L’Imad: ભારત અને UAE વચ્ચે રાજનીતિક સંબંધો માટે રોકાણનું નવું એન્જિન
ભારત અને UAE વચ્ચે વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી વધારવામાં L’Imad એક રોકાણના સેતુ તરીકે ઉભરી શકે છે
Published : September 13, 2026 at 7:58 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધો નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યા છે, જેમાં વેપાર અને ઉર્જા ક્ષેત્રે સહકાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
આ ઉભરી રહેલા આર્થિક માળખાના કેન્દ્રમાં UAEનું નવું સોવરેન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ "L'Imad" છે. શનિવારે નવી દિલ્હીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અબૂ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ શેખ ખાલિદ બિન મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાને 2026 બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન દ્વિપક્ષીય રોકાણ અને સહયોગને વેગ આપવા માટે ભંડોળની સંભવિત ભૂમિકા અંગે ચર્ચા કરી.
ભારતમાં UAEના વધતા રોકાણ અને અદ્યતન ઉત્પાદન અને માળખાગત સુવિધાઓથી લઈને સંરક્ષણ, અવકાશ, પરમાણુ ઊર્જા અને ઉભરતી ટેકનોલોજી સુધીના ક્ષેત્રોમાં સહયોગના વિસ્તરણની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, "નેતાઓએ સ્વીકાર્યું કે UAEનું નવું સાર્વભૌમ રોકાણ ભંડોળ 'L'Imad' પરસ્પર લાભ માટે ભારત-UAE ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તેમણે સંરક્ષણ, અવકાશ, પરમાણુ ઊર્જા, ટેકનોલોજી અને નવીનતા જેવા વ્યૂહાત્મક અને ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં બંને દેશો વચ્ચે સહયોગ વધારવાની તકો પર પણ ચર્ચા કરી"
India-UAE ties have been transformed over the last few years. Now, we are raising our ambitions even higher.— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
Delighted to meet His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Discussed taking our Strategic Partnership forward across defence, AI, space, critical… pic.twitter.com/omzRK4ccuP
'L’Imad'ની સ્થાપના અબુ ધાબી સરકાર દ્વારા એક સાર્વભૌમ રોકાણ પ્લેટફોર્મ તરીકે કરવામાં આવી હતી. તેનો ઉદ્દેશ ટકાઉ આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવો, આવકના સ્ત્રોતોમાં વૈવિધ્ય લાવવું અને લાંબા ગાળાના રોકાણથી વળતર ઉત્પન્ન કરવાનો છે. તેના પોર્ટફોલિયોમાં UAE અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માળખાગત સુવિધાઓ અને રિયલ એસ્ટેટ, નાણાકીય સેવાઓ, અદ્યતન ઉદ્યોગો અને ટેકનોલોજી, શહેરી ગતિશીલતા અને સ્માર્ટ શહેરો જેવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.
જાન્યુઆરી 2026થી જ્યારે અબુ ધાબીએ L’Imad હેઠળ અબૂ ધાબી ડેવલપમેન્ટલ હોલ્ડિંગ ગ્રુપ (ADQ)ની સંપત્તિ અને રોકાણોને એકીકૃત કરવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારથી L’Imadનું મહત્વ ઝડપથી વધ્યું છે. આનાથી વિવિધ સંપત્તિઓ સાથે એક સાર્વભૌમ રોકાણ પાવરહાઉસ બન્યું. આ પુનર્ગઠનથી L’Imadની આર્થિક પહોંચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મૂડી જમાવટ કરવાની તેની ક્ષમતા મજબૂત થઈ છે.
ભારત માટે સૌથી અગત્યનું L’Imad UAEના રોકાણ લેન્ડસ્કેપને વ્યક્તિગત વ્યવહારોથી મોટા પાયે લાંબા ગાળાની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે.
ભારત-UAE સંબંધો પરંપરાગત વેપાર અને ઉર્જાથી ઘણા આગળ વિસ્તર્યા છે. બંને દેશો હવે સંરક્ષણ, માળખાગત સુવિધાઓ, લોજિસ્ટિક્સ, નવીનીકરણીય ઉર્જા, ટેકનોલોજી, ખાદ્ય સુરક્ષા, અવકાશ અને નાણાંમાં સહયોગ કરે છે. વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA)એ વ્યાપારી સંબંધોને વધુ વિસ્તૃત કર્યા છે.
L’Imadની રચના અબૂ ધાબીને ભારતની લાંબા ગાળાની વિકાસ યાત્રામાં ભાગ લેવા માટે બીજું સંસ્થાકીય વાહન પૂરું પાડે છે. તેનો પોર્ટફોલિયો ખાસ કરીને ભારતના માળખાગત સુવિધાઓ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ પ્રાથમિકતાઓ માટે યોગ્ય છે. ફંડનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અદ્યતન ઉદ્યોગો, ટેકનોલોજી અને શહેરી વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી ભારતની ઉત્પાદન, લોજિસ્ટિક્સ કોરિડોર, સ્માર્ટ સિટીઝ, નવીનીકરણીય ઉર્જા, સેમિકન્ડક્ટર અને ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ્સ અને હાઇ-ટેક ઉદ્યોગો માટેની મહત્વાકાંક્ષાઓ સાથે કુદરતી રીતે બંધબેસતું થાય છે.
આ સંભાવનાનું ઉદાહરણ UAE ઇન્ટરનેશનલ હોલ્ડિંગ કંપની દ્વારા ઓડિશામાં જાહેર કરાયેલ $11.5 બિલિયનના સંકલિત ગ્રીનફિલ્ડ એલ્યુમિનિયમ પ્રોજેક્ટ છે. વડાપ્રધાન મોદી અને શેખ ખાલિદે 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમની બેઠક દરમિયાન આ રોકાણનું સ્વાગત કર્યું હતું. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, આ પ્રોજેક્ટ ભારતનું સૌથી મોટું સંકલિત એલ્યુમિનિયમનું રોકાણ બનશે અને વૈશ્વિક એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે ઓડિશાની સ્થિતિ મજબૂત કરશે.
આની ખાસ વાત એ છે કે, અબૂ ધાબીની રાજધાની હવે પોર્ટફોલિયો રોકાણો સુધી મર્યાદિત રહેવાને બદલે ઉત્પાદક સંપત્તિ અને ઔદ્યોગિક ક્ષમતા તરફ વધુને વધુ આગળ વધી રહી છે.
ભારતને તેના માળખાગત સુવિધાઓને વિસ્તૃત કરવા માટે મોટા પ્રમાણમાં મૂડીની જરૂર છે. બંદરો, એરપોર્ટ, રેલ્વે, ઔદ્યોગિક કોરિડોર, લોજિસ્ટિક્સ હબ, નવીનીકરણીય ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ, શહેરી માળખાગત સુવિધાઓ અને ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમ આ બધાને એવી મૂડીની જરૂર છે જે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરી શકાય.
આ જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે સક્ષમ છે L’Imad
ફંડના પોર્ટફોલિયોમાં પહેલાથી જ નોંધપાત્ર માળખાગત સુવિધાઓ અને આર્થિક સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. ADQની સંપત્તિઓના એકીકરણ સાથે L'Imadના હોલ્ડિંગ્સ 25 રોકાણ કંપનીઓ અને પ્લેટફોર્મ અને 250થી વધુ પેટાકંપનીઓમાં ફેલાયેલા છે. આમાં Etihad Airways, Etihad Rail, Abu Dhabi Ports, TAQA અને અન્ય વ્યૂહાત્મક વ્યવસાયોનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી અલગ રોકાણોને બદલે સરહદ પારના પ્લેટફોર્મ માટે સંભાવનાઓ ઊભી થાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે ભારતીય માળખાગત કંપનીઓ અને UAE સંસ્થાઓ વચ્ચે સહયોગ બંદરો, લોજિસ્ટિક્સ, દરિયાઈ જોડાણ, ઔદ્યોગિક ઉદ્યાનો, ઉડ્ડયન અને શહેરી વિકાસને આવરી શકે છે. આવી ભાગીદારી હિંદ મહાસાગરને પશ્ચિમ એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકા સાથે જોડતા ઉત્પાદન અને લોજિસ્ટિક્સ હબ તરીકે તેની સ્થિતિને મજબૂત કરવાના ભારતના પ્રયાસોને વધુ મજબૂત બનાવશે. કદાચ સૌથી મહત્વપૂર્ણ તકો પરંપરાગત માળખાગત સુવિધાઓથી આગળના ક્ષેત્રોમાં રહેલી છે.
બંને નેતાઓએ ખાસ કરીને સંરક્ષણ, અવકાશ, પરમાણુ ઊર્જા, ટેકનોલોજી અને નવીનતામાં સહયોગની ચર્ચા કરી. આ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે, L'Imadની જણાવેલી રોકાણ પ્રાથમિકતાઓમાં અદ્યતન ઉદ્યોગો અને ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે.
આ ભારતની ટેકનોલોજીકલ મહત્વાકાંક્ષાઓ અને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ઉદ્યોગોના નિર્માણ માટે સાર્વભૌમ મૂડીનો ઉપયોગ કરવાની અબૂ ધાબીની વ્યૂહરચના વચ્ચે સંભવિત તાલમેલ બનાવે છે.
અવકાશ ક્ષેત્રમાં રોકાણ ઉપગ્રહ સેવાઓ, અવકાશ-આધારિત સંદેશાવ્યવહાર, પૃથ્વી નિરીક્ષણ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ એપ્લિકેશન્સને વેગ આપી શકે છે.
ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં રોકાણ AI, અદ્યતન કમ્પ્યુટિંગ, ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સાયબર સુરક્ષા અને અન્ય ઉભરતી તકનીકોમાં તકો ઊભી થઈ શકે છે.
અદ્યતન ઉત્પાદનમાં UAE મૂડી ભારતીય કંપનીઓને વૈશ્વિક સ્તરે વિસ્તરણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે, જ્યારે ભારતની વિશાળ ટેકનોલોજી અને ઔદ્યોગિક ઇકોસિસ્ટમમાં અમીરાતી રોકાણની ઍક્સેસ પણ પૂરું પાડી શકે છે.
બંને દેશો વચ્ચે સંરક્ષણ પાસું ખૂબ મહત્વનું
ભારત-UAE સંરક્ષણ સહયોગ સતત વધ્યો છે, જેમાં લશ્કરી કવાયતો, દરિયાઈ સુરક્ષા, સંરક્ષણ-ઔદ્યોગિક જોડાણ અને વ્યૂહાત્મક સંવાદનો સમાવેશ થાય છે. L’Imad સંરક્ષણ-ઔદ્યોગિક સહયોગ માટે એક વધારાનું આર્થિક વાહન બની શકે છે, ખાસ કરીને એવા ક્ષેત્રોમાં જ્યાં ભારત ટેકનોલોજી, ઉત્પાદન અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિદેશી ભાગીદારી શોધી રહ્યું છે.
ભારતીય સંરક્ષણ કંપનીઓમાં UAE રોકાણો સુધી મર્યાદિત રહેવાની જરૂર નથી. વધુ મહત્વાકાંક્ષી મોડેલમાં સંયુક્ત સાહસો, સહ-વિકાસ, સહ-ઉત્પાદન અને ત્રીજા-દેશના બજારોની ઍક્સેસ શામેલ હોઈ શકે છે.
UAEનું ભૌગોલિક સ્થાન અને ભારતની વધતી જતી સંરક્ષણ-ઔદ્યોગિક ક્ષમતાઓ આવા સહયોગને ખાસ આકર્ષક બનાવી શકે છે.
ઉર્જાએ L’Imad અને ભારત વચ્ચે સહકારનું બીજું એક કુદરતી ક્ષેત્ર છે.
UAE પોતે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારોમાં મજબૂત સ્થાન જાળવી રાખીને તેના અર્થતંત્રમાં વૈવિધ્યતા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ ભારત સ્વચ્છ ઉર્જા તરફ તેના સંક્રમણને વેગ આપવા અને વિશ્વસનીય ઉર્જા પુરવઠો સુરક્ષિત કરવાના નોંધપાત્ર પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે.
આ નવીનીકરણીય ઉર્જા, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ઉર્જા સંગ્રહ, પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સંભવિત નાગરિક પરમાણુ ઉર્જામાં સહયોગ માટે તકો ઊભી કરે છે.
આવા ક્ષેત્રોમાં સાર્વભૌમ મૂડી ખાસ કરીને મૂલ્યવાન છે કારણ કે, પ્રોજેક્ટ્સને ઘણીવાર મોટા પ્રારંભિક રોકાણો અને લાંબા પરિપક્વતા સમયગાળાની જરૂર પડે છે.
L’Imadની રચનાનું વ્યાપક ભૂ-રાજકીય મહત્વ
UAE સાથે ભારતનો સંબંધ ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથેના તેના વ્યાપક જોડાણનો એક ભાગ છે, જ્યાં સાર્વભૌમ સંપત્તિ ભંડોળ વૈશ્વિક મૂડીનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત બની ગયો છે. અબૂ ધાબીમાં પહેલાથી જ મુખ્ય રોકાણ સંસ્થાઓ છે, જેમાં અબૂ ધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી (ADIA) અને મુબાદલાનો સમાવેશ થાય છે. L’Imad તે ઇકોસિસ્ટમમાં વધુ એક મુખ્ય સંસ્થાકીય વાહન ઉમેરે છે.
તેથી, નવી દિલ્હીનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો હોવો જોઈએ કે, ભારત UAE સાર્વભૌમ રોકાણની નવી પેઢી માટે પસંદગીનું સ્થળ બને.
ભારતીય રાજ્યો ગલ્ફ મૂડી આકર્ષવા માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા હોવાથી આ વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યું છે. ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર અને પંજાબ સહિત વિવિધ રાજ્યો દ્વારા તાજેતરના રોકાણ આઉટરીચ દર્શાવે છે કે, ભારતીય રાજ્યો માળખાગત સુવિધાઓ અને ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ્સ માટે સાર્વભૌમ ભંડોળ અને UAE રોકાણકારોની શોધમાં વધુને વધુ છે.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય રાજદૂત વેણુ રાજામોનીના જણાવ્યા અનુસાર, UAE પાસે ઘણા રોકાણ ભંડોળ છે. ETV ભારત સાથે વાત કરતા રાજામોનીએ કહ્યું કે, શનિવારે મોદી અને અબુ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ વચ્ચેની મુલાકાત એક પ્રારંભિક પહેલ હતી. તેમણે કહ્યું, "L’Imadએ UAEનું સૌથી નવું ભંડોળ છે. સામાન્ય રીતે ભારતે રોકાણ યોગ્ય પ્રોજેક્ટ્સ પ્રસ્તાવિત કરવા પડશે અને તેઓ ક્રેડિટ જોખમ અને વળતરના આધારે તેનો વિચાર કરશે."
એકંદરે L’Imad લાંબા ગાળાના આર્થિક પરિવર્તન અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રભાવ માટે સાર્વભૌમ મૂડીનો ઉપયોગ કરવાના અબૂ ધાબીના પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ભારત માટે આ તેના પોતાના આર્થિક પરિવર્તન સાથે સુસંગત છે. આ જ કારણ છે કે, PM મોદી અને શેખ ખાલિદનો L’Imadની ક્ષમતાને ખાસ ઓળખવાનો નિર્ણય મહત્વપૂર્ણ છે.
જો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, L’Imad અબૂ ધાબીની નાણાકીય શક્તિને ભારતના વિશાળ સ્કેલ, બજારો, ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ અને તકનીકી મહત્વાકાંક્ષાઓ સાથે જોડતો પૂલ બની શકે છે. તે ભારત-UAE વચ્ચેના સંબંધોને મુખ્યત્વે દ્વિપક્ષીય આર્થિક ભાગીદારીથી વધુ સંકલિત વ્યૂહાત્મક-આર્થિક સંબંધમાં પરિવર્તિત કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે, જેના પરિણામો વ્યાપક હિંદ મહાસાગર, પશ્ચિમ એશિયા અને તેનાથી આગળ સુધી વિસ્તરશે.
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