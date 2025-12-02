ગ્લોબલ પાવરમાં ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે પુતિનનો ભારત પ્રવાસ એક હાઇ-સ્ટેક સમિટ
પુતિનનો ભારત પ્રવાસ એવા સમયે થઇ રહ્યો છે જે નવી દિલ્હી અને મૉસ્કોને ડિફેન્સ,એનર્જી,જિયોપોલિટકલ પ્રાયોરિટી નક્કી કરવાની તક આપશે.
Published : December 2, 2025 at 3:50 PM IST
નવી દિલ્હી: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન 23માં વાર્ષિક દ્વિપક્ષીય શિખર સમ્મેલન માટે 4-5 ડિસેમ્બરે ભારતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે જે બદલાતી ભૂ-રાજકીય ગતિશીલતા વચ્ચે ભારત-રશિયાના સંબંધો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે.
આ મુલાકાત એવા સમયે થઇ રહી છે જ્યારે યુક્રેન વિવાદને કારણે વૈશ્વિક સંબંધો બદલાઈ રહ્યા છે, અમેરિકા-ચીન વચ્ચે દુશ્મનાવટ વધી રહી છે અને એનર્જી માર્કેટમાં ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. આ મુલાકાત બંને દેશો માટે વ્યૂહાત્મક, રાજકીય અને આર્થિક મહત્ત્વ ધરાવે છે.
વિદેશ મંત્રાલયે શુક્રવારે પુતિનની મુલાકાતની સત્તાવાર જાહેરાત કરતા કહ્યું, "આ પ્રવાસ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત કરશે."
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પણ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું સ્વાગત કરશે અને તેમના માનમાં ભોજન સમારંભનું આયોજન કરશે.
મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આગામી સત્તાવાર મુલાકાત ભારત અને રશિયાના નેતૃત્વને તેમના સંબંધોમાં થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરવાની, ખાસ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા માટે એક દ્રષ્ટિકોણ નક્કી કરવાની અને પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરવાની તક પૂરી પાડશે."
ક્રેમલિન દ્વારા જારી કરાયેલા એક અલગ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે રાજકારણ, વેપાર અને અર્થતંત્ર, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, તેમજ સાંસ્કૃતિક અને માનવતાવાદી બાબતો તેમજ વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓમાં રશિયા-ભારત વિશેષ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના સંપૂર્ણ અવકાશ પર ચર્ચા કરવાની તક પૂરી પાડે છે. નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વ હેઠળના ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ સાથેની આગામી વાટાઘાટોમાં આ બધા વિષયો પર ફોકસ રહેશે."
બુધવારે અહીં તેમની નિયમિત મીડિયા બ્રીફિંગમાં, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે આ મહિનાની શરૂઆતમાં વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની મોસ્કો મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જે દરમિયાન પુતિનની મુલાકાતની તૈયારી માટે રશિયન મંત્રીઓ સાથે ઘણી બેઠકો યોજાઈ હતી.
જયસ્વાલે કહ્યું હતું કે, "બંને પક્ષો સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે, અને આ સંદર્ભમાં, ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા અને વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે જે પરિણામનો ભાગ હશે."
ફેબ્રુઆરી 2022માં રશિયાના યુક્રેન પર હુમલા પછી પુતિનનો આ પ્રથમ ભારત પ્રવાસ હશે. પશ્ચિમી શક્તિઓ સાથે ભારતના વધતા સંબંધો અને ચીન પર રશિયાની વધતી જતી નિર્ભરતા છતાં, નવી દિલ્હી અને મોસ્કો તેમની 'ખાસ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી' ચાલુ રાખે છે.
ભારત માટે, આ બેઠક એ મેસેજને મજબૂત બનાવે છે કે તેની વિદેશ નીતિ મલ્ટી-અલાઇન્ડ અને ઓટોનોમસ બનેલી છે. નવી દિલ્હીએ મોસ્કો સાથે જોડાણ ઘટાડવા માટે પશ્ચિમી દબાણનો વિરોધ કર્યો છે, ખાસ કરીને ડિફેન્સ અને એનર્જી જેવા જરૂરી સેક્ટરમાં. તેથી આ સમિટ મોટી તાકાતો સાથે સંબંધોને સંતુલિત કરવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતા પબ્લિક પૃષ્ટી તરીકે કામ કરશે.
ગયા વર્ષે જુલાઈમાં, મોદી અને પુતિન ભારત-રશિયા દ્વિપક્ષીય શિખર સંમેલન માટે મોસ્કોમાં મળ્યા હતા. યુક્રેન સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી મોદીની આ પહેલી રશિયા મુલાકાત હતી. ભારતે રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષને સંવાદ અને રાજદ્વારી દ્વારા ઉકેલવાની સતત હિમાયત કરી છે.
ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં રશિયા દ્વારા તાતારસ્તાનના કઝાનમાં આયોજિત બ્રિક્સ (બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત, ચીન, દક્ષિણ આફ્રિકા) સમિટ દરમિયાન મોદી અને પુતિને ફરી દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી.
વાર્ષિક શિખર સંમેલનોની પ્રથા 2000માં પુતિનની ભારત મુલાકાત દરમિયાન ભારત-રશિયા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી કરાર પર હસ્તાક્ષર સાથે શરૂ થઈ હતી. આ કરારે બંને દેશો વચ્ચે ઉચ્ચ-સ્તરીય સંવાદને સંસ્થાકીય બનાવ્યો અને સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે તેમની પરસ્પર પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂક્યો. 2010માં, ભાગીદારીને ખાસ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના સ્તરે ઉન્નત કરવામાં આવી.
જોકે, COVID-19 મહામારીએ આ વાર્ષિક સંવાદમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો. જુલાઈ 2024ના શિખર સંમેલન પહેલાં, છેલ્લુ વાર્ષિક શિખર સંમેલન 2021માં યોજાયું હતું.
પુતિનનો ભારત પ્રવાસ એક મોટો જિયોપોલિટિકલ મેસેજ આપશે. રશિયા માટે,આ પ્રવાસ સંકેત આપે છે કે તે રાજદ્વારી રીતે અલગ નથી અને ચીન સાથેના તેના જોડાણની બહાર પણ મજબૂત ભાગીદારી જાળવી રાખે છે. મોસ્કો બેઇજિંગ પર વધુ પડતું નિર્ભર બનવાથી વધુને વધુ સાવચેત છે. ગ્લોબલ સાઉથમાં એક મોટો ખેલાડી, ભારત રશિયાને એક કિંમતી કાઉન્ટરબેલેન્સ આપે છે.
ભારત માટે, આ મુલાકાત બ્લોક-વિભાજિત વિશ્વમાં તેની વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતાને મજબૂત બનાવે છે. નવી દિલ્હી,US, EU, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે મજબૂત સંબંધો જાળવી રાખે છે. સાથે જ રશિયા અને ગ્લોબલ સાઉથ સાથે પણ તેના સંબંધોને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. આ સમિટ ભારતની તમામ મુખ્ય તાકાતો સાથે ખુલ્લા માર્ગો જાળવવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે પશ્ચિમ અને ચીન બંને સાથેના તેના સંબંધો તપાસ હેઠળ છે.
સંરક્ષણ સહયોગ ઐતિહાસિક રીતે ભારત-રશિયા સંબંધોનો આધાર રહ્યો છે. ભારત-રશિયા લશ્કરી ટેકનિકલ સહયોગ ખરીદનાર-વેચાણકર્તા માળખાથી વિકસિત થયો છે જેમાં સંયુક્ત સંશોધન, વિકાસ અને અદ્યતન સંરક્ષણ ટેકનોલોજી અને સિસ્ટમોના ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને તેમના રશિયન સમકક્ષ, આન્દ્રે બેલોસોવ, ભારત-રશિયા આંતર-સરકારી કમિશન ઓન મિલિટરી એન્ડ મિલિટરી-ટેકનિકલ કોઓપરેશન (IRIGC-M&MTC) ના સહ-અધ્યક્ષ છે. રાજનાથ સિંહ અને બેલોસોવે ગયા ડિસેમ્બરમાં મોસ્કોમાં IRIGC-MMTCના 21મા સત્રનું સહ-અધ્યક્ષતા કર્યું હતું. INS તુશીલને 9 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ, કાલિનિનગ્રાડના યંતાર શિપયાર્ડ ખાતે, રાજનાથ સિંહની હાજરીમાં ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું.
રશિયાએ પણ ભારતની ભવિષ્યની ફાઇટર એરક્રાફ્ટ જરૂરિયાતોને ટેકો આપવા માટે તૈયારી દર્શાવી છે, જેમાં Su-57 પાંચમી પેઢીના સ્ટીલ્થ ફાઇટર માટે અનિયંત્રિત ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરની ઓફર કરવામાં આવી છે. ભારતની બધી માંગણીઓ સંપૂર્ણપણે સ્વીકારવામાં આવી છે. અહેવાલો અનુસાર, મોદી-પુતિન બેઠક દરમિયાન, ભારત S-400 ટ્રાયમ્ફ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમના પાંચ વધુ સ્ક્વોડ્રનની વિનંતી કરી શકે છે. તેણે આ વર્ષે મે મહિનામાં પાકિસ્તાન સામે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન તેની અસરકારકતા દર્શાવી હતી.
2022થી, ડિસ્કાઉન્ટેડ રશિયન ક્રૂડ પણ ભારતની ઊર્જા વ્યૂહરચનાનો મુખ્ય આધારસ્તંભ બની ગયું છે. રશિયા ભારતના ટોચના તેલ સપ્લાયર્સમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેનાથી વેપાર પેટર્ન બદલાઈ ગઈ છે. આ ઊર્જા ભાગીદારીએ ભારતને વૈશ્વિક ભાવની અસ્થિરતાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી છે અને પશ્ચિમી પ્રતિબંધો વચ્ચે મોસ્કોને સ્થિર આઉટલેટ પણ પૂરું પાડ્યું છે.
2022થી દ્વિપક્ષીય વેપારમાં વધારો થયો હોવા છતાં, એનર્જી ઇમ્પોર્ટને કારણે આ હજુ પણ રશિયાના પક્ષમાં ઝુકેલું છે. રૂપિયા-રૂબલ પેમેન્ટ સિસ્ટમને સુવ્યવસ્થિત કરવી, બેન્કિંગ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવું અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, મશીનરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કૃષિમાં નિકાસ વધારવી છે.
બંને નેતાઓએ વેપાર અને આર્થિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવાને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખી કાઢ્યું છે, જેમાં 2025 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય રોકાણ 50 અબજ ડોલર અને 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર 100 અબજ ડોલર સુધી વધારવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. ભારત અને રશિયા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં 68.7 અબજ ડોલરની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. આમાં ભારતની 4.9 અબજ ડોલરની નિકાસ અને 63.8 અબજ ડોલરની રશિયાની આયાતનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતે વ્લાદિવોસ્તોક-ચેન્નાઈ શિપિંગ રૂટ સક્રિય કર્યો છે, જે ભારતના પૂર્વ કિનારાને રશિયાના ફાર ર્ઇસ્ટ સાથે જોડે છે.આ રૂટ નિકાસકારોમાં લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યો છે, આ કોરિડોરના ભાગ રૂપે પારાદીપ અને વિઝાગ જેવા અન્ય પૂર્વીય બંદરોને જોડવાની વધુ યોજનાઓ સાથે, તેને વધુ વ્યવહારુ બનાવે છે.
ઉદયપુરમાં ઉસનાસ ફાઉન્ડેશન થિંક ટેન્કના ફાઉન્ડર, ડિરેક્ટર અને CEO અભિનવ પંડ્યાના મતે, પુતિનની મુલાકાત ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યાં ભારત એક મોટા રાજદ્વારી પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે.
અભિનવ પંડ્યાએ ETV ભારતને જણાવ્યું, "આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અમેરિકા સાથેના આપણા સંબંધો ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ છે, ચીન પાકિસ્તાનનો સદાબહાર મિત્ર છે,ચીન સાથેના સંબંધોમાં થોડો સુધારો થયો હોવા છતાં, બેઇજિંગે તાજેતરમાં અરુણાચલ પ્રદેશનો મુદ્દો ઉઠાવીને ભારત સામે ખૂબ જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. સાઉદી અરેબિયાએ પણ પાકિસ્તાન સાથે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. શેખ હસીનાના ગયા પછી બાંગ્લાદેશ પણ ભારતના પ્રભાવમાંથી બહાર નીકળી ગયું છે."
આમ, તેમનું માનવું છે કે ભારત વિશ્વભરમાં એક મોટા રાજદ્વારી સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "આપણા ઘણા મિત્રો બાકી નથી. આ બધા પડકારો વચ્ચે, રશિયા એક એવો અડગ મિત્ર છે જેના પર ભારત ભરોસો કરી શકે છે."
પંડ્યાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ભારત પર રશિયા પાસેથી તેલની આયાત ઘટાડવા માટે સતત દબાણ કરી રહ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "ભારત આ કરશે કે નહીં તે હવે એક મૂળભૂત પ્રશ્ન છે. જો ભારત આવું કરશે, તો રશિયા સાથેના તેના સંબંધો પર તેની કેટલી અસર પડશે તે બીજો પ્રશ્ન છે. વધુમાં, આ બદલાતી વિશ્વ વ્યવસ્થામાં, રશિયા અને અમેરિકા ચોક્કસપણે અલગ અલગ કેમ્પમાં હશે. ચીન પણ રશિયાના કેમ્પમાં હશે. હવે, ભારતે ખૂબ કાળજીપૂર્વક પસંદગી કરવી પડશે, કારણ કે તે પશ્ચિમ એશિયાઈ હોય કે યુરોપીય કટોકટી, ભારત એક મોટા પડકારનો સામનો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પશ્ચિમ એશિયામાં, ભારત ઇઝરાયલનો મિત્ર છે, પરંતુ રશિયા ઇઝરાયલનો વિરોધ કરે છે. યુરોપમાં, ભારતના રશિયા સાથે સારા સંબંધો છે, પરંતુ પશ્ચિમ યુરોપીય દેશો સાથે પણ સારા સંબંધો છે. તેથી, ભારતે બેમાંથી એક પસંદ કરવું પડશે અથવા તેનું તટસ્થ વલણ જાળવી રાખવું પડશે. ભારત માટે તેનું તટસ્થ વલણ જાળવી રાખવું અને આ વિકલ્પોને સમજવું વધુને વધુ મુશ્કેલ બનશે. આ બધા પડકારો વચ્ચે, રશિયા સાથે ભારતની ભાગીદારી મહત્ત્વપૂર્ણ રહે છે."
પુતિનની આગામી ભારત મુલાકાત મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વૈશ્વિક ઉથલપાથલ વચ્ચે ભારત-રશિયા સંબંધોની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે અને એક અલગ વ્યૂહાત્મક માર્ગ નક્કી કરવા માટે નવી દિલ્હીના દૃઢ નિશ્ચયને દર્શાવે છે. સંરક્ષણ અને ઊર્જાથી લઈને બહુપક્ષીય રાજદ્વારી અને યુરેશિયન કનેક્ટિવિટી સુધી, આ સમિટ બંને પક્ષોને ઝડપથી બદલાતી દુનિયા માટે તેમની ભાગીદારીને ફરીથી નક્કી કરવાની તક આપે છે.
આ પણ વાંચો: