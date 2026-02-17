ટ્રેડ વૉર વચ્ચે ભારતની મોટી જીત: US અને EU સાથે વેપાર કરારની શું અસર થશે?
યુરોપિયન યુનિયન અને અમેરિકા સાથે ભારતના એક સાથે વેપાર કરારો તેની બદલાતી આર્થિક રાજદ્વારી પદ્ધતિનો પુરાવો છે.
By Vivek Mishra
Published : February 17, 2026 at 10:10 AM IST
ભારતે થોડા અઠવાડિયામાં જ બે મહત્ત્વપૂર્ણ વેપાર કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. પ્રથમ, યુરોપિયન યુનિયન (EU)સાથે અને બાદમાં અમેરિકા સાથે બહુપ્રતિક્ષિત કરાર. જોકે, બન્ને પર વર્ષોથી કામ ચાલતું હતું પરંતુ અમેરિકાની બદલાતી ટેરિફ નીતિઓએ વૈશ્વિક વેપાર કૂટનીતિમાં અભૂતપૂર્વ તેજી લાવી દીધી છે.
આ પરિસ્થિતિએ દેશોને નવી સમજૂતિ કરવા, પોતાના બજારમાં વિવિધતા લાવવા અને મોટા આર્થિક કેન્દ્રો, ખાસ કરીને અમેરિકા અને ચીન પર પોતાની સપ્લાય-ચેઇન નિર્ભરતા ઘટાડવાની ફરજ પાડી છે. ઘણા વર્ષો સુધી અમેરિકાની નીતિએ 'ચીન-પ્લસ-વન' રણનીતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું, જેથી ઉત્પાદન માટે માત્ર ચીન પર જ નિર્ભર ના રહેવું પડે. હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પરત ફરતા જ આ ગણિત વધુ બદલાઇ ગયું છે.
વોશિંગ્ટન હવે તેના સહયોગીઓને વાતચીત કરવા માટે જ નહીં પણ વૈશ્વિક સ્તરે તેમના વેપાર જોડાણને વિસ્તૃત કરવા માટે પણ દબાણ કરી રહ્યું છે. દેશોના આર્થિક કદ, મજબૂતિ અને ખુલ્લાપણાના આધારે આ નવી વ્યૂહરચનાના પરિણામ અલગ અલગ હોઇ શકે છે.
ભારતની ઘટનામાં, યુરોપિયન યુનિયન સાથેની સમજૂતિ અને કેનેડા તથા ખાડી સહયોગ પરિષદ (GCC) જેવા ભાગીદારો સાથે ચાલી રહેલી વાતચીતે વોશિંગ્ટન (અમેરિકા)ને નવી દિલ્હી સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ રૂપ આપવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે. આ બન્ને કરાર સમાન છે કારણ કે તેઓ ભારતને વિશ્વના સૌથી મોટા અને બીજા સૌથી મોટા આર્થિક ગ્રુપ સાથે જોડે છે.
યુરોપિયન સંઘ સાથે આ વ્યવસ્થા ભારતને આશરે 24 ટ્રિલિયન ડૉલરના સંયુક્ત આર્થિક ક્ષેત્ર સાથે જોડે છે, જેનાથી આશરે બે અબજ લોકોને ફાયદો થશે. બીજી તરફ, અમેરિકા સાથે થયેલા આ કરાર સમય જતાં અબજો ડૉલરના બજાર તકોને ખોલવાનું વચન આપે છે. બન્ને સમજૂતિમાં જે સમાનતા છે તે એ છે કે તેઓ ભારતના શ્રમ-પ્રધાન ક્ષેત્રો જેમ કે કાપડ અને વસ્ત્રો, દરિયાઇ ઉત્પાદનો, ચામડા અને જૂતા, રસાયણો, પ્લાસ્ટિક અને રબરના માલ, રમતગમતના સાધન, રમકડાં, રત્નો અને ઘરેણાં પર ઊંડી અસર કરશે.
ઘરેલુ સ્થાનિક સ્પર્ધા છતાં, અમેરિકાનો કરાર આર્થિક તણાવ ઓછો કરવા અને તે સંબંધોને પુનર્જીવિત કરવાનું વચન આપે છે જે છેલ્લા ઘણા સમયથી તણાવના સંકેત આપતા હતા. આ સમજૂતિનું રાજકીય અને આર્થિક મહત્ત્વ ફર્ત ઝડપથી બદલાતી વૈશ્વિક અને વ્યૂહાત્મક પરિસ્થિતિને જ દર્શાવતું નથી પરંતુ ભારતની પોતાની વિકાસ યાત્રામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ પડાવ પણ છે.
ચીનનો ઉદય એક ઉપયોગી ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. જ્યારે 1978માં ચીને આર્થિક સુધારા શરૂ કર્યા, ત્યારે તે વૈશ્વિક સ્તરે 11માં સ્થાન પર હતું. જ્યારે ભારતે 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઉદારીકરણ અપનાવ્યું ત્યારે તે 17માં સ્થાનની નજીક હતું. પ્રતિ વ્યક્તિ આવકના સંદર્ભમાં આ અંતર ચોંકાવનારૂ બની જાય છે.
સંરક્ષણવાદી પ્રવૃતિઓ અને વ્યૂહાત્મક સ્પર્ધા દ્વારા આકાર પામેલી આજની દુનિયામાં આ વાસ્તવિકતા મહત્ત્વપૂર્ણ બની જાય છે. અમેરિકાની ટેક્સ વધારવાની નીતિએ ભારત માટે પડકાર અને તક બન્ને ઉભી કરે છે. સાતે જ તેને દેશોને પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળીને એકબીજા સાથે વધુ નજીક જોડાવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે. જાપાન, જર્મની અને બ્રાઝિલ જેવી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થાઓ અને યુરોપિયન યુનિયન જેવા આર્થિક ગ્રુપ અમેરિકાની નીતિઓએ દબાણ ન કર્યું હોત તો કદાચ ભારત સાથે કરાર કરવામાં આટલા ઝડપી ન હોત.
ભારતને વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા અને ત્રીજા સ્થાને પહોંચવાનો પ્રયાસ અત્યંત ઉથલ-પાછલ ભરેલા આંતરરાષ્ટ્રીય માહોલ વચ્ચે થઇ રહ્યો છે. ભારતનો વિકાસ ઝડપી બનતો જઇ રહ્યો હતો ત્યારે વિશ્વએ કેટલાક મોટા ઝટકાનો સામનો કરવો પડ્યો. કોવિડ-19 મહામારી, રશિયા-યૂક્રેન યુદ્ધ અને ગાઝા-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષ- આ ઘટનાઓએ મળીને વૈશ્વિક વ્યવસ્થાને અસ્થિર કરી દીધી છે.
ચીન છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં વિકાસથી વિપરીત, જે ખુલ્લા પશ્ચિમી વેપાર પ્રણાલીમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ વિના ખીલ્યું હતું, ભારતનો ઉદય વ્હૂયાત્મક સ્પર્ધા અને મર્યાદિત આર્થિક ખુલ્લાપણા વચ્ચે થઇ રહ્યો છે. દુનિયાની સૌથી મોટી આર્થિક શક્તિ (અમેરિકા) હવે પોતાના સહયોગીઓને પણ શરત વગર બજાર સુધી પહોંચાડવાના પક્ષમાં નથી. બીજી તરફ ચીન સાથે ભારતના સંબંધો સરહદ વિવાદને કારણે માળખાકીય રીતે મર્યાદિત છે, જે સંબંધોને મોટા પરિવર્તનને બદલે વ્યવસ્થાપિત જોડાણમાં ઘટાડે છે.
ભારત લાંબા સમયથી અમેરિકા સાથે વ્યાપકપણે અનુકૂળ સંબંધોનો લાભ ઉઠાવતું રહ્યું છે. રાજકીય સમાનતાઓ, વિશાળ ભારતીય ડાયસ્પોરા, મજબૂત જનસંપર્ક અને હિન્દ-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં સંતુલન જાળવવામાં સહિયારા હિતો દ્વારા આ સંબંધો મજબૂત બન્યા છે. જોકે, હવે આ સંબંધોની શરતો બદલાઇ રહી છે કારણ કે વેપાર અને આર્થિક ભાગીદારી પ્રત્યે વોશિંગ્ટનનો અભિગમ વધુ લેવડ-દેવડનો થતો જઇ રહ્યો છે. સાથે જ, તાજેતરના વર્ષોએ બહારના આર્થિક દબાણનો સામનો કરતા પણ વિકાસની ગતિ જાળવી રાખવાની ભારતની ક્ષમતાને સાબિત કરી છે, તેનું એક કારણ ભારતની ઐતિહાસિક રીતે સંરક્ષિત ઘરેલુ અર્થવ્યવસ્થા દ્વારા બનાવવામાં આવેલો સુરક્ષા ઘેરો પણ છે.
યુરોપિયન યુનિયન અને અમેરિકા સાથે થયેલી નવી સમજૂતિની સાથે સાથે તાજેતરના વર્ષોમાં થયેલા કેટલાક મુક્ત વેપાર કરાર અને વર્તમાનમાં ચાલી રહેલી વાટાઘાટોના માધ્યમથી, ભારત હવે સ્પષ્ટપણે વધુ ખુલ્લી આર્થિક નીતિ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
આ બદલાવમાં અનિવાર્યપણે કેટલાક પડકાર પણ આવશે જેમાં વધતી સ્પર્ધા અને નિયમનકારી બદલાવને અનુકૂળ કરવાનું સામેલ છે. જોકે, વૈશ્વિક વેલ્યૂ ચેનમાં પોતાના પગ મજબૂત કરવા માંગતા મોટા, ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થા માટે, આ સમજૂતિ એક એવી વ્યૂહાત્મક કિંમત હોઇ શકે છે જે ચૂકવવા ભારત તૈયાર છે.
