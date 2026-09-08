ભારતીય સૈન્ય ઉદ્યોગને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે 1.10 લાખ કરોડનો પ્રસ્તાવ મંજૂર, વિદેશી હથિયારો પર નિર્ભરતા સમાપ્ત થશે
સરકાર પોતાના 'આત્મનિર્ભર ભારત' અભિયાનને જમીની સ્તર પર મોટી આર્થિક મજબૂતી આપી રહી છે, શું કહે છે જાણકાર.
Published : September 8, 2026 at 4:40 PM IST
નવી દિલ્હી: સંરક્ષણ ખરીદી અંગેનો ભારતનો તાજેતરનો નિર્ણય દેશને એક મુખ્ય વૈશ્વિક શસ્ત્ર આયાતકારમાંથી સંરક્ષણ ઉત્પાદનના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર મહાશક્તિ બનાવવાની ઝડપને વધારી શકે છે. સંરક્ષણ અધિગ્રહણ પરિષદ (DAC)એ આશરે 1.10 લાખ કરોડ રૂપિયાના પ્રસ્તાવોને મંજૂરી આપી છે જેમાંથી લગભગ 98 ટકા ભાગ ભારતીય ઉદ્યોગો માટે સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે.
આ પગલા દ્વારા, સરકાર 'આત્મનિર્ભર ભારત' અભિયાનને જમીની સ્તર પર નોંધપાત્ર આર્થિક પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આ સોદામાં સામેલ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓમાં હેલિકોપ્ટર, સૈન્ય વાહન, રડાર, ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ સાધનો અને દરિયાઇ ગેસ ટર્બાઇન સામેલ છે, તેનો અર્થ આ છે કે આ નિર્ણયની ઊંડી અસર ભારતની સમગ્ર સંરક્ષણ પુરવઠા શ્રેણી પર પડશે જેનાથી મોટા નિર્માતાઓ સાથે સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યગો અને ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે પણ નવી તક ઉભી થશે.
સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા સોમવારે જાહેર નિવેદન અનુસાર, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં સંરક્ષણ અધિગ્રહણ પરિષદે સેનાના વિભિન્ન ખરીદ પ્રસ્તાવોને જરૂરિયાતની સ્વીકૃતિ (AoN) એટલે સૈદ્ધાંતિક વહીવટી મંજૂરી આપી દીધી છે.
The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, today accorded 'Acceptance of Necessity' to various acquisition proposals of Indian Army, Navy and Air Force worth Rs 1.10 lakh crore. Of the total AoNs accorded, approximately 98% of procurements… pic.twitter.com/6uipmZlLed— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 7, 2026
ભારતીય સેના માટે ઉપકરણોની ખરીદી માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે તેમાં સામેલ છે:
- CBRN રેકી વાહન (કેમિકલ, બાયોલોજિકલ, રેડિયોલોજિકલ અને ન્યૂક્લિયર ટોહી વાહન)
- હાઇ મોબિલિટી વ્હીકલ (HMV) (ઊંચાઈ અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ચાલતા સૈન્ય વાહન)
- સેલ્ફ-પ્રોપેલ મેકેનિકલ માઇન લેયર્સ (MMLs) ( સુરંગ બનાવનારા મશીન)
- એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટર (ALHs)
- ટ્રોલ ટેન્ક (દારૂગોળો ધરાવતી સુરંગો સાફ કરવાના ટેન્ક)
- સર્વત્ર બ્રિજ સિસ્ટમ્સ (નદીઓ અથવા ગાબડા પર ઝડપથી પુલ બનાવવા માટેની સિસ્ટમ્સ)
મંત્રાલયના નિવેદન અનુસાર, ભારતીય નૌકાદળ માટે 'અરુધ્ર રડાર'ની ખરીદી તેમજ 'મરીન ગેસ ટર્બાઇન' (MGT)ની ડિઝાઇન, વિકાસ અને ત્યારબાદની ખરીદી માટે મંજૂરી (AoN) આપવામાં આવી છે. 'અરુધ્ર રડાર' હાલમાં વિવિધ નૌકાદળ હવાઈ મથકો પર ઉપયોગમાં લેવાતા જૂના એર રૂટ સર્વેલન્સ રડારને બદલશે. યુદ્ધ જહાજો માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ - મરીન ગેસ ટર્બાઇનનું સ્વદેશી ઉત્પાદન કરવાથી વિદેશી વિક્રેતાઓ પર નિર્ભરતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.
ભારતીય વાયુસેના માટે, ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ અને હેલિકોપ્ટરની લડાઇ ક્ષમતાઓને વધારવાના હેતુથી વિવિધ દરખાસ્તોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. વધુમાં, 'ગ્રાઉન્ડ-બેઝ્ડ મલ્ટી-પર્પઝ જામર્સ' (GBMPJ)ની ખરીદી અને 'ડિફેન્સ ફોર્સિસ સિક્યોર એક્સેસ કાર્ડ' (DEFSAC) સિસ્ટમના અમલીકરણ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ જામર્સ દુશ્મન રડારને સંપૂર્ણપણે જામ કરવામાં સક્ષમ હશે.
DEFSAC સિસ્ટમ વર્તમાન કાગળ આધારિત ઓળખ કાર્ડ અને પાસને રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન (RFID) આધારિત સ્માર્ટ કાર્ડ સિસ્ટમથી બદલશે, જેનો ઉપયોગ તમામ સશસ્ત્ર દળોમાં થઈ શકે છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે કુલ મંજૂર પ્રાપ્તિ મૂલ્ય (AoNs)ના આશરે 98 ટકા ભારતીય ઉદ્યોગોમાંથી મેળવવામાં આવશે.
આ નિર્ણયનું પ્રમાણ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ ઓર્ડરમાં પ્લેટફોર્મ, સિસ્ટમ્સ અને ટેકનોલોજીની વિશાળ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે - જેમાં CBRN રિકોનિસન્સ વાહનો, ઉચ્ચ-ગતિશીલતા વાહનો, ખાણ-લેઇંગ સિસ્ટમ્સ અને એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટરથી લઈને રડાર, મરીન ગેસ ટર્બાઇન, ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલીઓ અને સુરક્ષિત ઓળખ ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે. આ વિવિધતા સંરક્ષણ-ઔદ્યોગિક સપ્લાય ચેઇનના લગભગ દરેક સ્તરમાં માંગ પેદા કરશે, જેમાં મુખ્ય સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેટર્સ, સંરક્ષણ જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો (DPSU), મોટા ખાનગી ક્ષેત્રના સંરક્ષણ કંપનીઓ, MSME, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વિશિષ્ટ તકનીકી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદના આ નિર્ણયનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને દૂરગામી પાસું એ શરત છે કે ભારતીય ઉદ્યોગ 98 ટકા હિસ્સો ધરાવશે. ભારતના સંરક્ષણ ઉદ્યોગ માટે સરકારી ખરીદીની આવી મજબૂત ખાતરી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આનું કારણ એ છે કે સંરક્ષણ ઉત્પાદન ક્ષેત્રને વિશિષ્ટ મશીનરી, પરીક્ષણ માળખાગત સુવિધાઓ, પ્રમાણપત્ર, ટૂલિંગ અને સંશોધન અને વિકાસ (R&D) માં મોટા પાયે પ્રારંભિક રોકાણોની જરૂર પડે છે.
ખાનગી કંપનીઓ અને MSME ઘણીવાર ભવિષ્યના ઓર્ડરની ગેરંટી વિના આવા નોંધપાત્ર રોકાણ કરવામાં અચકાતા હોય છે. તેથી, આ તાજેતરની મંજૂરીઓ સ્થાનિક ઉદ્યોગોને ચોક્કસ આ પ્રકારની ખાતરી આપી શકે છે.
'જરૂરિયાતની સ્વીકૃતિ' (AoN) પોતે અંતિમ કરાર નથી, પરંતુ તે જરૂરિયાત માટે સરકારની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી સ્થાપિત કરે છે અને ખરીદી પ્રક્રિયાને આગળ વધારવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે. એકવાર આ દરખાસ્તો અંતિમ કરારમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય, પછી તેઓ સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે ભવિષ્યના ઓર્ડરની નોંધપાત્ર પાઇપલાઇન બનાવી શકે છે. બદલામાં, આ કંપનીઓને આયાતી પેટા-સિસ્ટમ પર આધાર રાખવાને બદલે ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા, સંશોધન અને વિકાસમાં રોકાણ કરવા અને સ્વદેશી ઘટકો વિકસાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે.
આ ખાસ કરીને મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારતનું સંરક્ષણ ઉત્પાદન 2025-26 માં ₹1.78 લાખ કરોડના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. આ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 15.6 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે અને 2020-21 નાણાકીય વર્ષમાં નોંધાયેલા સ્તર કરતાં બમણાથી વધુ છે. આ કુલ ઉત્પાદનમાં ખાનગી ક્ષેત્રનો હિસ્સો આશરે 24 ટકા હતો - જે અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ હિસ્સો છે.
હાલમાં, ભારતના સંરક્ષણ ઉદ્યોગ સામેના મુખ્ય પડકારોમાંનો એક ફક્ત ઘટક એસેમ્બલી અને લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ઉત્પાદનથી આગળ વધીને દેશને સ્વદેશી ડિઝાઇન, વિકાસ અને ઉત્પાદન તરફ આગળ વધવા સક્ષમ બનાવવાનો છે. આ વર્તમાન ખરીદી સૂચિ દેશને બરાબર તે કરવાની તક આપે છે. હાલમાં નૌકાદળના હવાઈ મથકો પર ઉપયોગમાં લેવાતા હવાઈ રૂટ સર્વેલન્સ રડારને બદલવા માટે 'અરુધ રડાર'ની ખરીદી ભારતના સ્થાનિક રડાર ઉદ્યોગની માંગને ટકાવી રાખી શકે છે. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે, સ્વદેશી રડાર ઉત્પાદન એક્ટિવ ઇલેક્ટ્રોનિકલી સ્કેન્ડ એરે (AESA) ટેકનોલોજી, સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ સાધનો, ઉચ્ચ કમ્પ્યુટિંગ, સંદેશાવ્યવહાર, સોફ્ટવેર-વ્યાખ્યાયિત સિસ્ટમ્સ, સેમિકન્ડક્ટર્સ અને RF ઘટકો જેવા અનેક અદ્યતન ક્ષેત્રોમાં ક્ષમતાઓને પ્રોત્સાહન આપે છે.
ભારતીય વાયુસેના (IAF) માટે પ્રસ્તાવિત 'ગ્રાઉન્ડ-બેઝ્ડ મલ્ટી-પર્પઝ જામર' (GBMPJ) ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધના ક્ષેત્રમાં સ્થાનિક ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત બનાવવાની એક મહત્વપૂર્ણ તક રજૂ કરે છે. આધુનિક જામિંગ સિસ્ટમ્સ રેડિયો-ફ્રીક્વન્સી એન્જિનિયરિંગ, ડિજિટલ સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટેલિજન્સ અને સોફ્ટવેર જેવી અત્યંત અદ્યતન તકનીકોનો ઉપયોગ કરે છે.
દરિયાઈ ગેસ ટર્બાઇન ડિઝાઇન, વિકાસ અને ત્યારબાદ ખરીદવાનો નૌકાદળનો પ્રસ્તાવ આ સમગ્ર પેકેજના સૌથી વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ ઘટકોમાંનો એક છે. યુદ્ધ જહાજ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ્સ પરંપરાગત રીતે એક એવો ક્ષેત્ર રહ્યો છે જ્યાં ભારત વિદેશી ટેકનોલોજી અને સપ્લાયર્સ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. તેથી, દરિયાઈ ગેસ ટર્બાઇનમાં સ્થાનિક ક્ષમતા વિકસાવવાથી દૂરગામી પરિણામો આવી શકે છે જે કોઈપણ એક ખરીદી કાર્યક્રમના અવકાશથી આગળ વધે છે.
ઉદયપુર સ્થિત થિન્ક ટેન્ક 'ઉષાનાસ ફાઉન્ડેશન'ના સંસ્થાપક, નિર્દેશક અને CEO અભિનવ પંડ્યા અનુસાર, સંરક્ષણ અધિગ્રહણ પરિષદ (DAC)નો આ નિર્ણય મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારતને પોતાના પાડોશમાં વધતા ખતરાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અભિનવ પંડ્યાએ ETV ભારતને જણાવ્યું, 'મક્કા સમજૂતિ પર હસ્તાક્ષર થયા બાદ પાકિસ્તાનને સાઉદી અરબ અને તુર્કીનું સમર્થન મળ્યું છે અને તેની પાસે એક સામુહિક સંરક્ષણ જોગવાઇ છે. તાજેતરમાં એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે તુર્કી અને ચીન પોતાના સૈન્ય અને યુદ્ધ જહાજોને પાકિસ્તાનમાં ઉતારી રહ્યા હતા.'
તેમણે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશ પણ ઇસ્લામિક જિહાદીઓનો ગઢ બની રહ્યો છે અને સાથે જ ત્યાં પાકિસ્તાનની ISI, તુર્કી અને ચીનની વ્યૂહાત્મક હાજરી વધી રહી છે. પંડ્યાએ સમજાવ્યું, 'માટે, ભારતને એક સાથે ત્રણ મોરચાથી ખતરાનો સામનો કરવો પડે છે, જેને ધ્યાનમાં રાખતા તેમણે જણાવ્યું કે ભારતની સૈન્ય આધુનિકીકરણની જરૂરિયાત છે, તેના માટે દેશે પોતાની જૂની સૈન્ય સંપત્તિઓને નવી પેઢીની ટેકનિકથી બદલવા માટે સંરક્ષણ ઉપકરણોની મોટા પાયે ખરીદી કરવી પડશે.
તેમણે કહ્યું, 'ભારત સરકારે ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ઇલેક્ટ્રોનિક ક્ષમતાઓને વધારવામાં પણ રોકાણની જરૂરિયાત છે. માટે, તેમણે હાઇ-ટેક અને ગ્રાઉન્ડ-બેસ્ડ જૈમર્સ ખરીદવાની જરૂરિયાત છે. મને લાગે છે કે આ કારણ છે કે સરકારે આટલી મોટી રકમને મંજૂરી આપી છે, તેનાથી ભારતના આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને સીધો ફાયદો થવાનો છે કારણ કે 98 ટકા ખરીદી ભારતીય સંરક્ષણ કંપનીઓ પાસેથી જ કરવામાં આવશે અને બીજુ કારણ આ છે કે સરકાર વિદેશી સપ્લાય ચેન પર પોતાની નિર્ભરતાને ઓછી કરવા માંગે છે કારમ કે આ સમયે દરેક તરફ યુદ્ધ અને સંઘર્ષનો માહોલ બનેલો છે.
પંડ્યાએ જણાવ્યુ કે ભારતના વિદેશી સપ્લાયર દેશને એટલી મોટી સંખ્યામાં સૈન્ય સાધનો મોકલી નથી શકતા જેટલી તેને જરૂરિયાત છે કારણ કે તેને પોતાના ખુદના યુદ્ધો માટે પણ આ સાધનોની જરૂર છે.
સોમવારે સંરક્ષણ અધિગ્રહણ પરિષદ (DAC)ના આ નિર્ણયને સંરક્ષણ સાધનોના મુખ્ય રીતે ખરીદદાર રહેનારા ભારતના તે મોટા બદલાવ તરફ એક પગલાના રૂપમાં જોઇ શકાય છે જેની હેઠળ તે હવે સંરક્ષણ ટેકનિકોનું ડિઝાઇનર, ઉત્પાદક અને નિકાસકાર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
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