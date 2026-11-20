EXCLUSIVE ANALYSIS/ સરકાર 'શ્રી'ને આદિવાસી કેમ યાદ આવ્યા? PMએ હોમવર્ક આપ્યું; CM સહિત નેતાઓ કામે લાગ્યા!
પ્રધાનમંત્રીની ગુજરાત મુલાકાત બાદ ભાજપ જાણે એકાએક એક્શનમાં આવી ગયો હોય એ રીતે ખુદ સીએમ સહિતના નેતાઓએ હાઈકમાન્ડે આપેલું હોમવર્ક કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે.
Published : November 20, 2026 at 4:40 PM IST
પરેશ દવે / અમદાવાદઃ ગુજરાતની 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીના શ્રીગણેશ ભાજપે રાજ્યના આદિવાસી વિસ્તારથી કર્યા હોય એમ જણાય છે. પ્રધાનમંત્રીની ગુજરાત મુલાકાત બાદ ભાજપ જાણે એકાએક એક્શનમાં આવી ગયો હોય એ રીતે ખુદ સીએમ સહિતના નેતાઓએ હાઈકમાન્ડે આપેલું હોમવર્ક કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. ચૂંટણીને હજુ એક વર્ષ બાકી છે, ત્યાં ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં પોતાનું પ્રભુત્વ વધારવા માટે મંત્રીઓ અને કાર્યકરોએ જનસંપર્ક સાથે રાત્રી રોકાણ શરૂ કરી દીધા છે. ભગવાન બિરસા મૂંડાની રાજ્ય વ્યાપી 151મી જન્મ જયંતિ ઉત્સવને જનજાતિ ગૌરવ સપ્તાહ તરીકે ઉજવીને હાલથી જ માહોલ બનાવવાના પ્રયાસ આરંભાઈ ગયા છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો 18થી 20 નવેમ્બર દરમિયાન આદિવાસી જિલ્લામાં સળંગ 72 કલાકના પ્રવાસ અને જનસંપર્ક પણ આદિવાસી મતદારોને આકર્ષવા માટેના મિશન - 2027 અંતર્ગત પ્રયાસ છે.
એક તરફ શહેરમાં મોટામોટા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરો, રોડ-રસ્તા, સ્કૂલો સહિતની સુવિધાઓ સાથે વિકાસની હરણફાળના દાવા છે, ત્યારે ખુદ મુખ્યમંત્રી રાજ્યના એ આદિવાસી વિસ્તારોની મુલાકાતે છે જ્યાં કુદરતની સુંદરતા સોળે કળાએ ખીલેલી છે પરંતુ કેટલાક વિસ્તારોમાં તો પીવાના પાણીના પણ ફાંફા છે. એવા સમયે ખુદ મુખ્યમંત્રી આ વિસ્તારોમાં સમય વિતાવે છે, ત્યાં લોકો સાથે ભોજન કરે છે, બાળકો સાથે ખીલખીલાટ હસે છે. તો આ મુદ્દો ચોક્કસથી આગામી સમય માટે ભાજપને આદિવાસી વિસ્તારોમાં ફાયદો કરાવી શકે છે. મુખ્યમંત્રીએ આદિવાસી જિલ્લાના 89,837 લાભાર્થીઓને રૂ. 24.25 કરોડની કલ્યાણલક્ષી જાહેરાત કરી છે. એક તરફ આમ આદમી પાર્ટીના ડેડિયાપાડા વિધાનસભા બેઠક પરના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા હાલ જેલમાં છે, અને કોંગ્રેસે હજી આળસ મરડી નથી ત્યાં ભાજપે મિશન - 2027 અમલમાં મુકી 27 આદિવાસી બેઠકો પર પોતાની હાજરી નોંધાવવાની શરુઆત કરી દીધી છે.
રાજ્યની આદિવાસી પટ્ટીમાં રાજકીય હલચલ કેમ વધી છે ?
ગુજરાતની કુલ વસ્તીમાં 15 ટકા વસ્તી અનુસૂચિત જનજાતિની છે. રાજ્યમાં કુલ 27 વિધાનસભા બેઠકો અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત છે. રાજ્યની કુલ વસ્તીમાં આદિવાસી સમાજની ટકાવારી ચૂંટણીમાં હાર-જીતના સમીકરણને બદલી શકે એમ છે. ચૂંટણીની રાજનીતિ માટે આદિવાસી મતદારો 27 અનામત બેઠકો અને અન્ય 19 બેઠકો પર નિર્ણાયક સાબિત થયા છે. રાજ્યમાં સરકાર બનાવવા માટે કુલ 92 બેઠકોની આવશ્યતા હોય છે, જેમાં આદિવાસી અનામત ધરાવતી 27 બેઠકો અગ્રણી ભૂમિકા ભજવે છે. આ સાથે રાજ્યમાં લોકસભાની કુલ બેઠકો 26 બેઠકો પૈકી બે બેઠકો આદિવાસી ઉમેદવાર માટે અનામત બેઠક છે. રાજ્યના પૂર્વમાં આવેલા વિસ્તારને આદિવાસી પટ્ટી તરીકે ઓળખાય છે, જે કુદરતી સંસાધનોથી સંપન્ન છે, જેથી રાજકીય પક્ષો આદિવાસી બેઠકોને હસ્તગત કરવા હંમેશાથી સક્રિય રહે છે.
વર્ષ - 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 27 અનામત બેઠકો પૈકી 23 બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી. પણ 2022 બાદ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાનો પ્રભાવ વધતો રહ્યો છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પો સામે આંદોલનના કારણે પણ સરકાર સામે અસંતોષ વધતો ગયો છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપને કોંગ્રેસ સાથે-સાથે આમ આદમી પાર્ટીની વિવિધ રાજકીય ગતિવિધિનો પડકાર છે. જેને નાથવા માટે રાજ્યના અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આદિવાસી પટ્ટાના મતદારોને આકર્ષવા માટે મિશન - 2027 અમલમાં મૂક્યું છે. જેના ભાગરૂપે 27 આદિવાસી અનામત બેઠકો પર મંત્રીઓના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પ્રવાસ, રાત્રી રોકાણ અને જનસંપર્કને પ્રાધ્યાન્ય આપ્યું છે. આ સાથે આદિવાસી ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી સવિશેષ રીતે થાય એ માટે આદિવાસી બહુમૂલક 14 જિલ્લાની 55 બેઠકો પર જન જાતિય ગૈરવ ઉત્સવ ઉજવાયો છે.
શું છે ભાજપની મિશન - 2027ની આદિવાસી વિસ્તારમાં રણનીતિ?
રાજ્યમાં 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ માટે 2022ની 156 બેઠકોને પાર કરવાનો લક્ષાંક પડકાર સમાન છે. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 27 અનામત બેઠકો પૈકી 23 બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી. પણ છેલ્લાં બે વર્ષથી આદિવાસી જિલ્લામાં પ્રાથમિક સુવિધા, વિકાસ, આમ આદમી પાર્ટી - કોંગ્રેસની વધતી ગતિવિધિથી 2022 જેવું પરિણામ આવી શકે એ માટે અનેક પડકારો છે. ભાજપે મિશન - 2027 અંતર્ગત પોતાનું રાજકીય ધ્યાન (POLITICAL FOCUS) વધાર્યું છે. આ સાથે 2022માં ઓછા માર્જિનથી જીતાયેલી આદિવાસી અનામત બેઠકો અને અન્ય બેઠકો પર વ્યૂહાત્મક પહેલનો આરંભ કર્યો છે. નર્મદા જિલ્લા ખાતે ગત મહિને આયોજીત બેઠકમાં ભાજપના ગુજરાત પ્રભારી તરુણ ચુગે મંત્રીઓ અને ભાજપ સંગઠનમાં મહત્વના હોદ્દેદારોને જમીનીસ્તરે સક્રિય થવા હાકલ કરી હતી.
રાજ્યના આદિવાસી વિસ્તારોમાં રાજ્યના મંત્રીઓ પ્રવિણ માળી, નરેશ પટેલ, પ્રદ્યુમ્ન વાજા અને પી. સી. બરંડાને સવિશેષ જવાબરી સોંપી છે. જેમાં મંત્રીઓ આદિવાસી વિસ્તારમાં જઈ સીધા સ્થાનિક લોકો સાથે સંવાદ કરી, જનતા દરબારના માધ્યમ થકી લોકોની વાત સાંભળશે. મિશન - 2027 અંતર્ગત કામગીરીમાં દર અઠવાડિયે ત્રણ દિવસ અને ચાર રાત્રી અનિવાર્યપણે આદિવાસી વિસ્તારમાં રોકાણ કરવું પડશે. જેમાં જાત તપાસ કરી સાચી પરિસ્થિતિ જાણી તેના નિકાલ માટે પ્રયાસ કરાશે. ભાજપ સંગઠન અને સ્થાનિક કાર્યકરો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ કલ્યાણલક્ષી નીતિ, યોજના અને કાર્યક્રમો લોકો સુધી પહોંચાડશે. સરકારી યોજનાઓ સાચા લાભાર્થી સુધી પહોંચે એવા સઘન પ્રયાસ કરાશે. આદિવાસી વિસ્તારોમાં ઓછા માર્જિનથી પરિણામ આવેલી બિન-અનામત બેઠકો પરના મતદારોનો વિશ્વાસ મેળવવા સઘન સંપર્ક અને વિશ્વાસ સંપાદન કરવામાં આવશે. રાજ્યના મંત્રી, નેતા અને કાર્યકરો દ્વારા મળતા પ્રતિભાવોને અંતે ફિલ્ડ રિપોર્ટના માધ્યમથી પક્ષ અને સંગઠનને સોંપાશે. જેથી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મહત્ત્વના નીતિ વિષયક નિર્ણયો લઈ શકાશે.
2017 અને 2022 કરતા 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શું અલગ બની રહેશે?
2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી ગુજરાતમાં 2017 અને 2022 કરતા અલગ રહેશે. કારણ સ્પષ્ટ છે કે, આદિવાસી વિસ્તારોમાં મતદારોના શૈક્ષણિક સ્તર અને રાજકીય જાગૃતિમાં વધારો થયો છે. ડેડિયાપાડા વિધાનસભા બેઠક પરના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સામેના કેસથી આદિવાસી સમાજમાં સહાનુભૂતિ વધી છે. જેનો લાભ આમ આદમી પાર્ટીને મળી શકે એમ છે. કોંગ્રેસ વિકાસથી વંચિત વિસ્તારની સ્થિતિ, આદિવાસી જમીન હક્ક, વિકાસ પ્રોજેક્ટમાં જમીન સંપાદન, નળ સે જલ અને વોટરશેડ જેવા કાર્યક્રોમામાં સ્થાનિક સ્તરે ગેરરીતિ જેવા મુદ્દાના પ્રસાર અને સંગઠનને સક્રિય કરતા 2022 કરતા અલગ પરિણામોની આશા રાખે છે. ભાજપમાં ભરુચ સાંસદ મનસુખ વસાવાનો સરકારી તંત્ર અને જૂથવાદ સામે વ્યક્ત થતો સતત રોષ, વિકાસ કાર્યોના કારણે જમીન સંપાદન, ગ્રામ સ્તરે પ્રાથમિક સુવિધાના પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ સાથે શંકરસિંહ વાધેલાના આદિવાસી સમાજ અંગેના વિવિધ વિવાદાસ્પદ નિવેદનોએ પણ રાજકીય ધ્રુવ સર્જ્યા છે. 18, નવેમ્બરના રોજ શંકરસિહ વાઘેલાએ આદિવાસીઓને સંબોધતા કહ્યું કે, તમે હિંદુ નથી, આદિવાસી છો. આ નિવેદનથી 2027ની ચૂંટણીના નેરેટીવ પર અસર કરશે. આ ઉપરાંત શંકરસિંહ વાઘેલાએ સર્વણ સમાજ ઉપર કરેલા નિવેદને પણ વિરોધ જન્માવી ચૂંટણી રાજકારણને પ્રભાવિત કર્યું છે.
રાજ્યમાં સરકાર રચવા માટે આદિવાસી અનામત બેઠકો અગ્રણી ભૂમિકા ભજવે છે
રાજ્યની કુલ વસ્તીમાં 15 ટકા વસ્તી અનુસૂચિત જનજાતિ એટલે આદિવાસી સમાજની છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ અનામત બેઠકો ધરાવતો આદિવાસી સમાજ છે, જે રાજ્યમાં સરકાર રચનામા અગ્રગણ્ય ભૂમિકા ભજવતો રહ્યો છે. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 27 બેઠકો પૈકી નવ બેઠકો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થયો હતો. જેની સામે કોંગ્રેસને 15 બેઠકો, બીટીપીને 2 અને અપક્ષને 1 બેઠક પ્રાપ્ત થઈ હતી. આદિવાસી વિસ્તારમાં કોંગ્રેસને મળેલી 15 બેઠકો સાથે કોંગ્રેસ 77ના આંકડા સુધી પહોંચી હતી, અને ભાજપ 99 બેઠકોએ સમેટાયું હતુ. 2022માં ભાજપને મળેલા ઐતિહાસિક વિજયમાં આદિવાસી અનામત બેઠકો પૈકી 23 બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી, જેની સામે કોંગ્રેસને ફક્ત ત્રણ બેઠકો મળી હતી. હવે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી અને ચૈતર વસાવાનું પ્રભુત્વમાં વધતું જઈ રહ્યું છે ત્યારે 23 બેઠકોને બચાવી પોતાની શાખ બચાવવી ભાજપ માટે પડકાર હોઈ શકે છે. એવામાં આ બેઠકોમાં ઘટાડો નહીં પણ વધારો કરવા માટે ભાજપે પોતાની હોમવર્ક ચાલુ કરી દીધું છે. મહત્ત્વનું છે કે, 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી પાસે નક્કર મુદ્દાઓ ઓછા છે. એક બીજા પક્ષ સામેના આક્ષેપ ચૂંટણી મુદ્દા બની રહેશે. રાજ્યની 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી 2029ની લોકસભાની ચૂંટણી માટે પથદર્શક બની રહેશે. ભાજપ જે રીતે મિશન મોડમાં સક્રિય છે, આમ આદમી પાર્ટી આદિવાસી ઓળખ માટે સક્રિય છે, જ્યારે કોંગ્રેસ સરકારની આદિવાસી અંગે નીતિ, સ્થાનિક સ્તરે ગેરરીતિને કેન્દ્ર સ્થાને રાખી રાજકારણ કરી રહ્યું છે. રાજકીય પક્ષો માટે મિશન - 2027એ રાજકીય વ્યૂહ છે, પણ દસકાઓથી વિકાસની આશાએ દર ચૂંટણીમાં મત આપતા આદિવાસી મતદારો શું પોતાનું સ્વપ્ન પુરૂ કરી શકશે?
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