જાણો કોણ છે સાઉદી અરબના એરપોર્ટ પર હુમલો કરનારા હૂતીઓ અને તેમનો ઇતિહાસ, પશ્ચિમ એશિયામાં પાવર બેલેન્સનો પ્રયાસ
જો લાંબા સમય સુધી હૂતી ટકી રહેશે તો તેમનો દબદબો સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયાના પાવર બેલેન્સને બદલી શકે છે. વાંચો એનાલિસિસ
By Bilal Bhat
Published : October 29, 2026 at 7:30 PM IST
ઇરાન સમર્થિત હૂતી લડવૈયાઓ સાઉદી અરબના હવાઇ મથકો, ઓઇલ રિફાઇનરીઓ અને લશ્કરી અડ્ડાઓ પર હુમલો બંધ કરે એવું નથી લાગી રહ્યું. 'એક્સિસ ઓફ રેસિસ્ટેન્સ'નો હિસ્સો માનવામાં આવતા હૂતી યમનના જૈદી શિયા સમુદાયમાંથી આવે છે. હમાસ અને હિઝબુલ્લાહ બાદ હૂતી જ એકમાત્ર એવો સમુદાય છે જે ઇરાનને પોતાનું ખુલ્લું સમર્થન આપી રહ્યું છે. હમાસ અને હિઝબુલ્લાહ ઇઝરાયલના હુમલા બાદ નબળા પડી ગયા છે.
યમનમાં સાઉદી અરબના નેતૃત્વવાળી સુ્ન્ની તાકાતો વિરુદ્ઘ હૂતિઓની લડાઇ દાયકાઓ જૂની છે. 1960ના દાયકમાં સાઉદી સમર્થિત તાકાતો દ્વારા સત્તા પરથી હટાવવામાં આવ્યા પહેલા યમનના જૈદી સમુદાયે સદીઓ સુધી દેશ પર શાસન કર્યું હતું. પરાજય બાદ જૈદી સમુદાય સંપૂર્ણ રીતે તૂટી ગયો હતો અને તેમની પાસે સત્તામાં પુનરાગમન કરવાની કોઇ આશા બચી ન હતી. એવામાં 1979ની ક્રાંતિ બાદ હવે ઇરાન તેમના માટે એક નવું સમર્થક બન્યું છે.
1979 અને ત્યાર બાદ જ્યારે ઇરાનની ક્રાંતિને વ્યાપક જનસમર્થન મળવા લાગ્યું છે અને તે મજબૂત થવા લાગ્યા ત્યારે જૈદી સમુદાયનું મનોબળ પણ વધ્યું છે. અયાતુલ્લાના નેતૃત્વાળા આંદોલને જ્યારે શાહ રઝા પહલવીના શાસનને ઉખાડી ફેક્યું તો ન માત્ર શિયાઓ વચ્ચે પરંતુ સમગ્ર મુસ્લિમ દુનિયાના યુવાઓમાં કટ્ટરપંથ વધવા લાગ્યો. આ દરમિયાન યમનના જૈદી શિયાઓના ઇસ્લામિક ઇરાન સાથે ગઠબંધન કરવાની આશાઓ શરુ થઇ ગઇ છે.
ઇરાન માટે યમન હંમેશાથી સાઉદી અરબ વિરૂદ્ઘ કામ કરવા માટેનો એક સાધન રહ્યું છે, તે પછી પોતાની પ્રોક્સી (પ્રતિનિધિ) સમૂહો દ્વારા નિયંત્રણ હાંસલ કરવાની હોય કે પછી ત્યાં સત્તા પરિવર્તન હોય. ઇરાન અને આ ક્ષેત્રમાં તેના સહયોગીઓનું માનવું છે કે મધ્ય પૂર્વના રાજાશાહી દેશ (ખાસ કરીને સાઉદી અરબ પશ્ચિમી દેશોના ઇશારે કામ કરનારા પ્રોક્સી હોય. સાઉદી અરબનું ધાર્મિક મહત્વ ઘણું છે કારણ કે દુનિયાભરના મુસલમાનો માટે સૌથી પવિત્ર સ્થળ કાબા (મસ્જિદ અલ હરમ) મક્કામાં સ્થિત છે.
દુનિયાભરના મુસલમાન દિવસમાં પાંચ વખત નમાજ પઢતા સમયે કાબા તરફ મોઢું રાખે છે. શિયા સમુદાયમાં દ્રઢ માન્યતા છે કે મસીહા (ઇમામ મહદી) ફરીથી પ્રગટ થશે, મુસલમાનોને સાચો રસ્તો બતાવશે અને મક્કાની આ પવિત્ર મસ્જિદથી તેમને સંબોધિત કરશે. 1979ની ઇરાની ક્રાંતિની સફળતાએ આ માન્યતાને વધુ મજબૂત કરી દીધી. ઇરાનમાં અયાતુલ્લા ખુમૈનીના નેતૃત્વાળા આંદોલન દ્વારા શાહના શાસનને ઉખાડી ફેક્યા બાદ યમનના જૈદીઓને પણ આશા મળી છે. એક દાયકા સુધી તેમણે સાઉદી સમર્થિત યમન સરકાર વિરુદ્ઘ ચૂપચાપ પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી. ઇરાને પણ તેમા મોટું રોકાણ કરવાનું શરુ કર્યું અને તેમને હથિયાર તેમજ ટ્રેનિંગ ઉપલબ્ધ કરાવી.
જૈદી ધર્મગુરુ હુસૈન બદરુદ્દીન અલ-હૂતીએ આ સૈન્ય જૂથની સ્થાપના કરી હતી અને તેમના જ ના પર તેમને હૂતી નામથી ઓખળવામાં આવ્યા. 1990ના દાયકામાં તેમણે ઔપચારિક રીતે એક પ્રતિરોધ આંદોલન શરુ કર્યું. સાઉદી સમર્થિત સરકાર વિરુદ્ઘ રણનીતિ બનાવવામાં હિઝબુલ્લાહે પણ તેમની મદદ કરી.
મક્કામાં ગ્રાન્ડ મસ્જિદની ઘરાબંધી- તેની શરુઆત 1979ની ઇરાની ક્રાંતિ બાદ થઇ. એ જ વર્ષે એક મોટી લડાઇ અને દેશો વચ્ચે ભાગલાની પટકથા લખવામાં આવી રહી હતી. ઇતિહાસની કેટલીક મોટી હોનારત બનવાની હતી. થોડી ખૂબ જ જલ્દી તો થોડી આગળ જઇને એક મોટા આંદોલનનું રુપ લેવાની હતી. પહેલી મોટી દુર્ઘટના નવેમ્બર 1979માં થઇ. મોહરમનો પહેલો દિવસ હતો. એક એવો દિવસ જેનું શિયા સમુદાય માટે વિશેષ મહત્વ છે. મુસ્લિમ કેલેન્ડરના પહેલા મહિનામાં હથિયારોથી સજ્જ કેટલાક કટ્ટરપંથીઓ શબપેટીઓની અંદર હથિયારો છુપાવીને લઇ ગયા અને મક્કાની ગ્રાન્ડ મસ્જિદ પર હુમલો કર્યો, તેમજ તેને બે સપ્તાહ સુધી પોતાના કબજામાં રાખી.
શરુઆતમાં એવા અહેવાલ આવ્યા હતા કે આ હુમલા પાછળ ઇરાનનો હાથ છે. પરંતુ અયાતુલ્લા ખુમૈનીએ આ હુમલા માટે અમેરિકા અને ઇઝરાયલને જવાબદાર ઠેરવ્યું. ત્યાર બાદ પાકિસ્તાનમાં અમેરિકન દુતાવાસ પર હુમલો થયો અને બે અમેરિકન માર્યા ગયા. સાઉદી સરકારે તાત્કાલીક ગ્રાન્ડ મસ્જિદ હુમલામાં કોઇ પણ વિદેશી હાથ હોવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો. એક મહિના બાદ એ વાતને સમર્થન આપવામાં આવ્યું કે હુમલાખોરોએ હથિયાર યમનથી ખરીદવામાં આવ્યા હતા અને આ હુમલામાં સાઉદીના ઓતૈબા કબીલા સામેલ હતા.
આ બધુ ત્યારે બની રહ્યં હતું જ્યારે ઇરાન પોતાની ક્રાંતિ અને તેની સફળતાનો જશ્ન બનાવી રહ્યું હતું. હુમલાખોરોમાંથી એકને મસીહાના રુપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો અને ગ્રાન્ડ મસ્જિદમાં એવી જાહેરાત કરવામાં આવી કે મેહદી આવી ગયા છે. સાઉદી અરબમાં સત્તા બદલવાનો આ સૌથી લોહીયાળ પ્રયત્ન હતો અને મસ્જિદ પરિસરની અંદર લોહી વહ્યું. વિદ્રોહીઓ વિરુદ્ઘ આ અભિયાન બે સપ્તાહ સુધી ચાલ્યું અને આખરે સાઉદી સરકારે ગ્રાન્ડ મસ્જિદ પર સંપૂર્ણ રીતે નિયંત્રણ કરી લીધું.
આ ઘટનાએ પાકિસ્તાનને સાઉદી સામ્રાજ્યની નજીક લઇ ગયું અને ગ્રાન્ડ મસ્જિદની સુરક્ષા માટે પાકિસ્તાને ઘણા વર્ષો સુધી પોતાની આર્મી તૈનાત રાખી. એ તો માલૂમ પડી ગયું હતું કે હથિયાર યમનના રસ્તે દેશમાં આવ્યા હતા અને પશ્ચિમી દેશોમાં એ વાત પર ચર્ચા થઇ રહી હતી કે તેમાં ઇરાનનો હાથ હતો. તે સમયે ગૃહ મંત્રીના નિવેદન કે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે હુમલામાં કોઇ વિદેશી હાથ નથી, જેના કારણે વિદેશી હાથની ચર્ચાઓ પર તો વિરામ લાગી ગયો પરંતુ ઘણી એવી અન્ય વાતો પણ છે જે હજું પણ રહસ્ય બની રહી છે. જે વાત સ્પષ્ટ હતી એ એ હતી કે તે વર્ષે ઇરાની ક્રાંતિ સફળ રહી, યમનના રસ્તે હથિયાર આવ્યા અને મસ્જિદમાં નારા લગાવવામાં આવ્યા.
એવું માનવામાં આવી રહ્યું હતું કે સાઉદી વિદ્રોહીઓને હથિયાર મોકલનાર યમનીઓના ઇરાન સાથે કોઇ સંબંધ હતા. મક્કાની ઘેરાબંધી, જે સપ્તાહ સુધી ચાલી, એક દાયકાથી પણ વધુ સમય સુધી લોકોની યાદોમાં બની રહી. આરબો તેને ભૂલી ન શક્યા પરંતુ જૈદી લોકો શાંત રહ્યા, ત્યાં સુધી કે ઇરાનના સતત સમર્થનથી તેઓ એક એવી શક્તિ બની ગયા જેને અવગણી ન શકાય. મહત્વની વાત એ હતી કે વિશ્લેષક મક્કાની ઘેરાબંધી અને સાઉદી શાસન વિરુદ્ઘ લડનારા વિદ્રોહીઓને યમનથી હથિયાર પહોંચાડવાની ઘટનાને ઇરાની ઇસ્લામી ક્રાંતિનો જ એક હિસ્સો માને છે કારણ કે મક્કામાં થયેલો આ હુમલો તે વર્ષે ઇરાનમાં થઇ રહેલી ઘટનાઓ સાથે મેળ ખાતો હતો.
ઇરાન-યમન-સાઉદી વચ્ચે વૈચારિક લડાઇ- ઇરાન-યમન-સાઉદી સંઘર્ષ માત્ર એક રાજકીય લડાઇ નથી પરંતુ તેનાથી વધુ એક વૈચારિક લડાઇ છે. તેમાં સાઉદી અરબ, યમનના શિયા હૂતિઓ વિરુદ્ઘ ત્યાંના સુન્ની મુસલમાનોનું સમર્થન કરે છે. ઇરાનનું હંમેશાથી એ માનવું રહ્યું છે કે સાઉદીના રાજાઓ અને રાજકુમારોએ પશ્ચિમી શક્તિઓનું શરણ લીધું છે અને પશ્ચિમી પ્રભુત્વને પડકારવાનો કોઇપણ પ્રયત્ન રોકી દેવામાં આવ્યો છે.
ઇરાન પોતાને એક મસીહાના રુપમાં જોવામાં આવે છે અને ધર્મના નામ પર લડવામાં આવતી દરેક લડાઇનું સમર્થન કરે છે. એક્સિસ ઓફ રેસિસ્ટેન્સ આ વિચારનું પરિણામ છે. જે હેઠળ હિઝબુલ્લાહની સ્થાપના કરવામાં આવી જે હમાસ સાથે મળીને ઇઝરાયલ સામે લડે છે. હૂતિઓને સમર્થન આપવાનો હેતુ સાઉદીના નેતૃત્વવાળી સરકારને ઉખાડી ફેકવાનો છે, જેથી ઇરાન યમન દ્વારા સાઉદી અરબ પર પોતાનો દબદબો સ્થાપિત કરી શકે. હૂતિઓનું અસ્તિત્વ હવે ઇરાનના અસ્તિત્વ સાથે જોડાઇ ગયું છે, કારણ કે તે પોતાની જમીન પર સાઉદી અરબ વિરુદ્ઘ ઇરાનની લડાઇ લડી રહ્યું છે. જો હૂતી સાઉદી અરબ અને તેના સહયોગીઓ વિરુદ્ઘ લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે તો આ વિસ્તારમાં તેનો દબદબો સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયાના પાવર બેલેન્સને સંપૂર્ણ રીતે બદલી શકે છે.
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