્યમ હતો. નવા પિરિયોડિક લેબર ફોર્સ સર્વે (PLFS) ફ્રેમવર્ક અનુસાર, 2011-2012માં બેરોજગારીનો દર વધીને 2.3% થયો અને 2017-18માં તીવ્રતાથી વધીને 6% થયો. ત્યારપછીના વર્ષોમાં, બેરોજગારી ઘટીને 2018-19માં 5.8% થઈ અને સતત ઘટતી રહીને 2025માં 3.1% સુધી પહોંચી ગઈ.
બીજી તરફ, 15 થી 29 વર્ષની વયના લાયકાત ધરાવતા યુવાનોમાં સરેરાશ બેરોજગારીનો દર 2025માં 9.9% હતો, જે 2024ના 10.3%થી 0.4 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. એ જ સમયગાળા માટે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 8.3%ની સરખામણીએ શહેરી વિસ્તારોમાં બેરોજગારીનો દર 13.6% હતો.
જોકે, સૌથી ગંભીર મુદ્દો એ છે કે સ્નાતકો (ગ્રેજ્યુએટ્સ)માં બેરોજગારીનો દર સતત ઊંચો છે, જે ચિંતાજનક છે. સત્તાવાર PLFS આંકડા દર્શાવે છે કે 15 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના સ્નાતકોમાં બેરોજગારી 2019-20માં 17.2% હતી અને 2023-24માં ઘટીને આશરે 13% થઈ હતી. તેથી, બેરોજગારીની સમસ્યા લાયકાત ધરાવતા યુવાનોમાં વધુ સ્પષ્ટ દેખાય છે, જેનો દર એકંદર સરેરાશ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઊંચો છે.
ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન (ILO) એ અંદાજ લગાવ્યો હતો કે 2022માં આશરે 29.1% યુવાન સ્નાતકો બેરોજગાર હતા. યુવાન પુરુષોમાં 26.4%ની સરખામણીએ મહિલા સ્નાતકોમાં બેરોજગારીનો દર 34.5% હતો.
ઉપર જણાવેલા બેરોજગારીના આંકડાઓનું અર્થઘટન કરવું મુશ્કેલ છે અને તે સંપૂર્ણ સચોટ ન પણ હોય! સાચા અર્થમાં, નોંધાયેલા બેરોજગારીના આંકડા અલ્પ-રોજગાર (અંડરએમ્પ્લોયમેન્ટ) અથવા પોતાના કૌશલ્ય અને લાયકાતને અનુરૂપ ન હોય તેવી ઓછો પગાર આપતી નોકરીઓમાં કામ કરતા ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિઓની અસલી સમસ્યાને દર્શાવતા નથી. ILO-IHD ઇન્ડિયા એમ્પ્લોયમેન્ટ રિપોર્ટ 2024માં જણાવ્યા મુજબ, 2022માં બેરોજગાર બિન-વિદ્યાર્થી યુવાનોમાં અડધાથી વધુ હિસ્સો ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલા યુવાનોનો હતો.
વિશાળ યુવા વસ્તી એક મૂલ્યવાન જનસંખ્યા વિષયક લાભ (ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ)નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, કારણ કે તેને સંભવિત ઉત્પાદક કાર્યબળ તરીકે જોવામાં આવે છે. જોકે, તેના લાભો મેળવવા માટે, યુવાનો પાસે ગુણવત્તાયુક્ત, કૌશલ્ય- આધારિત શિક્ષણ અને વ્યાવસાયિક તાલીમ મેળવવાની તક હોવી જોઈએ જે શ્રમ બજારની બદલાતી જરૂરિયાતો સાથે સુસંગત હોય. તેથી, ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડને સતત આર્થિક વૃદ્ધિમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે માનવ સંસાધન વિકાસ, ઉદ્યોગ-સંબંધિત કૌશલ્યો અને ઉત્પાદક તથા યોગ્ય રોજગારની તકોના સર્જનના સમન્વયની જરૂર છે.
વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે, ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીનો નોંધપાત્ર વિસ્તાર થયો છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓની નોંધણી 2014-15માં 3.42 કરોડથી વધીને 2023-24માં 4.5 કરોડની સર્વોચ્ચ સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે. 18 થી 23 વર્ષની વયજૂથ માટે ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો પણ પ્રથમ વખત વધીને 30% થયો છે, જે ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીની સુધારેલી પહોંચ દર્શાવે છે. પરિણામે, એક નવી પડકારજનક સ્થિતિ એ ઊભી થઈ છે કે શિક્ષણ અને કૌશલ્યોને શ્રમ બજારની જરૂરિયાતો સાથે સાંકળીને આ જથ્થાત્મક વિસ્તરણને ગુણવત્તા, રોજગાર-ક્ષમતા અને સમાન તકોમાં કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું.
આમ, હાલના સમયમાં ભારતનો બેરોજગારીનો પડકાર વધુને વધુ જટિલ બન્યો છે. શ્રમ બજારમાં પ્રવેશતા શિક્ષિત યુવાનોની સંખ્યા વર્ષોથી વધી રહી છે. ઝડપથી બદલાઈ રહેલા શ્રમ બજારના દ્રશ્ય, ખાસ કરીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ના આગમન પછી, સ્નાતકો પાસે રહેલા કૌશલ્યો અને નોકરીદાતાઓ દ્વારા માંગવામાં આવતા કૌશલ્યો વચ્ચેનું અંતર વધુ વધ્યું છે.
ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) ક્ષેત્ર યુવાન સ્નાતકો માટે રોજગારીનો એક મુખ્ય સ્ત્રોત રહ્યું છે. પરંતુ તાજેતરના સમયમાં, IT ક્ષેત્ર પોતે જ ભારે દબાણ હેઠળ છે. તે નોંધપાત્ર પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, જેમાં ઓટોમેશન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને સતત બદલાતી ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને કારણે પરંપરાગત એન્ટ્રી-લેવલની ભૂમિકાઓ વધુને વધુ મર્યાદિત બની રહી છે. આમ, ભરતીની પદ્ધતિઓમાં એક મૂળભૂત ફેરફાર થયો છે, જે પરંપરાગત સમૂહ ભરતી (માસ રિક્રૂટમેન્ટ)થી દૂર જઈને અત્યંત વિશિષ્ટ, ક્ષમતા-આધારિત ભરતી તરફ વધી રહ્યો છે. આ મુખ્યત્વે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને ઝડપથી અપનાવવા, ક્લાઉડ મોડર્નાઇઝેશન અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વૃદ્ધિ દ્વારા સંચાલિત છે.
જોકે, IT ક્ષેત્રમાં આશરે ૬૦ લાખ ટેક પ્રોફેશનલ્સ રોજગારી મેળવી રહ્યા છે. ઓટોમેશનના વધતા ડર અને વૈશ્વિક પ્રતિકૂળતાઓ છતાં, IT ઉદ્યોગ ચોખ્ખી નોકરીઓ સર્જવાનું ચાલુ રાખે છે, જેણે છેલ્લા એક વર્ષમાં ૧,૩૫,૦૦૦ નવી નોકરીઓ ઉમેરી છે. બીજી તરફ, ભારતમાં ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ (GCCs) ૧૯ લાખથી વધુ પ્રોફેશનલ્સને રોજગારી આપે છે અને આ સંખ્યા આગામી વર્ષોમાં વધવાની ધારણા છે. આ સાથે જ, ગ્રાહકોને AI-સંચાલિત ઉત્પાદકતાના લાભો પહોંચાડવા માટે ભરતીનો ઝુકાવ માત્ર સંખ્યા (વોલ્યુમ) પરથી ખસીને કૌશલ્યના મિશ્રણ (સ્કિલ મિક્સ) તરફ જવાની અપેક્ષા છે.
ઉપર જણાવેલા કારણો શ્રમ બજારની ગતિશીલતાને દર્શાવે છે, ત્યારે બેરોજગારી અને અલ્પ-રોજગાર એ લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માળખાકીય સમસ્યાઓમાં ઊંડે સુધી ખૂપેલા છે અને તે નવી બાબત નથી. મુખ્યત્વે, ઘરગથ્થુઓની ઓછી આવક, અલ્પ-રોજગાર, સ્પષ્ટ દેખાતી કૌશલ્યની ખામીઓ અને વ્યાપક અસ્થાયી (કેઝ્યુઅલ) કાર્યબળ અર્થતંત્રના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઓછી ઉત્પાદકતા તરફ દોરી જાય છે. તેથી, માપવામાં આવેલા બેરોજગારીના દરનો દર એવો અર્થ નથી કે મૂળભૂત રોજગારની સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી ગયો છે. વાસ્તવિક પડકાર એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ભારતનું વધતું જતું કાર્યબળ બેરોજગારી અથવા ઓછી ઉત્પાદકતાવાળી નોકરીઓમાંથી બહાર નીકળીને સ્થિર, ઉત્પાદક અને પૂરતું વળતર આપતી રોજગારી તરફ આગળ વધે.
આમ, ભારતમાં લોકો પાસે નોકરી ન હોવી એ જ માત્ર એકમાત્ર સમસ્યા નથી; તે જેટલી દેખાય છે તેના કરતાં વધુ ઊંડી છે, જે રોજગારના આંકડાઓમાં છુપાયેલી છે. મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે ભારત તેના વિશાળ અને વધુને વધુ શિક્ષિત થતા કાર્યબળ માટે પૂરતી ઉત્પાદક, યોગ્ય વેતન આપતી અને અનુકૂળ નોકરીઓનું સર્જન કરવામાં પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તેમ, જરૂરિયાતમંદ લોકો સામાન્ય રીતે પોતાના આર્થિક કલ્યાણમાં પ્રમાણસર સુધારો અનુભવ્યા વિના સ્વેચ્છાએ બેરોજગાર રહેવાને બદલે ઓછો પગાર ધરાવતા, અનૌપચારિક, સ્વ-રોજગાર અથવા અલ્પ-રોજગારીવાળા કામ તરફ વળે છે.
લાયકાત ધરાવતા યુવાનો માટે રોજગારની તકો સુધારવા માટે માત્ર કૌશલ્ય વધારવાની જ નહીં, પરંતુ ઉદ્યોગની બદલાતી જરૂરિયાતો સાથે મજબૂત સુસંગતતાની પણ જરૂર છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ વ્યાવહારિક, નોકરી માટે ઉપયોગી કૌશલ્યો આપવા અને ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોજેક્ટ્સ અને ઇન્ટર્નશિપ દ્વારા કાર્ય-આધારિત શિક્ષણની તકો વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. આમ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ ઉદ્યોગ સાથે વધુ ગાઢ સહયોગ સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે, અને ઉદ્યોગોએ યુવાન સ્નાતકોને પૂરતી તકો પૂરી પાડવામાં વધુ સક્રિય થવાની જરૂર છે.
તેની સાથે જ, વધુ ગુણવત્તાયુક્ત નોકરીઓનું સર્જન કરવું જે અર્થપૂર્ણ કારકિર્દી પ્રગતિ, સ્પર્ધાત્મક વેતન અને સતત શીખવાની તકો આપે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આવશ્યક છે કે રોજગારની તકો વધતા જતા શિક્ષિત કાર્યબળના કૌશલ્યો અને આકાંક્ષાઓ સાથે મેળ ખાતી હોય.
યુવાન સ્નાતકોમાં અલ્પ-રોજગાર અને વધતી બેરોજગારીનું મૂળભૂત કારણ એ છે કે શ્રમ બજારે કૃષિ ક્ષેત્રની નોકરીઓમાંથી ઔદ્યોગિક રોજગાર તરફ જવાનો કામદારોનો સામાન્ય માર્ગ અપનાવ્યો નથી. તેના બદલે, તેણે ઉત્પાદન (મેન્યુફેક્ચરિંગ) ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે છોડી દીધું અને સીધું ઓફિસ અને સેવા-સંબંધિત રોજગાર તરફ વળી ગયું.
આ માળખાકીય ફેરફારે લાખો સામાન્ય લોકોને હજુ પણ કેઝ્યુઅલ અને દૈનિક મજૂરીમાં રોકાયેલા રાખ્યા છે કારણ કે તેમને હાયર કરવા માટે પૂરતી ફેક્ટરીઓ નથી, અને તેમની પાસે આધુનિક ઓફિસ કામ માટે જરૂરી હાઇ-ટેક કૌશલ્યોનો અભાવ છે. તેથી, ભારત એક અનોખી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે જેમાં મજબૂત આર્થિક વૃદ્ધિ આપોઆપ નોકરીની તકોમાં પરિણમતી નથી. આ જ સત્તાવાર નોકરીના આંકડા અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેના તાલમેલના અભાવને સ્પષ્ટ કરે છે: વ્યાપક અલ્પ-રોજગાર અને ભૂ-રાજકીય તણાવમાંથી ઉદ્ભવતી આર્થિક અનિશ્ચિતતા બેરોજગારીના સંકટને આંકડાઓ દર્શાવે છે તેના કરતાં પણ વધુ ગંભીર બનાવે છે.
ગ્રોસ ફિક્સ્ડ કેપિટલ ફોર્મેશન (કુલ સ્થિર મૂડી સર્જન) એ ઉત્પાદક સંપત્તિઓમાં રોકાણનું એક માપદંડ છે, જે બદલામાં રોજગારની તકો ઉભી કરે છે. ભારતનું મૂડી સર્જન નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે, જે ૨૦૨૫-૨૬માં જીડીપીના ૩૪.૩% સુધી પહોંચી ગયું છે, જે કોવિડ પહેલાના ૨૮.૬%ના સરેરાશ કરતા વધારે છે. આ તાજેતરના વર્ષોમાં ઉત્પાદક ક્ષમતાનો નોંધપાત્ર વિસ્તાર દર્શાવે છે. જોકે, ઉત્પાદક સંપત્તિઓમાં વધેલું રોકાણ અનિવાર્યપણે અનુરૂપ રોજગાર સર્જન સૂચવતું નથી. રોજગાર પર વધતા રોકાણની અસર મુખ્યત્વે તે ક્ષેત્રો પર આધારિત છે જેમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી શ્રમ-ગહન (લેબર-ઇન્ટેન્સિવ) ક્ષેત્રોમાં રોકાણ વધશે નહીં, ત્યાં સુધી આપણે રોજગારમાં પ્રમાણસર વધારાની અપેક્ષા રાખી શકીએ નહીં.
ઇન્ડિયા સ્કિલ્સ રિપોર્ટ ૨૦૨૬ એ ભલામણ કરી છે કે સ્નાતક બેરોજગારી દર ઘટાડવા માટે માત્ર શૈક્ષણિક ડિગ્રીઓ આપવાને બદલે નોકરીદાતાઓની બદલાતી માંગ સાથે મેળ ખાતા નોકરી માટે તૈયાર કૌશલ્યો વિકસાવવા તરફ વળવું જરૂરી છે. તેમ છતાં, અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે એકંદર યુવા રોજગારક્ષમતા તેના અગાઉના સંસ્કરણના ૧૪.૮૧%થી વધીને ૫૬.૩૫% થઈ છે. આ સુધારાનો શ્રેય આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ડિજિટલ સ્કિલ્સ, ગિગ વર્ક, ફ્રીલાન્સિંગ અને રિમોટ વર્ક જેવા કૌશલ્યો મેળવવાની સાથે યુવાનોમાં ઉદ્યોગસાહસિકતા (એન્ટ્રપ્રિન્યોરશિપ)ની વધતી જતી સંસ્કૃતિને આપવામાં આવ્યો છે.
તેથી, ડિગ્રી-કેન્દ્રિત શિક્ષણ પ્રણાલીમાંથી ગતિશીલ કૌશલ્ય ઇકોસિસ્ટમ તરફ જવું જરૂરી છે જે સતત તકનીકી ક્ષેત્રે થતી પ્રગતિના પ્રતિભાવમાં સતત અપસ્કિલિંગ (કૌશલ્ય વધારવું) અને રિસ્કિલિંગ (નવા કૌશલ્ય શીખવા)ની ખાતરી આપે. આગળનો માર્ગ સ્નાતકોની રોજગારક્ષમતા વધારવા માટે ઉદ્યોગ, એકેડેમિયા (શૈક્ષણિક જગત), પ્રાયોગિક શિક્ષણ (એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ) અને AI-સક્ષમ શિક્ષણ વચ્ચે વધુ મજબૂત અને ગાઢ સંબંધમાં રહેલો છે. તેની સાથે જ, યુવાન સ્નાતકોની નોકરી માટેની લાયકાત વધારવા માટે સર્જનાત્મકતા, જટિલ વિચારસરણી (ક્રિટીકલ થિંકિંગ) અને અનુકૂલનક્ષમતા જેવા માનવીય કૌશલ્યોનો વિકાસ કરવો તેટલો જ આવશ્યક છે.
એમ. વેંકટેશ્વરલુ એ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ મુંબઈ (IIM મુંબઈ) ખાતે ફાઇનાન્સના પ્રોફેસર છે.
(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા વિચારો લેખકના પોતાના છે. અહીં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા તથ્યો અને વિચારો ETV ભારત દ્રષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી)