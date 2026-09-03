ચીનના વધતા પ્રભુત્વ વચ્ચે મધ્ય એશિયામાં ભારતની નવી પહેલ, કેટલી સફળ થશે?
મધ્ય એશિયાને સાધવા ભારતના પ્રયાસો. કનેક્ટિવિટીનો મુખ્ય પડકાર. ભારત-મધ્ય એશિયા સમિટની જાહેરાત.
Published : September 3, 2026 at 9:40 AM IST
નવી દિલ્હી: પાંચ વર્ષના અંતરાલ પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આગામી વર્ષે યોજાનારી ભારત-મધ્ય એશિયા સમિટની જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાત આ ક્ષેત્ર સાથે ભારતના વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક સંબંધોમાં નવી રુચિ દર્શાવે છે; આવી છેલ્લી બેઠક 2022માં થઈ હતી.
આ સમિટનું આયોજન એવા સમયે કરવામાં આવ્યું છે,જ્યારે ભારત અને યુરેશિયન આર્થિક સંઘ - આર્મેનિયા, બેલારુસ, કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન અને રશિયાનો સમાવેશ કરતા બ્લોક - વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) અંગે નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે. જો કે, શું આ રાજદ્વારી ગતિ ઊંડા આર્થિક સંબંધોમાં પરિણમી શકશે, કારણ કે યુક્રેન અને ઈરાનમાં સંઘર્ષો વચ્ચે મધ્ય એશિયાઈ કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સ અટકી ગયા છે, અને આ ક્ષેત્રમાં ચીનની હાજરીનો સામનો કરવાનો વધારાનો પડકાર પણ છે?
સમસ્યા જાણીતી છે. ભારત મધ્ય એશિયાને તેના "વિસ્તૃત પડોશી"નો ભાગ માને છે, છતાં તેની ત્યાં સુધી પહોંચ નથી. આ સંબંધો એવા સમયે સ્થાપિત થઈ રહ્યા છે જ્યારે ભારત વિવિધ રાષ્ટ્રો સાથે તેના આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક સંબંધોને વૈવિધ્યીકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ભારત માટે, મધ્ય એશિયાઈ દેશો - કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન, તુર્કમેનિસ્તાન અને ઉઝબેકિસ્તાન - નું આકર્ષણ તેમના વિશાળ હાઇડ્રોકાર્બન ભંડાર, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને ભારતીય માલ માટે બજાર તરીકેની તેમની સંભાવનામાં રહેલું છે.
આ પ્રકારે, મધ્ય એશિયાઈ દેશો માટે, ભારત ન ફક્ત એક વધતુ બજાર છે, પરંતુ આ ક્ષેત્રમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ઉપસ્થિતિ રાખનારી પ્રમુખ શક્તિઓ ચીન અને રશિયાનો ત્રીજો વિકલ્પ પણ છે. છતા, ગાઢ સંબંધોમાં સૌથી મોટી બાધા કનેક્ટિવિટીની કમી છે. ચીન અને રશિયાના વિપરીત, ભારત કોઈ પણ મધ્ય એશિયાઈ દેશ સાથે જમીન સરહદ શેર નથી કરતું, અને એકમાત્ર જમીન માર્ગ પાકિસ્તાનમાંથી પસાર થવાના કારણે દૂર છે.
ઈરાનના ચાબહાર બંદરને વિકસિત કરવાના પ્રયાસ કરવામા આવી રહ્યા છે, પણ ઈરાન સંઘર્ષથી તેને મોટો ધક્કો લાગ્યો છે. ભારતને ઈરાનના માધ્યમથી મધ્ય એશિયા સુધી પહોંચ મળી શકતી હતી, ઈરાન સંઘર્ષ અને અમેરિકી પ્રતિબંધોના કારણે તે ઠપ થઈ ગયા છે. તો પણ, ભારતે પોતાનો આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો છે. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ સોમવારે કહ્યું કે ભારત ચાબહાર બંદર પરિયોજના માટે 'સ્થાયી સમાધાન શોધવા માટે પ્રમુખ હિતધારકો સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે.' આ રીતે, રશિયા, મધ્ય એશિયા અને ઈરાનને જોડતા રેલમાર્ગો, રાજમાર્ગો અને સમુદ્રી માર્ગોનું નેટવર્ક, આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર-દક્ષિણ પરિવહન કોરિડોર, ઈરાન અને યૂક્રેન સંઘર્ષો વચ્ચે ધીમી ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે.
ભૌગોલિક અવરોધો અને કનેક્ટિવિટીના અભાવ છતાં, વેપાર સંબંધો વધી રહ્યા છે. આ એ સંબંધોમાં રહેલી સંભાવનાઓને રેખાંકિત કરે છે. ભારત અને પાંચ મધ્ય એશિયાઈ દેશો વચ્ચેનો વેપાર 2025માં 2 અરબ ડોલરથી થોડો ઓછો થયો, જે છેલ્લા 15 વર્ષમાં 3.5 ગણો વધારો દર્શાવે છે.
ભારત મધ્ય એશિયાઈ દેશોમાંથી તેલ, ખાતર, કાચા રેશમ અને તાંબાની ટ્યૂબ આયાત કરે છે, જ્યારે ઉત્પાદિત માલ, દવાઓ અને કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરે છે. બંને પક્ષો વચ્ચે આર્થિક સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાનો ઇરાદો સ્પષ્ટ છે. પીએમ મોદીની મુલાકાત દરમિયાન, ઉઝબેકિસ્તાને પ્રવાસન અને વેપાર સંબંધોને વેગ આપવાના હેતુથી ભારતીય નાગરિકો માટે 30 દિવસની વિઝા-મુક્ત વ્યવસ્થાની જાહેરાત કરી હતી.
બન્ને દેશોએ ભારત-ઉઝબેકિસ્તાને સંબંધોને વ્યાપક રણનીતિક ભાગીદારીના સ્તર સુધી વધારવા પર સહેમતિ વ્યક્ત કરી અને દુર્લભ ખનિજ સહયોગ ઉપરાંત, ભારતના યૂરેનિયમની દીર્ઘકાલિક આપૂર્તિ માટે એક રૂપરેખા પર ચર્ચા કરી. આ ચર્ચા કિર્ગિસ્તાનના બિશ્કેકમાં આયોજિત 26મા શંઘાઈ સહયોગ સંગઠન શિખર સમ્મેલનમાં થઈ.
સાર્વભૌમત્વ પર ભાર મૂકતા, મોદીએ આર્થિક જોડાણની હિમાયત કરી અને ઊર્જા અને વેપાર સંબંધિત સંઘર્ષોની વૈશ્વિક અસરને સંબોધિત કરી. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારત બજારોને જોડતા, વેપારને સરળ બનાવતા અને વિકાસ માટે નવા રસ્તા ખોલતા તમામ પ્રયાસોને સમર્થન આપે છે."
હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ભારત ચીનને કંઈક અલગ ઓફર કરી શકે છે? મુદ્દો એ છે કે શું ભારત ભૌગોલિક અને ભૂ-રાજકીય અવરોધોને દૂર કરીને આ ક્ષેત્રમાં તેના હિતને વાસ્તવિક અસરમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે, જ્યાં ચીનના પોતાના હિતો અને પ્રભાવ પહેલાથી જ વિસ્તરી રહ્યા છે.
મધ્ય એશિયા સાથે ચીનનો વેપાર 100 અરબ ડોલરથી વધારે છે અને આ ક્ષેત્ર બેલ્ટ એન્ડ રોડ પહેલમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ પરિવહન અને ઊર્જા કોરિડોર છે. ચીન-ગ્લોબલ સાઉથ પ્રોજેક્ટ (એક સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ મલ્ટીમીડિયા પહેલ)ના અનુસાર, ચીનના સીધા વિદેશી રોકાણ તેલ અને ગેસથી હટીને ઉત્પાદન, સૌર અને પવન જેવી હરિત ઊર્જા અને કૃષિ ટેક્નોલોજીમાં વિવિધતાપૂર્ણ થઈ ગયું છે.
મધ્ય એશિયામાં ચીની રોકાણ 35 અરબ ડૉલર છે, જે રશિયાના રોકાણથી પણ વધારે છે. બીજી બાજુ, મધ્ય એશિયામાં ભારતનું કૂલ સંચિત રોકાણ લગભગ 1.5 અરબ ડૉલર હોવાનું અનુમાન છે, જ્યારે ભારતનો વેપાર 2 અરબ ડૉલરથી ઓછો છે. વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જો કે ભારત ચીન સાથે સ્પર્ધા ન કરે, તો પણ તે મધ્ય એશિયાઈ દેશોને ચીનના વધાતા પ્રભાવને સંતુલિત કરવા માટે એક વિકલ્પ પ્રદાન કરી શકે છે.
તિલોત્તમા ફાઉન્ડેશનના યૂરેશિયા અને પશ્ચિમ એશિયા કેન્દ્રની પ્રમુખ અને યૂરેશિયા તેમજ પશ્ચિમ એશિયા વિશેષજ્ઞ મીના સિંહ રૉયે કહ્યું, 'મધ્ય એશિયાઈ દેશ ઈચ્છે છે કે ભારત વધુ પ્રયાસ કરે અને સહયોગની ગતિ બનાવી રાખે. સહયોગના ભાવી ક્ષેત્ર છે- ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, બેંકિંગ ક્ષેત્ર, રમતગમત, પર્યટન, ખાદ્ય સુરક્ષા, કાપડ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્ર.'
તેમણે કહ્યું, 'ભારત અને મધ્ય એશિયા વચ્ચે મજબૂત રાજનીતિક અને રણનીતિક સંબંધોમાં આર્થિક સંબંધ એક નબળી કડી છે.' તેમણે ભલામણ કરી કે ભારત મધ્ય એશિયા માટે એક વિશેષ દૂત નિયુક્ત કરી શકે છે. જો કે ભારત અને મધ્ય એશિયાઈ દેશો તરફથી સંબંધોને ગાઢ કરવામા રાજનીતિક અને રણનીતિક રુચિ સ્પષ્ટ છે, પરંતુ અંતતઃ કનેક્ટિવિટી જ તે નિર્ધારિત કરશે કે ભારત આ ક્ષેત્રમાં કેટલો પ્રભાવ પાડી શકે છે. પણ કનેક્ટિવિટી પરિયોજનાઓના અભાવમાં પણ, ભારત સક્રિય રહી શકે છે અને વેપારને પ્રોત્સાહન આપવાની રીત શોધી શકે છે. રૉયે કહ્યું- આપણે સહયોગની ગતિને બનાવી રાખવી પડશે. જો આપણે 2027માં મધ્ય એશિયાઈ શિખર સમ્મેલન આયોજિત કરીએ છીએ, તો આપણે તેને 2028માં પણ કરવું પ઼ડશે.'
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