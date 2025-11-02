'બ્રેન ડ્રેન' પલટવાની તૈયારી: ભારતે પ્રતિભાનું પલાયન રોકવા માટે કસી કમર
ભારત તેના તેજસ્વી વૈજ્ઞાનિકો, ઇજનેરો અને શિક્ષણવિદોના પલાયનનો સામનો કરી રહ્યું છે. હવે, આ પ્રતિભાઓને પાછી લાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
Published : November 2, 2025 at 6:10 PM IST
હૈદરાબાદ : દાયકાઓથી, ભારત તેના તેજસ્વી વૈજ્ઞાનિકો, ઇજનેરો અને શિક્ષણવિદોના વિકસિત અર્થતંત્રોમાં સ્થળાંતરનો સામનો કરી રહ્યું છે. જે વધુ સારી સંશોધન માળખાકીય સુવિધાઓ, પગાર અને સંસ્થાકીય સહાય પ્રદાન કરે છે.
આ સતત "બ્રેઈન ડ્રેઈન" એ ભારતની નવીનતા ક્ષમતાને નબળી બનાવી છે અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં આત્મનિર્ભરતા તરફની પ્રગતિ ધીમી કરી દીધી છે. હવે ભારત સરકાર આ ગેરલાભને ફાયદામાં ફેરવવા માટે એક વ્યૂહાત્મક, બહુપક્ષીય અભિગમ અપનાવી રહી છે.
આ નવા અભિગમના કેન્દ્રમાં ભારત-પ્રતિભા (ટ્રાન્સફોર્મિંગ અને લિવરેજિંગ એક્સપર્ટાઇઝ એન્ડ નેશનલ ટેલેન્ટ) માળખું અને પ્રસ્તાવિત ભારત પ્રતિભા જોડાણ છે. જે સંયુક્ત રીતે માનવ મૂડી, સંશોધન અને નવીનતા પર નીતિઓને એકીકૃત કરવા માટે ભારતના અત્યાર સુધીના સૌથી સુસંગત પ્રયાસોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
એક સંકલિત રાષ્ટ્રીય મિશન: ભારત-પ્રતિભા માળખું ભારતના પ્રતિભા વ્યવસ્થાપન પ્રત્યેના અભિગમમાં એક ક્રાંતિકારી પરિવર્તન દર્શાવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં લાંબા સમયથી અલગ રીતે કાર્યરત વિવિધ પહેલોને એકીકૃત કરવાનો છે.
તેના ત્રણ ઉદ્દેશ્યો: સ્થાનિક પ્રતિભાને જાળવી રાખવી, ભારતીય ડાયસ્પોરા વ્યાવસાયિકો (ભારત પરત ફરનારાઓ)ને આકર્ષિત કરવા અને સંશોધન અને નવીનતા માટે વધુ સક્ષમ ઇકોસિસ્ટમ બનાવીને સંસ્થાકીય ક્ષમતાનું નિર્માણ કરવું.
આ માટે એક મુખ્ય પદ્ધતિ ઇન્ડિયા ટેલેન્ટ એલાયન્સ હશે. તે નીતિઓને એકીકૃત કરવા, ભરતી અને ભંડોળ પ્રક્રિયાઓને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને ડાયસ્પોરા જોડાણ અને વૈશ્વિક ભાગીદારી માટે એક જ પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપવા માટે રાષ્ટ્રીય સંકલન સંસ્થા તરીકે કલ્પના કરવામાં આવી છે.
આ અનુરૂપ, શિક્ષણ અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલયો ટૂંકા ગાળાની, ઉચ્ચ-અસરકારક નિમણૂકો માટે સિદ્ધહસ્ત ભારતીય મૂળના સંશોધકો અને શિક્ષણવિદોને આકર્ષવા માટે એક નવો કાર્યક્રમ વિકસાવી રહ્યા છે. આનાથી સ્થાનિક સંશોધન ક્ષમતા મજબૂત થશે અને વિદેશી વિદ્વાનોને ભારતની સંશોધન અને વિકાસ પ્રાથમિકતાઓમાં યોગદાન આપવા માટે માળખાગત તકો પૂરી પડશે.
બ્રેઈન ડ્રેઈનથી લઈને પ્રતિભા સંપાદન સુધી: ભારતને વૈશ્વિક ભારતીય પ્રતિભા માટે સ્પર્ધાત્મક સ્થળ બનાવવા માટે, સરકાર નવી યોજનાઓ અને પ્રોત્સાહનો રજૂ કરી રહી છે. જેમાં IIT, IISc અને રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળાઓમાં નેતૃત્વના હોદ્દાથી લઈને આકર્ષક પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલોશિપનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રસ્તાવિત "બ્રેઇન ગેઇન ભારત" પહેલનો ઉદ્દેશ્ય સ્પર્ધાત્મક પગાર, સ્ટાર્ટઅપ સંશોધન અનુદાન અને સ્થાનાંતરણ સહાય ઓફર કરીને હજારો બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRIs) અને વિદેશી નિષ્ણાતોને આકર્ષવાનો છે.
તે ભારતમાં ટૂંકા ગાળાના સહયોગી સંશોધન માટે વજ્ર ફેકલ્ટી સ્કીમ (SERB/ANRF), ભારતીય મૂળના બાયોમેડિકલ વૈજ્ઞાનિકોના પરત ફરવા માટે રામલિંગસ્વામી ફેલોશિપ (DBT), વિદેશમાં ઉત્કૃષ્ટ ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો અને ઇજનેરો માટે રામાનુજન ફેલોશિપ (DST), અને વિવિધ કારકિર્દી તબક્કામાં પરત ફરનારાઓને સહાય પૂરી પાડવા માટે બાયોમેડિકલ રિસર્ચ કરિયર પ્રોગ્રામ (BRCP) જેવા અગાઉના પ્રયાસો પર આધારિત છે.
જોકે આ યોજનાઓને મધ્યમ સફળતા મળી છે, પરંતુ સંસ્થાકીય જડતા, ખંડિત અમલીકરણ અને મર્યાદિત ફોલો-અપ જેવી સમસ્યાઓએ તેમની સંપૂર્ણ અસર ઘટાડી દીધી છે.
સ્થાનિક પ્રતિભાને પોષવી: ડાયસ્પોરા-કેન્દ્રિત કાર્યક્રમો ઉપરાંત, સરકારે સ્થાનિક સંશોધન પાઇપલાઇનને મજબૂત બનાવવા માટે ઘણી પહેલ શરૂ કરી છે. આમાં પ્રધાનમંત્રી સંશોધન ફેલો (PMRF) કાર્યક્રમ, STARS (વિજ્ઞાનમાં પરિવર્તનશીલ અને અદ્યતન સંશોધન માટે યોજના), INSPIRE અને MK ભાન યંગ રિસર્ચર ફેલોશિપનો સમાવેશ થાય છે.
સાથે મળીને, તેઓ યુવા વૈજ્ઞાનિક પ્રતિભાને ઉછેરવા, સંશોધકોના સ્થળાંતરને ઘટાડવા અને ભારતમાં તકો બૌદ્ધિક અને વ્યાવસાયિક રીતે લાભદાયી બને તે સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
સહાયક ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ: નીતિગત સુધારાઓ હવે વ્યાપક સંશોધન અને નવીનતા ઇકોસિસ્ટમમાં રોકાણ દ્વારા પૂરક બની રહ્યા છે.
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ, ANRF અને IISc અને TIFR જેવી ભાગીદાર સંસ્થાઓ દ્વારા નવી પ્રયોગશાળાઓ, શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્રો (CoEs) અને સહયોગી કેન્દ્રો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.
નવીનતા અને ઉદ્યોગસાહસિકતા: સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારતે નવીનતા અને ટેક્નો-ઉદ્યોગસાહસિકતાની જીવંત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.
ડાયસ્પોરા જોડાણ: પ્રવાસી ભારતીય દિવસ, વૈભવ સમિટ અને ગ્લોબલ ઇનિશિયેટિવ ફોર એકેડેમિક નેટવર્ક્સ (GIAN) જેવી પહેલો ભારતીય સંસ્થાઓ અને વૈશ્વિક ભારતીય વિદ્વાનો વચ્ચે સહયોગને પ્રોત્સાહન આપે છે.
શિક્ષણ સુધારા: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP) 2020 ગુણવત્તા વૃદ્ધિ, આંતરશાખાકીયતા અને વૈશ્વિક શિક્ષણ બ્રાન્ડ તરીકે "ભારતમાં અભ્યાસ" પર ભાર મૂકે છે.
જીવનની ગુણવત્તા: શહેરી નવીકરણ અને સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ્સ જીવનશૈલીમાં સુધારો કરી રહ્યા છે. જે પ્રતિભાને આકર્ષવા અને જાળવી રાખવામાં એક મુખ્ય પરિબળ છે.
એક દેશ તરીકે, રાજ્યોએ ભારત સરકારના આ રાષ્ટ્રીય પ્રયાસને સક્રિય રીતે પૂરક બનાવવાની જરૂરિયાતને ઓળખવી જોઈએ. કારણ કે અપેક્ષિત પરિણામો મર્યાદિત હશે. સ્થાનિક મુદ્દાઓને સંબોધવા માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બ્રેઇન ડ્રેઇનને ઉલટાવીને રાજ્યો પાસે લાભ મેળવવાની વધુ તકો છે.
સતત પડકારો: મજબૂત નીતિગત ઉદ્દેશ્ય હોવા છતાં, માળખાકીય અવરોધો રહે છે. ઘણી જાહેર યુનિવર્સિટીઓ, ખાસ કરીને રાજ્ય-સ્તરની યુનિવર્સિટીઓ, અમલદારશાહી વિલંબ, અપૂરતી ભંડોળ અને ઓછી કઠોર પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ભરતી કરાયેલા કામચલાઉ ફેકલ્ટી પર વધુ પડતી નિર્ભરતાથી પીડાય છે. પરત ફરતા વૈજ્ઞાનિકોને ઘણીવાર અસ્પષ્ટ પ્રતિબદ્ધતાઓ, મર્યાદિત સ્વાયત્તતા અને વહીવટી અવરોધોનો સામનો કરવો પડે છે. મૂલ્યાંકન પ્રણાલીઓ ઘણીવાર સંભવિત સ્થાનિક અસર કરતાં ભૂતકાળની સિદ્ધિઓને પ્રાથમિકતા આપે છે.
ઘણી નવી કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓ દૂરના સ્થળોએ આવેલી છે, જે ટ્રાન્સફરને અવરોધે છે. શૈક્ષણિક વંશવેલો, રોસ્ટર પોઈન્ટ, ગ્રાન્ટમાં વિલંબ અને રહેઠાણ અથવા શાળાકીય શિક્ષણના વિકલ્પોનો અભાવ બાબતોને વધુ જટિલ બનાવે છે.
જો ભારત ટોચના વૈજ્ઞાનિકો માટે પસંદગીનું સ્થળ બનવા માંગે છે, તો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ પ્રણાલીગત મુદ્દાઓને તાત્કાલિક અને પારદર્શિતા સાથે સંબોધિત કરવા આવશ્યક છે.
પાડોશીના અનુભવમાંથી શીખવું: 2008 માં શરૂ કરાયેલ ચીનની હજાર પ્રતિભા યોજના, ઉપદેશક પાઠ આપે છે. પ્રોત્સાહનોને સંરેખિત કરીને, માળખાગત સુવિધાઓમાં રોકાણ કરીને અને મંત્રાલયોમાં સંકલન કરીને, ચીને બે દાયકામાં પોતાને વૈશ્વિક નવીનતા પાવરહાઉસમાં પરિવર્તિત કર્યું.
લોકશાહી અને બજાર-સંચાલિત વ્યવસ્થા તરીકે, ભારત ચીનના રાજ્ય-નિયંત્રિત અભિગમનું અનુકરણ કરી શકતું નથી અને ન જ કરવું જોઈએ. તેમ છતાં, તે ચીનના વ્યૂહાત્મક સુસંગતતા, લાંબા ગાળાના આયોજન અને માળખાગત સુધારાઓમાંથી શીખી શકે છે.
એક સુસંગત 'બ્રેઈન ગેઈન ઈન્ડિયા મિશન' તરફ: બ્રેઈન ડ્રેઈનને ખરેખર બ્રેઈન સર્ક્યુલેશનમાં પરિવર્તિત કરવા માટે, ભારતને ઈન્ડિયા ટેલેન્ટ એલાયન્સ પર આધારિત રાષ્ટ્રીય મિશનની જરૂર છે. આ મિશનમાં વહીવટી પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવી જોઈએ, સંસ્થાઓને વધુ ભરતી સ્વાયત્તતા આપવી જોઈએ અને શિક્ષણ, સંશોધન અને ઉદ્યોગ સહયોગને જોડતા મિશ્ર કારકિર્દી માર્ગો પ્રદાન કરવા જોઈએ.
લાંબા ગાળાના સંશોધન અનુદાન અને સંયુક્ત નિમણૂકો જેવા બેવડા પ્રોત્સાહનો, ટોચની પ્રતિભાને જાળવી રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. પ્રાદેશિક યુનિવર્સિટીઓને મજબૂત બનાવવાથી ખાતરી થશે કે તકો ફક્ત કેટલીક વિશિષ્ટ સંસ્થાઓ સુધી મર્યાદિત ન રહે. વિજ્ઞાનને મૂર્ત તકનીકી અને સામાજિક પ્રગતિમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે ઉદ્યોગ-શૈક્ષણિક સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા જરૂરી છે.
આગળનો રસ્તો: ભારતનું પ્રતિભા નિકાસ કરતા રાષ્ટ્રમાંથી જ્ઞાન-સંચાલિત નવીનતા કેન્દ્રમાં પરિવર્તન તેના વૈશ્વિક ડાયસ્પોરાની કુશળતાનો ઉપયોગ કેટલી અસરકારક રીતે કરે છે અને સાથે સાથે સ્થાનિક શ્રેષ્ઠતાને પણ પોષે છે તેના પર આધાર રાખે છે.
ઇન્ડિયા-ટેલેન્ટ ફ્રેમવર્ક અને ઇન્ડિયા ટેલેન્ટ એલાયન્સ, વિભાજિત પ્રયાસોને સુસંગત રાષ્ટ્રીય વ્યૂહરચનામાં એકીકૃત કરવાની ઐતિહાસિક તક રજૂ કરે છે. સફળતા ફક્ત પ્રોત્સાહનો પર જ નહીં, પરંતુ સંસ્થાકીય સુધારાઓ, યોગ્યતા-આધારિત પ્રણાલીઓ અને જવાબદારી પર પણ આધારિત રહેશે. એવું વાતાવરણ બનાવવું જ્યાં ભારતીય અને ભારતીય મૂળના વૈજ્ઞાનિકો ભારતને એક વિકલ્પ તરીકે નહીં, પરંતુ અસરકારક સંશોધન અને નવીનતા માટે પસંદગીની પસંદગી તરીકે જુએ.
