વિશ્લેષણ | ગેમ થિયરીની કસોટી પર અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ અને રણનીતિક હાર-જીત

નવી દિલ્હી માટે પડકાર એ છે કે આર્થિક અને સુરક્ષા હિતોનું રક્ષણ કરતી વખતે તમામ પક્ષો સાથે રાજદ્વારી સંબંધો જાળવી રાખવા.

ગુરુવાર, 5 માર્ચ, 2026ના રોજ તેહરાન શહેરમાં યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ ધુમાડો ઉડી રહ્યો છે.
ગુરુવાર, 5 માર્ચ, 2026ના રોજ તેહરાન શહેરમાં યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ ધુમાડો ઉડી રહ્યો છે. (AP)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : March 6, 2026 at 9:20 PM IST

અમેરિકા, ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેનો તણાવ હાલ દાયકાના સૌથી મોટી ભૂ-રાજકીય સંકટમાંથી એક બની ગયું છે. નાના લશ્કરી હુમલાઓથી શરૂ થયેલો તણાવ હવે એક મોટા પ્રાદેશિક સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ ગયો છે, જેમાં ગલ્ફ દેશો, દરિયાઈ વેપાર માર્ગો અને વિશ્વના ઉર્જા બજારો સામેલ થઈ ગયા છે. આ સંઘર્ષ અનેક સ્તરો પર ચાલી રહ્યો છે: લશ્કરી હુમલાઓ, વૈચારિક ચર્ચાઓ, આર્થિક દબાણ અને વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક જોડાણો.

આવી વ્યૂહરચનાઓમાં કોઈ એક પણ પગલું એકલા નથી હોતું. દરેક કાર્યવાહી એક મોટી સાંકળનો ભાગ હોય છે, જેનો હેતુ બીજા પક્ષને સંકેત આપવાનો અથવા તણાવ વધારવાનો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ ઈરાનની સરકાર બદલવા, તેની રણનીતિક તાકાત ઓછી કરવા અને પ્રદેશમાં તેના પ્રભાવને નિયંત્રિત કરવાનો છે. બીજી બાજુ, ઈરાન દર્શાવવા માંગે છે કે બાહ્ય દબાણ તેના સંકલ્પને મજબૂત વધુ બનાવશે અને તેના દુશ્મનોને આ સંઘર્ષ માટે ભારે કિંમત ચૂકવવની સ્થિતિ પેદા કરશે.

5 માર્ચ, 2026, દક્ષિણ લેબનીઝ શહેર નબાતીયેહમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં નાશ પામેલી ઇમારતનું બચાવ કાર્યકરો નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.
5 માર્ચ, 2026, દક્ષિણ લેબનીઝ શહેર નબાતીયેહમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં નાશ પામેલી ઇમારતનું બચાવ કાર્યકરો નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. (AP)

નિષ્ણાતો હવે આ પરિસ્થિતિને 'ગેમ થિયરી'ના દૃષ્ટિકોણથી જોઈ રહ્યા છે, જેમાં દરેક પક્ષ તેના વિરોધીઓ અને સાથીઓ કેવી પ્રતિક્રિયા આપશે તેના આધારે તેની ક્રિયાઓ નક્કી કરે છે.

નેતૃત્વનો અંત અને શહાદતની શક્તિ
આ સંઘર્ષમાં સૌથી નાટકીય વળાંકોમાંનો એક ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાની હત્યા છે, જે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા સંયુક્ત હુમલાઓમાં થયું. લશ્કરી દ્રષ્ટિકોણથી, આવા શિરચ્છેદ હુમલાઓનો હેતુ દુશ્મનની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને ખતમ કરવાનો અને રાજકીય શક્તિને નબળી પાડવાનો છે.

જોકે, ઈરાનનું વૈચારિક માળખું આ તર્કને જટિલ બનાવે છે. શિયા રાજકીય વિચારધારામાં શહાદતનું ઊંડું પ્રતીકાત્મક મહત્વ છે. કરબલાના યુદ્ધની ઐતિહાસિક યાદો, જ્યાં ઇમામ હુસૈને અન્યાય સામે લડતા પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું, તે શિયા ઓળખનો મુખ્ય ભાગ છે.

આ દ્રષ્ટિકોણ મુજબ, નેતાનું મૃત્યુ વિરોધનું એક શક્તિશાળી પ્રતીક બની શકે છે. શાસનને નબળું પાડવાને બદલે, આવી ઘટનાઓ લોકોને ભાવનાત્મક રીતે એક કરી શકે છે અને બદલો લેવા માટે જાહેર સમર્થન વધારી શકે છે. 'ગેમ થિયરી'ના શબ્દોમાં કહીએ તો, દુશ્મનને નબળા પાડવા માટે લેવામાં આવતા પગલા અજાણતામાં તેમના સંકલ્પને મજબૂત બનાવી શકે છે.

ગુરુવાર, 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ, ઇઝરાયલ-લેબનોન સરહદ નજીક ઉત્તર ઇઝરાયલમાં સ્ટેજિંગ એરિયામાં એક ઇઝરાયલી સૈનિક ટેંક પર કામ કરે છે.
ગુરુવાર, 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ, ઇઝરાયલ-લેબનોન સરહદ નજીક ઉત્તર ઇઝરાયલમાં સ્ટેજિંગ એરિયામાં એક ઇઝરાયલી સૈનિક ટેંક પર કામ કરે છે. (AP)

સામાન્ય નાગરિકોના મોત અને વૈશ્વિક ધારણાની જંગ
આધુનિક યુદ્ધો ફક્ત યુદ્ધના મેદાનમાં જ નહીં પરંતુ માહિતીની દુનિયામાં પણ લડવામાં આવે છે. નાગરિકોના મૃત્યુથી સંઘર્ષ પ્રત્યેની દુનિયાની ધારણા ઝડપથી બદલાઈ જાય છે. લશ્કરી હુમલાઓ દરમિયાન માર્યા ગયેલા શાળાના બાળકોના અહેવાલોએ ઈરાન અને મધ્ય પૂર્વના ઘણા ભાગોમાં જનતાનો ગુસ્સો ભડકાવ્યો છે. આવી ઘટનાઓ એ નેરેટિવને વધુ મજબૂત બનાવે છે જે આ સંઘર્ષને બાહ્ય આક્રમણ સામે વિરોધ તરીકે દર્શાવે છે.

આજના માહિતી યુગમાં, લોકોના દુઃખ અને પીડાની છબીઓ મીડિયા નેટવર્ક અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઝડપથી ફેલાય છે. આ વાતો આંતરરાષ્ટ્રીય જનમત અને દેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી કરારો પર ઊંડી અસર કરે છે. તેથી, લશ્કરી કાર્યવાહી કરતા દેશો માટે, જમીન પર વ્યૂહાત્મક જીતની કિંમત "માહિતીના યુદ્ધ" માં હારથી ચુકવવી પડી શકે છે.

ગલ્ફમાં વધતો સંઘર્ષ
જેમ જેમ સંઘર્ષ તીવ્ર બન્યો છે, તેમ તેમ ઈરાને ઈઝરાયલની બહાર સમગ્ર ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી સ્થાનો સુધી તેનો બદલો લેવા હુમલાઓનો વિસ્તાર કર્યો છે. કતાર, કુવૈત અને બહેરીન જેવા દેશો સામે મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં યુએસ લશ્કરી સ્થાનો સ્થિત છે. જવાબી હુમલાના આ વધતા વ્યાપ પાછળ ઇરાદાપૂર્વકની રણનીતિ હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે ઈરાન સીધી રીતે યુએસની મુખ્ય જમીન પર સીધો હુમલો કરી શકતો નથી, આથી તે મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ લશ્કરી માળખાને ધમકી સંકટમાં નાખી શકે છે.

એક મોટા પોસ્ટરમાં મૃતક હિઝબુલ્લાહ લશ્કરી કમાન્ડર ઇમાદ મુઘનીયેહને દર્શાવવામાં આવ્યા છે
એક મોટા પોસ્ટરમાં મૃતક હિઝબુલ્લાહ લશ્કરી કમાન્ડર ઇમાદ મુઘનીયેહને દર્શાવવામાં આવ્યા છે (AP)

ગલ્ફ દેશો હવે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. આમાંના ઘણા દેશોમાં મોટા યુએસ લશ્કરી થાણાઓ છે, જે વોશિંગ્ટનના પ્રાદેશિક સુરક્ષા માળખાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. આ સ્થાનો પશ્ચિમ એશિયામાં દેખરેખ, નૌકાદળની તૈનાતી અને હવાઈ મિશનના સંચાલનમાં મદદ કરે છે. જો કે, આ સૈન્ય સ્થાનો આ દેશોને સંઘર્ષમાં સંભવિત લક્ષ્યો પણ બનાવે છે.

ઈરાની મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ પહેલાથી જ ઘણા ગલ્ફ સ્થાનો અને ઊર્જા કેન્દ્રોને અસર કરી ચૂક્યા છે. તેનું પરિણામ એક ફેલાતા પ્રાદેશિક યુદ્ધ તરીકે સામે આવ્યું છે, જેમાં તે દેશ પણ ઝડપથી ખેંચાઈ રહ્યા છે જેમણે શરૂઆતમાં તટસ્થ રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની સ્થાન અને વ્યૂહાત્મક મહત્વ
તાત્કાલિક સૈન્ય અભિયાનો ઉપરાંત, કેટલાક દબાણો પણ આ વ્યૂહાત્મક માહોલને આકાર આપી રહ્યા છે. સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં પાણીની અછત અને પર્યાવરણીય તણાવ મુખ્ય પડકારો તરીકે ઉભરી રહ્યા છે.

ઘણા ગલ્ફ દેશો પીવાના પાણી માટે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ્સ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. ઈરાન પોતે ગંભીર પર્યાવરણીય પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેમાં ભૂગર્ભજળના સ્તરમાં ઘટાડો અને સુકાઈ રહેલા તળાવોનો સમાવેશ થાય છે.

આ સંસાધનની અછત ભૂરાજકીય સ્પર્ધાને વધુ તીવ્ર બનાવી શકે છે અને પડોશી દેશો વચ્ચે તણાવ વધારી શકે છે. લાંબા ગાળે, પાણી અને ઉર્જા સંસાધનો પર નિયંત્રણ પ્રાદેશિક સંઘર્ષોના નિર્ણયમાં લશ્કરી શક્તિ જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.

ઈરાનના કાશાનમાં ચાલી રહેલા યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી અભિયાન દરમિયાન માર્યા ગયેલા ઈરાની લશ્કરી સભ્યોના શબપેટીઓ પાસે શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ઈરાનના કાશાનમાં ચાલી રહેલા યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી અભિયાન દરમિયાન માર્યા ગયેલા ઈરાની લશ્કરી સભ્યોના શબપેટીઓ પાસે શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. (AP)

વૈશ્વિક પરિણામોવાળો સાથે સંઘર્ષ
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને ફક્ત પ્રાદેશિક વિવાદ તરીકે જોઈ શકાય નહીં. દુનિયાના ઉર્જા પુરવઠા શૃંખલાના કેન્દ્રમાં હોવાથી, મધ્ય પૂર્વ મુખ્ય દેશોની અંદરોઅંદરની સ્પર્ધાનો અખાડો બની ગયું છે.

રશિયા અને ચીનના ઈરાન સાથે વ્યૂહાત્મક સંબંધો છે અને તેઓ પ્રદેશમાં વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જ્યારે તેમની સીધી લશ્કરી સંડોવણી અસંભવિત લાગે છે, તેમનો રાજદ્વારી અને આર્થિક ટેકો શક્તિ સંતુલનને અસર કરી શકે છે.

ઊર્જા બજારો પહેલાથી જ આ સંકટ પર પ્રતિક્રિયા આપી ચૂક્યા છે, પુરવઠામાં વિક્ષેપના ભયને કારણે ક્રૂડના ભાવમાં અસ્થિરતા વધી રહી છે. ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં દરિયાઈ વેપાર માર્ગો પણ વધતા જોખમોનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેથી, આ સંઘર્ષના પરિણામો યુદ્ધના મેદાન સુધી મર્યાદિત નથી પરંતુ તેનાથી પણ આગળ વધે છે.

ભારત માટે અસરો
ભારત માટે, ખાડી ક્ષેત્રમાં આ ઘટનાક્રમ સીધું વ્યૂહાત્મક મહત્વ ધરાવે છે. લગભગ 80 લાખ ભારતીયો ખાડી દેશોમાં રહે છે અને કામ કરે છે, જે દર વર્ષે મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી મુદ્રા ઘરે મોકલે છે.

ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતો માટે ખાડી ઉત્પાદકો પર પણ ખૂબ નિર્ભર છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના દરિયાઈ માર્ગોમાં કોઈપણ વિક્ષેપ ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા અને આર્થિક સ્થિરતાને સીધી અસર કરશે.

આ વિસ્તરતો સંઘર્ષ પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂરાજકીય ગતિશીલતાને પણ ફરીથી આકાર આપી શકે છે. ઈરાન, ખાડી દેશો, પાકિસ્તાન અને વિશ્વની મહાસત્તાઓ વચ્ચે બદલાતા સંબંધો ભારતના વ્યૂહાત્મક વાતાવરણને અસર કરશે. નવી દિલ્હી માટે પડકાર એ છે કે તેના આર્થિક અને સુરક્ષા હિતોનું રક્ષણ કરતી વખતે આ સંઘર્ષના તમામ પક્ષો સાથે સંતુલિત રાજદ્વારી સંબંધો જાળવી રાખવા.

નિષ્કર્ષ
આ યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ દર્શાવે છે કે આધુનિક સંઘર્ષો કેવી રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલા પ્રદેશોમાં ફેલાયેલા છે. લશ્કરી શક્તિ, વૈચારિક નેરેટિવ, ભૂગોળ અને આર્થિક પ્રણાલીઓ, આ બધા મળીને આ સંકટની દિશા નક્કી કરી રહ્યા છે.

ઈરાનની વ્યૂહરચના યુદ્ધના મેદાનને વિસ્તૃત કરવાની અને તેના વિરોધીઓ માટે યુદ્ધનો ખર્ચ વધારવાની છે. દરમિયાન, યુએસ અને ઇઝરાયલ પ્રાદેશિક પ્રભુત્વ જાળવી રાખીને ઈરાનની ક્ષમતાઓને મર્યાદિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

'ગેમ થિયરી'ના શબ્દોમાં કહીએ તો, આવી સ્થિતિઓ કદાચ જ ઉકેલાય છે. તેના બદલે, તે લાંબા સમય સુધી ચાલનારા લાંબા વ્યૂહાત્મક યુદ્ધ તરફ દોરી જાય છે, જેનું પરિણામ ફક્ત મધ્ય પૂર્વના ભવિષ્યને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ વ્યવસ્થાને પણ ફરીથી નવું રૂપ આપશે.

(ડિસ્ક્લેમર: આ આર્ટિકલમાં વ્યક્ત કરાયેલા મંતવ્યો લેખકના પોતાના છે. અહીં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્યો અને મંતવ્યો ETV Bharat ના મંતવ્યો દર્શાવતા નથી.)

સંપાદકની પસંદ

