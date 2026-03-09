ETV Bharat / opinion

દક્ષિણ એશિયામાં મુખ્ય રાજકીય પરિવર્તન, ભારતની 'પડોશી પ્રથમ' નીતિ માટે તેનો શું અર્થ થાય છે?

બદલાતા રાજકીય વાતાવરણમાં શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને નેપાળમાં થયેલા ફેરફારો ભારતની "પડોશી પ્રથમ" નીતિ માટે નવા પડકારો અને તકો ઉભી કરી રહ્યા છે.

PM નરેન્દ્ર મોદી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 4:32 PM IST

5 Min Read
શ્રીલંકામાં વિરોધ પ્રદર્શનોના પગલે નેશનલ પીપલ્સ પાવર કોએલિશનના અનુરા કુમારા દિસાનાયકેનો ઉદય, શેખ હસીનાને વડા પ્રધાનપદેથી હટાવ્યા પછી બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય પરિવર્તન (બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટીના તારિક રહેમાન દ્વારા સત્તા સંભાળવા સાથે), અને યુવા બળવા પછી નેપાળમાં નેશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટીના બાલેન્દ્ર શાહનું વડા પ્રધાન તરીકે ચૂંટવું - આ બધું દક્ષિણ એશિયાઈ રાજકારણમાં મોટા પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે.

દક્ષિણ એશિયામાં થયેલા આ તાજેતરના રાજકીય ફેરફારોમાં એક વાત સમાન છે: 'તે બધા શાસન અને આર્થિક ગેરવહીવટ સામે વ્યાપક જાહેર અસંતોષનું પરિણામ હતું.'

રવિવાર, 8 માર્ચના રોજ નેપાળના ઝાપામાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી ઓલીને હરાવ્યા બાદ નેશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટીના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર બાલેન્દ્ર શાહે તેમનું વિજય પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું
શ્રીલંકામાં, 2022ના આર્થિક સંકટથી "અરગલ્ય ક્રાંતિ" શરૂ થઈ. આ રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલને રાજકીય પરિદૃશ્યને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું. તે ભ્રષ્ટાચાર, આર્થિક સંકટ અને ઘટતા જીવનધોરણ સામેના ઊંડા જાહેર ગુસ્સાનું પ્રતીક હતું. આ રાજકીય ઉથલપાથલને કારણે 2024માં અનુરા કુમારા દિસાનાયકે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટણી જીતી, જે દેશના નેતૃત્વમાં મોટા પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે.

બાંગ્લાદેશમાં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી. નોકરીના ક્વોટા અંગે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો જન આંદોલનમાં ફેરવાઈ ગયા, જેના કારણે ઓગસ્ટ 2024માં લાંબા સમયથી કાર્યરત વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને પદ છોડવાની ફરજ પડી. તે વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં થયેલી ચૂંટણીઓએ તારિક રહેમાનને સત્તામાં લાવ્યા, જેનાથી બાંગ્લાદેશની સ્થાનિક અને વિદેશી નીતિમાં લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સ્થિરતાનો અંત આવ્યો.

શનિવાર, 7 માર્ચ, 2026 ના રોજ નેશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટીના સમર્થકો પાર્ટીના ઉમેદવારની જીતની ઉજવણી
નેપાળમાં રાજકીય પરિવર્તન કદાચ પેઢીગત પરિવર્તનનું સૌથી ઉદાહરણરૂપ ઉદાહરણ છે. સપ્ટેમ્બર 2025માં, મુખ્યત્વે જનરલ ઝેડ કાર્યકરોના નેતૃત્વમાં યુવા ચળવળે તત્કાલીન ગઠબંધન સરકારને ઉથલાવી દીધી હતી. આ બળવાથી ઉત્પન્ન થયેલી રાજકીય લહેરે હવે એન્જિનિયર અને રેપરમાંથી રાજકારણી બનેલા બાલેન્દ્ર શાહને વડા પ્રધાન પદે પહોંચાડ્યા છે. આ કાઠમંડુમાં એક નવી રાજકીય પેઢીના ઉદયનો સંકેત આપે છે.

એકંદરે, આ વિકાસ સૂચવે છે કે દક્ષિણ એશિયા હવે રાજકીય અસ્થિરતાના સમયગાળામાં પ્રવેશી રહ્યું છે, જ્યાં સરકારો જન આંદોલનો માટે વધુ સંવેદનશીલ છે અને નેતૃત્વમાં પરિવર્તન પહેલા કરતાં વધુ થવાની શક્યતા છે.

ભારત માટે, આ ફેરફારો તેની 'પડોશી પ્રથમ' નીતિની તાકાત અને સ્થિતિસ્થાપકતાની કસોટી કરશે, જેનો મુખ્ય હેતુ તેના પડોશીઓ સાથે સ્થિર અને સહકારી સંબંધો જાળવવાનો છે.

નવી દિલ્હીની "પડોશી પ્રથમ" નીતિ રાજકીય વિશ્વાસને મજબૂત કરવા, આર્થિક સહયોગ વધારવા અને પ્રાદેશિક જોડાણ સુધારવાના સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે. જોકે, નવા નેતૃત્વના આગમનથી ભારત લાંબા સમયથી જેના પર આધાર રાખતું આવ્યું છે તે જૂના રાજદ્વારી સમીકરણો બદલાઈ શકે છે.

શનિવાર, 7 માર્ચ, 2026 ના રોજ નેશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટીના સમર્થકો પાર્ટીના ઉમેદવારની જીતની ઉજવણી
શેખ હસીનાના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સુરક્ષા, કનેક્ટિવિટી અને આર્થિક એકીકરણના ક્ષેત્રોમાં મજબૂત સહયોગ રહ્યો હતો, અને તેમના સંબંધો મજબૂત રહ્યા હતા. ઢાકામાં નવા રાજકીય નેતૃત્વનું આગમન શરૂઆતના દિવસોમાં સંબંધોમાં અનિશ્ચિતતા લાવી શકે છે, ખાસ કરીને જો સ્થાનિક રાજકીય દબાણ સરકારને તેની વિદેશ નીતિની પ્રાથમિકતાઓમાં ફેરફાર કરવા દબાણ કરે છે.

શ્રીલંકાના આર્થિક સંકટ દરમિયાન ભારતે નાણાકીય અને માનવતાવાદી સહાય પૂરી પાડીને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. નવી દિલ્હીએ કોલંબો સાથે તેની રાજદ્વારી વ્યવસ્થા સંભાળી અને પદ સંભાળ્યા પછી દિસાનાયકેની તેમની પ્રથમ વિદેશ મુલાકાતમાં તેમનું સ્વાગત કર્યું. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં ટાપુ રાષ્ટ્રની રાજ્ય મુલાકાત પણ લીધી હતી. ત્યારબાદ, જ્યારે 2025ના અંતમાં ચક્રવાત દિટવાએ શ્રીલંકાના પૂર્વ કિનારા પર વિનાશ વેર્યો, ત્યારે ભારતે તાત્કાલિક માનવતાવાદી સહાય અને આપત્તિ રાહત કામગીરી શરૂ કરી.

આ દરમિયાન, નેપાળના ભારત સાથેના સંબંધો ઐતિહાસિક રીતે ભૂગોળ, વેપાર નિર્ભરતા અને સમયાંતરે રાજકીય તણાવથી પ્રભાવિત રહ્યા છે. કાઠમંડુમાં નેતાઓની નવી પેઢીનો ઉદભવ દેશ તેના વિદેશ નીતિ વિકલ્પોને કેવી રીતે જુએ છે તે ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે.

ભારતની મુખ્ય વ્યૂહાત્મક ચિંતાઓમાંની એક દક્ષિણ એશિયામાં ચીનનો વધતો પ્રભાવ હશે. છેલ્લા દાયકામાં, બેઇજિંગે બેલ્ટ એન્ડ રોડ પહેલ સાથે જોડાયેલા માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સ, નાણાકીય સહાય અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી દ્વારા સમગ્ર પ્રદેશમાં તેની હાજરીનો વિસ્તાર કર્યો છે. રાજકીય પરિવર્તન ઘણીવાર બાહ્ય શક્તિઓને નવી સરકારો સાથે સંબંધો ગાઢ બનાવવાની તકો પૂરી પાડે છે. ચીન આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે આવી તકોનો ઉપયોગ કરવામાં માહિર રહ્યું છે.

તેથી, ભારત માટે આ ક્ષેત્રમાં વિશ્વસનીય વિકાસ ભાગીદાર તરીકે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ માટે માત્ર રાજદ્વારી સક્રિયતા જ નહીં પરંતુ પડોશી દેશોના અર્થતંત્રોને લાભ આપતા માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સ, રોકાણો અને કનેક્ટિવિટી યોજનાઓને સમયસર પૂર્ણ કરવાની પણ જરૂર પડશે. જોકે, દક્ષિણ એશિયામાં આ નવી સરકારો માટે પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષ સૌથી મોટો પડકાર બનીને ઉભરી આવ્યો છે.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય રાજદ્વારી અને કાઠમંડુમાં સાર્ક સચિવાલયના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર (આર્થિક અને વેપાર) અને મહાસચિવના વિશેષ સહાયક અમિત દાસગુપ્તાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને નેપાળમાં ચૂંટણી સમયે, કોઈએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન સામે ચલાવવામાં આવેલા યુદ્ધ વિશે વિચાર્યું ન હતું . વૈશ્વિક ઉથલપાથલના આ યુગમાં શાસન કરવું સરળ નથી."

દાસગુપ્તાએ કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયા દક્ષિણ એશિયાઈ દેશો માટે વિદેશી હૂંડિયામણ મોકલવાનો મુખ્ય સ્ત્રોત રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું, "હવે દક્ષિણ એશિયાના કામદારોને પાછા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. તેલના ભાવ આસમાને પહોંચશે. ઊર્જા વિના મશીનરી કેવી રીતે ચલાવશો? જ્યારે આ નવી સરકારો ચૂંટાઈ આવી ત્યારે તેમણે લોકોને વધુ સારા જીવનનું વચન આપ્યું હતું. પરંતુ હવે તેઓ ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. મને આ નવી ચૂંટાયેલી સરકારો પ્રત્યે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ છે."

ભારતની "પડોશી પ્રથમ" નીતિ વિશે બોલતા, દાસગુપ્તાએ કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ ફાટી નીકળવાથી ઉભા થયેલા પડકારોનો સામનો કરવા માટે દક્ષિણ એશિયાઈ દેશોએ સામૂહિક નિર્ણયો લેવા પડશે. તેમણે કહ્યું, "કેટલાક દેશોની અર્થવ્યવસ્થા અન્ય કરતા વધુ સંવેદનશીલ છે. આ અર્થવ્યવસ્થાઓને ઘણી મદદ અને સમર્થનની જરૂર પડશે."

બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન તારિક રહેમાન
દાસગુપ્તાએ કહ્યું કે, "પડોશી પ્રથમ" નીતિનો અર્થ એ નથી કે ભારત પોતાને અન્ય દેશો પર લાદી રહ્યું છે, એમ સ્પષ્ટતા કરતાં દાસગુપ્તાએ અભિપ્રાય આપ્યો કે નવી દિલ્હીએ એ સ્વીકારવું જોઈએ કે તે એક મોટા પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે. "ભારતની વિદેશ નીતિ માટે પડોશી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. પરંતુ, તે જ સમયે, આપણે આપણી મર્યાદાઓથી પણ વાકેફ રહેવું જોઈએ."

નેપાળમાં ભારતના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત રણજીત રાયે જણાવ્યું હતું કે ભારતના પડોશમાં એક નવી, મહત્વાકાંક્ષી યુવા પેઢી ઉભરી રહી છે. "યુવાઓ આપણી વિદેશ નીતિનું પ્રાથમિક કેન્દ્રબિંદુ હોવા જોઈએ," રાયે કહ્યું. "આમાં અર્થતંત્ર એક મુખ્ય પરિમાણ છે."

એકંદરે, દક્ષિણ એશિયા રાજકીય પરિવર્તનના સમયગાળામાં પ્રવેશી રહ્યું છે જે પ્રદેશના વ્યૂહાત્મક પરિદૃશ્યને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે. કોલંબો, ઢાકા અને કાઠમંડુમાં નવા નેતાઓ ચાર્જ સંભાળશે તેમ, ભારતની રાજદ્વારી ચપળતાની કસોટી થશે.

'પડોશી પ્રથમ' નીતિની સફળતા નવી દિલ્હી બદલાતી વૈશ્વિક રાજકીય વાસ્તવિકતાઓને કેટલી અસરકારક રીતે સ્વીકારે છે, તે જ સમયે તેના પડોશીઓને નક્કર આર્થિક અને વિકાસલક્ષી લાભો પહોંચાડવાનું ચાલુ રાખે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.

