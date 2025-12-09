ETV Bharat / opinion

મોનોપોલીને ભારતીય આકાશ અને ઈકોનોમીને બંધક બનાવતા રોકો, મજબૂત ઈદારા અને મોટા વિઝનની જરૂર

ભારતે એક ખાનગી એરલાઇનને એટલી મોટી બનવાની મંજૂરી આપી છે કે જ્યારે તે ખોરવાઈ જાય છે, ત્યારે આખા દેશને નુકસાન થાય છે.

દિલ્હી એરપોર્ટ પર ટર્મિનલ 1 ઇન્ડિગો કાઉન્ટર પાસે મુસાફરોના સામાનના ઢગલા થઈ ગયો
દિલ્હી એરપોર્ટ પર ટર્મિનલ 1 ઇન્ડિગો કાઉન્ટર પાસે મુસાફરોના સામાનના ઢગલા થઈ ગયો (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025

સી.આર સુકુમાર, ઇન્ડિગોની ડિસેમ્બર 2025 માં થયેલી ગરબડી ફક્ત "ટેકનિકલ સમસ્યા" નથી, પરંતુ એક ચેતવણી છે કે ભારતે એક ખાનગી એરલાઇનને એટલી મોટી બનવા દીધી છે કે જ્યારે તે નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે આખા દેશને ભોગવવું પડે છે. આનાથી સરકારને નિયમો ફરીથી ડિઝાઇન કરવાની ફરજ પાડવી જોઈએ જેથી કોઈ પણ કંપની વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાનું લક્ષ્ય રાખતા દેશમાં મુસાફરોના સમય, પૈસા અને સલામતીનું જોખમ ન લઈ શકે.

જ્યારે ઇન્ડિગો અટકી જાય છે, ત્યારે ભારત અટકી જાય છે: આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ઇન્ડિગોએ થોડા દિવસોમાં અસંખ્ય ફ્લાઇટ્સ રદ અને મોડી કરી, જેના કારણે લાખો મુસાફરો એરપોર્ટ પર ફસાયા, કૌટુંબિક કાર્યક્રમો, તબીબી એપોઇન્ટમેન્ટ, વ્યવસાયિક મીટિંગો અને પરીક્ષાઓ પણ છૂટી ગઈ. આ મુખ્યત્વે નવા પાઇલટના આરામના નિયમો, ઇન્ડિગોના ચુસ્ત સમયપત્રક, જેના કારણે ખૂબ ઓછી ફાજલ કેપેસિટી હતી અને કેટલાક વિમાનો પર ચાલુ સોફ્ટવેર કાર્ય વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે હતું.

સોમવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ મુંબઈમાં ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ વિક્ષેપને પગલે ભારતીય રેલ્વે કાઉન્ટર પર એક મહિલા પૂછપરછ કરી રહી છે
સોમવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ મુંબઈમાં ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ વિક્ષેપને પગલે ભારતીય રેલ્વે કાઉન્ટર પર એક મહિલા પૂછપરછ કરી રહી છે (PTI)

ભારતમાં અડધાથી વધુ સ્થાનિક મુસાફરોનું વહન કરતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, તેથી અન્ય એરલાઇન્સ ભીડને પહોંચી વળવા માટે ખૂબ ઓછી હતી. ઘણા રૂટ પર હવાઈ ભાડામાં તીવ્ર વધારો થયો હતો, અને સામાન્ય મુસાફરોને સમજાયું કે જો ઇન્ડિગો કામ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમની પાસે કોઈ વાસ્તવિક વિકલ્પ નથી.

આ સંકટ ખરેખર શું દર્શાવે છે: વર્ષોથી, ભારતની ઉડ્ડયન કહાણી મોટા સપના અને અચાનક પતન વચ્ચે ઝૂકી રહી છે. ઘણી એરલાઇન્સ બંધ થઈ ગઈ અથવા નાદાર થઈ ગઈ, જેના કારણે ઓછા ખેલાડીઓ રહ્યા અને ઇન્ડિગોને વધુ બજાર શક્તિ મળી. ઇન્ડિગોએ એક સરળ, ઓછી કિંમત, ઉચ્ચ-કાર્યક્ષમતા મોડેલ ચલાવીને વિકાસ કર્યો. એક જ પ્રકારનું વિમાન, ઉચ્ચ દૈનિક ઉપયોગ અને ટાઇટ ક્રૂનું આયોજન. પરંતુ જ્યારે નિયમો બદલાયા અથવા વસ્તુઓ ખોટી સાબિત થઈ, ત્યારે આનાથી લગભગ કોઈ સેફ્ટી કુશન રહ્યા નહીં.

વધુમાં, દેશે પાઇલટ્સને તાલીમ આપવા, મજબૂત એરપોર્ટ સિસ્ટમ બનાવવા અને ધુમ્મસ, તકનીકી સમસ્યાઓ અથવા નવા સલામતી નિયમો જેવી પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ માટે આયોજન કરવામાં પૂરતું રોકાણ કર્યું નથી. પરિણામ એક નાજુક સિસ્ટમ છે જ્યાં એક કંપનીની ભૂલ અથવા ખોટો નિર્ણય સમગ્ર નેટવર્કને વિક્ષેપિત કરી શકે છે.

રવિવાર, 7 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ રાંચીમાં, ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ વિક્ષેપ વચ્ચે બિરસા મુંડા એરપોર્ટ પર ફસાયેલા મુસાફરો
રવિવાર, 7 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ રાંચીમાં, ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ વિક્ષેપ વચ્ચે બિરસા મુંડા એરપોર્ટ પર ફસાયેલા મુસાફરો (PTI)

સરકારની શરૂઆતની પ્રતિક્રિયા: મદદરૂપ, પણ ચિંતાની વાત પણ: પરિસ્થિતિને શાંત કરવા માટે, સરકારે પાઇલટ ડ્યુટી અને આરામના નવા નિયમોમાં કામચલાઉ રાહત આપી અને નબળા આયોજન માટે એરલાઇન્સ સામે કડક કાર્યવાહીનું વચન આપ્યું. તેણે અચાનક ભાડા વધારાને નિયંત્રિત કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો અને એરલાઇન્સને રિફંડ આપવાની અને રદ થવાથી પ્રભાવિત મુસાફરોને મદદ કરવાની તેમની ફરજ યાદ અપાવી.

પરંતુ એરલાઇન્સના દબાણ હેઠળ પાઇલટ આરામના નિયમો પાછા ખેંચવા અથવા નબળા પાડવાથી ખોટો સંદેશ જાય છે: મોટી કંપનીઓ મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે સલામતીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે છે. પાઇલટ સંસ્થાઓએ પહેલેથી જ ચેતવણી આપી છે કે લાંબા ડ્યુટી કલાકો અને મર્યાદિત આરામ થાકનું જોખમ વધારે છે, જે સીધી હવાઈ મુસાફરોની સલામતી પર અસર કરે છે.

હવે શું કરવું: હમણાં માટે, ધ્યાન મુસાફરોની સલામતી પર હોવું જોઈએ, કોઈ એક એરલાઇનના બિઝનેસ મોડેલને બચાવવા પર નહીં. ત્રણ પગલાં મહત્વપૂર્ણ છે.

સ્પષ્ટ, સ્વચાલિત રિફંડ અને વળતર: જ્યારે એરલાઇન ભૂલને કારણે ફ્લાઇટ્સ રદ થાય છે અથવા મોડી પડે છે, ત્યારે મુસાફરોને કાઉન્ટર અથવા કોલ સેન્ટર પર લડ્યા વિના અથવા ભીખ માંગ્યા વિના આપમેળે સંપૂર્ણ રિફંડ અને ગેરંટીકૃત વળતર મળવું જોઈએ.

વારાણસી એરપોર્ટ પર ફસાયેલા મુસાફરો
વારાણસી એરપોર્ટ પર ફસાયેલા મુસાફરો (PTI)

મોટા પાયે વિક્ષેપો માટે કટોકટી માર્ગદર્શિકા: જ્યારે પણ એક જ દિવસમાં રદ થવાના કેસ ચોક્કસ સ્તર કરતાં વધી જાય ત્યારે એક માનક "ઇમર્જન્સી કોડ" લાગુ કરવો જોઈએ. ચોક્કસ રૂટ પર કામચલાઉ ભાડા મર્યાદા, ફ્લાઇટ્સ ઉમેરવા માટે અન્ય એરલાઇન્સ માટે ઝડપી મંજૂરી, અને અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને ફરીથી બુક કરવા માટે એરલાઇન્સ વચ્ચે ફરજિયાત સહયોગ.

સુવિધા માટે સલામતીનો ભોગ ન આપો: પાઇલટના આરામ અને ફરજના નિયમોમાં કોઈપણ છૂટછાટ ન્યૂનતમ, મર્યાદિત અને કડક સમય-બંધ હોવી જોઈએ, અને હંમેશા નફાકારકતા પર નહીં, પરંતુ ફક્ત સલામતી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા સ્વતંત્ર નિષ્ણાત જૂથ દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવે.

મધ્યમ ગાળાના ફેરફારો: એકાધિકારનું જોખમ ઘટાડવું: આગામી 2-5 વર્ષોમાં, સરકારે એક જ એરલાઇન "નિષ્ફળ થવા માટે ખૂબ મોટી" બનવાનું જોખમ ઘટાડવું જોઈએ.

રૂટ વર્ચસ્વનું નિરીક્ષણ કરો: વ્યસ્ત રૂટ અને મુખ્ય એરપોર્ટ માટે, નિયમનકારોએ એક જ એરલાઇન કેટલી ક્ષમતા નિયંત્રિત કરે છે તેનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ અને તેને મોટાભાગના પ્રાઇમ ટાઇમ સ્લોટ પર કબજો કરતા અટકાવવો જોઈએ. આ નાની અને નવી એરલાઇન્સને વાજબી તક આપશે.

"વ્યવસ્થિત રીતે જરૂરી" એરલાઇન્સ માટે વધારાના નિયમો: એકવાર એરલાઇન ચોક્કસ રાષ્ટ્રીય અથવા રૂટ શેર કરતાં વધી જાય, પછી તેણે વધુ કડક નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. વધુ વધારાના પાઇલોટ્સ અને એરક્રાફ્ટ, નવા સમયપત્રક માટે મજબૂત તણાવ પરીક્ષણો અને નિયમિત તપાસ જેથી ખાતરી થાય કે તે નિયમોમાં ફેરફારો અથવા અણધાર્યા આંચકાઓને સંભાળી શકે છે.

મજબૂત પેસેન્જર રાઇટ્સ કાયદો: ભારતને એક સ્પષ્ટ, સરળ પેસેન્જર રાઇટ્સ કોડની જરૂર છે, ફક્ત માર્ગદર્શિકા જ નહીં, પણ કાયદાની પણ, જેથી મુસાફરો જાણી શકે કે તેઓ શું મેળવવાના હકદાર છે અને જ્યારે એરલાઇન્સ ડિલિવરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય ત્યારે તેઓ ઓનલાઇન તાત્કાલિક નિવારણ માંગી શકે.

લાંબા ગાળાનો એજન્ડા: માત્ર ખર્ચ ઘટાડા સાથે નહીં, પણ સુગમતા બનાવો. લાંબા ગાળે, ઉડ્ડયન નીતિ ભારતના આર્થિક લક્ષ્યો અને ભૌગોલિક કદ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ.

રાષ્ટ્રીય ક્ષમતા યોજના: એરપોર્ટ વિસ્તરણ, હવાઈ ટ્રાફિક નિયંત્રણ અપગ્રેડ, એરલાઇન કાફલાની વૃદ્ધિ અને પાઇલટ તાલીમનું આયોજન ભવિષ્યની માંગના સચોટ અંદાજ સાથે એકસાથે થવું જોઈએ, દરેક ઘટકને અલગ રીતે કાર્યરત કરવાને બદલે.

લોકોમાં રોકાણ કરો: દેશને વધુ પ્રશિક્ષિત પાઇલટ્સ, ઇજનેરો અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફની જરૂર છે. આ માટે વધુ તાલીમ સંસ્થાઓ, શિક્ષણ લોનની સરળ ઍક્સેસ અને કડક ગુણવત્તા ધોરણોની જરૂર છે જેથી સલામતી સાથે ક્યારેય સમાધાન ન થાય.

સ્વતંત્ર સલામતી અને સ્થિતિસ્થાપકતા સંસ્થા: એક અલગ સંસ્થાએ થાક, સમયપત્રક, અને મોટા વિક્ષેપોનો સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને કોઈપણ દુ:ખદ ઘટનાઓ બદલાવ લાવે તે પહેલાં નિયમિતપણે નિયમો અપડેટ કરવા જોઈએ.

ભારતના વર્તમાન હવાઈ મુસાફરોના નિયમો, મુખ્યત્વે 1934ના એરક્રાફ્ટ એક્ટ અને DGCA માર્ગદર્શિકા હેઠળ, એરલાઇન્સને વિલંબ અને રદ કરવા માટે રિફંડ, ફ્લાઇટ્સનું પુનઃનિર્ધારણ અથવા ₹20,000 સુધીનું વળતર આપવાની જરૂર છે. જો કે, આ નબળી માર્ગદર્શિકા છે જેમાં મજબૂત કાનૂની સમર્થનનો અભાવ છે, અને એરલાઇન્સ ઘણીવાર તેમને અવગણે છે. તાજેતરના ઇન્ડિગો કટોકટીમાં જોવા મળ્યું છે કે, જ્યાં ક્રૂની અછતને કારણે 3000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે હજારો લોકો તાત્કાલિક રિફંડ અથવા આશ્રય વિના ફસાયેલા રહ્યા હતા, અને ટિકિટના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા હતા. આપણને ભારે દંડ, ઝડપી ઓનલાઈન ફરિયાદ નિરાકરણ અને સામાન્ય મુસાફરોને આવી વારંવારની નિષ્ફળતાઓથી બચાવવા માટે સમર્પિત પેસેન્જર ઓથોરિટી સાથે કડક કાયદાઓની જરૂર છે.

જો આ કટોકટીને એક એરલાઇન માટે ફક્ત ખરાબ અઠવાડિયા તરીકે ગણવામાં આવે, તો ભારત કંઈ શીખશે નહીં અને આગામી નિષ્ફળતા આવે ત્યારે તે જ ભૂલોનું પુનરાવર્તન કરશે. જો આને એક વળાંક માનવામાં આવે, તો દેશ એક એવી ઉડ્ડયન પ્રણાલી બનાવી શકે છે જ્યાં મુસાફરોનું સન્માન કરવામાં આવે, સલામતી બિન-વાટાઘાટોપાત્ર હોય, અને કોઈ એક ખાનગી કંપની આકાશ અને અર્થતંત્રને બંધક બનાવી ન શકે.

વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર જુગાડ, છેલ્લી ઘડીની છૂટ અને ખાનગી એકાધિકારને જરૂરી બચાવનાર તરીકે માનીને પોતાનું આકાશ ચલાવી શકે નહીં. ઇન્ડિગોની નિષ્ફળતાને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગવર્નન્સમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ ક્ષણ તરીકે જોવી જોઈએ. તે આપણને યાદ અપાવે છે કે આવશ્યક નેટવર્ક ઉદ્યોગો ફક્ત ખર્ચ કાર્યક્ષમતા અને ટૂંકા ગાળાના વિકાસ માપદંડો પર જ નહીં, પરંતુ સ્થિતિસ્થાપકતા, નિરર્થકતા અને ન્યાયીપણા માટે ડિઝાઇન કરવા જોઈએ.

જો સરકાર આ કટોકટીનો ઉપયોગ સલામતી-પ્રથમ, મુસાફરો-કેન્દ્રિત અને સ્પર્ધા-મૈત્રીપૂર્ણ ઉડ્ડયન ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા માટે કરે છે, તો ભારત તેના આર્થિક લક્ષ્યોને લાયક હવાઈ પરિવહન પ્રણાલી સાથે ઉભરી શકે છે; જો તે ફક્ત એક મુખ્ય ખેલાડીને બચાવવા માટે તિરાડોને પૂરે છે, તો આગામી છીંક વધુ ગંભીર હશે. અને તે લાખો લોકો માટે વધુ ખર્ચાળ હશે જેમની પાસે આજે ઇન્ડિગોની શરતો પર ઉડાન ભરવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.

(લેખક ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ સંપાદક છે અને તેલંગાણા હાઇકોર્ટમાં વકીલ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરે છે.)

