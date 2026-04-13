દરિયાઈ ચેક પોઇન્ટ્સ અને વેપાર સંકટ: ભારતનું 'Vision MAHASAGAR' શા માટે જરૂરી છે

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને દરિયાઈ વેપાર માર્ગો પર તેની પ્રતિકૂળ અસર વચ્ચે, વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કઈ ચિંતા વ્યક્ત કરી.

10 એપ્રિલ, 2026ના રોજ પોસ્ટ કરાયેલા આ ફોટોગ્રાફમાં, મોરેશિયસના પોર્ટ લુઇસમાં ભારતની ગ્રાન્ટ સહાય હેઠળ પૂરી પાડવામાં આવેલી ઇલેક્ટ્રિક બસોના સોંપણી દરમિયાન વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અને મોરેશિયસના વડા પ્રધાન નવીન રામગુલામ એક પ્રતીકાત્મક ચાવી પ્રદર્શિત કરે છે. (PTI)
Published : April 13, 2026 at 2:45 PM IST

મોરેશિયસના પોર્ટ લૂઈસમાં આયોજિત 'હિંદ મહાસાગર સંમેલન'માં વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે જે ભાષણ આપ્યું, તે માત્ર એક સામાન્ય રાજદ્વારી સંબોધન પૂરતું સીમિત નહોતું. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને દરિયાઈ વેપાર માર્ગો પર પડી રહેલી તેની વિપરીત અસરો વચ્ચે, તેમણે હિંદ મહાસાગરને એક નવા જ સ્વરૂપમાં રજૂ કર્યો.

વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે કહ્યું કે હવે આ કોઈ દૂર સુદૂરનો વિસ્તાર નથી રહ્યો, પરંતુ તે એક એવી ફ્રન્ટલાઇન બની ગયો છે જ્યાં વૈશ્વિક અસ્થિરતા સામાન્ય લોકો પર રોજિંદા આર્થિક બોજાના સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થઈ રહી છે. તેમના વક્તવ્યે સ્પષ્ટપણે એક નવા પ્રકારની દરિયાઈ સમજણની જરૂરિયાત તરફ ઈશારો કર્યો, જેને ભારતે 'વિઝન મહાસાગર' (MAHASAGAR - ક્ષેત્રમાં સૌની સુરક્ષા અને વિકાસ માટે આપસી અને સર્વગ્રાહી પ્રગતિ) મારફતે સામે મૂક્યું છે.

આર્થિક બોજ સાથે જોડાયેલી દરિયાઈ અસુરક્ષા

વિદેશ મંત્રીએ અવરોધિત થતા જહાજોની અવર-જવર, વધતી જતી ઊર્જાની કિંમતો, ખાતરની અછત અને ખાદ્ય સુરક્ષાના જોખમોને એકબીજા સાથે જોડતા કહ્યું કે દરિયામાંથી ઉદ્ભવતી આ નબળાઈઓ હવે માત્ર કાગળ પરની સુરક્ષા ચિંતાઓ પૂરતી મર્યાદિત નથી. તેના બદલે, આ સમસ્યાઓ હિંદ મહાસાગરના દેશો માટે સીધા વિકાસ સાથે સંકળાયેલા પડકારો બની ગઈ છે.

લાલ સાગરમાં જહાજોની આવન-જાવનમાં તાજેતરમાં સર્જાયેલા અવરોધોએ એ વાતની કડક યાદ અપાવી છે કે દેશની સરહદોથી દૂર આવેલા ચોકપોઇન્ટ (સાંકડા માર્ગો) અને યુદ્ધ ક્ષેત્રો પણ ઘરેલું અર્થતંત્રોને મોટો ફટકો આપી શકે છે. આવા જ સંદર્ભમાં, 'વિઝન મહાસાગર' દરિયાઈ વિસ્તારોમાં સામૂહિક સ્થિતિસ્થાપકતા (કલેક્ટિવ રેઝિલિયન્સ) અને સંરક્ષણ માટે ભારતના એક બ્લૂપ્રિન્ટ તરીકે ઉભરી આવે છે.

'ગ્લોબલ સાઉથ' માટે સાથે મળીને કામ કરવાનો સમય

પોર્ટ લૂઈસમાં શુક્રવારે સાંજે આપેલા ભાષણમાં જયશંકરે હિંદ મહાસાગરના દેશો વચ્ચે ગાઢ સહકારની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, "ઘણી રીતે જોઈએ તો, આ 'ગ્લોબલ સાઉથ'નો મહાસાગર છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "પછી ભલેને ભોજન, બળતણ કે ખાતરની અછતનો સામનો કરવાનો હોય, કુદરતી આફતોનો સામનો કરવાનો હોય કે પછી યુદ્ધના પરિણામો સાથે કામ પાર પાડવાનું હોય, આ બધાનો જવાબ સતત 'સામૂહિક મજબૂતી' માં જ મળી રહ્યો છે. અમે ભારતવાસીઓએ આ વાતને અમારા 'મહાસાગર' દ્રષ્ટિકોણ અને 'પડોશી પ્રથમ' નીતિ મારફતે સ્પષ્ટપણે સામે રાખી છે."

પશ્ચિમ એશિયાના તણાવ અને હોર્મુજની નાકાબંધીની ચેતવણી

28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા-ઈઝરાયલ ગઠબંધન દ્વારા ઈરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલા પછી હોર્મુજની સામુદ્રધુની (Strait of Hormuz) ની નાકાબંધીનો સીધો ઉલ્લેખ કર્યા વિના, જયશંકરે જણાવ્યું કે વર્તમાન ઉથલપાથલ વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયાના બનાવો પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

તેમણે કહ્યું, "આપણે બધા આ સંઘર્ષને લઈને ખૂબ જ ચિંતિત છીએ અને શક્ય તેટલી જલદી પરિસ્થિતિ સામાન્ય થતી જોવા માગીએ છીએ. સામાન્ય નાગરિકો, માળખાગત સુવિધાઓ અને વેપારી જહાજોને નિશાન બનાવવાનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ. એ અત્યંત જરૂરી છે કે દરિયાઈ અવર-જવર સુરક્ષિત અને વણરોક્યા રહે. અહીં સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આપણામાંના દરેકે આ સંઘર્ષની આર્થિક અસર ખૂબ જ ઊંડાણથી અનુભવી છે. જ્યારે ઊર્જાની અછત ઊભી થાય છે અને તે મોંઘી થઈ જાય છે, ત્યારે તેની ઊંડી અસર સમગ્ર સમાજ પર પડે છે. જ્યારે વેપાર સીમિત બને છે, ત્યારે તે માત્ર વેપાર પૂરતો મર્યાદિત ન રહેતા, અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં લોકોની રોજી-રોટી પર પણ આફત બનીને તૂટી પડે છે. જ્યારે ખાતર (ફર્ટિલાઈઝર્સ) મેળવવાનું મુશ્કેલ બની જાય છે, ત્યારે તેની ખાદ્ય સુરક્ષા પર પડતી વિપરીત અસર સ્પષ્ટ દેખાવા લાગે છે. જ્યારે આપણે આ સંમેલનમાં મળી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ બધા આપણી સામે તુરંતના સંકટ સ્વરૂપે ઉભા છે. પરંતુ કેટલાક એવા પાયાના મુદ્દાઓ પણ છે જેના પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, કારણ કે એવી કોઈ ગેરંટી નથી કે આવી સ્થિતિ ફરીથી નહીં સર્જાય."

મહાસાગર વિઝનનું સાચું હાર્દઃ સુરક્ષા અને અર્થતંત્ર એક સિક્કાની બે બાજુ

જયશંકરે જહાજોની સુરક્ષિત અવર-જવરને માત્ર નૌકાદળ કે કાયદાને લગતો કોઈ પુસ્તકીય મુદ્દો નહીં ગણાવતા, તેને એક આર્થિક જરૂરિયાત તરીકે રજૂ કરી. જહાજોની અવર-જવરમાં પડતા ભંગાણને મોંઘવારી, રોજીરોટી અને ખાદ્ય સુરક્ષા સાથે જોડીને ભારતે એ દર્શાવ્યું કે દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષા સમાજની સ્થિરતા માટે અનિવાર્ય છે. આ જ તો 'મહાસાગર' (MAHASAGAR) ની વિચારધારાનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. દરિયાઈ સુરક્ષા અને આર્થિક મજબૂતીને એકબીજાથી જુદા પાડી શકાય નહીં.

ભારત અને હિંદ મહાસાગરના ઘણા દેશો માટે કાચા તેલ, LNG અને પેટ્રોકેમિકલ્સનો મોટો હિસ્સો સમગ્ર મહાસાગરમાં ફેલાતા પહેલા 'હોર્મુજની સામુદ્રધુની' માંથી પસાર થાય છે. આ નાકાબંધીએ દર્શાવી દીધું કે ઊર્જાની અસુરક્ષા કેટલી ઝડપથી સમગ્ર ક્ષેત્રમાં ઘરેલું આર્થિક તણાવ (મોંઘવારી અને અછત) માં ફેરવાઈ જાય છે. તેથી, ભારતનું આ વલણ દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષાને તમામ દેશોના વિકાસ સાથે જોડાયેલી એક સહિયારી પ્રાથમિકતા બનાવે છે.

બહારની તાકાતો પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો સંદેશ

જયશંકરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે "જહાજોની અવર-જવર સુરક્ષિત અને વણરોકી હોવી જોઈએ" અને સાથે જ તેમણે તમામ દેશોને સાથે મળીને આ જવાબદારી ઉઠાવવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓનું સન્માન કરવાની અપીલ કરી. એકલા કોઈ એક દેશની નૌકાદળની કાર્યવાહીની હિમાયત કરવાને બદલે, ભારતે તેનો ઉકેલ ક્ષેત્રીય સંસ્થાઓ અને માહિતીની આપ-લે કરતા નેટવર્કો મારફતે પરસ્પર સહકારમાં જોયો છે.

વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું, "આપણે હિંદ મહાસાગરને એક 'સહિયારી વૈશ્વિક ધરોહર' તરીકે જોવું જોઈએ, જ્યાં માત્ર તેના ફાયદાઓ જ નહીં પરંતુ તેની અન્ય જવાબદારીઓ પણ સાથે મળીને ઉઠાવવામાં આવે. આપણા પ્રયાસોને મજબૂત સંસ્થાકીય માળખાઓ મારફતે આગળ વધારવા જોઈએ. ઈન્ફોર્મેશન ફ્યુઝન સેન્ટર-ઈન્ડિયન ઓશિયન રીજન (IFC-IOR) વાસ્તવિક સમયમાં દરિયાઈ જાણકારીઓને આપ-લે કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી ભાગીદાર દેશો વચ્ચે ક્ષેત્રની સમજણ અને કામ કરવાના તાલમેલમાં સુધારો થાય છે. ક્ષેત્રીય મંચો જેવા કે હિંદ મહાસાગર રિમ એસોસિએશન (IORA), ઈન્ડો-પેસિફિક ઓશિયન્સ ઈનીશિએટિવ (IPOI), બિમ્સટેક (BIMSTEC), કોલંબો સિક્યોરિટી કોન્ક્લેવ અને ઈન્ડિયન ઓશિયન નેવલ સિમ્પોઝિયમ (IONS), આ બધા વાતચીત, પરસ્પર સહકાર અને પોતાની ક્ષમતાઓ વધારવા માટેનો વ્યવસ્થિત માર્ગ પૂરો પાડે છે."

'ગ્રે ઝોન' પ્રવૃત્તિઓ સામે સાવચેતી

તેમણે 'ગ્રે ઝોન પ્રવૃત્તિઓ' (એવી શંકાસ્પદ હિલચાલ જે ન તો સંપૂર્ણપણે શાંતિકાળની હોય છે અને ન તો ખુલ્લેઆમ યુદ્ધની) નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે પરંપરાગત અને બિનપરંપરાગત એમ બંને પ્રકારના જોખમો વચ્ચે ફેલાયેલી છે.

જયશંકરે કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં જ્યારે લાલ સાગરમાં જહાજોની અવર-જવર અવરોધાઈ, ત્યારે તેના પરિણામો આપણે સૌએ જોયા અને અનુભવ્યા. તેથી, તારણ એ છે કે પડકારોનો દાયરો હવે વધુ મોટો અને એકબીજા સાથે જોડાયેલો થઈ ગયો છે. અને કમનસીબે, તે વધુ ગંભીર પણ બન્યો છે. આપણી જવાબદારી તેને અવગણી શકે તેમ નથી."

'ગ્રે ઝોન પ્રવૃત્તિઓ' નો ઉલ્લેખ કરીને અને લાલ સાગરના અવરોધોને યાદ કરાવીને, જયશંકરે સંકેત આપ્યો કે તેલ અને ગેસ લઈ જતા જહાજોને જોખમ હંમેશા ઘોષિત યુદ્ધથી જ નહીં, પરંતુ છદ્મ કાર્યવાહીઓ, ડરાવવા-ધમકાવવા, તોડફોડના જોખમો કે અજ્ઞાત તત્વોથી પણ હોઈ શકે છે. ભારતનું 'વિઝન મહાસાગર' આવા જોખમોને પણ પરંપરાગત યુદ્ધની જેમ સુરક્ષાના સમાન દાયરામાં રાખે છે.

ભારતની 'સમુદ્રી ભાગીદાર' ની ભૂમિકા

જયશંકરે પાયાના સ્તરે એક સૂક્ષ્મ પરંતુ કડક સંદેશ આપ્યો. હિંદ મહાસાગર તેના સૌથી મહત્વના દરિયાઈ માર્ગોની સલામતી માટે બહારની તાકાતો પર નિર્ભર રહી શકે નહીં. ભલે વૈશ્વિક સહકારનું સ્વાગત છે, પરંતુ હિંદ મહાસાગરના દેશોએ તેલ, ગેસ અને વેપારી જહાજોની અવર-જવરની સલામતી માટે પોતાના જ માળખા (ફ્રેમવર્ક) તૈયાર કરવા પડશે.

આ જ તો 'હોર્મુજ' ના સંદર્ભમાં 'મહાસાગર' (MAHASAGAR) નું સાચું હાર્દ છે - સામૂહિક મજબૂતી (કલેક્ટિવ રેઝિલિયન્સ), સહિયારી દરિયાઈ જાગૃતિ અને ઊર્જા સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ માર્ગો (લાઈફલાઈન્સ) ની સાથે મળીને સુરક્ષા કરવી.

શિલોંગ સ્થિત થિંક ટેન્ક 'એશિયન કોન્ફ્લુઅન્સ' ના ફેલો અને ભારત-પ્રશાંત (ઈન્ડો-પેસિફિક) મામલાઓના નિષ્ણાત કે. યોમના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતના 'વિઝન મહાસાગર' નું એક વિશેષ મહત્વ એ છે કે તેનો લક્ષ્યાંક પશ્ચિમથી પૂર્વ સુધીના દરિયાઈ માર્ગોને એકબીજા સાથે જોડવાનો છે.

યોમે 'ઈટીવી ભારત' ને જણાવ્યું, "હોર્મુઝમાં બની રહેલા બનાવોને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતનું 'વિઝન મહાસાગર' હિંદ મહાસાગરના કાંઠાના દેશો વચ્ચે એક દરિયાઈ શાસન વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. હોર્મુઝ સામુદ્રધુનીની નાકાબંધીએ હિંદ મહાસાગરમાં એક વ્યવસ્થિત દરિયાઈ શાસન પ્રણાલીના વ્યૂહાત્મક મહત્વને વધુ વધારી દીધું છે."

તેમણે કહ્યું કે આ પ્રકારની વ્યવસ્થાને આકાર આપવામાં ભારત એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. કે. યોમે કહ્યું, "સૌથી શક્તિશાળી નૌકાદળ દળોમાંના એક હોવાને કારણે, ભારત હિંદ મહાસાગરમાં આ પ્રકારની વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે."

સરવાળે જોઈએ તો, મોરેશિયસમાં પોતાના ભાષણ મારફતે જયશંકરે ભારતનું આ વલણ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે હોર્મુઝ સામુદ્રધુનીની નાકાબંધી કેવળ પશ્ચિમ એશિયાનું સંકટ નથી, પરંતુ સમગ્ર હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રના દેશો માટે એક ચેતવણી છે.

સમગ્ર ક્ષેત્રમાં આર્થિક સ્થિરતા જાળવી રાખવા માટે તેલ અને ગેસ લઈ જતા જહાજોની સુરક્ષિત અવર-જવર અત્યંત જરૂરી છે. 'વિઝન મહાસાગર' આપસી સહકાર, ક્ષમતા નિર્માણ, સંસ્થાકીય નેટવર્કો અને સહિયારી જવાબદારી મારફતે દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક વૈચારિક અને વ્યાવહારિક માળખું પૂરું પાડે છે.

આમ કરીને, ભારતે પોતાને એક 'સમુદ્રી પોલીસ' તરીકે નહીં, પરંતુ એક 'સમુદ્રી ભાગીદાર' તરીકે રજૂ કર્યું છે. સાથે જ, તેણે હિંદ મહાસાગરના દેશોને અપીલ કરી છે કે તેઓ એવા સમયમાં ઊર્જા લઈ જતા દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષાને એક સહિયારી જવાબદારી સમજે, જ્યાં સાંકડા દરિયાઈ માર્ગો વૈશ્વિક તણાવનું કેન્દ્ર બની ગયા છે.

