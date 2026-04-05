આફ્રિકામાં પોતાની વ્યૂહાત્મક પહોંચ મજબૂત કરી રહ્યું છે ભારત, ચાડ પર ફોકસ
ખનિજ સુરક્ષાને લઇને ભારતની આફ્રિકાન નીતિમાં બદલાવ, ચાડ પર ખાસ ધ્યાન. વાંચો ભારતને કેવી રીતે ફાયદો થશે.
Published : April 5, 2026 at 11:33 AM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા ઇરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલાથી પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધે વૈશ્વિક ઊર્જા અને પુરવઠા પર ઊંડી અસર કરી છે. આ વચ્ચે, ભારત ચુપચાપ આફ્રિકામાં પોતાની વ્યૂહાત્મક હાજરી વધારી રહ્યું છે. પહેલી નજરે એવું લાગે છે કે ભારત માનવીય સહાયતા પૂરી પાડી રહ્યું છે જેમાં બુર્કિના ફારસો, મલાવી અને મોઝામ્બિકને ચોખા અને રાહત સામગ્રીનો જથ્થો મોકલવાનું સામેલ છે. જોકે, વાસ્તવમાં આ પ્રયાસોમાં ઊર્જા પરિવર્તન, સંરક્ષણ ઉત્પાદન અને ઉચ્ચ ટેકનોલોજી સપ્લાય શ્રેણી માટે જરૂરી મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજોના વિશાળ ભંડારને સુરક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ સામેલ છે.
તમે કહી શકો કે મદદ, વેપાર કૂટનીતિ અને ખનિજ રણનીતિનો આ સંગમ છે. શુક્રવારે બેંગલુરૂમાં આયોજિત ભારત-આફ્રિકા વેપાર સમ્મેલન 2026માં સ્પષ્ટપણે જોઇ શકાતું હતું. અહીં ભારતીય રોકાણ માટે એક નવા પ્રવેશદ્વારના રૂપમાં આફ્રિકન દેશ ચાડ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું. રિપોર્ટમાં ભારતમાં ચાડના રાજદૂત ઇન્લડજિમા બડ્ડા મલોટેના હવાલાથી કહેવામાં આવ્યું કે તેમનો દેશ વિદેશી રોકાણ માટે વધુને વધુ ખુલ્લો છે અને આફ્રિકામાં વિસ્તરણ કરવા માંગતા ભારતીય સાહસો માટે એક સેતુના રૂપમાં કામ કરવાની ક્ષમતા રાખે છે.
સમ્મેલનના આયોજકોએ કહ્યું કે, રોકાણકાર ચાડના ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને શિક્ષણ ક્ષેત્રોમાં તક શોધી રહ્યા છે, જે માળખાગત સુવિધાઓ અને આવશ્યક સેવાઓ પ્રત્યે વધતી માંગને દર્શાવે છે. તેઓએ ચાડના રાષ્ટ્રપતિની અગાઉની મુલાકાત, ભારત-આફ્રિકા વેપાર પરિષદ દ્વારા આયોજિત ચાડના રાષ્ટ્રપતિની અગાઉની યાત્રા અને ભારત- SCO વેપાર પરિષદ અને ચાડ સરકાર વચ્ચે તાજેતરમાં હસ્તાક્ષર કરાયેલ સમજૂતિ કરાર (MoU)નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને સતત દ્વિપક્ષીય સહયોગના મહત્ત્વ પર પણ ભાર મુક્યો હતો.
આયોજકો દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું કે, "ભારત-આફ્રિકા વેપાર સમ્મેલન 2026એ પ્રભાવશાળી ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, સરહદ પાર રોકાણને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને ચાડને આફ્રિકામાં વિસ્તાર કરવા ઇચ્છુક ભારતીય સાહસો માટે એક વ્યૂહાત્મક પ્રવેશદ્વારના રૂપમાં સ્થાપિત કર્યું."
બેંગલુરૂ વેપાર સમ્મેલન દરમિયાન ચાડ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો તે સંકેત આપે છે કે ભારત આફ્રિકાના ખનિજ લેન્ડસ્કેપમાં નવા પ્રવેશ બિંદુઓ ઓળખી રહ્યું છે. ચાડ ઉત્તર, પશ્ચિમ અને મધ્ય આફ્રિકાના ક્રોસ રોડ પર સ્થિત છે, જેની સરહદ લિબિયા, સુદાન, મધ્ય આફ્રિકન રિપબ્લિક, કેમરૂન, નાઇજર અને નાઇઝીરિયા સાથે જોડાયેલી છે. આ સ્થિતિ તેને સાહેલ અને મધ્ય આફ્રિકામાં વિવિધ ખનીજ ક્ષેત્રો વચ્ચે એક લોજિસ્ટિકલ બ્રિજ બનાવે છે.
ચાડમાં સોનું, યુરેનિયમ, દુર્લભ ખનિજ અને ઔદ્યોગિક ખનિજોના ભંડાર હોવાની સંભાવના છે. પશ્ચિમી આફ્રિકન ખાણકામ કેન્દ્રોની તુલનામાં, આમાંના મોટાભાગના સંસાધનોનું હજુ સુધી સંપૂર્ણ અન્વેષણ કરવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે ભારતીય કંપનીઓને લાભ મળી રહ્યો છે. ચાડમાં તેલ અને ગેસના ભંડાર પણ છે, જેનું સંશોધન પહેલાથી જ ચાલી રહ્યું છે. અહીં આ ઉલ્લેખ કરવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આફ્રિકાના ખાણકામના લેન્ડસ્કેપને ફરીથી આકાર આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, આફ્રિકન સંઘ (AU)માં આર્થિક વિકાસ, વેપાર, પ્રવાસન, ઉદ્યોગ અને ખનિજ સંસાધનોના કમિશનર ફ્રાન્સેસ્કા ચાચોઆપ બેલોબેએ આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ચાડની રાષ્ટ્રીય સભાના આર્થિક અને નાણાકીય પંચના ઉપાધ્યક્ષ જિવિદિ બોઉકર દિબીઇંગ સાથે એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક કરી હતી.
આ બેઠકમાં આફ્રિકન ખનિજ વિકાસ કેન્દ્ર (AMDC)ની સ્થાપના કરનારા કાયદાની ઝડપી મંજૂરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક સાધનોની સમીક્ષા કરવા માટે રચાયેલી સંસદીય સંસ્થા તરીકે, કમિશને કાયદાકીય પ્રક્રિયાને આગળ વધારવાની તૈયારી વ્યક્ત કરી હતી. બન્ને પક્ષોએ ભાર મૂક્યો કે આફ્રિકન યુનિયનની એકીકરણ પ્રાથમિકતાઓને મજબૂત બનાવવા માટે ખંડીય ઉદ્દેશ્યો સાથે કાયદાને સંરેખિત કરવું જરૂરી છે.
કમિશનરે સભ્ય દેશો વચ્ચે ખનિજ નીતિઓને સુમેળ બનાવવા અને સંસ્થાકીય સંકલનને મજબૂત બનાવવા માટે AMDCની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, તેમણે નોંધ્યું કે ચાડની વિધાનસભાને સામેલ કરવાથી AMDCને માત્ર કાનૂની માળખા તરીકે જ નહીં પરંતુ પ્રાદેશિક મૂલ્ય શ્રેણીઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજ સંસાધનોના જવાબદાર સંચાલનને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક વ્યવહારૂ પદ્ધતિ તરીકે પણ સ્થાપિત કરવામાં મદદ મળે છે. આ પ્રયાસમાં ચાડની સ્થિતિ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
આફ્રિકન યુનિયનની વેબસાઇટ પરની એક પોસ્ટ અનુસાર, આ પ્રદેશ હાઇડ્રોકાર્બનથી લઇને યુરેનિયમ, એન્ટીમની અને રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સના આશાસ્પદ ભંડારની સંભાવના ધરાવે છે. રેટિફિકેશનની ગતિને આગળ વધારવા માટે સારી સ્થિતિમાં જોવામાં આવે છે. સંસદીય માલિકીને પ્રોત્સાહન આપીને, આફ્રિકન યુનિયનનો વિભાગ AMDCના ઉદ્દેશ્યોને ખંડની લાંબા ગાળાની વિકાસ યોજનાઓ સાથે સંરેખિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેનાથી ખાતરી થાય છે કે ચાડ અને ગ્રેટર સાહેલ વિસ્તારમાં મિનરલ ગવર્નન્સ, ઔદ્યોગિકીકરણ, માળખાકીય પરિવર્તન અને આર્થિક આત્મનિર્ભરતાનું સમર્થન કરે છે.
દરમિયાન, ભારત અને ચાડ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ છે. 2011થી બન્ને દેશ વચ્ચે કેટલાક દ્વિપક્ષીય પ્રવાસ અને ઉચ્ચ સ્તરીય વાર્તાઓ સાથે હાઇ લેવલ સંપર્ક અને સહયોગમાં વધારો થયો છે. ચાડ રિપબ્લિકમાં ભારતના પ્રથમ નિવાસી રાજદૂતે 1 મે, 2023ના રોજ ન્જામેનામાં પોતાનો પદભાર સંભાળ્યો હતો. આ પહેલા નાઇઝીરિયાના અબુજા સ્થિત ભારતીય હાઇકમીશનને ચાડ માટે પણ માન્યતા પ્રાપ્ત હતી.
ચાડ ટીમ-9 પહેલ (આફ્રિકન આંદોલન માટે ટેકનિકલ આર્થિક દૃષ્ટિકોણ)નો સભ્ય છે, જેમાં પશ્ચિમ અને મધ્ય આફ્રિકાના આઠ દેશ સામેલ છે, જે ભારત સાથે સહયોગના માધ્યમથી ટેકનિકલ અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં લાભ મેળવવા માંગે છે. હાઇડ્રોકાર્બન, ખાણકામ, કૃષિ, સ્વાસ્થ્ય અને માળખાગત ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર ફાયદાકારક સહયોગ માટે અપાર સંભાવનાઓ અસ્તિત્ત્વમાં છે.
ભારત અને ચાડ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ દ્વિપક્ષીય વેપાર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે પરંતુ તેની ક્ષમતા હજુ પણ ઘણી ઓછી છે. 2018-19 દરમિયાન, ભારત અને ચાડનો દ્વિપક્ષીય વેપાર 513.59 મિલિયન ડૉલર હતો. ક્રૂડ ઓઇલ આયાતમાં વધારો દ્વિપક્ષીય વેપારમાં આ મહત્ત્વપૂર્ણ વૃદ્ધિ પાછળનું મુખ્ય કારણ હતું.
કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન ઘટાડા બાદ, 2022-23થી દ્વિપક્ષીય વેપારમાં ધીમે ધીમે સુધારો થવા લાગ્યો. ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો (DRC), ઝામ્બિયા અથવા ઘાના જેવા દેશોથી વિપરીત, જ્યાં ચીની અને પશ્ચિમી કંપનીઓની મજબૂત પકડ છે, ચાડ ભારતને લાંબાગાળાની હાજરી સ્થાપિત કરવા માટે પ્રમાણમાં ઓછી સ્પર્ધાત્મક વ્યૂહાત્મક તક આપે છે.
ચાડ તેના પરંપરાગત યુરોપિયન ભાગીદારો- ખાસ કરીને ફ્રાન્સ પરની તેની અતિશય નિર્ભરતા ઘટાડવા માંગે છે અને માળખાગત સુવિધાઓ, તાલીમ અને ઔદ્યોગિત સહયોગને એકીકૃત કરનારા એશિયન રોકાણ મોડલો માટે ખુલ્લું છે. ચાડ સાથે જોડાણ ભારતને ફ્રાન્સીસી ભાષી આફ્રિકામાં વિસ્તરણ કરવાની તક આપે છે, જ્યાં અંગ્રેજી ભાષી પૂર્વ આફ્રિકાની તુલનામાં ભારતની હાજરી ઐતિહાસિક રીતે મર્યાદિત રહી છે.
ઓબ્ઝર્વર રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન થિન્ક ટેન્કના એસોસિએટ ફેલો સમીર ભટ્ટાચાર્ય અનુસાર, કેટલાક અન્ય આફ્રિકન દેશની વિપરીત ચાડમાં એક સ્થિર સરકાર છે અને ભારતને આ દેશ સાથે પોતાની ભાગીદારી મજબૂત કરવાનો લાભ થઇ શકે છે.
ભટ્ટાચાર્યએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ભારત સાહેર અને પશ્ચિમી શક્તિઓ વચ્ચે એક સેતુની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ચાડમાં જંજાવીદ જાતીય જૂથ પણ રહે છે જે સુદાનના ગૃહયુદ્ધમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ચાડ સાથે જોડાઇને ભારત સુદાન સંકટને હલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે અને હોર્ન ઓફ આફ્રિકામાં પોતાનો પ્રભાવ વધારી શકે છે."
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મોટાભાગના પશ્ચિમ આફ્રિકન દેશ પશ્ચિમની વિરૂદ્ધ થઇ રહ્યા છે. ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું, "તેથી, ભારત એક આદર્શ ભાગીદાર બની શકે છે. ચાડ ભારતને એક ઉભરતી શક્તિ તરીકે જુએ છે, પરંતુ બન્ને દેશો વચ્ચે ભાગીદારીને સાઉથ-સાઉથ સહયોગના રૂપમાં જોઇ શકાય છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે ભારત ચાડ સાથે નોંધપાત્ર ખનિજ ભાગીદારી સ્થાપિત કરી શકે છે - ફક્ત ખાણકામના સંદર્ભમાં જ નહીં, પરંતુ શોધખોળના સંદર્ભમાં પણ. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, "ખાદ્ય સુરક્ષા અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પર પણ ચર્ચા થવી જોઇએ."
આફ્રિકામાં ભારતની તાજેતરની પહેલ માત્ર માનવતાવાદી પ્રયાસો અથવા વેપારી સંપર્ક કાર્યક્રમ નથી. આ લાંબાગાળાની વ્યૂહાત્મક ખનિજ કૂટનિતીના પ્રારંભિક તબક્કાઓને દર્શાવે છે, જ્યાં ખાદ્ય સહાય સદ્દભાવનાને પ્રોત્સાહન આપે છે, વેપાર પ્લેટફોર્મ નીતિના માર્ગો ખોલે છે, ખાણકામ, લોજિસ્ટિક્સમાં રોકાણ થાય છે અને પારંપરિક અવરોધોની બહાર પુરવઠા શ્રેણીને સુરક્ષિત કરી શકાય છે. આ સંદર્ભમાં, ચાડ એક ગંતવ્યથી ક્યાય વધારે ભારતની આફ્રિકા રણનીતિના આગામી તબક્કા માટે એક ખંડીય પ્રવેશદ્વાર છે- એક એવી રણનીતિ જે મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજ, સ્થિતિ સ્થાપક સપ્લાય ચેઇન અને ભૂ-રાજકીય દૂરંદેશી દ્વારા પ્રેરિત છે.
