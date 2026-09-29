બ્રિક્સ સમિટ બાદ શું ભારત-ચીનના સંબંધ નવી રીતે શરુ થયા, શું તેમાં પરિવર્તન આવ્યું?
ભારત-ચીન સંબંધોને સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય થવામાં હજું પણ લાંબો સમય લાગશે- શ્રીકાંત કોંડપલ્લીનું વિશ્લેષણ
Published : September 29, 2026 at 2:42 PM IST
ઘણા નિષ્ણાતોએ 12 સપ્ટેમ્બરે નવી દિલ્હીમાં 18મા બ્રેક્સ સંમેલન દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે થયેલી દ્રિપક્ષીય બેઠકને જૂન 2020માં ગલવાનમાં થયેલી હિંસક ઝપાઝપી બાદ દ્રિપક્ષીય સંબંધોમાં રિસેટ, પરિવર્તન કે સામાન્ય સ્થિતિની બહાલીના રુપમાં જોવામાં આવે છે. તેમાં કોઇ શંકા નથી કે ઓક્ટોબર 2024માં રશિયાના કઝાનમાં બ્રિક્સ બેઠક દરમિયાન થયેલી દ્રિપક્ષીય બેઠક બાદ સંબંધોને સામાન્ય કરવાની દિશામાં કેટલાક પગલા ભરવામાં આવ્યા હતાં.
ઉદાહરણ તરીકે બંને દેશોએ સરહદ પર લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલની પાર પેટ્રોલિંગ પોઇન્ટ્સ સુધી સૈનિકોને પાછળ હટાવવા અને પેટ્ર્રોલિંગ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. જો કે તણાવ ઓછો કરવા અને સૈનિકોને પાછા બોલાવવા માટે કોઇ પગલા ભરવામાં આવ્યા ન હતા. જ્યારે 15 જૂન 2020ના રોજ ગલવાનમાં ઘર્ષણ થયું તો સ્થાનિક કમાન્ડર કર્નલ સંતોષ બાબૂ (જે તેલંગાણાના સૂર્યપેટના રહેવાસી હતા) અને બીજા જૂનિયર અધિકારીઓની ચાઇનાના સૈનિકોએ જીવ લીધો હતો. કુલ મળીને ભારતીય સેનાના 20 જવાન શહીદ થયા હતા. ત્યાર બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે વાચતીચનો મુખ્યો મુદ્દો આ વિસ્તારમાં ભારે સૈન્ય તૈનાતી રહ્યો હતો.
ડિસએન્જેન્ગમેન્ટ (સેનાને પાછળ બોલાવવી) નો મતલબ હતો કે આગળ તૈનાત સૈનિકોને એક નિશ્ચિત જગ્યા સુધી પાછા લાવવા, જ્યારે પેટ્રોલિંગનો અર્થ હતો કે એકબીજાને પોતાની સમજ અનુસાર LAC સુધી જવાની મંજૂરી આપવી. ડી-એસ્કેલેશન (તણાવ ઓછો કરવો)માં હુમલામાં ઉપયોગ થનારા હથિયારો અને સિસ્ટમને એકબીજાથી દૂર લઇ જવી સામેલ છે. જ્યારે ડી-ઇંડક્શનનો અર્થ છે કે વધુ ઉંચાઇવાળા વિસ્તારોમાં તૈનાત કરવામાં આવેલા ટ્રેઇન સૈનિકોને પાછા બોલાવવા. આ બધી જ સાવચેતી રાખવા અને વિશ્વાસ વધારવા માટેના ઉપાય છે.
આખરે આ બંને ઉપાય એટેલે કે ડી એસ્કેલેશન અને જી ઇન્ડક્શન હજુ પૂરા નથી થયા અને તેથી સરહદી વિસ્તારોમાં હાલ સ્થિતિ સામાન્ય નથી બની રહી. ભલે બંને પક્ષોએ સરહદ પર સ્થિરતા લાવવાનો દાવો કર્યો હોય. પરંતુ સરહદ પર થયેલા ઘર્ષણ ના બે દિવસ બાદ 17 જૂન 2020ના રોજ વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે કહ્યું હતું કે દ્રિપક્ષિયી સંબંધોને બહાલ કરવા માટે સરહદ પર શાંતિ અને સ્થિરતા જરુરી છે. બંને શબ્દોમાં તેણણે એ વાત પર ભાર મુક્યો કે ડિસએન્ગેજમેન્ટ, પેટ્રો્લિંગ, જી એસ્કેલેશન અને ડીઇન્ડકશન પ્રક્રિયામાં ફેરફાર સિવાય 1993માં વડાપ્રધાન પી.વી નરસિંમ્હા રાવના સમયથી લઇને 1996, 2005, 2012 અને 2013માં થયેલા ભરોસાને વધારનારા બધા કરારને અક્ષરશ: અને તેમની મૂળ ભાવના અનુસાર પાલન કરવામાં આવે. ત્યારથી જયશંકરની ભલામણ 'સરકારના સમગ્ર દ્રષ્ટિકોણ'નો હિસ્સો બની ગઇ છે. જો કે ઉપર પહેલા કહ્યું તેમ તેમાંથી કેટલાક જ ઉપાયને લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. તેનાથી ફરી માલૂમ પડે છે કે ભારત અને ચીન વચ્ચે સંબંધોમાં માત્ર સીમિત સ્તર પર જ સામાન્ય સ્થિતિ બહાલ થઇ શકી છે.
બંને દેશો વચ્ચે સામાન્ય સંબંધ બહાલ કરવામાં અડચણ પેદા કરનારા મુદ્દાઓનો બીજો સેટ 'વન ચાઇના'અને 'વન ઇન્ડિયા'ની નીતિઓ સાથે જોડાયેલો છે. આ નીતિઓ કાશ્મીર, તાઇવાન, તિબેટ અને તેની સાથે જોડાયેલા મામલાઓ સાથે સંબંધિત છે. જ્યાં ભારતે એપ્રિલ 1950માં તાઇવનને ચીનનો હિસ્સો માન્ય અને 1954ના પંચશીલ કરારમાં તિબેટને ચીનનો હિસ્સો સ્વિકાર્યો, તો બિઇજિંગે ભારતની ચિંતાઓને મામલે એવું રાજકીય વલણ અપનાવ્યું નથી.
બીજી તરફ 1962માં ભારત સાથે સરહદ પર થયેલા ઘર્ષણ બાદ ચીને કાશ્મીર પર પોતાની નિતીમાં ફેરફાર કરવાનું શરુ કર્યું. માર્ચ 1963માં ચીન અને પાકિસ્તાને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરની જમીન આપવા-લેવા માટે એક સમજૂતી કરાર પર સહી કરી. આ સમજૂતી હેઠળ ચીને કાશ્મીરની લગભગ 22 હજાર સ્કવેર કિલોમીટર જમીન (સક્સગામ, અધિલ, શિમશાલ અને રુક્શમ ખીણ) પોતાના કબજામાં લીધી, જ્યારે કરારના આર્ટિકલ 6માં એમ કહેવામાં આવ્યું હતુ કે આ વ્યવસ્થા 'અસ્થાયી' છે.
2013માં પાકિસ્તાન સાથે ઇકોનોમિક કોરિડોર શરુ કર્યા બાદ ચીનના કબજાવાળા કાશ્મીરના આ વિસ્તારોમાં થઇને કાશગર અને ઇસ્લામાબાદ સુધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ શુર કરવામાં આવ્યો. ચીને પાકિસ્તાન દ્વારા ગેરકાયદે સોંપમાં આવેલી કાશ્મીરની જમીન પર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ, અર્ધ લશ્કરી અને લશ્કરી તૈનાતી દ્વારા પોતાની પકડ મજબૂત બનાવવાનું શરુ કર્યું. જ્યારે ચીને જમ્મૂ-કાશ્મીરના રહેવાસીઓને 'સ્ટેપલ્ડ વીઝા' આપવા અને અરુણાચલ પ્રદેશના લોકોને વીઝા આપવાથી ઇનકાર કરવાનું શરુ કર્યું તો ભારતે 2010માં તીન સાથે પોતાના સંયુક્ત નિવેદનમાં વન ચાઇના નીતિનો ઉલ્લેખ કરવાનો બંધ કર્યો. જો કે પૂર્વ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજે પોતાના ચીની સમકક્ષ વાંગ યી ને વન ચાઇને અને વન ઇન્ડિયાની નીતિઓ વચ્ચે પરસ્પરતાની વાત યાદ અપાવી હતી. પરંતુ ચીને આ મામલે કોઇ રસ દેખાડ્યો ન હતો.
બીજી તરફ પાકિસ્તાન સાથે ઇકોનોમિક કોરિડોરમાં 52 અબજ ડોલરના મૂડીરોકાણ સાથે આજે ચીન કાશ્મીરની જમીનો પર હંમેશા માટે કબજો જાળવી રાખવા માગે છે. હકિકતમાં આ વર્ષે 12 જાન્યુઆરીએ ચીનના વિદેશ મંત્રાયલની પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું કે સક્સગામ ખીણ ચીનનો હિસ્સો છે. આ સંદર્ભમાં મોદીએ 12 સપ્ટેમ્બરે શી જિનપિંગને કહ્યું હતું કે, સરહદી વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સ્થિરતા દ્રિપક્ષીય સંબંધો સતત વિકાસનો એક જરુરી આધાર છે. મોદીએ જિનપિંગને એ પણ યાદ અપાવ્યું હતું કે બંને દેશોએ સરહદ સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર હાલના કરાર અને પોતાની સમજનું પાલન કરવું જોઇએ.
બીજી તરફ ચીનના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે ભારતીય પક્ષ એ વાત પર સહમત થયો છે કે તે પોતાની જમીન પર કોઇ પણ જૂથને ચીન વિરોધી ગતિવિધિઓમાં સામેલ નહીં થવા દે. જો કે ભારતના વિદેશ મંત્રાલયના નિવેદનમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ નથી, જ્યારે ઘણા દાયકા પહેલા ભારતમાં તિબેટવાસીઓની ભૂમિકાને લઇને ભારતે ચીનને ભરોસો અપાવ્યો હતો કે તેમને ચીન વિરુદ્ઘ પ્રદર્શન કરવાની મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે. તેનાથી માલૂમ પડે છે કે ભારત અને ચીન હજુ પણ પોતાની મુખ્ય ચિંતાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે અને સંબંધોને સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય થવામાં લાંબો સમય લાગી શકે છે. જ્યાં સુધી બંને દેશોની ચિંતાઓનું સમાધાન ન થઇ જાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડશે.
ત્રીજો મુદ્દો દ્રિપક્ષીય વેપારનો છે. મોદી અને શી જિનપિંગ એ લગભગ એક જેવી વાત કહી કે બંનેએ એકબીજાની ચિંતાઓને દૂર કરવાની જરુર છે, જેમાં માળખાગત વ્યાપાર સમોતલન અને સપ્લાય ચેઇન સાથે જોડાયેલા મુદ્દા અને બજાર સુધી સાર્થક તેમજ અનુમાનિત પહોંચની સુવિધા સામેલ છે.
તેનો ઇશારો ઝડપથી વધતી વ્યાપાર ખાધ તરફ છે (જે 2025માં ચીનના પક્ષમાં 99 બિલિયન ડોલર છે અને ગત બે દાયકામાં ચીનના પક્ષમાં કુલ વ્યાપાર ખાધ 1.6 ટ્રિલિયન રહી છે.) તેમાં ચીન દ્વારા ભારતને જરુરી ખનીજો (જેમ કે જર્મેનિયમ, ગેલિયમ અને અન્ય) ની સપ્લાય પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધનો પણ ઉલ્લેખ છે. વ્યાપાર ખાધને ઓછી કરવા માટે ભારતે ભલામણ કરી હતી કે ચીન ભારતીય નિકાસ પર બિનટેરિફ અડચણોને હટાવે, ભારતથી વધુ આયાત કરે, ભારતમાં મૂડીરોકાણ કરે (આ વર્ષ સુધીમાં ચીને ભારતમાં ખૂબ ઓછું એટલે કે 2 બિલિયન ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે) ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેન્ટર સ્થાપિત કરવા પર વિચાર કરે અને થર્ડ માર્કેટમાં ફરીથી નિકાસ કરે. જો કે ચીને તેમાંથી કોઇ પણ સલાહ પર અમલ નથી કર્યો.
તેથી જો કે ગત સપ્તાહે મોદી અને શી જિનપિંગની મુલાકાતમાં કોઇ નવા પ્રસ્તાવ નથી મુક્યા, તેથી કહેવું મુશ્કેલ છે કે બંને દેશોના સંબંધને રિસેટ કે સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવ્યું છે. બોર્ડરવાળા વિસ્તારોમાં બંને દેશોની સેનાઓની તૈનાતી હજુ પણ યથાવત છે ભલે તેમાં થોડો ઘટાડો થયાના અહેવાલ આવે છે. પરંતુ બંને દેશોના સંબંધો સામાન્ય થયા એ રીતે તેને મૂલવી ન શકાય.
(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા મંતવ્ય લેખકના પોતાના ચે. અહીં જણાવવામાં આવેલા તથ્ય અને વિચાર ઇટીવી ભારતના વિચારો નથી.)
આ પણ વાંચો: