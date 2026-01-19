ETV Bharat / opinion

બદલાતી વૈશ્વિક ગતિશીલતા વચ્ચે ભારત અને જર્મનીમાં વ્યૂહાત્મક સંકલન વધ્યું છે

ભારત અને જર્મની બંને પોતાના વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે, તો, બીજાઓથી અલગ થઈને આપણા સંબંધોને મજબૂત બનાવવા કરતાં વધુ સારો વિકલ્પ કયો હોઈ શકે?

ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ભારત-જર્મની સીઈઓ ફોરમ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 7:28 PM IST

12 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝની ભારત મુલાકાત ભારત અને જર્મની માટે ભૂ-રાજકીય સંદર્ભ જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. બંને દેશો વચ્ચે થયેલા કરારો વ્યાપક હતા, જેમાં સંરક્ષણ, સુરક્ષા, શાંતિ, અર્થતંત્ર, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, આબોહવા અને લોકોથી લોકોના સંબંધો સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવર્તનના ભૂ-રાજકીય સંદર્ભમાં આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ છે. ભારત અને જર્મની પાસે અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓ અને માળખા છે, પરંતુ તેઓ ઘણા ક્ષેત્રોમાં સમાન હિતો પણ શેર કરે છે.

ભારતની સ્થિતિ એક ઉભરતી શક્તિ જેવી છે, જે તેના પ્રાદેશિક વાતાવરણને આકાર આપવા અને "ગ્લોબલ સાઉથ" ને પ્રભાવિત કરવા તેમજ બાહ્ય વિકાસનો જવાબ આપવા સક્ષમ છે. ભારત હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે એક સંવેદનશીલ વેપાર સોદાની વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે, જ્યાં ટ્રમ્પે પહેલાથી જ 50% ટેરિફ લાદી દીધો છે. જેમાંથી 25% રશિયા પાસેથી તેલ આયાત કરવા બદલ દંડ છે, તેમણે આને વધુ વધારવાની ધમકી આપી છે.

ધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ભારત-જર્મની સીઈઓ ફોરમ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ
જ્યારે આપણે આ મુદ્દાઓને વાતચીત દ્વારા ઉકેલી શકાય તેવું માની શકીએ છીએ, ત્યારે કઠોર વાસ્તવિકતા એ છે કે પાકિસ્તાન ફરી એકવાર અમેરિકાની દક્ષિણ એશિયાઈ-પશ્ચિમ એશિયાઈ વ્યૂહાત્મક ગણતરીઓમાં પાછું ફર્યું હોવાથી ભારતનું વ્યૂહાત્મક ખેલાડી તરીકેનું કદ ઘટ્યું છે. તેથી ભારત તેની "બહુ-પરિમાણીય" વિદેશ નીતિનો લાભ લેવા માટે તેના સંબંધોને વૈવિધ્યીકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ભારત-જર્મની સીઈઓ ફોરમ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ
જર્મની અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) અચાનક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે ઊંડા મતભેદોના કેન્દ્રમાં આવી ગયા છે. આ મતભેદોમાં ગ્રીનલેન્ડને જોડવાની યુએસની ઇચ્છા અને નિર્ધાર, નાટો સુરક્ષા નિયમોમાં ફેરફારની માંગણીઓ - જેના હેઠળ EUને તેના સંરક્ષણ માટે 5% સુધી ચૂકવણી કરવાની જરૂર પડશે, અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસેથી શસ્ત્રોની ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું અને પશ્ચિમી ગોળાર્ધ પર અમેરિકાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જેવા મુદ્દાઓ પર બંને પક્ષો વચ્ચે ગંભીર મતભેદો છે.

પીએમ મોદી અને જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝે અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં હાજરી આપી
આ સંજોગોમાં, ભારત અને જર્મની બંને પોતાના વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે. તો, બીજાઓથી અલગ થઈને આપણા સંબંધોને મજબૂત બનાવવા કરતાં વધુ સારો વિકલ્પ કયો હોઈ શકે?

અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમ ખાતે જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ સાથે પીએમ મોદી
મેર્ઝની મુલાકાત અને તે દરમિયાન થયેલા કરારો મુખ્યત્વે સંરક્ષણ સહયોગ પર કેન્દ્રિત હતા. ભારત-જર્મની સંબંધોના 75 વર્ષના ઇતિહાસના સંદર્ભમાં, બંને દેશોએ તેમના સંરક્ષણ અને સુરક્ષા સહયોગને મજબૂત બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી. અહીં, ભારત અને જર્મનીએ સંયુક્ત લશ્કરી કવાયતો, એકબીજાના બંદરો પર નૌકાદળના જહાજોની મુલાકાતો અને વિદેશી અને સુરક્ષા મુદ્દાઓ પર એક નવો "ટ્રેક 1.5" સંવાદ દ્વારા લશ્કરી-થી-લશ્કરી સહયોગ વધારવાનું વચન આપ્યું.

અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમ ખાતે જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ સાથે પીએમ મોદી
સંરક્ષણ સંશોધનમાં સહયોગ વધારવા પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. યુરોપિયન યુનિયનમાં જર્મની સંરક્ષણ તકનીકોમાં અગ્રેસર છે અને હાલમાં વ્યાપક અને નવી લશ્કરીકરણને અનુસરી રહ્યું છે. ભારત કોઈપણ ત્રીજા દેશને લક્ષ્ય બનાવ્યા વિના આને પોતાના માટે એક મોટી તક તરીકે જુએ છે.

બદલાતા સુરક્ષા વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત અને જર્મનીએ સંયુક્ત રીતે આતંકવાદ અને હિંસક ઉગ્રવાદની નિંદા કરી. ખાસ કરીને, તેઓએ 2025 દરમિયાન ભારતમાં આતંકવાદી હુમલાઓનું નામકરણ કરીને, આતંકવાદ વિરોધી સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથની સ્થાપના કરવા પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી.

જર્મનીનો EU સાથે ભારતના કુલ વેપારમાં 25% હિસ્સો છે. જર્મની પાસે હાલમાં નોંધપાત્ર વેપાર સરપ્લસ છે, જેને ભારત સંતુલિત કરવા માંગે છે. બંને પક્ષોએ દ્વિપક્ષીય રોકાણ અને વેપાર વિસ્તરણ માટેની યોજનાઓની સકારાત્મક સમીક્ષા કરી, ખાસ કરીને બંને પક્ષોના CEO ફોરમની પ્રગતિની. વધુમાં, જર્મની અને ભારતે ઉભરતા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયો પર સંસ્થાકીય સંવાદ સ્થાપિત કરવા તેમજ સેમિકન્ડક્ટરથી લઈને દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો સુધીના ક્ષેત્રોમાં સંયુક્ત સંશોધન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી.

જર્મની ઐતિહાસિક રીતે તેના વૈજ્ઞાનિક અને ઇજનેરી કૌશલ્ય માટે જાણીતું છે. જર્મની માટે આ પ્રતિષ્ઠા જાળવી રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે તે ઝડપથી બિનઔદ્યોગિકીકરણમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને વિવિધ કારણોસર, તેના ઉદ્યોગો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફ સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે. ચાન્સેલર મેર્ઝની પહેલ આ જર્મન પરંપરાને પુનર્જીવિત કરવામાં રસ દર્શાવે છે.

બીજી બાજુ, ભારત તમામ ક્ષેત્રોમાં પોતાનો વૈજ્ઞાનિક અને ઔદ્યોગિક આધાર વિકસાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે, ખાસ કરીને એવા આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં જ્યાં ચીને મોટાભાગના દેશો કરતાં ઘણી આગળ પોતાની ક્ષમતાઓ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. અગાઉ, ભારત અને ચીન બંને પશ્ચિમને "સંતુલિત" કરવાનો પ્રયાસ કરતા હતા, પરંતુ હવે ભૂમિકાઓ ઉલટી થઈ ગઈ છે. પશ્ચિમ હવે ચીન સાથે પકડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ભારત પાસે એવો વૈજ્ઞાનિક આધાર છે જે આવા "ઉતરવા"ને ટેકો આપી શકે છે, પરંતુ તેને સંખ્યાબંધ નવીન અને સર્જનાત્મક પહેલ અને સંસાધનોના એકત્રીકરણની જરૂર પડશે.

ભારત અને જર્મનીએ "પાર્ટનરશીપ ફોર ગ્રીન એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ" હેઠળ ગ્રીન એનર્જી સહયોગ પર કામ કર્યું છે. આ સહયોગથી ઇ-બસ સેવા, સોલાર રૂફટોપ પ્રોગ્રામ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોમાં ફાળો મળ્યો છે. નવીનીકરણીય ઉર્જા પર આધારિત ગ્રીન અને સસ્ટેનેબલ ઉર્જાની ભારતની જરૂરિયાત ખૂબ જ મોટી છે. તેવી જ રીતે, બંને પક્ષોએ આબોહવા પરિવર્તન પર વૈશ્વિક કાર્યવાહી માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. જો કે, આ પ્રયાસ ફક્ત "સમુદ્રમાં ટીપું" રહે છે અને તેને લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયાની જરૂર છે.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભારત, જર્મની સાથે મળીને, કેટલાક આફ્રિકન અને લેટિન અમેરિકન દેશોમાં ત્રિકોણીય વિકાસ સહયોગ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યું છે. જેમ આપણે જાણીએ છીએ, 2012 ની આસપાસ, ભારત વિદેશી સહાય પ્રાપ્ત કરનારને બદલે વિકાસ સહાય પ્રદાતા બન્યું. ત્યારથી, ભારતની વિકાસ સહાયમાં સતત વધારો થયો છે અને હવે તે નોંધપાત્ર સ્તરે છે.

આ સમયે, જર્મની સહિત ઘણા યુરોપિયન દેશોએ ત્રિપક્ષીય પ્રોજેક્ટ્સની તરફેણ કરી છે. ભારત તરફથી આ સહાય બિનશરતી છે અને પ્રાપ્તકર્તા દેશની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે, જે પ્રાપ્તકર્તા માટે ખૂબ ફાયદાકારક બનાવે છે.

બંને દેશોએ ભારત-મધ્ય પૂર્વ-યુરોપ આર્થિક કોરિડોર (IMEC) ને ટેકો આપ્યો છે, જે હજુ સુધી સાકાર થયો નથી. દરમિયાન, યુરોપિયન યુનિયન (EU), યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે મળીને, આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર-દક્ષિણ વેપાર કોરિડોર (INSTC) ને નબળા પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, જેને ભારત, ઈરાન, રશિયા અને અન્ય દેશો દ્વારા ખૂબ જ મહેનતથી વિકસાવવામાં આવ્યો હતો.

INSTC કોરિડોર હાલમાં કાર્યરત છે અને ભારત માટે ફાયદાકારક છે, પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે પશ્ચિમી દેશો ભારત પર રશિયા-ઈરાન-ચીન વ્યૂહાત્મક બ્લોકથી દૂર રહેવા દબાણ કરી રહ્યા છે. આ કોરિડોર ભારતના સંદેશાવ્યવહાર અને પરિવહન સંબંધોને કાપી નાખવાના પ્રયાસનો એક ભાગ છે. જો કે, "બહુ-પરિમાણીય" વિદેશ નીતિમાં રસ ધરાવતો ભારત અત્યાર સુધી બંને પક્ષોને જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે.

જર્મની દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને વિઝા-મુક્ત પરિવહન આપવાનો નિર્ણય પશ્ચિમમાં મુસાફરી કરતા ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે મોટી રાહત છે. અત્યાર સુધી, ફક્ત જર્મન એરપોર્ટ પર પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટે વિઝા મેળવવા એ એક મોટી અવરોધ અને વહીવટી માથાનો દુખાવો રહ્યો છે. વધુમાં, શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ્સ અને કુશળ શ્રમ ગતિશીલતા માટેના માળખાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

જર્મનીએ સુરક્ષા પરિષદમાં ભારતની સભ્યપદને ટેકો આપ્યો, જે ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો હતો. પરંતુ સ્પષ્ટપણે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં વ્યાપક સુધારા વિના આ શક્ય નથી. દ્વિપક્ષીય સંબંધો દેશની એકંદર વિદેશ નીતિની શક્તિમાં વધારો કરે છે. તેઓ વ્યાપક વિદેશ નીતિના દ્રષ્ટિકોણને વ્યવહારુ વાસ્તવિકતામાં રૂપાંતરિત કરે છે. ભારત અને જર્મની વચ્ચેના સંબંધો અને આ બે મહત્વપૂર્ણ દેશોના વડાઓ વચ્ચેની આ બેઠકે બરાબર આ જ દર્શાવ્યું છે.

(અસ્વીકરણ: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા વિચારો લેખક (અનુરાધા ચેનોય, સહાયક પ્રોફેસર, જિંદાલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી, સોનીપત, હરિયાણા) ના છે. અહીં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્યો અને અભિપ્રાયો ETV ભારતના વિચારોને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.)

